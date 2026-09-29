Después de la FPNUL, el Líbano meridional corre el riesgo de un vacío de seguridad

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Dentro de unos pocos meses del fin anunciado de la misión de la FPNUL, la preocupación está ganando tras las escenas diplomáticas libanesas. Ya no se refiere únicamente a la salida de soldados internacionales. Es sobre lo que vendrá después. En su edición del 29 de septiembre de 2026, Al Joumhouria informa que ninguna fórmula alternativa está todavía lista. Una fuente diplomática citada por el periódico va más allá. Cree que las dificultades son tales que el escenario de vacío en el Sur se convierte en una hipótesis seria.

Esta alerta viene cuando la situación militar permanece tensa. Las operaciones israelíes continúan en varias zonas del Sur. Las conversaciones entre el Líbano e Israel siguen siendo difíciles. Al mismo tiempo, se exhorta al ejército libanés a ampliar su función. Estos tres elementos transforman el fin de la FPNUL en un problema estratégico. El tema ya no es simplemente reemplazar a varios miles de soldados. Es necesario determinar quién cumplirá sus deberes, bajo qué autoridad y con qué medios.

Dos soluciones buscadas, ninguna aún adquirida

Según Al Jumhouria, de 29 de septiembre de 2026, el Líbano está trabajando en dos posibilidades. La primera sería mantener a la FPNUL en su forma actual. El segundo sería crear un sistema diferente, pero mantener un marco jurídico internacional o un vínculo con las Naciones Unidas. Según la fuente diplomática del periódico, ninguna de estas vías ha obtenido el apoyo necesario.

La situación explica la preocupación expresada por varios funcionarios libaneses. Una salida sin alternativa dejaría una zona especialmente sensible sin el acuerdo internacional que ha existido durante años. Al Joumhouria reporta los temores de un vacío que podría aumentar el riesgo de confrontación. El periódico también se refiere a la posibilidad de que esa situación extienda la libertad de acción israelí en el Sur.

Por consiguiente, la cuestión excede el número de soldados presentes. La FPNUL es también un marco internacional. Su presencia vincula directamente la situación en el Sur con el Consejo de Seguridad y la resolución 1701. La desaparición de esta estructura plantearía la cuestión del mecanismo para asumir el control.

Al Akhbar, en su edición del 29 de septiembre de 2026, reporta preocupaciones similares de otra secuencia diplomática. El periódico vuelve a una reunión celebrada en el Parlamento con el Coordinador Especial de las Naciones Unidas para el Líbano. Esta reunión tuvo lugar como parte de un proceso parlamentario apoyado, según el periódico, por 86 parlamentarios en favor del mantenimiento de la FPNUL.

Según la información publicada por Al Akhbar, los debates se centraron en los riesgos de un vacío después de la retirada de la fuerza internacional. En particular, se habría mencionado una presencia de las Naciones Unidas en otra forma y con menos personal. Sin embargo, el representante internacional no habría presentado una solución específica para reemplazar inmediatamente la misión actual.

Por consiguiente, el problema señalado durante esos debates sería menos el fin de la propia FPNUL que la ausencia de una estructura capaz de desempeñar las funciones que desempeña actualmente. Según Al Akhbar, el representante internacional también insistió en la necesidad de mantener el Líbano en forma de cobertura de las Naciones Unidas.

Una fuerza de 7.500 soldados difícil de reemplazar

Al Quds Al Arabi, en su edición del 29 de septiembre de 2026, proporciona una medida de la escala del desafío. Había unos 7.500 soldados de unos 50 países en LUSIFIL. Están desplegados en el Sur, incluidos unos 120 kilómetros de la Línea Azul.

Estas cifras muestran por qué la cuestión no puede reducirse a una simple transferencia de responsabilidades. Incluso si el ejército libanés se convirtió en la fuerza principal después de la salida de la FPNUL, debería reanudar las misiones hasta ahora realizadas con el apoyo de un importante mecanismo multinacional.

El comandante de la FPNUL, Diodato Abagnara, se acercó a la fecha límite. Según Al Joumhouria y Al Quds Al Arabi, de 29 de septiembre de 2026, informó a los representantes de los países participantes en la misión sobre la situación en el Sur. Subrayó el apoyo constante al ejército libanés y a las comunidades locales, así como la importancia de una presencia internacional para promover la aplicación de la resolución 1701.

Al Joumhouria también informa sobre el período restante antes del final del año. El funcionario de la FPNUL considera que estos meses deben utilizarse para preparar la siguiente fase y evitar un vacío de seguridad.

Sin embargo, el calendario ofrece un margen. La desaparición de la presencia internacional no debe necesariamente ocurrir en un solo día. Al Joumhouria indica que la retirada organizada de las fuerzas podría ser gradual y extendida durante un período mucho más largo. Esta transición podría permitir que el Líbano y sus asociados preparen una fórmula alternativa.

Pero un retraso adicional no resuelve el problema subyacente. Sólo da más tiempo para encontrar una solución.

El ejército libanés en el centro de la post-UNIFIL

En casi todos los escenarios mencionados por los diarios del 29 de septiembre, el ejército libanés se convierte en el actor central.

Al Joumhouria cita a un alto funcionario que, después de la salida de la FPNUL, el ejército sería la principal fuerza de seguridad sobre el terreno. Este funcionario también destaca las limitaciones de su equipo y recursos. Por consiguiente, cree que los países asociados, incluidos los Estados Unidos, deben proporcionar los recursos necesarios.

Esta pregunta también estuvo presente en la reunión entre Nawaf Salam y el Secretario de Estado estadounidense Marco Rubio en Washington. Varios periódicos informan de que el Primer Ministro insistió en la necesidad de continuar el apoyo de Estados Unidos al ejército. Enlazó esta asistencia a la capacidad de la institución militar para cumplir sus responsabilidades en todo el país.

Al Binaa, de 29 de septiembre de 2026, informa que Nawaf Salam pidió la aplicación concreta del marco tripartito. Según las posiciones presentadas en la reunión, ésta debe avanzar simultáneamente en la retirada israelí y en la ampliación de la autoridad del Estado. El Primer Ministro también pidió un calendario claro y un mecanismo de verificación.

El fortalecimiento del ejército aparece así como el punto de contacto entre dos expedientes. La primera se refiere al período posterior a la UNIFIL. The second concerns State authority and arms monopoly.

Sin embargo, queda una dificultad. La sustitución de una fuerza internacional no sólo significa un aumento de la fuerza militar en el Sur. También debe darse los medios materiales para ocupar el terreno, vigilar las zonas sensibles y mantener una presencia sostenible en una región siempre expuesta a operaciones militares.

Esta cuestión es aún más importante a medida que continúan los incidentes.

A planned withdrawal as operations continue

El contexto del 29 de septiembre de 2026 no es el de una frontera estabilizada. Al Sharq reporta varias operaciones israelíes en el sur. El periódico menciona bombardeos, ataques aéreos y destrucción en varias localidades. It also reported tank movements in the Arnoun area and firing at Zawtar al-Sharqiya.

Al Sharq también informa que una unidad de ingenieros del Ejército Libanés desmanteló una cámara espía israelí equipada con un sistema de energía solar cerca de Wadi Zibqin en el distrito de Tiro.

Al Araby Al Jadid también describe una situación de tensión persistente. Según la información reunida por el periódico y publicada el 29 de septiembre de 2026, Nawaf Salam recibió mensajes negativos en su viaje a Nueva York sobre las intenciones israelíes. Israel continuará sus operaciones y mantendrá la zona de seguridad que ha establecido en el Sur.

Esta información se atribuye a las fuentes del periódico. Por lo tanto, no son un anuncio oficial israelí. Sin embargo, permiten comprender por qué la cuestión de la FPNUL está tan preocupada por Beirut.

Una salida de la fuerza internacional en un entorno pacífico plantearía principalmente una cuestión de transición institucional. Su partida mientras las operaciones militares continúan plantea un problema mucho más amplio.

El riesgo sería entonces que un mecanismo internacional desaparecería antes de establecer un nuevo equilibrio de seguridad.

El papel internacional no se limita a los soldados

El debate sobre población enmascara otra función de la FPNUL. Su presencia crea un intermediario institucional en una zona donde los ejércitos libaneses e israelíes permanecen separados por una frontera extremadamente sensible.

Esta dimensión explica por qué Al Akhbar insiste en el deseo expresado en conversaciones con el representante de la ONU de mantener la cobertura internacional. Una fuerza más pequeña podría posiblemente mantener parte de esta función, aunque no proporcionara las mismas capacidades operacionales.

Esta hipótesis se suma a la información de Al Jumhouria sobre el interés mostrado por algunos países ya presentes en la FPNUL para seguir ayudando al ejército libanés. Por lo tanto, el periódico menciona la posibilidad de un marco multinacional. Sin embargo, las cuestiones clave siguen sin respuesta: ¿cuál sería su mandato, quién lo autorizaría y qué misiones concretas llevaría a cabo?

La condición jurídica es decisiva. Una coalición de países que apoyan al ejército no es necesariamente equivalente a una fuerza de la ONU. La diferencia se refiere tanto a la legitimidad política como a los mecanismos de coordinación.

Es por ello que los debates comunicados por los periódicos parecen buscar una fórmula que mantenga un vínculo con las Naciones Unidas, incluso en caso de una profunda transformación del sistema actual.

La Unión Europea también se prepara para la próxima etapa

El tema también apareció durante una reunión entre el comandante del ejército, el general Rodolphe Haykal, y el embajador de la Unión Europea Sandra De Waele.

Al Sharq, de 29 de septiembre de 2026, declaró que ambos funcionarios habían abordado explícitamente la fase posterior a la UNIFIL. El diplomático europeo confirmó el apoyo constante de la Unión Europea al ejército libanés y elogió su papel en la estabilidad del país.

Esta reunión no ofrece una fórmula alternativa. Sin embargo, confirma que los socios extranjeros del Líbano ya están trabajando en el tema post-UNIFIL.

El desafío es convertir estos apoyos políticos en capacidades concretas. El ejército tendrá que disponer de recursos suficientes para mantener el terreno. También debe poder actuar en un entorno en el que la retirada israelí sigue siendo incompleta y la cuestión de las armas de Hezbolá sigue abierta.

Estos archivos ahora se cruzan directamente.

El peligro de un calendario desincronizado

Tal vez el principal riesgo es el momento.

El Líbano está buscando un retiro israelí. Al mismo tiempo, debe fortalecer el despliegue del ejército. Las discusiones sobre armas deben avanzar. La reconstrucción debe comenzar. Por último, hay que encontrar una solución antes de que la presencia internacional desaparezca.

No hay garantía de que estos procesos avancen al mismo ritmo.

Si la FPNUL se retira antes de que se establezca un dispositivo alternativo, puede aparecer el vacío temido por las fuentes de Al Joumhouria. Si el ejército reanudara más misiones sin los recursos necesarios, el problema sería simplemente transferido. Si las operaciones israelíes continúan, la presencia militar por sí sola no será suficiente para crear un entorno estable.

Por consiguiente, el mantenimiento de una estructura internacional reducida podría servir de transición. Pero los archivos del 29 de septiembre de 2026 todavía no muestran ningún acuerdo sobre esta opción.

Esto es precisamente lo que hace que las confianzas publicadas por Al Joumhouria sean importantes. Revelan una brecha entre el enfoque político y la disposición operacional. Todos están discutiendo el post-UNIFIL, pero todavía no hay un reemplazo claramente definido en las fuentes disponibles.

Tres meses para preparar una arquitectura aún desconocida

En este punto, los periódicos describen una búsqueda más que una solución.

El gobierno libanés quiere preservar una presencia internacional o obtener una fórmula que pueda asumir sus principales funciones. Los parlamentarios piden que se mantenga la FPNUL. Las Naciones Unidas advierten sobre el riesgo de un vacío. La Unión Europea confirma su apoyo al ejército. Nawaf Salam pidió a Washington que fortaleciera a este último. Sin embargo, la estructura para organizar el conjunto sigue siendo indeterminada.

La cuestión central se convierte entonces en la de la transición.

La retirada gradual podría proporcionar el tiempo necesario. Pero este plazo tendrá que utilizarse para definir responsabilidades, personal, financiación y el marco jurídico. Sin eso, el horario sólo empujaría el problema.

Por consiguiente, después de la FPNUL, la partida del personal de mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas no fue una mera partida. Le obliga a responder a una pregunta mucho más difícil: ¿qué arquitectura de seguridad puede funcionar en el Sur cuando la presencia internacional disminuye, cuando el conflicto con Israel no se resuelve y la autoridad militar del Estado permanece en el corazón del debate interno?

La información publicada por Al Jumhouria y Al Akhbar el 29 de septiembre de 2026 muestra que esta arquitectura aún no existe. También muestran que el riesgo de vacío ya no se menciona públicamente como una preocupación abstracta. Actualmente se examina en las reuniones diplomáticas y parlamentarias dedicadas a la preparación de la próxima etapa.

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