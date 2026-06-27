Acuerdo entre el Líbano e Israel: Bajo tensión en Beirut

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El acuerdo marco firmado en Washington el 26 de junio entre el Líbano, Israel y los Estados Unidos cambió inmediatamente el debate sobre la diplomacia al escenario político libanés. La Presidencia y el Primer Ministro lo presentaron como primer paso hacia la restauración de la soberanía nacional. Hezbollah lo rechazó enérgicamente, advirtiendo que la aplicación impuesta podría conducir a un enfrentamiento interno. En un futuro inmediato, las reacciones públicas verificadas siguen concentradas en las instituciones oficiales y en el partido chií. Otras fuerzas políticas, si no reaccionaron públicamente después de la firma o el día anterior del texto final, no pueden integrarse como comentaristas directos del acuerdo.

Esta elección metodológica es necesaria. Un funcionario político que se expresó antes de la firma no reaccionó al texto final, a menos que comentara explícitamente el mismo proyecto de acuerdo en su versión entonces conocida. Las declaraciones anteriores pueden arrojar luz sobre una línea política, pero no deben presentarse como reacciones al acuerdo firmado. En un caso tan delicado, atribuir una posición no verificada distorsionaría el debate libanés.

El acuerdo prevé zonas piloto en el sur del Líbano, el despliegue gradual del ejército libanés, el desarme verificado de grupos armados no estatales y la redistribución gradual de las fuerzas israelíes. También promete una movilización internacional para la reconstrucción. Pero no establece un calendario definitivo para la retirada completa de Israel. Tampoco garantiza la cesación inmediata de todas las huelgas. Es alrededor de esta ambigüedad que las primeras reacciones cristalizan.

La Presidencia habla de una primera etapa

La Presidencia del Líbano presentó el acuerdo como punto de partida para la plena soberanía. Joseph Aoun dijo, en una traducción francesa de su declaración, que « el acuerdo marco firmado hoy es un primer paso en el camino para que los desplazados regresen a sus ciudades totalmente liberadas y casas reconstruidas, bajo la soberanía del Estado libanés, que no tiene pareja en su tierra y pueblo ».

Esta fórmula fija la línea Baabda. El presidente no habla de estandarización. Habla de soberanía, el regreso de los desplazados y la exclusividad del Estado. La elección de palabras tiene por objeto responder a las críticas más inmediatas. El acuerdo no debe leerse, según la Presidencia, como una concesión a Israel, sino como un instrumento que permite al Líbano recuperar gradualmente su autoridad en el Sur.

José Aoun también añadió, según la traducción de su declaración: « Juramos continuar el trabajo hasta que sea plenamente realizado. No habrá más ocupación, ni más prisioneros, ni más dependencia ni tutela. Esta frase busca tranquilizar a los libaneses que temen un acuerdo impuesto desde Washington. También tiene por objeto evitar que el texto sea asimilado al precedente del 17 de mayo de 1983, acuerdo entre el Líbano e Israel firmado con el patrocinio americano y rechazado por una gran parte de la escena interior.

Sin embargo, la Presidencia corre un riesgo político. Promete un camino hacia la soberanía, mientras que la lectura israelí insiste en mantener una zona segura hasta que Hezbollah sea desarmado. Si las fuerzas israelíes permanecen mucho tiempo en el sur, si las huelgas continúan y si los civiles no pueden regresar rápidamente, se impugnará la comunicación presidencial. Por lo tanto, la credibilidad de Baabda dependerá menos del texto que de sus primeros efectos visibles.

Nawaf Salam defiende la lógica del estado

El Primer Ministro Nawaf Salam defendió el acuerdo como instrumento para asegurar la retirada israelí y restablecer la autoridad estatal. Según el lenguaje reportado después de la firma, presentó el texto como « para obtener la retirada de Israel de todo el territorio libanés » y « para restaurar la soberanía del Estado sobre él ».

Esta posición es coherente con el jefe de gobierno. Para Salam, el Líbano debe estar representado por sus instituciones. La decisión sobre la guerra y la paz debe ser responsabilidad del Estado, no de un actor armado o de un poder regional. Así pues, el acuerdo constituye un marco para defender la primacía del ejército libanés y del gobierno del Sur.

Pero el Primer Ministro enfrenta un reto importante. El acuerdo no da inmediatamente al Líbano la retirada total que exige. Está organizando un proceso gradual, vinculado al desarme verificado de los grupos armados no estatales. Esta condición se aplica principalmente a Hezbollah. Por lo tanto, pone al gobierno ante una cuestión interna aún más explosiva que la negociación con Israel: ¿cómo podemos aplicar un texto que toque el corazón del arsenal del principal actor armado del país?

El Salam también tendrá que responder a una preocupación civil. Por gran parte de los habitantes del Sur, el estado no ha protegido. El ejército se retiró o no pudo permanecer en varias zonas expuestas. The bombing, destruction, displacement and lack of services have affected the population. Si el Estado vuelve con un acuerdo que impone por primera vez obligaciones de seguridad sin garantizar inmediatamente el cese de las huelgas y el regreso de las familias, puede considerarse que se asigna a Israel en lugar de proteger al Líbano.

Nada Hamadeh Mouawad asume la firma

El embajador del Líbano en Washington, Nada Hamadeh Muawad, fue la voz oficial libanesa en la ceremonia de firma. Dijo, en una traducción francesa de sus comentarios, que « la firma hoy es un primer paso para restaurar la soberanía del Líbano ». She also thanked the American authorities on behalf of President Joseph Aoun and Prime Minister Nawaf Salam.

Esta declaración da la versión diplomática de Beirut. Subrayó la naturaleza original del texto. El acuerdo no se presenta como una paz completa, sino como el comienzo de un proceso. Esto es importante porque quedan por especificar varias cláusulas en el anexo de seguridad: esferas piloto, mecanismos de verificación, fechas de redistribución, el papel exacto del ejército libanés y las condiciones para la reconstrucción.

El mensaje del Embajador también apunta a socios internacionales. El Líbano quiere demostrar que acepta una solución diplomática, que desea recuperar su soberanía y que está dispuesto a comprometer a su ejército en un proceso enmarcado. Pero en la escena nacional, esta firma puede ser desafiada por aquellos que creen que ningún acuerdo con Israel puede ser legítimo sin un retiro previo y completo.

Hezbollah rechaza el acuerdo

La reacción más fuerte vino de Hezbollah. El MP Hassan Fadllallah rechazó el acuerdo marco y advirtió que las autoridades libanesas no podían aplicarlo con apoyo estadounidense sin causar una crisis interna. En una traducción francesa de sus comentarios, afirmó que « la autoridad libanesa no podrá implementar el acuerdo marco firmado con Israel en Washington ». Agregó que una aplicación impuesta podría llevar al país « a la guerra civil ».

Esta declaración establece la línea roja del partido. Hezbollah considera que el texto apunta directamente a su arsenal. Se negó a permitir que la retirada israelí estuviera condicionada al desarme de grupos armados no estatales. Para el movimiento, Israel debe salir por completo del territorio libanés, cesar sus huelgas y abandonar cualquier zona de seguridad. La cuestión de las armas no puede, según esta lectura, tratarse bajo la presión estadounidense e israelí.

Hassan Fadallah también resumió el rechazo del partido diciendo que el acuerdo seguiría « inquiriendo papel » si afirmaba imponer compromisos que Hezbollah rechaza. Esta fórmula busca deslegitimar el acuerdo antes de su aplicación. Significa que la firma de Washington no es suficiente para crear un equilibrio de poder sobre el terreno.

El secretario general de Hizbullah, Naïm Qassem, también reafirmó la línea del partido contra cualquier presencia israelí prolongada. En una traducción francesa de su posición, sintió que Israel no tenía más remedio que retirarse completamente de cada pulgada de nuestra tierra libanesa y que sus fuerzas deberían dejar « sin condiciones ». Esta fórmula invierte el orden previsto por el acuerdo. Para Hezbollah, la retirada israelí es un requisito previo. Para el texto firmado, depende de las condiciones de seguridad verificadas.

La calle Pro-Hezbollah entra en el debate

Las manifestaciones que tuvieron lugar en Beirut después de la firma dieron una traducción inmediata del rechazo de Hizbullah. Los partidarios partidistas condujeron en motocicletas, bloquearon carreteras y denunciaron el acuerdo como una concesión a Israel. La carretera del aeropuerto fue golpeada antes de que el ejército libanés interviniera. Estos rallyes aún no han formado un movimiento nacional, pero han demostrado la capacidad de movilizar rápidamente el campamento hostil al texto.

La calle se convierte así en un instrumento de presión política. Hezbollah puede desafiar el acuerdo sin romper inmediatamente la cesación del fuego. Puede movilizar a sus partidarios, influir en el gobierno y señalar que cualquier aplicación del texto tendrá un costo interno. Esta presión es aún más sensible, ya que el ejército libanés está llamado a desempeñar un papel central en las zonas piloto.

El ejército ya está en una posición delicada. En Beirut, debe mantener el orden frente a los manifestantes hostiles al acuerdo. En el sur, tal vez tenga que impedir el regreso de agentes armados no estatales a zonas bajo su control. En ambos casos, puede ser acusada por parte del Camp Hezbollah de aplicar una hoja de ruta americana.

Samy Gemayel acoge con beneplácito el acuerdo marco

El diputado Samy Gemayel, líder del partido Kataëb, dio la bienvenida al acuerdo marco firmado en Washington. Según declaraciones de la prensa libanesa el 27 de junio, consideró que « Líbano ha ganado ». Agregó que la importancia del acuerdo radica en el hecho de que ha dedicado lo que hace años, « no al servicio de una parte, sino al servicio del Líbano y de su Estado ».

En la misma declaración, Samy Gemayel citó varios objetivos: « para poner fin a la guerra, lograr la retirada israelí completa de los territorios libaneses, restablecer la soberanía, extender la autoridad del Estado, dedicar la exclusividad de las armas y la decisión de guerra y paz a las únicas manos de las instituciones legítimas ». Esta posición sitúa al Kataeb entre los más fuertes partidarios del acuerdo, siempre que sus cláusulas produzcan efectivamente el retiro israelí y el monopolio estatal de las armas.

Una garantía de EE.UU. impugnada

La garantía estadounidense es una de las debilidades del esquema a los ojos de muchos libaneses. Los Estados Unidos son esenciales para ejercer presión sobre Israel. Sin Washington, sería difícil obtener un retiro israelí, incluso parcial. Pero Washington también se considera demasiado cercano a las prioridades de seguridad israelíes.

Esta percepción pesa sobre la recepción del acuerdo. Si Israel sigue huyendo en nombre de la legítima defensa, ¿quién decidirá si es una violación? Si Israel mantiene su zona de seguridad, ¿quién impondrá un calendario? Si el ejército libanés no desarma a una zona, ¿quién va a arbitrar? Si la respuesta sigue siendo principalmente americana, algunas opiniones libanesas considerarán el mecanismo desequilibrado.

La ausencia de un papel central para Francia, la Unión Europea o la ONU refuerza esta crítica. Estos actores pueden contribuir a la reconstrucción, capacitación o apoyo de instituciones. Pero no están en el corazón del mecanismo de garantía política. Para Beirut, una garantía más multilateral podría haber hecho que el acuerdo fuera menos vulnerable a las acusaciones de parcialidad.

Líbano del Sur como prueba política

El acuerdo será recibido en el Sur. La gente no juzgará el texto sólo de las declaraciones de Washington o Baabda. Lo juzgarán desde los caminos reabiertos, las casas reconstruidas, las redes restauradas, el final de las huelgas y el regreso de los desplazados.

Para algunos sureños, el estado no protegió. Esta percepción es un hecho político importante. Si el ejército libanés regresa a las zonas piloto con medios insuficientes, bajo la supervisión americana y mientras Israel mantiene una presencia vecina, puede ser colocado en una posición insostenible. Tendrá que demostrar que protege a los habitantes, no que asegure indirectamente a las fuerzas israelíes restantes.

Hezbollah dependerá de esta contradicción. El gobierno tendrá que desactivarlo por actos. Una primera retirada israelí visible, una rápida reconstrucción y un alto al bombardeo serían los únicos argumentos que podrían dar peso a la lectura oficial del acuerdo.

Un acuerdo firmado, un consenso ausente

Las reacciones verificadas muestran un paisaje aún incompleto pero ya polarizado. Joseph Aoun, Nawaf Salam y Nada Hamadeh Mouawad presentan el acuerdo como un primer paso hacia la soberanía, el regreso de los desplazados y el fin de las hostilidades. Hezbollah, de Hassan Fadallah y Naim Qassem, lo rechaza y advierte de una crisis interna. Otros responsables de la formulación de políticas no deben incluirse como reacciones directas siempre y cuando no se verifique ninguna declaración posterior o inmediata relacionada con el texto definitivo.

El acuerdo de Washington abre así una paz menos inmediata que una fase de confrontación política. Promete un regreso del estado, pero todos esperan ver lo que esto significará en el suelo. Habla de soberanía, pero Israel afirma querer permanecer en una zona segura. It gives a central role to the Lebanese army, but it lacks resources and risks being caught between external demands and internal challenges.

El próximo paso será decisivo. Si los anexos de seguridad imponen obligaciones al Líbano sin un calendario claro para Israel, el desafío se ampliará. Si las primeras zonas piloto producen un retiro real, un retorno de civiles y una caída de huelgas, la línea oficial ganará credibilidad. Mientras tanto, el acuerdo sigue suspendido sobre una cuestión central: ¿puede el Estado libanés restablecer su soberanía sin ser percibido como aplicar los términos de un acuerdo que sus oponentes ya presentan como favorables a Israel?