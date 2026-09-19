Fact-check: ¿Los estadounidenses realmente ganan tres veces más que los franceses?

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7.300 dólares al mes. La cifra golpea inmediatamente cuando está cerca de unos 2.200 euros correspondientes al nivel medio de vida en Francia. A primera vista, la observación parece no tener atractivo: el hogar americano sería más de tres veces más rico que su equivalente francés y la brecha seguiría aumentando.

La figura americana es correcta. Es su comparación con Francia que plantea un problema.

En 2025, los ingresos medios de los hogares estadounidenses ascendieron a 87.460 dólares, o sea 7.288 dólares mensuales, según los últimos datos de la Oficina del Censo. Creció un 2,6% en términos reales en un año y alcanzó su nivel más alto desde el comienzo de esta estadística en 1967.

Pero ese $7,288 no es el salario de un estadounidense ni sus ingresos netos. Corresponden a los ingresos de toda la familia antes de impuestos. Por lo tanto, dos cónyuges que trabajan tienen sus ingresos añadidos juntos.

Una vez que se tienen en cuenta los impuestos federales y locales, las contribuciones a los sueldos y los créditos fiscales, la Oficina del Censo reduce los ingresos medios de los Estados Unidos a 76.060 dólares anuales, es decir, 6.338 dólares mensuales. Convertido en el tipo de cambio actual, el orden de magnitud es de cerca de € 5.500 mensuales.

Ya estamos lejos de la imagen de un hogar americano con 7.300 euros netos cada mes.

The French 2,200 Euro Trap

La comparación se vuelve principalmente problemática cuando pones los aproximadamente 2 200 euros delante de ti.

Esta cifra no es el ingreso de la familia mediana francesa. Corresponde al nivel medio de vida por unidad de consumo: es decir, ingresos desechables después de impuestos y beneficios, ajustados para la composición del hogar.

Una sola persona representa una unidad de consumo. Una pareja representa 1,5 unidades. Una pareja con dos niños menores de 14 años es 2.1.

Por ejemplo, una familia compuesta por dos adultos y dos niños pequeños ubicados exactamente en el nivel medio de vida francés tiene alrededor de 4.700 euros de ingresos desechables por mes.

La comparación de 7.300 dólares a 2.200 dólares de los EE.UU. en Francia equivale, por tanto, a oponerse a los ingresos antes de impuestos de toda una familia estadounidense al nivel de vida después de la redistribución correspondiente a una sola unidad de consumo francesa.

La espectacular proporción de más de tres a uno no se ajusta a esta primera corrección.

Los franceses también reciben parte de sus ingresos en otra forma

Sin embargo, sigue habiendo un problema más profundo. El nivel de vida depende no sólo del dinero disponible en la cuenta bancaria.

En Francia, una parte importante de lo que podría considerarse como la remuneración económica de un hogar ya se ha convertido en seguro médico, pensiones, educación, prestaciones familiares o servicios sociales mediante contribuciones e impuestos.

Estos servicios obviamente no son gratuitos. Se les pagó colectivamente. Pero una vez que se hacen los impuestos, su valor desaparece de la comparación de ingresos monetarios.

Un hogar de EE.UU. puede tener más dinero pero puede tener que gastar una parte más grande de él en seguros o ahorros individuales para obtener protección comparable.

Los Estados Unidos no carecen de protección social. Seguro Social, Medicare, Medicaid, educación pública y muchos programas federales o locales representan gastos considerables. El seguro médico financiado por los empleadores también es una forma de remuneración.

La diferencia reside más en la forma en que se organiza esta protección: más colectiva y obligatoria en Francia, más dividida entre el Estado, el empleador y los esquemas privados en los Estados Unidos.

Cuando se cuentan los servicios públicos, la brecha disminuye

La OCDE tiene un indicador para corregir este problema: ingresos desechables ajustados. Añade a los ingresos monetarios el valor de los servicios individuales recibidos por los hogares, en particular en materia de salud, educación y acción social.

Al corregir también las diferencias de precios entre los dos países mediante paridades de poder adquisitivo, los datos comparables para 2023 dan alrededor de PPP$51,100 per cápita en Francia en comparación con US$68,250.

La ventaja estadounidense sigue siendo significativa: alrededor del 34%.

Pero no es más del 227%.

Otra medida, el consumo individual efectivo, que busca medir todos los bienes y servicios efectivamente consumidos independientemente de los que los financian, conduce a una ventaja más grande de Estados Unidos, cerca del 44%.

Si Francia vale 100, entonces Estados Unidos es alrededor de 144.

Los americanos son en promedio mucho más ricos. La corrección estadística no elimina la brecha. Cambia radicalmente su tamaño.

Un promedio americano elaborado hacia arriba

Sin embargo, queda un problema: estos 34% o 44% se basan en promedios.

Pero la sociedad americana es significativamente más desigual que la sociedad francesa.

Esto significa que un promedio nacional describe menos con precisión la situación del hogar en medio de la distribución. Los ingresos y el consumo de los hogares más ricos son más promedio en los Estados Unidos.

Los últimos datos de EE.UU. también ilustran esto. Para 2025, los ingresos del percentil 90 aumentaron en 1,7%, mientras que no se registró un aumento estadísticamente significativo en el percentil 10.

Esto prohíbe principalmente una conclusión a menudo extraída demasiado rápidamente de las estadísticas promedio: decir que el consumo americano es 44% más alto no significa que el americano medio vive 44% mejor que el francés mediano.

Los datos disponibles sobre ingresos medios en la paridad de poder adquisitivo muestran una diferencia mucho menor que en promedios. Los Estados Unidos siguen adelante, pero la brecha en medio de la distribución es significativamente menor que la que se da por consumo medio.

No obstante, no existe una serie reciente para obtener directamente y utilizar la misma metodología un « ingreso medio ajustado desechable » que integre simultáneamente las transferencias sociales en especie y los PPP para ambos países. La asignación artificial de una cifra precisa de 20%, 25% o 30% a esta diferencia daría por lo tanto una precisión que las estadísticas disponibles no permiten.

Los estadounidenses también trabajan mucho más

Finalmente, hay una riqueza que apenas aparece en estas comparaciones: el tiempo.

Los datos de la OCDE pusieron el volumen anual de trabajo alrededor de 1.500 horas por trabajador en Francia, en comparación con cerca de 1.800 horas en los Estados Unidos.

Esto representa un 20% de trabajo extra al año para un trabajador americano.

La diferencia es el resultado de varios factores: duración semanal, trabajo a tiempo parcial, licencia, organización del mercado laboral. Pero su magnitud cambia la lectura de diferencias de ingresos.

Un americano que consume más pero también trabaja más no se libera de todos sus suplementos de vida.

El contraste de la licencia es particularmente revelador. La legislación francesa garantiza cinco semanas de licencia pagada. En los Estados Unidos, no existe una legislación federal general que requiera que un empleador privado ofrezca vacaciones anuales pagadas, aunque una gran proporción de empleados se beneficien a través de su empresa.

Y por hora de trabajo, la brecha se reduce aún más

Esta es probablemente una de las correcciones más instructivas.

El consumo individual de EE.UU. es aproximadamente 44% más alto que el de Francia en los datos utilizados: para una Francia reducida a 100, Estados Unidos es alrededor de 144.

Pero el trabajador estadounidense pasa alrededor de 1.800 horas al año contra 1.500 por su contraparte francesa.

Si, como ilustración, estas dos cantidades se reportan en el momento trabajado, el resultado cambia marcadamente.

Una Francia reducida a 100 da a los Estados Unidos alrededor de 120.

En otras palabras, la ventaja de Estados Unidos de alrededor del 44% del consumo promedio efectivo per cápita cae alrededor20% cuando se relaciona con el diferencial de tiempo de trabajo.

El cálculo es aún más espectacular con ingresos desechables ajustados.

Teníamos una ventaja americana de alrededor del 34%, servicios sociales en las diferencias de tipo y precio incluidos. Al informar también de esta diferencia al aproximadamente 20% de las horas extraordinarias trabajadas en los Estados Unidos, el beneficio cae alrededor11%.

Estos dos cálculos no son indicadores oficiales de la OCDE. Se aproximan a la serie cuyas poblaciones de referencia no son exactamente iguales: el consumo y los ingresos ajustados se miden per cápita, mientras que el número de horas se refiere a los trabajadores.

Por lo tanto, no hacen posible decir que un americano disfruta exactamente 11% o 20% de nivel de vida adicional por hora trabajado.

Pero ponen de relieve una realidad que la comparación de ingresos ignora completamente: una parte significativa de la ventaja material de los Estados Unidos se logra dedicando más tiempo al trabajo.

Trabajar más y más

La diferencia no se detiene con el año del trabajo. Continúa hasta la jubilación.

En las simulaciones de la OCDE de futuros jubilados, la edad normal utilizada es de 65 años en Francia en comparación con 67 en los Estados Unidos.

La diferencia es aún más interesante cuando usted mira lo que el empleado entonces recibe.

Para una persona que ha ganado el salario promedio para una carrera completa, la OCDE estima la tasa de sustitución neta futura de los esquemas obligatorios en un 70% en Francia en comparación con el 51,3% en los Estados Unidos.

Por supuesto, los estadounidenses pueden mejorar enormemente su jubilación con un 401(k), un IRA, una pensión comercial o sus activos financieros. Pero ese dinero debe haber sido salvado antes.

Por lo tanto, una parte de los ingresos adicionales de los Estados Unidos se utiliza individualmente como una protección que el empleado francés financia más a través de los gravámenes obligatorios durante su carrera.

De nuevo, el ingreso inmediatamente disponible sólo cuenta parte de la historia.

Durante toda una carrera, la brecha de tiempo se convierte en considerable

Las aproximadamente 300 horas de diferencia anual no representan sólo unas pocas semanas de trabajo extra durante un año. Se acumulan durante varias décadas.

En términos puramente ilustrativos, suponiendo una entrada en la vida laboral a los 22 años y aplicando los volúmenes anuales actuales de trabajo a una carrera completa, un francés que trabaja hasta los 65 años acumularía aproximadamente 64.000 horas de trabajo.

Un americano que trabaja hasta 67 años, con alrededor de 1.800 horas al año, se acercaría a 81.000 horas.

La diferencia sería entonces del orden17.000 horas en carrera, o casi27% tiempo de trabajo adicional.

Esta simulación obviamente no describe ninguna carrera individual real. Las horas anuales cambiarán, los períodos de desempleo o trabajo a tiempo parcial difieren y todos los empleados no comienzan o terminan sus carreras a la misma edad.

Pero permite visualizar la dimensión del fenómeno: la ventaja estadounidense en los ingresos y el consumo también está acompañada de una inversión significativamente mayor en el tiempo de trabajo durante toda la vida laboral.

Dos años de jubilación también tienen un valor

El razonamiento debe incluso extenderse después de la vida laboral.

Dos años adicionales de jubilación no generan ingresos salariales ni aumentan el PIB. Sin embargo, constituyen dos años de tiempo disponible.

Por lo tanto, el modelo francés no sólo transforma parte de la riqueza producida en salud, educación o jubilación colectiva. También convierte una parte de ella en tiempo libre.

Esta dimensión es difícil de monetizar. ¿Cuánto es una hora de ocio? ¿Debería ser valorado en el salario por hora, a una fracción de él o según las preferencias individuales?

No hay respuesta universal.

Es precisamente por eso que sería excesivo proceder mecánicamente con nuestro cálculo y decir que, después de valorar el tiempo, la ventaja americana sería sólo 5%, o que desaparecería completamente.

Los datos no permiten tal precisión.

Por otra parte, muestran que sólo la comparación de los ingresos supera necesariamente la brecha de bienestar cuando uno de los dos países trabaja considerablemente más.

Dos modelos más que una proporción de tres a uno

La comparación inicial sugirió algo muy simple: $7,300 contra aproximadamente $2,200.

Después del examen, se debe corregir casi todos los elementos de esta comparación.

Los $7,300 son los ingresos previos a impuestos de todo el hogar estadounidense. Después de impuestos, se convierten en 6.338 dólares. Los aproximadamente 2 200 euros en francés no corresponden a los ingresos de un hogar sino a una unidad de consumo después de la redistribución. Las diferencias de precios deben ser corregidas y debe incorporarse el valor de los servicios públicos y sociales recibidos en cada país.

En esta etapa, la ventaja media de EE.UU. es más en el rango de 34-44% según el indicador elegido que en el 227% implicado por la comparación inicial.

Y estos 34-44% siguen siendo promedios en una sociedad estadounidense mucho más desigual.

Por último, los estadounidenses trabajan alrededor del 20% de las horas extraordinarias al año y, en las proyecciones de pensiones de la OCDE, trabajan más tiempo para beneficiarse de una pensión obligatoria menos generosa, excepto para complementarla con ahorros personales.

En comparación con el tiempo de trabajo, nuestro ejercicio reduce la ventaja de Estados Unidos a casi20 % para consumo realy sobre11% para ingresos desechables ajustados. Estas órdenes de magnitud no son una medida oficial de bienestar, pero muestran cómo la percepción de la diferencia cambia cuando el tiempo entra en el cálculo.

Veredicto: número real, falsa comparación

Los hogares americanos son más ricos que los hogares franceses. Sus ingresos desechables y su consumo de materiales siguen siendo más altos incluso después de ajustarse al costo de la vida y teniendo en cuenta los servicios públicos.

Por lo tanto, el estancamiento relativo de Francia contra Estados Unidos es una realidad económica que sería igualmente engañosa negar.

Pero los $7,300 mensuales no muestran que un hogar americano tiene tres veces el nivel de vida de un hogar francés.

Miden los ingresos antes del impuesto de un hogar americano entero.

La comparación realmente interesante contrasta con dos arbitrajes económicos. Estados Unidos proporciona más ingresos y consumo, a costa de horas de trabajo más altas, carreras más largas, desigualdades más fuertes y mayor individualización de ciertos riesgos sociales. Francia proporciona menos consumo material pero transforma más riqueza en protección colectiva, jubilación y tiempo libre de trabajo.

El cambio de indicadores brutos a comparables da una indicación de la magnitud de la corrección: la impresión inicial de una ventaja americana de más del 200 % cae a alrededor del 34-44% cuando se utiliza el PPP y se tienen en cuenta los servicios sociales. La brecha familiar mediana es probablemente menor debido a las desigualdades estadounidenses. Y cuando estos indicadores promedio están relacionados con la diferencia de tiempo de trabajo, el orden de magnitud cae alrededor del 11 al 20% dependiendo de la medida utilizada, antes incluso dar un valor a los años de jubilación adicionales y tiempo de ocio.

En otras palabras, la brecha existe. Pero es mucho menos espectacular que una cifra de 7.300 dólares de su contexto.