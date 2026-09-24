« Porque es una figura del hombre »: tanto íntima como universal, incisiva y poética, la tercera novela de Nada B. Raad tiene indicios de fin del mundo

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Todo comienza cuando Anne, el narrador, rompe un espejo por error y alguien predice siete años de desgracia. Observando que la historia se está acelerando, escribe en tiempo real una crónica que va desde el fuego de Notre Dame hasta el actual mandato de Trump, a través de Gaza y los Juegos Olímpicos. Una crónica de sus graciosas visitas al Líbano hasta el día en que el país de su infancia hizo titulares.

La novela se mueve rápidamente hacia una búsqueda personal al cuestionar su relación con su madre, inestable y de poca intensidad, ella encontrará las claves de ella mientras se desarrolla la historia.

En un mundo donde las libertades son tensas y el peligro de la IA es alto como una espada de Damocles, esta novela es primero de todo el intento de colocar al Hombre en el corazón de la historia. Es un libro en el libro que Anne lee extractos de Martha, un editor que no se parece a ella. Mientras que en la película Matrix, Morpheus le dice a Neo: « ¿Alguna vez hiciste uno de esos sueños que parecen más reales que la realidad? Si no fueras capaz de salir de uno de esos sueños, ¿cómo harías la diferencia entre el mundo real y el mundo de los sueños? Anne cree que Martha es prisionera de este último, cuando alrededor de su gente « despertada » allana el camino para un mundo nuevo.