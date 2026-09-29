- Advertisement -

27

Lire l'article Stop

Beta translationCette traduction est produite automatiquement en version beta. Merci de rester prudent sur le contenu et de verifier la version francaise en cas de doute.

El concepto de « línea amarilla » se asienta gradualmente en el vocabulario de la confrontación en el sur del Líbano. Sin embargo, no corresponde a la frontera internacional ni a la Línea Azul trazada por las Naciones Unidas. En su edición del 29 de septiembre de 2026, Al Akhbar lo describe como un dispositivo militar israelí establecido dentro del territorio libanés. El periódico se refiere a una zona ocupada cuya profundidad varía, dependiendo del sector, entre cinco y doce kilómetros. Israel lo presentaría como una « línea avanzada de defensa », diseñada primero para eliminar las amenazas inmediatas de sus comunidades fronterizas.

Esta descripción tiene una dimensión diferente cuando se concilia con la información publicada el mismo día por Al Araby Al Jadid. Según las fuentes del periódico, el Primer Ministro Nawaf Salam había recibido, durante sus reuniones al margen de la Asamblea General de las Naciones Unidas, mensajes estadounidenses que indicaban que Israel tenía la intención de continuar sus operaciones y permanecer en la zona de seguridad que había diseñado en el Sur. Esta información no es un anuncio oficial de Washington o Israel. Sin embargo, revelan el temor libanés de que un dispositivo militar presentado como temporal se asiente con el tiempo.

El debate se vuelve aún más sensible tras las declaraciones del Ministro de Hacienda israelí Bezalel Smotrich. Asharq Al-Awsat informa el 29 de septiembre de 2026 de que se refirió públicamente a la anexión de territorios libaneses a los Litani. Al Jumhouria también vuelve a estas observaciones y subraya su contradicción con el compromiso israelí, contenido en las negociaciones, de no fomentar las ambiciones territoriales en el Líbano. Tres conceptos se superponen sin ser equivalentes: la « línea amarilla », la zona de seguridad actualmente ocupada y la Litani. Su confusión podría enmascarar objetivos muy diferentes.

Una profundidad de cinco a doce kilómetros

Al Akhbar dedica desarrollo detallado a la lógica militar de esta « línea amarilla ». El periódico afirma que las fuerzas israelíes están presentes en aldeas y localidades integradas en lo que Israel llama zona de amortiguación. Su profundidad variaría entre cinco y doce kilómetros.

Según el periódico, las dificultades encontradas en el séptimo período de sesiones de las negociaciones de Roma no se limitaban a los detalles técnicos. Israel ya ha establecido un concepto militar basado en esta línea avanzada, manteniendo al mismo tiempo cierta libertad de acción más allá.

La sombra es importante. En esta lectura, no se pretende necesariamente que una zona ocupada constituya una nueva frontera política. Se utilizaría para crear una profundidad militar entre la frontera y las localidades israelíes.

Al Akhbar cita las declaraciones del Jefe de Estado Mayor israelí Eyal Zamir. It was reported that the mission entrusted to the army was a positioning on a line preventing direct fire against Israeli communities. At the same time, he reportedly mentioned the continuing of operations against threats beyond that line and even north of the Litani River.

Esta distinción nos permite entender el dispositivo descrito por la revista. La « línea amarilla » podría prevenir o complicar algunos ataques de proximidad. Sin embargo, no neutralizaría las armas capaces de actuar con mayor profundidad.

Por consiguiente, la presencia terrestre israelí desempeñaría una función limitada. Crearía una zona de vigilancia e intervención. Por sí solo no se abordaría la cuestión de los cohetes o los drones que podrían lanzarse desde zonas más remotas.

Precisamente esta limitación podría explicar la voluntad israelí de mantener la libertad de acción más allá de la zona ocupada.

Las alturas anteriores de Ali al-Taher

Al Akhbar utiliza las alturas de Ali al-Taher para ilustrar esta doctrina. Después de una operación de destrucción en esta zona, el ejército israelí comenzó a retirarse del socorro para reasignar a la « línea amarilla ».

Según el periódico, Israel fue entonces capaz de controlar la zona por observación y fuego. Este enfoque es importante. Significa que una ocupación permanente de cada altura no sería considerada necesaria cuando el ejército pueda mantener la capacidad de vigilar y atacar a distancia.

Por lo tanto, la « línea amarilla » funcionaría menos como frontera convencional que como base de control.

Este enfoque también da más flexibilidad a las negociaciones. Teóricamente se puede mover una línea militar. Puede disminuir a medida que se apliquen los arreglos. También puede mantenerse o reforzarse si las negociaciones fracasan.

Al Akhbar también considera que este mecanismo sigue vinculado a una solución política que aún no ha madurado. El periódico lo presenta como una fórmula provisional de gestión frontal.

El problema libanés figura precisamente en esta palabra: provisional. Una presencia militar temporal puede ser sostenible cuando no se cumplen las condiciones para su retirada.

Mensajes recibidos por Nawaf Salam

La información de Al Araby Al Jadid refuerza esta pregunta.

En su edición del 29 de septiembre de 2026, el periódico afirma que Nawaf Salam recibió varios mensajes durante su estancia en Nueva York. Lo más importante habría venido del lado americano. According to the sources cited, Israel would remain determined to continue its operations and to maintain its security zone in the South until the Lebanese State takes sufficiently serious measures regarding Hezbollah weapons from the point of view reported by those interlocutors.

According to Al Araby Al Jadid, United States officials have reportedly found the steps already taken by the Lebanese Government insufficient. They reportedly called for an acceleration of the process of placing weapons under State authority, warning that the situation might otherwise deteriorate further.

Debe mantenerse la naturaleza exacta de esta información. Se atribuyen a las fuentes del periódico y no corresponden a una declaración oficial de Estados Unidos. Su importancia radica precisamente en la brecha que sugieren entre las declaraciones públicas y los mensajes transmitidos en las reuniones diplomáticas.

Nawaf Salam sigue defendiendo el proceso de negociación. Al Araby Al Jadid informa de que las fuentes oficiales libanesas consideran difícil esta elección pero sin ninguna alternativa real. El Primer Ministro pidió a los funcionarios estadounidenses que instaran a Israel a aplicar el acuerdo marco firmado el 26 de junio y a mantener las negociaciones.

Por lo tanto, dos lógicas aparecen cara a cara. Beirut desea utilizar el marco negociado para obtener un retiro. Según informes, Israel vincula su presencia y sus operaciones con la evolución del caso Hezbollah.

La « línea amarilla » se convierte así en un instrumento de presión y un dispositivo militar.

De los acuerdos militares a las reivindicaciones políticas

Las declaraciones de Bezalel Smotrich introducen una dimensión adicional.

Asharq Al-Awsat, de 29 de septiembre de 2026, informa de que el Ministro de Finanzas de Israel declaró que deseaba anexar los territorios libaneses a Litani. El periódico pregunta directamente: ¿es una subasta política o la expresión de un proyecto territorial más profundo?

El General retirado Hicham Jaber, entrevistado por Asharq Al-Awsat, cree que las ideas israelíes sobre el Litani o la anexión de partes del Sur no son nuevas. No obstante, considera que su reaparición en el contexto actual tiene por objeto elevar el límite máximo de las reclamaciones que anunciar una transacción de aplicación inmediata.

Esta distinción es esencial. Una declaración ministerial no es una decisión del Gobierno israelí. Tampoco se puede decir que la « línea amarilla » sería la primera etapa de un plan oficial de anexión al Litani.

Pero la declaración cambia el contexto político en el que se interpreta el aparato militar.

Al Joumhouria del 29 de septiembre de 2026 destaca este problema. El periódico cree que los comentarios de Smotrich contradicen la parte del marco negociado en el que Israel no reclama territorio libanés. Por lo tanto, el Ministro israelí no está satisfecho para discutir una profundidad de seguridad. Pone la cuestión territorial en debate público.

Esto es suficiente para alimentar las preocupaciones libanesas.

El Litani no es la « línea amarilla »

Sin embargo, los dos conceptos no deben confundirse.

El Litani tiene un lugar especial en la resolución 1701. Asharq Al-Awsat recuerda que sirve de punto de referencia geográfico para los arreglos de seguridad dentro del territorio libanés. Esta referencia no transforma el río en una frontera internacional.

La « línea amarilla » descrita por Al Akhbar responde a otra lógica. Se encuentra más al sur y su profundidad varía según el sector. Su posición es militar. Su objetivo es crear una distancia entre las posiciones israelíes y las amenazas.

Por último, la zona de seguridad mencionada por las fuentes de Al Araby Al Jadid se refiere al territorio en el que Israel, según la información, desea mantener su presencia durante la fase actual.

Las tres nociones pueden superponerse en el discurso político. No deben ser presentados como idénticos.

Esta distinción es aún más necesaria ya que la idea de mantener al Litani constituiría un cambio considerable de escala. Ya no correspondería a una profundidad de cinco a doce kilómetros. Esto afectaría a una parte mucho mayor del sur del Líbano.

Los archivos fuente no permiten afirmar que se ha tomado una decisión oficial israelí en esta dirección.

Por otra parte, muestran que esta suposición es ahora hecha pública por un ministro israelí y discutida en la prensa libanesa y regional.

Una tierra que sigue moviéndose

El debate territorial tiene lugar a medida que continúan las operaciones militares.

Al Binaa, de 29 de septiembre de 2026, reporta huelgas israelíes en varias partes del Sur. El periódico menciona a Zawtar al-Sharqiya, Qantara, Tallousa, Zibqin, Yater, Mays al-Jabal, Haris y Hadatha. It also reports a major explosion by Israeli forces in Mansuri.

Al Sharq también describe una sucesión de bombardeos y movimientos militares. The newspaper reports, inter alia, Israeli tank movements in the Arnun area, accompanied by fire and shelling towards Zawtar al-Sharqiyah. También afirma que una unidad de ingenieros del Ejército Libanés desmanteló una cámara espía israelí equipada con un dispositivo solar cerca de Wadi Zibqin.

Estos eventos dan a la « línea amarilla » una dimensión concreta. El debate no se trata de un mapa teórico elaborado para futuras negociaciones. Se refiere a un territorio en el que se siguen llevando a cabo operaciones y las personas siguen enfrentando las consecuencias directas del conflicto.

Esta realidad complica toda distinción entre ocupación temporal e instalación sostenible.

Cuanto más tiempo siga existiendo el plan, más depende el retiro de un acuerdo político. Y cuanto más tiempo tome este acuerdo, más la situación militar gana su propia inercia.

El marco tripartito como instrumento de salida

En este contexto, Nawaf Salam se reunió con el Secretario de Estado estadounidense Marco Rubio en Washington.

Asharq Al-Awsat, de 29 de septiembre de 2026, informa que el Primer Ministro solicitó la activación del marco tripartito. Desea traducir los principios de reciprocidad y progresividad en medidas concretas. El objetivo declarado es doble: lograr la retirada total de Israel y avanzar hacia el monopolio estatal de las armas.

El Salam también pidió un calendario claro para los compromisos. El orador espera que un mecanismo de verificación acompañe su aplicación para evitar que no se cumpla una obligación como justificación para bloquear todo el proceso.

Esta demanda revela el problema central.

El Líbano procura impedir que la retirada israelí se aplace indefinidamente hasta que se completen todas las medidas de armamentos. Quiere una progresión paralela.

Por el lado israelí, la información publicada por Al Araby Al Jadid sugiere, por el contrario, que la presencia militar continua sigue vinculada a la evaluación de las acciones de Beirut contra el arsenal de Hezbolá.

La secuencia de los pasos se vuelve tan importante como su contenido.

Si cada partido requiere que el otro actúe primero, la « línea amarilla » puede permanecer en su lugar incluso si se presenta oficialmente como temporal.

Una línea militarmente útil pero insuficiente

El análisis publicado por Al Akhbar trae aquí un elemento importante. Incluso desde el punto de vista militar israelí descrito por el periódico, la « línea amarilla » no resuelve todo el problema.

Elimina la amenaza inmediata de la Tierra. Crea una profundidad de vigilancia. Resulta más difícil devolver la infraestructura militar directamente a la frontera.

Pero no neutraliza armas de largo alcance.

Esta limitación explica por qué mantener una zona ocupada no sería necesariamente suficiente para cumplir los objetivos de seguridad declarados de Israel. Por lo tanto, podría continuar una lógica de control remoto y de operaciones más allá de la línea.

En otras palabras, el debate no es sólo sobre dónde están los soldados israelíes. También se refiere a la esfera en que Israel tiene la intención de mantener la libertad de acción.

Una línea puede retroceder mientras permite una capacidad de respuesta mucho más profunda.

Esto hace que el arreglo futuro sea particularmente complejo para el Líbano.

El riesgo de una situación provisional sin vencimiento

Ninguno de los archivos fuente del 29 de septiembre de 2026 muestra que el gobierno israelí ha decidido convertir la « línea amarilla » en una frontera permanente. No hay más pruebas de que se está aplicando un plan oficial para el anexo del Litani.

Por otra parte, las fuentes permiten establecer varios elementos distintos.

Al Akhbar describe una profundidad militar israelí de cinco a doce kilómetros. El periódico presenta esta línea como un dispositivo avanzado para proteger a las comunidades israelíes de las amenazas.

Al Araby Al Jadid informa, basándose en sus fuentes, que Israel tiene la intención de permanecer en la zona de seguridad durante la fase actual y que Washington está ejerciendo presión sobre Beirut sobre las armas de Hezbollah.

Asharq Al-Awsat y Al Jumhouria informan de las declaraciones de Smotrich a favor de una extensión a los Litani, situándolos en el contexto de la política y las negociaciones internas israelíes.

Por último, varios periódicos describen la continuación de las operaciones militares en el Sur.

Juntos, estos elementos no demuestran la existencia de un único proyecto territorial. Sin embargo, muestran por qué la cuestión de la duración se vuelve central.

Una presencia militar puede ser anunciada como provisional pero puede permanecer durante varios meses o años. Una línea de seguridad puede convertirse en un hecho consumado si ningún mecanismo establece las condiciones y el calendario para su desmantelamiento.

Esto es precisamente lo que Beirut intenta evitar pidiendo un calendario para aplicar el marco tripartito.

Entre la presión militar y la negociación

La « línea amarilla » finalmente aparece como un instrumento híbrido.

Tiene una función militar inmediata. Protege las posiciones israelíes y elimina ciertas amenazas. También proporciona un medio de presión en las negociaciones. Su retirada puede estar vinculada a las medidas solicitadas en el Líbano.

Pero está evolucionando en un entorno político donde algunos funcionarios israelíes defienden objetivos territoriales mucho más amplios. Esto naturalmente alimenta la desconfianza libanesa.

Por lo tanto, el desafío no es confundir las declaraciones más maximalistas con la política oficial adoptada, sino no ignorarlas.

Los archivos del 29 de septiembre de 2026 muestran sobre todo una batalla alrededor de la transformación del provisional en un arreglo duradero. Para el Líbano, el marco tripartito debe conducir a la retirada completa de Israel y la restauración de la autoridad estatal. Para Israel, según informes de varios periódicos, las condiciones de seguridad y el historial de armas siguen siendo críticas.

Entre estas dos posiciones, la « línea amarilla » permanece en el suelo.

Mientras no se aplique un calendario de retiro, su verdadera naturaleza seguirá siendo ambigua: una línea militar destinada a desaparecer con un acuerdo, una zona de seguridad que durará o un punto de partida para requisitos territoriales más amplios impuestos por parte de la clase política israelí.

Las fuentes disponibles permiten estos tres escenarios. Aún no hacen posible decidir entre ellos.

Une question sur cet article ?Demander à Libnanews