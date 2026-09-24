Six Syrian Ministers in Beirut, a short-run government: what Damascus really came to look for in Lebanon

- Advertisement -

33

Lire l'article Stop

Beta translationCette traduction est produite automatiquement en version beta. Merci de rester prudent sur le contenu et de verifier la version francaise en cas de doute.

El escenario era ilustrar la normalización de las relaciones entre Beirut y Damasco. Comenzó con una paradoja. The largest Syrian government delegation to Lebanon since the change of power in Damascus came to talk about cooperation between States, while the Lebanese Government was reportedly informed very late about the event. Según la información reunida de los círculos gubernamentales, Nawaf Salam había aprendido de la existencia del foro de inversión libanés-siria sólo unas 48 horas antes de la llegada de la delegación. Más sorprendentemente, algunos funcionarios habrían descubierto el evento mediante invitaciones a empresarios libaneses.

Detrás de este episodio protocolario, sin embargo, aparece un asunto mucho más importante. Damasco no vino a buscar inversores. Los dossiers prepararon un mapa económico real: camiones, derechos de tránsito, movimiento de personas, aeropuerto René Moawad, pista entre Trípoli y Siria, petróleo iraquí, gas jordano, instalaciones petroleras libanesas, electricidad y revisión de más de cuarenta acuerdos bilaterales. En conjunto, estos proyectos muestran lo que Siria está tratando de reconstruir: su acceso comercial, energético y logístico al Líbano y al Mediterráneo.

48 horas para convertir un foro privado en una visita gubernamental

La historia del foro hace posible entender el malestar que apareció en la parte superior del estado. Según la información reunida, la iniciativa habría sido parte de Ahmad Hashmieh, presidente de la Asociación de Desarrollo de Beirut. After a visit to Damascus, he reportedly proposed the organization of a forum on investment between the two countries.

La respuesta siria habría sido en primer lugar prudente. Damasco no desea enviar una gran delegación ministerial al Líbano para participar en un evento sin el patrocinio oficial del Líbano.

Hashmieh habría trabajado con Rula Harati, asesora económica del Presidente Joseph Aoun, para obtener la cobertura de Baabda. El patrocinio presidencial habría desbloqueado la situación. El foro cambió entonces su dimensión: ya no era sólo cuestión de reunir a las empresas, sino de acoger a una delegación del Gobierno sirio a un nivel excepcional.

Ahí es donde habría surgido el problema.

According to available information, Nawaf Salam was informed of the forum only about 48 hours before the arrival of Syrian officials. Tampoco se habría advertido a algunos ministros libaneses preocupados de que sus homólogos iban a Beirut. Los funcionarios gubernamentales habrían sabido incluso sobre el evento al hacer distribuir las invitaciones a los empresarios.

El problema se hizo concreto cuando la delegación tuvo que ser acogida oficialmente al aeropuerto. ¿Quién representa al gobierno cuando una delegación de seis ministros extranjeros aterriza en Beirut?

Nawaf Salam dio instrucciones al Viceprimer Ministro Tarek Mitri para que interviniera. Fue al aeropuerto con el Ministro de Economía Amer Bisat para dar la bienvenida a los sirios. Luego se organizó una cena en su honor.

At the same time, Salam reportedly contacted Syrian Foreign Minister Assaad al-Shaibani. The message reportedly focused on the need to channel government demonstrations through Lebanese institutional channels.

El incidente no impidió la visita. Pero revela una primera contradicción: la nueva relación con Siria se presenta como una relación Estado-Estado, mientras que su primer evento económico importante requiere un protocolo de última hora.

Una delegación construida como programa económico

La composición del grupo sirio permite comprender los objetivos del desplazamiento.

The delegation included Minister of Economy and Industry Mohammad Nidal al-Shaar, Minister of Agriculture Bassel Hafez al-Soueidan, Minister of Tourism Mazen al-Salhani, Minister of Education Mohammad Abdel Rahman Turko, Minister of Transport Yaarob Badr and Minister of Health Moussab al-Ali.

Añadió funcionarios de organismos de inversión, aviación y petróleo, así como representantes del fondo sirio de riqueza soberana. Ahmad Rawad Ramadan, el gerente de inversiones, y Omar al-Hosari, el gerente de aviación, estaban entre los funcionarios presentes. El Consejo de Negocios del Líbano y Siria también estuvo representado por Leila al-Samman.

Esta elección no es trivial. Abarca específicamente los sectores que Siria necesita para su reactivación: producción, agricultura, turismo, transporte, salud, capital, aviación y energía.

Por el lado libanés, varios ministros y altos funcionarios participaron eventualmente. Yassine Jaber, Fayez Rasamny, Rima Karami, Laura Lahoud y Amer Bisat estuvieron presentes, así como un representante del Ministro de Salud. También participó el Director General del Ministerio de Economía Mohammad Abu Haidar, Director General de Aviación Civil Mohammad Aziz, Director del Puerto de Beirut Marwan Najem y el Embajador del Líbano ante Siria Henry Kastoun.

La presencia de funcionarios de aviación, puerto, transporte y economía tiene sentido al examinar los archivos preparados en paralelo.

Primer sitio: soplar los obstáculos que frenan los camiones

El tránsito es uno de los registros más precisos.

Damasco y Beirut quieren examinar las condiciones para el paso de camiones entre los dos países. Los debates se centran en los derechos de tránsito, los procedimientos fronterizos y la organización del transporte terrestre.

El problema es particularmente importante para el Líbano. En gran parte de las exportaciones de tierras libanesas a los mercados árabes, Siria no es uno de muchos mercados: es el paso forzado.

Los representantes económicos del Líbano señalaron tres solicitudes concretas.

La primera se refiere a la abolición del sistema de autorización previa entre los dos países. La segunda se refiere a la igualdad de trato aduanero entre el Líbano y los bienes sirios, en particular con respecto a los mecanismos árabes de facilitación del comercio. El tercero se ocupa directamente de los transportistas: Los camiones libaneses deben ser tratados en Siria de manera comparable a la que se concede a los camiones sirios en el Líbano.

Estas afirmaciones demuestran la medida en que la palabra « integración » todavía cubre obstáculos muy comunes: autorizaciones, impuestos, colas, controles y diferencias en el tratamiento.

Por lo tanto, el aumento del comercio depende menos de una nueva consigna política que del precio pagado por un camión para cruzar la frontera.

René Moawad y Trípoli: el mapa logístico se vuelve mucho más ambicioso

El archivo más estructural está en el norte del Líbano.

Las discusiones mencionan explícitamente el aeropuerto René Moawad y un enlace ferroviario entre Trípoli y el interior sirio. En el ferrocarril, el proyecto es mucho más avanzado en su definición que una simple evocación de principio sugiere.

Syrian Minister of Transport Yaarob Badr informó que la conexión del puerto de Trípoli a la red ferroviaria siria formaba parte de un proyecto más amplio de corredores logísticos entre el Golfo y el Mediterráneo.

Actualmente una empresa de consultoría libanesa trabaja en el proyecto. Debe determinar el costo y la duración de la operación.

Sobre todo, la ruta ya ha sido reconocida. Una delegación del Líbano y Siria examinó el curso propuesto. Representaría sobre35 kilómetros en territorio libanés y cinco kilómetros en Siria.

Las conclusiones iniciales serían favorables: la ruta sería técnicamente viable y no se habrían identificado dificultades importantes en esta etapa. Esto no significa que el trabajo comience. El propio ministro sirio dijo que la decisión final dependería de la conclusión de los estudios técnicos y económicos.

Pero estas cifras cambian la naturaleza del proyecto. Ya no se trata simplemente de decir que un día de Trípoli podría estar vinculado a Siria. Ya se está estudiando una ruta de unos 40 kilómetros.

El interés sirio se hace evidente. Un enlace ferroviario con el puerto de Trípoli daría acceso directo a las mercancías de Siria al Mediterráneo. Para Trípoli, el desafío sería convertirse en una plataforma de tránsito para un interior mucho mayor que el norte del Líbano.

La referencia al Aeropuerto René Moawad complementa esta lógica. Rail, puerto y aeropuerto potencialmente forman tres puertas del mismo dispositivo.

Petróleo iraquí y gas jordano: el segundo eje pasa bajo tierra

Otro conjunto de debates se refiere a la infraestructura energética.

El archivo de oleoductos ha regresado a la mesa, en particular alrededor del petróleo iraquí. La información reunida indica que se habría resuelto una controversia relacionada con este caso, allanando el camino para un nuevo debate.

El gas jordano es la otra rama de esta red.

El proyecto consiste en transportar gas desde Jordania a través de Siria al Líbano. Según Ibrahim al-Adhan, diputado del Ministro de Energía de Siria, los debates sobre esta cuestión han llegado a una etapa avanzada. Los equipos técnicos siguen estudiando los obstáculos y el equipo necesario.

Al mismo tiempo, se está examinando la conexión eléctrica entre Siria y el Líbano. La idea es evaluar las líneas, restaurarlas y luego considerar un suministro de electricidad siria al Líbano.

El archivo no se detiene allí. Damasco desea también examinar la posibilidad de utilizar, de ser necesario, ciertas instalaciones e infraestructuras petroleras libanesas.

Ended, estos elementos dan otra lectura del acercamiento.

El Líbano no sólo está interesado en Siria como un mercado para cuatro o cinco millones de consumidores. Damasco está interesado en sus puertos, instalaciones, redes y apertura marítima.

Más de 40 acuerdos heredados del pasado esperan su veredicto

Sin embargo, antes de concertar nuevos acuerdos, los dos gobiernos deben abrir los cajones.

Más40 acuerdos y protocolosconcluidos en períodos anteriores todavía están pendientes de examen.

El método previsto consiste en formar comités conjuntos entre los ministerios interesados. Tendrán que determinar qué textos pueden permanecer en vigor, que deben enmendarse y cuáles deben suprimirse.

Este proyecto es políticamente sensible.

Mantener los antiguos acuerdos automáticamente extendería el marco de una relación desarrollada bajo un sistema político que ahora ha desaparecido en Damasco. Al anularlos, todos privarían, por el contrario, a ambos países de instrumentos jurídicos, algunos de los cuales podrían ser útiles.

La cifra de cuarenta muestra sobre todo el alcance de la labor necesaria antes de hablar de un verdadero nuevo orden económico bilateral.

Damasco quiere capital libanés, pero protege su propio mercado

El foro también reveló una contradicción mucho más inmediata.

Funcionarios sirios invitan a los empresarios libaneses a invertir. Leila al-Samman presentó infraestructura, reconstrucción, turismo, educación y servicios como áreas en las que las habilidades libanesas pueden desempeñar un papel.

Al mismo tiempo, sin embargo, las empresas libanesas se enfrentan a derechos, restricciones y procedimientos para proteger la producción siria.

La justificación dada es clara: estas medidas no están dirigidas específicamente contra el Líbano. Forma parte de una política general de protección de la industria siria.

Esto es precisamente donde comienza la dificultad.

Cuando Damasco busca capital, Líbano se convierte en un socio natural, cercano y experimentado. Cuando las empresas libanesas quieren vender en el mercado sirio, encuentran las barreras para proteger este mercado.

Mohammad Nidal al-Shaar mismo reconoció que la geografía no era suficiente para crear integración económica. Se necesitan normas claras, instituciones fiables, cruces fronterizos eficientes y bancos capaces de financiar el comercio.

Sin embargo, muchos de estos elementos aún no están plenamente disponibles.

El gobierno casi pide a los inversores que incluyan barreras

Otra intervención en el foro resumió la etapa actual de la relación.

Amer Bisat definió el papel de los gobiernos como abrir el camino a la actividad económica, eliminar los obstáculos y proporcionar un marco jurídico claro y estable.

Pero también invitó a los inversores a explorar oportunidades, identificar proyectos y comunicar a ambos gobiernos los obstáculos, garantías y procedimientos que necesitan.

En otras palabras, parte del marco aún debe basarse en los desafíos que enfrenta el sector privado.

Este método puede identificar rápidamente problemas. También revela que el sistema todavía no está listo.

Por lo tanto, un empresario debe considerar la posibilidad de entrar en un mercado cuando ciertas normas, garantías y procedimientos eventualmente se adapten después de haber informado de los obstáculos encontrados.

Para el capital libanés, la cuestión es particularmente delicada. El Líbano está saliendo de un colapso bancario y financiero y debe financiar su infraestructura y reconstrucción. El dinero disponible no es un excedente sin destino.

El foro no dio una respuesta clara a una simple pregunta: después de que un inversionista libanés haya comprometido su capital en Siria y haya realizado su beneficio, ¿qué parte de esta actividad volverá estructuralmente a la economía libanesa?

Los archivos más explosivos fueron dejados fuera de la habitación

Por último, la delegación tendría un límite político claramente definido.

According to information gathered from active circles between Beirut and Damascus, Syrian ministries were not charged with opening the security issues still outstanding between the two countries, even during their meetings in Baabda and Ain al-Tinah.

La dirección siria habría elegido reservar estas preguntas para el equipo del Ministro de Relaciones Exteriores.

Esta separación es reveladora. Damasco quiere promover el comercio, el tránsito, la energía y la inversión sin permitir que las controversias de seguridad absorban toda la relación bilateral.

Sin embargo, crea una relación en dos niveles.

En el primer piso, visible, seis ministros hablan de trenes, camiones, electricidad, gas e inversión. The second, much more discreet, remains the detainees, former officials of the previous regime and other security issues that continue to envenena relations between the two capitals.

Por consiguiente, el foro de Beirut no sólo marcó el regreso económico de Damasco. Ha demostrado con una precisión inusual lo que Siria quiere del Líbano: una frontera más fluida, un acceso más eficiente a puertos e infraestructura mediterráneos, corredores de transporte, redes de energía reactivadas y capital capaz de contribuir a su reconstrucción.

La paradoja sigue siendo que este ambicioso intento de construir una relación institucional comenzó con un episodio en el que las propias instituciones libanesas, según la información disponible, tuvieron que ponerse al día en 48 horas con la organización de una visita gubernamental ya realizada.