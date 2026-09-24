Puerto de Beirut: tres barcos gigantes en muelle

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Al mismo tiempo, el puerto de Beirut acogió tres grandes transportistas de contenedores el miércoles 23 de septiembre de 2026, operación presentada por su gestión como excepcional en el contexto regional actual. ElCMA CGM D, 366 metros de largo, enMSC Sara Elena300 metros, y losCMA CGM Mozart, 278 metros, atracado el mismo día en el muelle 16. Para la autoridad portuaria, este triple puerto de llamadas de naves madre ilustra la capacidad de la terminal de manejar grandes contenedores transportistas y acompaña el trabajo de modernización emprendido para fortalecer el papel logístico del puerto de Beirut.

Tres naves madre en el puerto de Beirut

La escena es inusual en su magnitud. Durante el mismo día se recibieron tres grandes contenedores oceánicos en la terminal de contenedores de Beirut.

Los tres buques aterrizaron el miércoles 23 de septiembre, en el muelle 16, una infraestructura esencial para el tratamiento de grandes portavasos.

El más imponente es elCMA CGM D, que es de 366 metros de largo. Es operado por el grupo francés CMA CGM, uno de los principales armadores del transporte de contenedores del mundo.

El segundo, elMSC Sara Elena, alcanza 300 metros. Pertenece a la flota de Mediterranean Shipping Company, MSC, otro jugador importante en el transporte mundial.

ElCMA CGM Mozart, 278 metros de largo, completa esta triple escala.

La presencia simultánea de estos tres edificios es principalmente una prueba de tamaño natural de las capacidades operacionales del terminal. La recepción de barcos de esta dimensión requiere muelles adecuados, profundidad suficiente, equipo de manipulación capaz de intervenir en grandes unidades y una organización para gestionar los movimientos de contenedores sin bloquear otras operaciones.

Pier 16 en el Centro de Operaciones

Los tres vasos fueron dirigidos al muelle 16, en el corazón de la terminal de contenedores del puerto.

Esta infraestructura desempeña un papel central en la capacidad de Beirut de mantenerse conectada a las principales líneas de transporte internacional.

La estaca no se limita a permitir el atraco de un barco de varios cientos de metros. Un puerto de llamada de contenedores implica una sucesión de operaciones coordinadas: pilotaje y remolque, amarre, posicionamiento de grúas, descarga y carga de contenedores, transferencia a áreas de almacenamiento y luego organización de salidas por tierra.

La presencia de tres grandes barcos en el mismo día aumenta mecánicamente las limitaciones en los equipos, equipos y espacios disponibles.

Por consiguiente, la administración portuaria considera que el funcionamiento del 23 de septiembre es un indicador de su capacidad de mantener un alto nivel de actividad a pesar de las circunstancias regionales.

También destaca la función deTerminal de Beirut, que opera la terminal de contenedores y proporciona operaciones de manipulación.

¿Qué es « una nave madre »?

El término inglés « Madre Vessel », utilizado por la Autoridad Portuaria, se refiere a un buque principal asignado al envío internacional.

Estos buques transportan contenedores entre los principales puertos de una red marítima. Las mercancías pueden ser transferidas a buques más pequeños, llamados « feeders », para servir puertos secundarios.

Por lo tanto, la recepción de buques madre es importante para un puerto que busca mantener o desarrollar vínculos directos con las principales rutas marítimas.

Reduce la dependencia de transhipments llevado a cabo en otros puertos y puede mejorar el atractivo de una plataforma para empresas navieras.

Sin embargo, la presencia de un buque padre no significa automáticamente que toda su carga esté destinada al mercado libanés. Una escala puede combinar las operaciones de importación, exportación y, según las líneas correspondientes, transbordo.

Por lo tanto, la importancia económica del triple escala del 23 de septiembre debe considerarse sobre todo como un indicador de las capacidades físicas y operacionales de la terminal, en lugar de como prueba de un fuerte aumento del comercio exterior.

Dos vasos CMA CGM el mismo día

La presencia de dos edificios CMA CGM también subraya el peso del grupo francés en la actividad actual del puerto de Beirut.

CMA CGM mantiene estrechos vínculos históricos con Líbano. Su fundador, Jacques Saade, era de origen libanés, y el grupo mantuvo una presencia importante en el país.

Esta relación tomó una nueva dimensión después de la explosión del 4 de agosto de 2020.

El contenedor terminal ha sido operado desde 2022 por un consorcio liderado por CMA CGM. Este fue un paso importante en la re-operación y modernización de las instalaciones portuarias después del desastre.

CMA Terminals, subsidiaria del grupo, había obtenido la gestión, operación y mantenimiento de la terminal de contenedores por un período de diez años.

A continuación, el grupo anunció un programa de inversión para modernizar la infraestructura, reemplazar o mejorar determinados equipos y mejorar el rendimiento de las terminales.

La presencia simultánea de la D-Artagnan y el Mozart tiene lugar en un puerto donde CMA CGM no es sólo un cliente marítimo, sino también un importante jugador en el funcionamiento de la terminal.

Modernización iniciada durante varios años

La triple escala se produce cuando el puerto continúa un programa de mejora de sus instalaciones.

La gestión del puerto se refiere a un proceso de desarrollo que ha estado en marcha durante varios meses, junto con planes de extensión y modernización.

El contenedor terminal es uno de los ejes principales de esta estrategia.

Después de la explosión de 2020, el restablecimiento de la capacidad portuaria se convirtió en una cuestión económica nacional. Una parte importante de las instalaciones había sido destruida o gravemente dañada, aunque la terminal de contenedores situada más al este había sido menos afectada directamente que las zonas cercanas al lugar de la explosión.

La labor realizada desde entonces tiene por objeto aumentar la fiabilidad del equipo y la capacidad de procesamiento de la terminal.

Para los armadores, la calidad de un puerto depende de varios parámetros: profundidad de cuencas, longitud de muelles, disponibilidad de portales, productividad de operaciones, tiempos de espera y fluidez del paso de mercancías a su destino final.

Por lo tanto, la posibilidad de acoger varios buques grandes es un elemento concreto de esta competitividad.

Puerto sigue siendo vital para las importaciones libanesas

Más allá del desempeño técnico, la actividad del puerto es de particular importancia para la economía libanesa.

El Líbano depende en gran medida de las importaciones para satisfacer sus necesidades de bienes y materias primas. Una parte significativa de estos flujos llega por mar.

El puerto de Beirut es uno de los principales portales comerciales del país a Trípoli.

Los contenedores que transitan por allí llevan una amplia variedad de productos, desde bienes de consumo a las materias primas y el equipo que necesitan las empresas.

Por lo tanto, la capacidad de mantener conexiones regulares con grandes empresas de transporte marítimo tiene consecuencias que exceden mucho el sector portuario.

Una reducción en el envío o un aumento de los costos logísticos se puede transmitir a los importadores, luego a empresas y consumidores. Por el contrario, las operaciones portuarias más rápidas y la competencia suficiente entre las rutas pueden ayudar a limitar ciertos costos adicionales.

Competencia regional

La dirección del puerto también tiene la ambición de fortalecer el papel de Beirut como plataforma logística regional.

Esta ambición sitúa al puerto frente a una competencia significativa en el Mediterráneo oriental.

Para atraer líneas más directas y desarrollar transbordo, un puerto debe ofrecer más que una capacidad de acoplamiento. Las empresas de transporte evalúan la velocidad de las operaciones, los costos, la fiabilidad de los servicios, la calidad de la infraestructura y la posibilidad de organizar conexiones a otros mercados.

La estabilidad política y de seguridad también forma parte de sus decisiones.

En este contexto, la llegada de tres grandes transportistas de contenedores el mismo día proporciona al puerto de Beirut un indicador operacional favorable, pero por sí solo no es suficiente para establecer su reposición como un gran centro regional de transhipment.

Esto dependerá de la frecuencia de tales paradas, los volúmenes realmente manejados y la evolución de las líneas propuestas por los grandes armadores.

Se mantiene una actividad a pesar de las tensiones regionales

La Autoridad Portuaria insiste particularmente en el contexto en el que tuvo lugar la operación del 23 de septiembre.

Las tensiones y los conflictos en la región han interrumpido varias cadenas de suministro y han obligado a las empresas de transporte a adaptar sus operaciones.

El transporte marítimo es particularmente sensible a los riesgos geopolíticos. Los propietarios pueden cambiar sus rutas, suspender ciertos puertos de llamada o reorganizar sus servicios cuando las condiciones de navegación o seguro se vuelven más difíciles.

Para el Líbano, el mantenimiento del acceso a las principales rutas comerciales sigue siendo esencial.

La llegada simultánea de CMA CGM D-Artagnan, MSC Sara Elena y CMA CGM Mozart muestra que el terminal sigue siendo capaz de albergar grandes unidades oceánicas a pesar de este contexto.

También constituye una señal para los importadores y exportadores libaneses, cuya actividad depende de la continuidad de los vínculos marítimos.

El rendimiento tendrá que ser confirmado en volúmenes

El evento del 23 de septiembre destaca las capacidades operativas de Pier 16 y la terminal de contenedores.

Para medir su efecto económico real, sin embargo, habrá que observar los volúmenes de contenedores manejados durante un período más largo.

El número de puertos de escala, la capacidad de los buques, el tráfico en 20 pies equivalente —la unidad utilizada internacionalmente para medir los contenedores— y la parte de transhipment determinará si este día excepcional corresponde a una tendencia sostenible.

El desarrollo del puerto también dependerá de la inversión continua en equipo e infraestructura.

Para la Autoridad Portuaria, el objetivo declarado sigue siendo consolidar Beirut como la principal vía marítima del Líbano y fortalecer su función como plataforma logística regional. Después de la recepción simultánea de los tres grandes transportistas de contenedores el miércoles, los próximos puertos de llamada y la evolución de los volúmenes permitirán medir si este rendimiento operativo se traduce en la actividad del puerto.