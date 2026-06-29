Líbano: Ejército atrapado en el brazo político

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Se están ejerciendo presiones alrededor del mando del Ejército Libanés, en un contexto marcado por la firma del acuerdo marco con Israel, las demandas internacionales de Hezbollah para el desarme y las tensiones persistentes en el sur del Líbano. El nombre del General Rodolphe Haykal, nombrado Comandante en Jefe del Ejército el 13 de marzo de 2025, se asocia ahora con escenarios de salida, renuncia o sustitución. No se anunció ninguna decisión oficial. Pero las discusiones reportadas en varios círculos políticos y medios llevaron a Nabih Berri a emitir una advertencia directa: « Que nadie bromee sobre esta broma, y que nadie juegue con el ejército. »

El ejército libanés en el núcleo de la presión

El tema es sensible porque afecta a una de las pocas instituciones que todavía se perciben como capaces de mantener un equilibrio nacional mínimo. Durante varios meses, el ejército ha estado en el centro de una ecuación difícil. Debe desplegar sus unidades al Sur, implementar las decisiones del Gobierno sobre el monopolio de armas, cooperar con los mecanismos de vigilancia del alto el fuego y evitar el enfrentamiento interno. Al mismo tiempo, sufre las consecuencias de las huelgas israelíes, los limitados recursos y las demandas externas cada vez más apremiantes.

According to media reports, no official order to dismiss General Haykal was sent to Beirut. Las fuentes, sin embargo, apuntan a la insatisfacción internacional con su ritmo de acción y sus reservas sobre una operación rápida contra las armas de Hezbollah. Los nombres de los posibles sucesores ya están circulando en algunos círculos, incluidos los de dos funcionarios superiores que se presentan como posibles opciones en caso de vacante. Las autoridades libanesas no confirmaron esta información. Sin embargo, son suficientes para alimentar un clima de sospecha.

La presión no viene de un solo canal. Combina requisitos diplomáticos, críticas parlamentarias, señales americanas y debates internos del gobierno. Los dirigentes occidentales quieren que se avance rápidamente en el desarme de los grupos armados no estatales. Funcionarios elegidos libaneses culpan al ejército por no llevar a cabo las decisiones del poder civil con suficiente firmeza. Otros, por otra parte, creen que un desafío al mando militar en un período de guerra y tensiones fronterizas crearía una crisis peligrosa.

Para entender el alcance del caso, es necesario volver al papel asignado al General Haykal desde su nombramiento. Su llegada al jefe del ejército siguió la elección de Joseph Aoun como Presidente de la República. La institución militar heredó entonces un papel central en la aplicación de la cesación del fuego concluida en el otoño de 2024, seguida de debates sobre el control territorial al sur del río Litani. El Comandante en Jefe fue responsable del despliegue del ejército, de la coordinación con el Finul y de responder a las solicitudes del gobierno de autoridad estatal exclusiva.

Rodolphe Haykal frente a una misión imposible

Esta misión fue complicada por la intensificación de los enfrentamientos y debates sobre Hezbollah. El Gobierno reafirmó la necesidad de limitar las armas a las instituciones oficiales. Pero la aplicación de esta decisión sigue siendo un tema explosivo. El mando militar argumenta que la cuestión no puede tratarse solo por la fuerza. Cree que cualquier operación mal preparada puede causar una fractura interna y exponer al ejército a riesgos políticos, religiosos y operacionales. Esta precaución vale la pena una crítica seria.

El general Haykal ya ha defendido esta línea en sus declaraciones públicas. Dijo que los ataques israelíes obstaculizaban la aplicación del plan militar. También destacó que el comando tomó sus decisiones de acuerdo con las circunstancias complejas, con el objetivo de preservar el Líbano, su unidad y la institución militar. Estas formulaciones se interpretaron de dos maneras opuestas. Sus partidarios lo ven como una lectura realista del campo. Sus detractores lo ven como una vacilación ante decisiones ejecutivas.

La crítica ha aumentado a raíz de los llamamientos para una aplicación más rápida del monopolio de armas. Los parlamentarios independientes del Change Bloc acusaron de no aclarar suficientemente su posición. Creen que el ejército no es un órgano político y que debe implementar las decisiones del gobierno. En su lectura, la legitimidad del Estado depende de su capacidad de imponer una sola autoridad armada en el territorio. El retraso o la prudencia del comando debilitaría este enfoque.

Por otra parte, varios funcionarios consideran que una orden judicial brutal dirigida al ejército equivale a pedirle que resuelva una crisis política nacional sola. Esta posición se basa en una realidad bien conocida: el ejército libanés refleja el equilibrio religioso del país y no puede ser enviado a un enfrentamiento interno sin un consenso mínimo. Una operación directa contra Hezbollah o sus redes, en el sur o en la Bekaa, podría conducir a incidentes graves, debilitar la cohesión de las unidades y poner soldados ante civiles o veteranos fuertemente implantados.

Fue en este contexto que la cuestión de la dimisión del comandante revivió. La información publicada en los últimos meses ya se refiere a la hipótesis de salida voluntaria si el ejército fue colocado frente a una misión que probablemente causaría derramamiento de sangre entre el Líbano. El mensaje dado al comandante era claro: preferiría dejar su puesto que ordenar una operación que llevara al ejército a disparar al Líbano. De nuevo, las formulaciones se refieren a información reportada, pero reflejan una profunda incomodidad dentro de la ecuación de seguridad.

El reemplazo del comandante mencionado detrás de las escenas

La secuencia actual da nuevo alcance a estos rumores. La firma del acuerdo marco con Israel y los Estados Unidos coloca al mando militar en el centro de un mecanismo que prevé la redistribución del ejército, la verificación de la retirada de las armas no estatales y las garantías de seguridad en el Sur. Si el Comandante en Jefe es considerado demasiado cauteloso por algunos patrocinadores del proceso, su retención puede ser presentada como un obstáculo. Si, por el contrario, se sustituye bajo presión, el ejército puede perder parte de su crédito interno.

El Presidente de la República, Joseph Aoun, ex comandante del ejército, ha mostrado hasta ahora su apoyo a la institución. Según informes de los medios de comunicación, mantendría al General Haykal y rechazaría un cambio de mando en medio de una crisis. Esta posición se explica por un imperativo de estabilidad. El Jefe de Estado sabe que un reemplazo del Comandante no sería leído como una simple decisión administrativa. Sería interpretado como una señal política a Hezbollah, Estados Unidos, Israel y los socios internacionales del Líbano.

El Primer Ministro Nawaf Salam también está en una posición delicada. Su Gobierno quería reafirmar el monopolio estatal de las armas. También debe demostrar a los asociados occidentales y árabes que Beirut toma en serio sus compromisos. Pero no puede permitirse abrir una crisis con el ejército. Se menciona una reunión entre el Jefe de Gobierno y el Comandante en Jefe para supervisar la aplicación de las decisiones gubernamentales y aclarar los puntos de fricción que surgieron después de los últimos comunicados militares.

El factor americano ocupa un lugar importante en este caso. Washington ha sido el principal apoyo externo del ejército libanés durante años. Su apoyo financiero, logístico y operativo afecta la capacidad de funcionamiento de la institución. La información diplomática se refiere a la suspensión o disminución de ciertas formas de coordinación para ejercer presión sobre Beirut. Los mensajes americanos enfatizan dos áreas: el desarme de Hezbolá y la apertura de un proceso más directo con Israel. Este enfoque aumenta la presión sobre el mando militar.

Berri establece una línea roja

La respuesta libanesa sigue siendo prudente. Aquellos que rechazan un cambio de mando no niegan las expectativas estadounidenses. Sin embargo, creen que la estabilidad del ejército supera la impaciencia de los socios externos. En un período en que el sur del Líbano sigue amenazado, las comunidades han sido destruidas y las personas desplazadas están esperando su regreso, una crisis en la parte superior del ejército podría perjudicar las operaciones. También podría complicar el diálogo con Finul y los mecanismos internacionales de vigilancia.

Nabih Berri decidió intervenir públicamente para establecer un límite. Su advertencia no sólo está dirigida contra el General Haykal. También se dirige a fuerzas externas que podrían pensar que el mando del ejército puede ser reajustado para acelerar la aplicación del acuerdo marco. Al declarar que el ejército es una « línea roja » y uno de los pilares de la estabilidad nacional, el Presidente del Parlamento coloca a la institución militar fuera del alcance de la liquidación inmediata de cuentas. Habla en liderazgo político, pero también como actor capaz de bloquear parte del proceso institucional.

Este apoyo al ejército no significa que el debate sobre su papel esté cerrado. Por el contrario, muestra que la institución se convierte en el lugar donde todas las contradicciones libanesas se cruzan entre sí. Algunos le piden que restablezca el estado. Los otros le piden que no desencadene una crisis interna. Los patrocinadores internacionales piden resultados mensurables. La gente del Sur pide protección y regreso a la seguridad. Hezbollah, por su parte, se niega a ver sus armas tratadas como una mera cuestión policial o administrativa.

El principal riesgo es convertir al comandante del ejército en un fusible político. Si el proceso de desarme progresa demasiado lentamente, algunos intentarán culparlo por el fracaso. Si el ejército actúa demasiado rápido y provoca confrontaciones, otros lo acusarán de haber ejecutado una agenda externa. Si se mantiene cuidadosa, será acusada de ambigüedad. Esta posición insostenible explica el nervio que rodea el mantenimiento del general Haykal. También explica por qué las discusiones sobre su posible reemplazo son rápidas.

Una decisión que exceda un nombramiento militar

Los nombres de los sucesores mencionados en la prensa deben ser tratados con cautela. Reflejan los escenarios discutidos, no las decisiones adoptadas. El sistema libanés hace que cualquier nombramiento militar sea sensible. El comandante del ejército debe ser maronita, según la práctica institucional resultante de la división comunal de responsabilidades. Su nombramiento depende del poder político y del Consejo de Ministros. En el contexto actual, todo cambio exigiría, por tanto, un difícil acuerdo entre la presidencia, el gobierno y las fuerzas políticas influyentes.

El calendario también juega contra una decisión precipitada. Una sustitución del Comandante unos días después de la firma de un acuerdo marco controvertido se vincularía inmediatamente con este texto. Daría la impresión de que el ejército está adaptado a una hoja de ruta externa. Debilitaría la capacidad del nuevo comandante para actuar, ya que su autoridad sería desafiada desde el principio. También podría enviar un mensaje de fragilidad a Israel, ya que el Líbano busca retiro y garantías sobre el terreno.

El caso finalmente revela la fragilidad del compromiso libanés en materia de seguridad. Todos dicen que apoyan al ejército. Pero todos esperan una misión diferente. El gobierno quiere una fuerza para ejecutar sus decisiones. Los asociados occidentales quieren un instrumento para la estabilización y el desarme. Nabih Berri quiere una institución protegida contra la presión interna y la confrontación. Las fuerzas soberanas quieren un mando más fuerte. El pueblo del Sur quiere a los soldados presentes, capaces de prevenir huelgas, infiltraciones y retornos de guerra.

La precaución del vocabulario oficial confirma esta incomodidad. Las autoridades no hablan de una crisis de mando. Se refieren a la vigilancia de las decisiones gubernamentales, la coordinación con el ejército y la necesidad de preservar la seguridad interna. El propósito de esta restricción es evitar un revés político. Pero también deja una brecha llena de filtraciones, lecturas partidistas y mensajes diplomáticos. En un país donde cada nombramiento de seguridad refleja un equilibrio, el silencio oficial puede alimentar tanta tensión como una declaración directa.

Por consiguiente, la cuestión de sustituir al comandante no puede separarse del debate más amplio sobre la cadena de mando. El ejército obedece al poder político, pero no puede compensar la ausencia de un acuerdo nacional sobre armas, fronteras y guerra. Su comandante debe adoptar decisiones y evaluar los riesgos operacionales. Esta zona gris se vuelve explosiva cuando las potencias extranjeras, los partidos locales y los bloques parlamentarios buscan imponer su tempo. El general Haykal se encuentra así en el punto de contacto entre la demanda de resultados rápidos y el miedo a una ruptura interna duradera.

En los próximos días, la posición de Joseph Aoun será decisiva. Si el Presidente reafirma claramente su apoyo al General Haykal, los escenarios de sustitución perderán su fuerza inmediata. Si el gobierno levanta el tono contra el mando, se reanudarán los rumores. Si Washington mantiene una presión visible, la cuestión volverá a las discusiones políticas. En esta etapa, el único elemento establecido sigue siendo la ausencia de anuncio oficial de renuncia o despido. El resto viene de un brazo donde el ejército libanés vuelve a ser un espejo de las tensiones del país.