Acuerdo Marco: Berri rechaza el texto

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El Presidente del Parlamento libanés, Nabih Berri, rechazó el lunes el acuerdo marco concertado en Washington entre el Líbano e Israel bajo el patrocinio americano. En una entrevista publicada por un diario libanés, el líder del movimiento Amal describió este texto como « taxes » y lo consideró « diez veces peor que el acuerdo del 17 de mayo de 1983 ». También afirmó que el acuerdo marco « no será ejecutado », al tiempo que pidió a sus partidarios que no bajaran por la calle.

El tono utilizado por Nabih Berri marca una clara ruptura con la presentación oficial del texto, defendido como un paso hacia un retiro progresivo israelí, un regreso del ejército libanés al sur y una estabilización duradera de la frontera. Para el Presidente de la Cámara de Representantes, el documento firmado en Washington no protege los derechos del Líbano. En su opinión, revierte el orden de prioridades colocando las condiciones políticas y de seguridad ante la demanda de una retirada israelí completa.

La fórmula más fuerte se refiere al paralelo con el 17 de mayo de 1983. « Diez veces el 17 de mayo más que este acuerdo », dijo, según informes de la prensa libanesa. Esta frase se refiere a un símbolo pesado en la historia reciente del país. El acuerdo del 17 de mayo, concertado entre el Líbano e Israel después de la invasión israelí de 1982, fue impugnado por una gran parte de la clase política y la calle, antes de ser revocado en 1984. Al tomar esta referencia, Nabih Berri inscribió el acuerdo marco en una memoria nacional de rechazo, presión externa y fractura interna.

Nabih Berri habla de « taxes »

Nabih Berri no presenta el acuerdo marco como compromiso negociado. Lo describe como un texto dictado en Líbano. Según su informe, el acuerdo firmado en Washington consistiría en « taxes » en lugar de compromisos recíprocos que garantizan intereses libaneses. La elección de esta palabra no es neutral. Significa que el Presidente del Parlamento impugna tanto el método como el contenido. Sugiere que Beirut hubiera aceptado un marco diseñado por otros bajo fuertes presiones diplomáticas.

Este cargo está dirigido principalmente al patrocinio americano. Washington presentó el acuerdo como una ruta de escalada después de largos meses de tensión en el sur del Líbano. Pero el campamento de Nabih Berri considera que el texto cumple principalmente los requisitos de seguridad israelíes. La cuestión más delicada es el desarme de Hezbollah y la redistribución del ejército libanés a las llamadas zonas experimentales. Para Ain al-Tinah, la prioridad debe ser lo contrario: la retirada total de Israel, el cese de las violaciones, la liberación de prisioneros, el regreso de los habitantes desplazados, y luego la discusión de los arreglos de seguridad.

El Presidente del Parlamento también destacó el riesgo de disturbios internos. Advirtió contra cualquier movilización callejera que pudiera ser explotada. Según las palabras reportadas el sábado, dijo al libanés: « Oh mi pueblo en el Líbano, todo el Líbano es discordia. Luego tomó una fórmula tradicional llamando para mantenerse alejado del fitna, sin ofrecer ni la leche de vuelta ni la leche. El mensaje se dirige primero a su propio campamento. Su objetivo es canalizar la ira y evitar la confrontación entre el Líbano.

Este doble registro es característico de la posición de Nabih Berri. Él rechaza firmemente el texto, pero se niega a aparecer como el desencadenante de una confrontación callejera. He has been speaking since an institutional function, that of Speaker of the House, while assumed his role as leader of a Shiite movement directly concerned with the future of the South. Por lo tanto, su línea es avanzar la batalla hacia las instituciones. Quiere impugnar el acuerdo en el Consejo de Ministros, en el Parlamento y en el debate político, sin allanar el camino para el desorden de seguridad.

El precedente del 17 de mayo fue el centro del debate

La comparación con el acuerdo del 17 de mayo da a Nabih Berri una dimensión histórica. En 1983, el Líbano había firmado un texto con Israel, incluido el retiro de las fuerzas israelíes y los arreglos de seguridad. El contexto fue el de la posinvasión de 1982, con un estado debilitado, instituciones divididas y una presencia militar extranjera masiva. El acuerdo fue percibido rápidamente por sus oponentes como una normalización impuesta. Su derogación en marzo de 1984 sigue siendo una victoria política para ellos.

Al afirmar que el nuevo acuerdo es « diez veces peor » que el de 1983, Nabih Berri no se limita a una comparación retórica. Procuró colocar el documento de Washington en la misma categoría política: el de un acuerdo alcanzado bajo coacción y rechazado por una parte decisiva del país. Esta referencia puede movilizar una base popular sensible a la historia de la resistencia al Sur. También puede presionar a los funcionarios que defienden el acuerdo en nombre del realismo diplomático.

La fuerza de esta comparación se debe también al papel personal de Nabih Berri. El líder del movimiento Amal fue uno de los actores en el enfrentamiento político contra el acuerdo del 17 de mayo. Por lo tanto, conoce la carga simbólica de esta fecha. Al recordarle, advirtió que el texto actual podría sufrir el mismo destino si procedía sin consenso nacional. También sugiere que la aprobación formal de un acuerdo no es suficiente para garantizar su aplicación, especialmente cuando las fuerzas políticas pueden influir en él sobre el terreno.

Sin embargo, esta memoria puede acentuar los escote. Para los defensores del acuerdo marco, el Líbano ya no puede gestionar la frontera sur con los instrumentos de guerra civil y la década de 1980. Creen que el país necesita un mecanismo de estabilización, incluso imperfecto, para permitir el regreso de sus habitantes, relanzar la reconstrucción y evitar una nueva guerra. Para Nabih Berri, el peligro es lo contrario. Un texto percibido como abandono de la soberanía podría causar una crisis interna más grave que el status quo.

La batalla de la secuencia

Más allá de las palabras, la controversia es sobre el orden de las etapas. El documento presentado en Washington prevé un proceso gradual. Israel se retirará gradualmente de las zonas en que sus fuerzas entraron en el sur del Líbano. The Lebanese army is reportedly deployed in certain areas. Los grupos armados no estatales deben retirar sus armas y posiciones. Los mecanismos de verificación acompañarían esta aplicación. Los partidarios del texto afirman que esta arquitectura da al Estado libanés la oportunidad de recuperar su autoridad sobre la frontera.

Nabih Berri rechaza esta lógica. Según él, la retirada israelí se convierte en un resultado condicional, mientras que debe ser una obligación previa. Considera que el Líbano no debería aceptar negociar bajo ocupación parcial, ni subordinaría el regreso a la soberanía a una serie de requisitos de seguridad. Esta posición equivale a rechazar el principio de un intercambio inmediato entre desarme progresivo y retiro progresivo. En primer lugar, exige que se ponga fin a la presencia y los ataques israelíes.

El desacuerdo es profundo, porque afecta la misma definición de soberanía. Para los promotores del acuerdo, el Estado libanés no puede reclamar plenamente su soberanía si no mantiene la fuerza armada sola en el Sur. Para Nabih Berri y sus aliados, la soberanía comienza con la salida de Israel y el cese de cualquier violación del territorio. Ambas lecturas utilizan las mismas palabras, pero no colocan prioridades en el mismo lugar. El acuerdo marco se convierte así en signo de un viejo conflicto político.

El debate también se centra en las esferas experimentales previstas en el texto. Probarían el retiro, el despliegue del ejército y el control de la seguridad en zonas limitadas. Este método está destinado a ser pragmático. Reduce el riesgo de un colapso general del proceso. Pero preocupa a los oponentes, que lo ven como una forma de cortar el Sur en espacios condicionados, sin un calendario global vinculante para Israel. Nabih Berri defiende un enfoque basado en un retiro claro, completo y verificable, antes de cualquier otro debate sustantivo.

Government facing institutional challenge

El rechazo de Nabih Berri crea una dificultad inmediata para el gobierno. El Presidente del Parlamento dijo que los Ministros del movimiento Amal no boicotean una reunión del Consejo de Ministros dedicada al acuerdo. Participarán y expresarán su posición. Esta aclaración muestra que el brazo se jugará en el marco institucional. También confirma que el campamento de Berri no quiere dejar que el gobierno avance sin oposición formal.

El Presidente declaró que el acuerdo marco « no pasará » y « no será ejecutado ». Esta declaración compromete directamente el proceso político. Si bien el Gobierno apoya el texto, su aplicación requiere decisiones militares, administrativas y presupuestarias. También requiere la cooperación del Parlamento si se necesitan medidas legislativas o financieras. Ahora Nabih Berri tiene una gran palanca en la agenda de la Cámara. Por lo tanto, su negativa puede frenar, bloquear o renegociar todo el dispositivo.

El debate también podría avanzar hacia la calificación jurídica del texto. ¿Es una simple hoja de ruta política o un acuerdo internacional que crea obligaciones para el Estado? La respuesta afectará el procedimiento a seguir. Un texto sobre las fronteras, el papel del ejército, el retiro y los compromisos de seguridad israelíes no pueden considerarse un comunicado ordinario. Varias fuerzas políticas deben pedir aclaraciones sobre su contenido exacto, anexos, garantías y calendario.

Este requisito de transparencia se vuelve central. El contenido del documento ya ha dado lugar a lecturas contradictorias. Algunos lo ven como un paso hacia el regreso del estado al Sur. Otros leyeron una peligrosa hoja de ruta, que podría poner al Líbano bajo vigilancia externa. En este contexto, las formulaciones importan. Las demoras también importan. El grado de compromiso estadounidense, la naturaleza de las garantías dadas en Beirut y las obligaciones impuestas a Israel determinarán la capacidad del gobierno para defender el texto ante el público.

Ejército, punto de cristalización

Nabih Berri también reaccionó a informes de un posible ataque contra el mando del ejército. Sus palabras fueron directas: « Que nadie bromee sobre este chiste, y que nadie juegue con el ejército. Agregó que la institución militar era una « línea roja ». Esta secuencia muestra que el acuerdo marco no se limita a las relaciones con Israel. También afecta el equilibrio interno de las instituciones libanesas.

El ejército ocupa una posición delicada. Se exhorta, en el escenario propugnado por los promotores del acuerdo, a desplegarse en áreas sensibles del Sur y garantizar la seguridad allí. Pero sus recursos siguen siendo limitados. Su función depende de un consenso político mínimo. Si parece ser el instrumento de un plan rechazado por una parte significativa del país, puede ser llevado a una confrontación que busca precisamente evitar. Nabih Berri explota este miedo para recordar que el ejército no debe convertirse en el terreno para establecer cuentas.

La mención del comandante del ejército da un alcance adicional a su advertencia. Significa que cualquier intento de llevar la crisis a la institución militar podría provocar una fuerte reacción política. Para el Presidente de la Cámara de Representantes, la estabilidad del ejército sigue siendo uno de los últimos puntos de apoyo del Estado. Por consiguiente, se negó a permitir que se debilitara a medida que el país entrase en una secuencia de tensiones diplomáticas y de seguridad. Esta posición puede hacerse eco más allá de su lado.

Por lo tanto, el gobierno tendrá que proteger al ejército de la politización excesiva. Debe especificar sus misiones, medios, reglas de compromiso y salvaguardias internacionales relacionadas con cualquier redistribución. Sin estos elementos, el acuerdo marco podría poner a los soldados en el centro de las expectativas conflictivas. Algunos querrán imponer un monopolio estatal. Otros se negarán a sustituir una negociación amplia sobre el retiro y la seguridad israelíes del Sur.

El Canal Americano-Iraniano como única salida

Nabih Berri también identificó el marco más realista para lograr resultados. Según él, la única oportunidad de luchar contra los derechos del Líbano y obligar a Israel a retirarse completamente reside en el canal de negociación estadounidense-iraniano. Esta declaración refleja una lectura regional del equilibrio de poder. Para el Presidente del Parlamento, la cuestión libanesa no puede ser aislada de los equilibrios entre Washington, Teherán e Israel. Es probable que una negociación directa entre Beirut e Israel, realizada bajo condiciones estadounidenses e israelíes, prolongue la ocupación.

Esto equivale a reconocer el peso del factor iraní en el caso libanés. Supone que la cuestión de Hezbollah, sus armas y su papel en el Sur no pueden resolverse simplemente por una decisión gubernamental. También declara que el Presidente de la Sala no cree en un resultado estrictamente libanés-libanés en el futuro inmediato. El Líbano podría expresar sus demandas, pero el equilibrio de poder de Israel, a su juicio, se jugaba a una escala más amplia.

Esta lectura irrita a los partidarios de un estricto retorno de la decisión dentro de las instituciones libanesas. Para ellos, vincular el destino del Sur con el Canal Americano-Iraniano es prolongar la dependencia del país con los poderes externos. Creen que el acuerdo marco, a pesar de sus zonas de sombra, puede proporcionar un mecanismo nacional bajo supervisión internacional. La negativa de Berri abre así otro debate: el de la verdadera capacidad del Estado libanés de decidir por sí solo sobre un acuerdo de seguridad con Israel.

El Presidente del Parlamento no pidió que se rompiera ningún contacto diplomático. Más bien, rechazó la forma actual del proceso. Sus observaciones sugieren que podría ser aceptable otro marco si se inicia con la retirada israelí, si garantiza los derechos del Líbano y si se evita llevar la mayor parte de las obligaciones a Beirut. Esta sombra será importante en los próximos días. Se puede utilizar como puerta de entrada a una renegociación. También puede convertirse en un medio de mantener la obstrucción al rechazar la carga de la obstrucción.

Una crisis política abierta en el sur como en Beirut

La negativa de Nabih Berri es tanto más como la situación en el Sur sigue siendo inestable. Los habitantes de muchas localidades esperan que las garantías de seguridad regresen de manera sostenible. La destrucción requiere financiación sustancial. Los municipios exigen recursos. Las familias desplazadas quieren respuestas concretas. En esta realidad, el debate sobre el acuerdo marco no es sólo un choque de consignas. Se refiere al calendario para el regreso, la reconstrucción y el control efectivo del territorio.

El gobierno tendrá que elegir su ritmo. Una aceleración sin consenso podría empeorar la crisis política. Una congelación en el proceso debilitaría la credibilidad de Beirut con los patrocinadores del acuerdo. Una renegociación podría proporcionar espacio intermedio, pero requeriría concesiones estadounidenses e israelíes en la secuencia de retiro. También requeriría una aclaración interna del papel de Hezbolá, la autoridad del ejército y las garantías ofrecidas a los habitantes del Sur.

En las próximas horas, las posiciones de los otros bloques parlamentarios medirán la magnitud del equilibrio de poder. Los opositores de Hezbollah deben defender el acuerdo como una oportunidad para restaurar la autoridad estatal. Los aliados de Nabih Berri deben subrayar la imposición del texto y la prioridad del retiro israelí. Entre ellos, varios funcionarios intentarán preservar el ejército y evitar una explosión institucional. La primera prueba vendrá de una reunión del gobierno si el acuerdo está en la agenda.