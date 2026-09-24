Aeropuerto de Beirut: caídas de tráfico en un 24,17%

- Advertisement -

28

Lire l'article Stop

Beta translationCette traduction est produite automatiquement en version beta. Merci de rester prudent sur le contenu et de verifier la version francaise en cas de doute.

El tráfico de pasajeros en el aeropuerto internacional de Rafic Hariri en Beirut ha disminuido marcadamente desde principios de 2026. Entre enero y agosto se registraron 3.581.861 viajeros, lo que representa una disminución del 24,17% en el mismo período de 2025. Las llegadas disminuyeron en un 26,57% y las salidas en un 21,54%. Sin embargo, el mes de agosto mostró una recuperación de julio, con 835.903 pasajeros y un aumento mensual del 15,78%.

Casi un cuarto menos de pasajeros desde enero

En los primeros ocho meses de 2026, el aeropuerto de Beirut registró 1.814.097 pasajeros a su llegada. Su número es inferior al 26,57% durante un año. Las salidas alcanzaron 1.776.630 pasajeros, una disminución del 21,54%.

Por lo tanto, esta contracción afecta a los dos principales flujos de pasajeros. Refleja las perturbaciones que han afectado el transporte aéreo desde principios del año, en un contexto marcado por la reanudación de las hostilidades entre Israel y Hezbolá.

El tráfico de tránsito sigue siendo muy limitado. Alcanzó 2.553 pasajeros en los primeros ocho meses, hasta 45.14% durante un año. Sin embargo, este aumento significativo de porcentajes se basa en una base particularmente baja y no altera la tendencia general del tráfico.

Para el Líbano, esta disminución es un indicador económico importante. El aeropuerto de Beirut sigue siendo el principal portal internacional para los viajeros. Su actividad influye directamente en los movimientos de la diáspora y los flujos turísticos, con repercusiones en hoteles, restaurantes, transporte y varias actividades comerciales.

El aeropuerto de Beirut rebota en agosto

La situación mejoró durante el verano. En agosto de 2026, 835.903 pasajeros utilizaron el aeropuerto, hasta el 15,78% de julio.

Este aumento mensual va acompañado de la reanudación gradual de las operaciones aéreas y la mejora de las condiciones de viaje después de la mitigación de las hostilidades. Sin embargo, sigue siendo insuficiente para volver a los niveles del año anterior.

En comparación con agosto de 2025, el número total de pasajeros sigue descendiendo del 10,04%. Las llegadas alcanzaron 369.812 viajeros, por debajo del 6,61% anual al año. Las salidas fueron 465.804 pasajeros, una disminución del 12,59%. El tránsito representaba 287 pasajeros, menos del 25,07%.

La comparación entre julio y agosto también revela un cambio en la composición del tráfico. Las llegadas disminuyeron un 15,39% durante un mes, mientras que las salidas aumentaron un 63,68%. El número de pasajeros de tránsito disminuyó en un 20,28%.

Este fuerte aumento de las salidas ocurrió al final de la temporada alta de verano. Coincide con el regreso al extranjero de algunos de los expatriados y visitantes que vinieron a pasar el verano en el Líbano.

Rebote de verano no compensa 2026 pérdidas

El aumento registrado en agosto reduce parte del atraso desde enero, sin invertir la tendencia anual. Con 3,58 millones de pasajeros durante ocho meses, el aeropuerto permanece cerca de un cuarto por debajo de su nivel en el mismo período de 2025.

Esta diferencia entre los acontecimientos mensuales y anuales es esencial para medir la situación. A corto plazo, se recupera la actividad aérea. Sin embargo, a lo largo del año sigue profundamente afectado por las perturbaciones de los meses anteriores.

Agosto es así un mes de recuperación en lugar de un retorno completo a la normalidad. El aumento del 15,78% respecto de julio muestra que las corrientes de pasajeros pueden salir rápidamente cuando se aseguran más vuelos y las condiciones de viaje mejoran.

Sin embargo, la disminución de las llegadas desde enero sigue siendo especialmente marcada. Con una disminución anual del 26,57%, el Líbano recibió considerablemente menos viajeros aéreos que en los primeros ocho meses de 2025.

Esto ha afectado a actividades que dependen de visitantes extranjeros y expatriados libaneses. Sin embargo, el efecto económico exacto no puede inferirse únicamente de las estadísticas del aeropuerto, ya que éstas no distinguen sistemáticamente entre turistas, residentes, expatriados y viajeros de negocios.

El tráfico aéreo sigue siendo confidencial

Los datos 2026 ilustran una vez más la alta sensibilidad del transporte aéreo libanés a la evolución de la seguridad. El renovado conflicto entre Israel y Hezbolá ha perturbado los programas de demanda y vuelo.

Incluso después del anuncio de una cesación del fuego a mediados de abril, el retorno de los enlaces aéreos se hizo gradualmente. Las empresas pueden reducir sus frecuencias, suspender ciertos servicios o modificar sus programas cuando la situación de seguridad se deteriora.

Estas decisiones tienen un efecto inmediato en la capacidad disponible. También influyen en el comportamiento de los viajeros, que pueden retrasar su estancia cuando temen la interrupción de las conexiones o el rápido deterioro de la situación.

La recuperación observada durante el verano muestra inversamente la velocidad con la que las condiciones mejoradas pueden sostener el tráfico. Pero unos pocos meses de recuperación no es necesariamente suficiente para compensar las pérdidas acumuladas durante períodos de perturbación.

A finales de agosto, las cifras describen una situación de contraste. El aeropuerto de Beirut recuperó una actividad más sostenida durante el verano, con más de 835.000 pasajeros solo en agosto. En los primeros ocho meses de 2026, sin embargo, todavía cayó un 24,17% más de un año. Los datos de otoño medirán si la reanudación de las operaciones aéreas continúa después del final de la temporada alta.