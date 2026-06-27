Acuerdo Marco entre el Líbano e Israel: El bloqueo de las mayorías

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El acuerdo marco firmado en Washington entre el Líbano, Israel y los Estados Unidos no sólo está en la frontera sur. También se desempeña en instituciones libanesas, mediante quórums, mayorías, relaciones de poder parlamentarios y gubernamentales, así como en el ejército, que está llamado a aplicar parte del mecanismo más sensible. La calificación de « acuerdo de trabajo » no es suficiente para eliminar la cuestión constitucional. Si el texto compromete al ejército libanés, la reconstrucción, las finanzas públicas, la soberanía o las obligaciones internacionales del país, difícilmente puede permanecer fuera del Consejo de Ministros y del Parlamento.

El debate comienza con el artículo 52 de la Constitución, que organiza la negociación y ratificación de tratados. También abarca el artículo 65, que establece las normas para la adopción de decisiones en el Consejo de Ministros, en particular sobre cuestiones fundamentales. También se refiere al artículo 34, que determina el quórum de la Cámara, el artículo 36, que impone la votación pública y nominal por leyes, y el artículo 19, que permite a diez diputados remitir el asunto al Consejo Constitucional. Estos artículos no son detalles de procedimiento. Pueden convertirse en instrumentos concretos de bloqueo.

La batalla también es política. El tándem chií Amal-Hezbollah por sí solo no tiene la capacidad de controlar todo el gobierno o el Parlamento. Pero tiene suficiente peso para frenar, disputar, deslegitimizar o mover el debate a la calle. Frente a él está la presidencia, el Primer Ministro, una parte de las fuerzas soberanas, el Kataeb, las Fuerzas Libanesas, diputados independientes y bloques que quieren restaurar el monopolio estatal de las armas. Entre estos dos campamentos, varios actores pueden dudar: la Corriente Patriótica Libre, los diputados cercanos a Walid Joumblatt, algunos independientes, o ministros que quieren evitar el enfrentamiento interno.

La cuestión de Taef complica aún más la ecuación. En el documento del Acuerdo Nacional de 1989 se prevé la disolución de las milicias y la entrega de sus armas al Estado. Pero también prevé la liberación de los territorios libaneses ocupados y la extensión de la soberanía del Estado al Sur. En la práctica política libanesa, esta segunda dimensión sirvió para legitimar la resistencia de Hezbolá a Israel, especialmente mientras la ocupación del Sur fuera una realidad. El Acuerdo Marco de Washington reabre así una vieja brecha: ¿debemos leer a Taif como una obligación de desarmar a todos los grupos armados, o como un compromiso que ha dejado espacio para la resistencia mientras Israel ocupe o amenaza al Líbano?

Un acuerdo marco que pueda producir obligaciones

El gobierno puede argumentar que el acuerdo marco todavía no es un tratado definitivo. Esta línea es políticamente útil. Evita la palabra « paz », muy sensible en el Líbano. También permite afirmar que los compromisos más elevados vendrán más adelante, en un anexo de seguridad o en un acuerdo amplio de paz y seguridad.

Pero el derecho internacional no se detiene bajo el documento. La Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados define un tratado como un acuerdo internacional concertado por escrito entre los Estados y regulado por el derecho internacional, « independientemente de su nombre particular ». En otras palabras, un acuerdo puede denominarse « framework », « memoranda », « protocolo » o « declaración » y, a pesar de todo, producir obligaciones si los Estados quieren comprometerse.

Por lo tanto, el contenido del texto de Washington es crucial. En él se prevé que las Fuerzas Armadas Libanesas asuman gradualmente la responsabilidad de la seguridad en las zonas piloto. Se prevé el desarme verificado de los grupos armados no estatales. Prevé el desmantelamiento de su infraestructura. Se prevé un redespliegue progresivo de Israel. Incluye un grupo de coordinación militar con apoyo y participación de los Estados Unidos. También prevé la movilización internacional para la reconstrucción, con condiciones para la vigilancia de los fondos.

Estas cláusulas pueden producir efectos concretos. Pueden comprometer fuerzas armadas, presupuestos, administraciones, créditos de infraestructura, normas de distribución de la ayuda, obligaciones de verificación y coordinación internacional de la seguridad. Cuanto más se apliquen, más difícil será defender el argumento del mero marco político.

El ejecutivo puede ahorrar tiempo con esta calificación. Pero tan pronto como el ejército reciba órdenes operacionales, tan pronto como se activen las zonas piloto, tan pronto como la financiación se dirija según los términos del texto, la cuestión constitucional se vuelve inevitable. El bloqueo puede entonces no sólo provenir de opositores del acuerdo, sino también de abogados, miembros del Parlamento o ministros pidiendo un procedimiento claro.

Regla 52: la clave para pasar al Parlamento

El artículo 52 de la Constitución del Líbano establece: « El Presidente de la República negociará y ratificará tratados de acuerdo con el Jefe de Gobierno. No se considerarán ratificados a menos que el Consejo de Ministros lo acepte. The Government shall inform the Chamber of Deputies when the interests of the country and the security of the State so permit. »

El mismo artículo añade: « Las obligaciones que comprometen las finanzas estatales, los tratados comerciales y todos los tratados que no pueden denunciarse al final de cada año sólo podrán ser ratificadas después del acuerdo de la Cámara de Diputados. Esta frase está en el centro del riesgo constitucional.

El acuerdo marco podría comprometer las finanzas estatales. Incluso si la asistencia para la reconstrucción procede de asociados internacionales, su aplicación puede requerir mecanismos públicos, administraciones, controles, gasto militar, electricidad, agua, telecomunicaciones, carreteras, compensación o compromisos presupuestarios plurianuales. Si el Estado libanés tiene que organizar y financiar parte de esta arquitectura, puede invocarse el artículo 52.

¿Se puede denunciar el texto al final de cada año? Nada en su lógica se parece a un arreglo anual fácilmente revocable. Está organizando una transición militar y política a un acuerdo de paz y seguridad. Crea obligaciones secuenciadas y verificadas. Esta duración del tiempo puede alimentar el argumento de un pasaje obligatorio a través de la Casa.

El gobierno podría decir que el acuerdo marco todavía no se ha ratificado en todo sentido, y que el Parlamento sólo será tomado del acuerdo final. Los oponentes responderán que el ejecutivo no puede comenzar a cumplir las obligaciones militares, financieras y de seguridad en espera de una ratificación hipotética futura. Aquí es donde el riesgo de bloqueo se convierte en concreto.

Artículo 65: dos tercios del Consejo de Ministros

El Consejo de Ministros es el primer bloqueo institucional. El artículo 65 establece que « el poder ejecutivo será otorgado al Consejo de Ministros, que constituirá el poder al que están sujetas las fuerzas armadas ». Esta frase es central. El acuerdo marco asigna un papel directo al ejército libanés. Por consiguiente, el Gobierno no puede considerar el caso como una simple correspondencia diplomática.

Article 65 states: « The legal quorum for its meetings shall be two thirds of its members. Las decisiones se tomarán por consenso, o si esto resulta imposible, por voto, y las decisiones serán tomadas por la mayoría del presente. Pero el texto añade una regla más estricta: « En cuanto a las cuestiones fundamentales, requieren la aprobación de dos tercios de los miembros del Gobierno según se establece en el decreto de formación. »

El artículo 65 enumera las cuestiones fundamentales. Se cita, entre otras cosas, « guerra y paz », « acuerdos y tratados internacionales », « el presupuesto general del Estado » y « programas de desarrollo global y a largo plazo ». El Acuerdo Marco abarca varias de estas cuestiones. Se refiere a Israel, seguridad, ejército, reconstrucción, ayuda internacional y la relación entre la guerra y la paz.

El gobierno de Nawaf Salam tiene 24 ministros. Por consiguiente, el quórum de la reunión es de dieciséis ministros. Para una pregunta fundamental, la aprobación también requiere 16 ministros, es decir, dos tercios de todo el gabinete. Este umbral es el primer campo de batalla político real.

El tándem Amal-Hezbollah por sí solo no tiene un tercer bloque formal. Varias fuentes de formación del Gabinete indican que obtuvo cuatro carteras, incluyendo el Departamento de Finanzas relacionadas con Amal, pero no nueve ministros. Por lo tanto, no puede bloquear una decisión que requiera dieciséis votos por su cuenta. Pero puede bloquear si trae consigo ministros prudentes, ministros cercanos a otros bloques, o ministros que se niegan a contratar al ejército sin garantías de retirada israelíes.

El bloqueo gubernamental puede adoptar diversas formas: ausencia de una sesión para prevenir el quórum, solicitud de aplazamiento, negativa a aprobar anexos seguros, requisito de debate parlamentario previo o voto negativo que impida alcanzar los dieciséis votos. En un gabinete de veinticuatro ministros ausentes o opuestos son suficientes para evitar la aprobación de dos tercios.

El gobierno: un equilibrio menos simple del poder de lo que parece

El gobierno salam se formó en un contexto de presión internacional, demanda de reforma y reconstrucción después de la guerra. Fue presentado como un gabinete de veinticuatro ministros, sin ningún bloqueo de terceros concedido al tándem chií. Esta arquitectura fue diseñada para limitar la capacidad de veto de Hezbollah y Amal, manteniendo al mismo tiempo una representación chiita indispensable para el funcionamiento religioso del estado.

Pero la ausencia de un bloque formal de terceros no significa falta de poder político. Amal mantiene al Departamento de Finanzas, una posición estratégica en todos los asuntos relacionados con las consignaciones, los desembolsos y la reconstrucción. Hezbollah conserva un peso político y comunitario considerable, a pesar de que está debilitado por la guerra y desafiado por alguna opinión. El tándem también puede utilizar la legitimidad de la representación chiíta para impugnar una decisión adoptada sin su consentimiento.

La línea presidencial y gubernamental probablemente tratará de reunir ministros a favor del regreso del Estado, las reformas y la reconstrucción. Puede contar con aquellos que quieren fortalecer el ejército y satisfacer las expectativas estadounidenses e internacionales. Pero algunos ministros, incluso no relacionados con el Hizbollah, pueden temer que un voto demasiado rápido exponga al ejército a la confrontación interna.

Los ministros más sensibles serán Defensa, Interior, Finanzas, Obras Públicas, Energía, Telecomunicaciones, Asuntos Sociales y Relaciones Exteriores. La defensa debe cubrir el papel del ejército. El Interior debe gestionar las manifestaciones. La financiación debe procesar consignaciones y fondos. Los ministerios técnicos deben organizar la reconstrucción. Foreign Affairs debe defender el texto con los socios. Cada billetera puede convertirse en un punto de fricción.

Por lo tanto, el gobierno puede dividirse en cuatro grupos. La primera apoyará el acuerdo como instrumento de soberanía. El segundo estará sujeto a garantías israelíes y parlamentarias. El tercero se opondrá por causa de Hezbolá y el rechazo de cualquier coordinación con Israel. El cuarto tratará de evitar una votación clara, pidiendo el anexo seguro, los mapas y el calendario antes de tomar una decisión.

Artículos 34 y 36: quórum parlamentario y voto público

Si el acuerdo, el anexo o la legislación de aplicación llega al Parlamento, el artículo 34 se vuelve central. Declara: « La Cámara sólo podrá ser válidamente constituida por la presencia de una mayoría de sus miembros legalmente constituidos. La votación será tomada por mayoría de votos. En caso de igual participación, se rechazará la cuestión de la deliberación. »

El Parlamento tiene ciento veintiocho miembros. El quórum está presente, pues, sesenta y cinco miembros. Sin sesenta y cinco miembros, la sesión no puede comenzar. El quórum es un medio clásico de bloquear en el Líbano. Los bloques pueden boicotear una sesión para prevenir su apertura, especialmente cuando un texto toca temas existenciales.

Una vez alcanzado el quórum, el voto ordinario será por mayoría. Esto significa que una ley común de ratificación no requiere automáticamente dos tercios de los diputados. Pero políticamente, un acuerdo con Israel adoptado por una corta mayoría sería muy frágil. Podría ser legal sin ser aceptado.

El artículo 36 añade una limitación política: « Los votos serán emitidos en voz alta o sentados y levantados, excepto en el caso de las elecciones, en cuyo caso el voto será secreto. Sobre todas las leyes y sobre la cuestión de la confianza siempre votamos por votación nominal y en voz alta. Por consiguiente, una ley sobre el acuerdo obligaría a todos los Miembros a votar públicamente.

Este voto público es un elemento importante del equilibrio de poder. Un diputado del sur, un chiíta elegido, un cristiano independiente, soberano elegido o un diputado druso no pagará el mismo precio político según su voto. Los oponentes pueden acusar a los partidarios del acuerdo de ceder a Israel. Los partidarios podrán acusar a los opositores de proteger las armas no estatales. El voto nominal transforma cada posición en un acto político expuesto.

Parlamento: ¿quién podría votar a favor, quién podría bloquear?

La Sala Libanesa está fragmentada. Hezbollah y sus aliados perdieron su mayoría en 2022. Reuters calculó el bloque de fuerzas que apoyan el mantenimiento de las armas de Hezbollah o se aliaron al partido en aproximadamente 72 asientos, en comparación con setenta y uno en 2018. Esta cifra está cerca de la mayoría absoluta de sesenta y cinco, pero no la excede. El campo pro-Hezbollah no puede imponer una ley sola. Sin embargo, puede hacer un consenso amplio casi imposible.

El núcleo opuesto al acuerdo será formado por Hezbolá y sus aliados directos. El MP Hassan Fadllallah ya ha rechazado el acuerdo y advirtió que la aplicación forzada podría conducir a la guerra civil. El bloque Hezbollah no votará por una ley que implemente el desarme bajo los términos de Washington.

Amal ocupa una posición más institucional. Nabih Berri, Presidente del Parlamento y líder del movimiento Amal, es el actor central. Amal comparte la representación chiita con Hezbollah y no puede fácilmente disociarse de un rechazo comunitario del texto. Pero Berri es también el guardián de la institución parlamentaria y el interlocutor de las mediaciones. Su principal palanca es el tiempo: agenda, ritmo de reuniones, comités, consultas, requisito de garantía, solicitud de texto completo.

Frente al tándem chií, las Fuerzas Libanesas y el Kataeb probablemente apoyen el acuerdo si se presenta como un retorno al monopolio estatal. Samy Gemayel elogió el acuerdo al creer que el Líbano estaba ganando si dedicó la exclusiva de las armas y la decisión de guerra y paz entre instituciones legítimas. Las Fuerzas Libanesas han defendido durante mucho tiempo el fin de las armas no estatales. Por lo tanto, pueden apoyar el principio y exigir la retirada y las salvaguardias efectivas de Israel.

La Corriente Patriótica Libre es uno de los actores más inciertos. Ya no está en una alianza mecánica con Hezbollah, pero puede rechazar un acuerdo percibido como impuesto por Washington. Podría pedir una estrategia nacional de defensa, un calendario de retiro israelí y una garantía de que el ejército no se ponga en contra de Hezbollah sin consenso. Por lo tanto, sus Miembros pueden convertirse en un grupo fundamental.

Los miembros cercanos a Walid Jumblatt también pueden actuar como árbitros. Jumblatt critica la influencia iraní y la decisión militar de Hezbollah, pero también está preocupado por los acuerdos desequilibrados con Israel. Su campamento podría apoyar a un ejército fuerte, y exigir garantías internacionales más amplias, en particular europeas o ONU. Los independientes y parlamentarios que han surgido de la disputa pueden dividirse entre el requisito de la soberanía estatal y la negativa de un acuerdo que es demasiado americano.

Así, el gobierno no puede depender de una mayoría automática. El voto de confianza de febrero de 2025, obtenido con noventa y cinco votos de ciento veintiocho, no prejuzga un voto sobre Israel. Algunos Miembros pueden apoyar el Salam para reformas y rechazar un acuerdo marco que afecta a la guerra, las armas y la soberanía. La mayoría será reconstruida por archivo.

El Consejo Constitucional: 10 diputados son suficientes

El artículo 19 de la Constitución permite a 10 diputados referirse al Consejo Constitucional para impugnar una ley. Ese umbral es bajo. Significa que incluso si el gobierno tiene éxito en la aprobación de una ley de ratificación o ejecución, el texto todavía puede ser impugnado.

Hay muchos argumentos posibles. Los miembros pueden argumentar que la regla 52 fue violada si el Parlamento no fue incautado en el momento oportuno. Pueden impugnar la aplicación del artículo 65 si el Consejo de Ministros no ha aprobado una cuestión fundamental con los dos tercios requeridos. Pueden invocar el artículo 49 si el acuerdo se considera incompatible con la integridad territorial. Pueden invocar a Taëf si el texto se considera contrario al equilibrio de la República después de la guerra.

El recurso constitucional puede no ser suficiente para bloquear definitivamente. Pero puede retrasar, deslegitimizar, exponer políticamente e imponer aclaraciones. En un caso tan delicado, el tiempo judicial se convierte en una herramienta política.

Taif: Disolución de milicias y excepción de la resistencia

El debate de Taif está en el centro de la crisis. En el documento del Acuerdo Nacional se prevé « la proclamación de la disolución de todas las milicias libanesas y no libanesas y la entrega de sus armas al Estado libanés en un plazo de seis meses ». Esta frase es el arma de los partidarios del acuerdo. Dicen que el desarme de los grupos armados no estatales no es una nueva demanda israelí, sino un compromiso libanés de más de tres decenios.

Pero Taëf también contiene un componente en el sur. Prevé « todas las medidas necesarias para liberar a todos los territorios libaneses de la ocupación israelí, extender la soberanía del Estado en todo su territorio y desplegar el ejército libanés en la zona fronteriza internacionalmente reconocida ». Esta frase sirvió de base política para el argumento de la resistencia.

Taef no se llama Hezbollah. No dice explícitamente que Hezbollah debe conservar sus armas. Pero en la práctica política libanesa, la distinción entre milicias de guerra civil y resistencia a la ocupación israelí ha permitido a Hezbollah escapar del desarme general. Después de la retirada israelí de 2000, esta excepción se amplió por la cuestión de las granjas de Shab ‘ a, prisioneros, violaciones israelíes y sucesivas declaraciones ministeriales que se referían al ejército, al pueblo y a la resistencia.

Aquí es donde el acuerdo marco es explosivo. No reconoce esta excepción. Habla de grupos armados no estatales para ser desarmados. Hace que el redespliegue israelí esté condicionado a ese desarme verificado. Para los defensores del texto, se trata de una corrección necesaria de una excepción que se ha vuelto permanente. Para sus oponentes, esto es una contradicción con el espíritu de Taif, porque la resistencia no puede ser desarmada mientras Israel mantenga una presencia o una capacidad de agresión.

Por lo tanto, la contradicción no es puramente legal. La carta de Taef apoya el monopolio estatal. La práctica política de Taif ha legitimado, al menos por un período, la resistencia de Hezbolá a Israel. El acuerdo marco obliga al Líbano a decidir entre estos dos legados, sin previo consenso nacional.

Líbano meridional como argumento parlamentario

La percepción del Sur pesará en todas las mayorías. Para algunos de los habitantes, el estado no ha protegido. El ejército se retiró o no pudo permanecer en ciertas zonas. Los civiles han sido bombardeados, destruidos, desplazados y el colapso del servicio. Si el acuerdo comienza con las obligaciones de desarme sin la retirada israelí visible, se considerará una concesión a Israel.

Hezbollah usará este argumento. Dirá que el estado vuelve al Sur no para proteger, sino para implementar una hoja de ruta estadounidense e israelí. Esta lectura puede afectar a los parlamentarios chiítas, Amal, los representantes elegidos del Sur y los parlamentarios que temen votar contra los sentimientos de las poblaciones afectadas.

Los partidarios del acuerdo tendrán que responder con hechos. Un retiro israelí de una primera zona piloto, la cesación de las huelgas, las carreteras reabiertas, la reconstrucción real y un ejército que sirve a civiles pueden cambiar la percepción. Sin ello, el texto será defendido en Beirut pero desafiado en las localidades que deben implementarse.

El ejército libanés: el posible punto de ruptura

El ejército es el actor más expuesto. En el acuerdo se pide a Israel que tome el control de las zonas piloto, para impedir el regreso de grupos armados no estatales, para facilitar el regreso de civiles y acompañar el redespliegue israelí. Esta misión podría convertir al ejército en un árbitro de un conflicto político que las instituciones no hubieran resuelto.

Tres escenarios son posibles. En la primera, el ejército está cuidadosamente desplegado en zonas donde existe un acuerdo local tácito. Controla carreteras, edificios públicos, retornos civiles y puntos visibles, sin buscar inmediatamente desmantelar toda la infraestructura de Hezbollah. Este escenario limita el riesgo interno, pero puede decepcionar a Israel y Washington.

En segundo lugar, el ejército aplica medidas más visibles: puestos de control, prohibición de posiciones armadas, confiscación de armas aparentes, control del acceso a zonas piloto. Hezbollah protestó, movilizó políticamente, pero evitó la confrontación directa. Este es el escenario de tensión controlada.

En el tercero, se ordena al ejército desmantelar la infraestructura de Hezbollah o impedir que sus combatientes regresen físicamente. Si el partido se niega, el ejército debe elegir entre retiro o confrontación. Este escenario es el más peligroso. Puede causar una crisis interna importante o incluso el estallido de confrontaciones localizadas.

El peligro principal no es sólo militar. Es simbólico. El ejército libanés sigue siendo una de las pocas instituciones nacionales que todavía se respetan en todas las comunidades. Si se considera que actúa bajo supervisión americana, o como indirectamente asegurando a las fuerzas israelíes todavía presentes en la zona de seguridad, su imagen puede ser gravemente dañada.

El ejército también carece de recursos. Depende de la ayuda externa, especialmente de EE.UU. y Europa. Necesita vehículos, combustible, comunicaciones, inteligencia, vigilancia, remoción de minas y financiación. Encomendarle una tarea tan pesada sin consenso político y sin medios suficientes sería trasladar a la institución militar una crisis que los civiles no han resuelto.

El precedente del 17 de mayo de 1983

El precedente del 17 de mayo de 1983 se basa en este debate. Este acuerdo entre el Líbano e Israel, firmado bajo mediación estadounidense después de la invasión israelí de 1982, era organizar un retiro y arreglos de seguridad. Fue rechazada por una parte importante del país, percibida como bajo ocupación y derogada en 1984.

El contexto actual es diferente. Pero la memoria política está viva. Cualquier acuerdo con Israel firmado bajo garantía americana, sin un consenso nacional y sin un retiro israelí completo claramente fechado, será comparado con 1983. Los oponentes utilizarán este precedente para afirmar que un acuerdo fuera del consenso libanés puede reactivar las fracturas internas.

Esta memoria pesará a los Miembros y Ministros. Un voto nominal sobre un texto relacionado con Israel será políticamente costoso. Por consiguiente, algunos funcionarios tratarán de evitar la votación, demorar el examen o solicitar garantías. Pero evitar la votación puede alimentar otra acusación: la de la circunvención constitucional.

Un acuerdo suspendido de las relaciones de poder

El acuerdo marco está suspendido por una doble mayoría. Mayoría institucional: dieciséis de veinticuatro ministros del Consejo de Ministros, sesenta y cinco diputados presentes en la Cámara, mayoría de votos en votación pública y riesgo de un llamamiento de diez miembros al Consejo Constitucional. Una mayoría política: una coalición suficiente entre la presidencia, el gobierno, las fuerzas soberanas, centristas e independientes para defender el texto sin romper el país.

Amal-Hezbollah ya no controla la mayoría parlamentaria y no tiene sólo un tercio del bloqueo en el gobierno. Pero tienen una fuerte capacidad institucional y política. Pueden bloquear el Parlamento por quórum, el gobierno por dos tercios, la calle por movilización, y en el sur por oponerse al despliegue del ejército. Frente a ellos, las Fuerzas Libanesas, el Kataeb, algunos de los independientes y reformistas pueden impulsar la aplicación del monopolio estatal. El PLC, los jumblatistas y varios representantes elegidos conservadores pueden convertirse en árbitros.

La cuestión de Taif aumenta la incertidumbre. El texto puede ser defendido como una aplicación del desarme de las milicias. Puede ser rechazada como resistencia cuestionadora mientras Israel permanezca presente. Ambas lecturas existen. El acuerdo marco obliga al país a elegir entre ellos sin construir el consenso necesario.

Por lo tanto, el próximo paso será decisivo. Si el gobierno presenta el acuerdo al Parlamento, corre el riesgo de bloquearlo. Si no lo somete, corre el riesgo de la circunvención. Si avanza por anexos y decisiones ministeriales, corre el riesgo de transferir la crisis al ejército. El documento firmado en Washington no depende únicamente de la buena voluntad estadounidense o israelí. Ahora depende de las mayorías libanesas, quórums, lectura de Taif, el papel de Nabih Berri, la reacción de Hezbollah, el valor de los diputados y la capacidad del ejército de no convertirse en el campo de batalla para una decisión política que el Líbano todavía no ha decidido.