Líbano: La UE libera 505 millones de euros

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La Unión Europea ha adoptado un nuevo sobre financiero de 505 millones de euros para el Líbano para 2026 y 2027. Announced in New York on the margins of the 81st General Assembly of the United Nations, this aid must finance essential services, accompany reforms and economic recovery, strengthen security and border management, but also support the most vulnerable populations. Es la segunda parte del programa de 1.000 millones de euros anunciado en mayo de 2024 por el Presidente de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen.

505 millones de euros para el Líbano en 2026 y 2027

El nuevo sobre europeo debe ser desplegado durante dos años. Llega en un momento en que el Líbano debe enfrentar simultáneamente las consecuencias del conflicto, el desplazamiento, una situación económica frágil y la necesidad de emprender varias reformas institucionales.

La ayuda de 505 millones de euros se dividirá en tres áreas principales: servicios esenciales y poblaciones vulnerables, recuperación económica asociada a reformas y seguridad, y apoyo a la sociedad civil y la cultura.

El Comisionado Europeo para el Mediterráneo, Dubravka Šuica, anunció financiación en Nueva York paralelamente a la 81a Asamblea General de las Naciones Unidas.

Este nuevo sobre representa apenas más de la mitad del programa europeo de 1.000 millones de euros anunciado en Beirut en mayo de 2024. En agosto de 2024 se aprobó un primer tramo de 500 millones de euros para cubrir los años 2024 y 2025.

Por lo tanto, la financiación para 2026 y 2027 amplía un esquema ya comprometido en lugar de constituir un nuevo sobre independiente de 1.000 millones de euros.

Salud, educación, agua y protección social

Una parte importante de la ayuda europea se dedicará al mantenimiento de servicios esenciales. El programa incluye educación, salud, protección social y acceso al agua.

Debe prestarse apoyo financiero a las familias más vulnerables y a las personas con discapacidad. La financiación también debe facilitar el acceso a la atención primaria de la salud.

Este eje responde a una dificultad estructural en el Líbano. Después de varios años de crisis económica, la capacidad financiera del Estado sigue siendo limitada, mientras que las necesidades sociales han aumentado. Las consecuencias de los enfrentamientos y los desplazamientos de población han aumentado aún más la presión sobre la infraestructura y los servicios públicos.

Al mismo tiempo, la Unión Europea tiene previsto apoyar a las autoridades libanesas para que puedan asumir gradualmente más responsabilidad por la gestión y financiación de esos servicios.

Esta dimensión es importante en la nueva programación. El objetivo declarado no es sólo financiar las medidas de emergencia, sino también aumentar gradualmente la capacidad de las instituciones libanesas para mantener servicios esenciales.

Refugiados sirios también preocupados

La cuestión de los refugiados sirios ocupa un lugar en el programa. La Unión Europea tiene previsto apoyar lo que llama soluciones duraderas para los refugiados de Siria.

El plan menciona explícitamente los retornos seguros, voluntarios y dignos.

Esta formulación viene ya que la cuestión de los refugiados sirios sigue siendo uno de los principales temas de debate entre Beirut y sus asociados europeos. El Líbano sigue albergando a una gran población siria después de más de una década de conflicto en Siria.

Por lo tanto, la financiación europea debe tener lugar en dos niveles. Seguirá apoyando a las poblaciones vulnerables del Líbano y apoyando soluciones para el regreso de los refugiados cuando se cumplan las condiciones necesarias.

Al mismo tiempo, se debe ayudar a las autoridades libanesas a reanudar gradualmente la gestión de los servicios esenciales que ahora cuentan con el apoyo de asociados internacionales.

Asistencia de la UE vinculada a las reformas libanesas

La segunda parte importante del sobre se refiere directamente a las reformas institucionales y económicas.

La Unión Europea tiene previsto apoyar al sector de la justicia, los órganos de supervisión y las autoridades reguladoras. El Parlamento libanés también está entre las instituciones interesadas.

Los programas también deben abordar los derechos humanos.

Este enfoque forma parte de la cooperación entre el Líbano y la Unión Europea durante varios años. Las reformas de la gobernanza y las instituciones son uno de los ejes principales de esta relación.

El sobre también debe fortalecer la capacidad del sector privado para soportar las perturbaciones y acompañar la recuperación económica, en particular en las regiones directamente afectadas por el conflicto.

Este apoyo viene en un contexto en que la reconstrucción y el renacimiento de la actividad son retos importantes para varias regiones libanesas. La destrucción, el desplazamiento y la perturbación de la actividad han debilitado las empresas y reducido los ingresos de muchos hogares.

Sin embargo, 505 millones de euros no se presentan como un fondo exclusivamente para la reconstrucción. El sobre abarca un alcance mucho más amplio, desde los servicios sociales a las instituciones públicas, la seguridad, las fronteras y la sociedad civil.

Prioridades de fronteras y seguridad

El fortalecimiento del sector de la seguridad es otro aspecto de la ayuda europea.

La Unión Europea incluye apoyo a la gestión de fronteras. Este ya era uno de los objetivos del programa de 1.000 millones de euros anunciado en 2024.

La cuestión de las fronteras está en la encrucijada de varias prioridades europeas y libanesas: la seguridad territorial, la lucha contra la trata y la gestión de los movimientos de población.

La ayuda también debe contribuir al fortalecimiento más amplio del sector de la seguridad libanés.

Este aspecto se hizo más importante en 2026, dadas las consecuencias del conflicto y los desafíos del control territorial. La Unión Europea también está preparando una misión para asesorar y capacitar a las fuerzas armadas libanesas.

Sin embargo, la financiación de 505 millones de euros y esta futura misión son dos elementos distintos del compromiso europeo con el Líbano.

Un sobre también para la sociedad civil

La tercera esfera se refiere a la sociedad civil y la cultura.

La Unión Europea tiene previsto apoyar a las organizaciones activas en los derechos de las mujeres, los jóvenes, las minorías y las personas con discapacidad.

También deben financiarse iniciativas relacionadas con la participación democrática, la transparencia y la lucha contra la corrupción.

Parte de la ayuda se dedicará a la cohesión social. Esta cuestión tiene una dimensión particular en un país que enfrenta una crisis económica prolongada, el desplazamiento y las consecuencias de varios episodios de conflicto.

Por último, el patrimonio cultural libanés es una de las esferas abarcadas por el programa europeo. La financiación se puede movilizar para ayudar a protegerla.

El segundo componente de los miles de millones anunciado en 2024

El sobre anunciado esta semana es parte de un compromiso hecho más de dos años antes.

En mayo de 2024 Ursula von der Leyen había visitado Beirut y había anunciado 1.000 millones de euros en ayuda europea al Líbano para el período 2024-2027.

El programa tenía por objeto contribuir a la estabilidad socioeconómica del país, el mantenimiento de servicios esenciales, las reformas y la recuperación económica. La seguridad y la gestión de las fronteras también figuran entre las prioridades.

En agosto de 2024 se aprobó un primer tramo de 500 millones de euros que abarca 2024 y 2025.

Los 505 millones anunciados para 2026 y 2027 son ahora la segunda fase de este programa. Las dos hebras alcanzaron un poco más de 1.000 millones de euros.

Este apoyo se suma a otros fondos europeos para el Líbano. Desde 2011, la Unión Europea informa de que ha movilizado más de 3.500 millones de euros en asistencia al país, en particular para los refugiados libaneses y sirios vulnerables.

100 millones de euros para ayuda humanitaria en 2026

El nuevo sobre también debe distinguirse de la ayuda humanitaria de emergencia.

En 2026, la Unión Europea movilizó 100 millones de euros en ayuda humanitaria al Líbano. This funding responds in particular to the needs caused by massive population displacements.

Los programas humanitarios abarcan la atención médica de emergencia, el alojamiento, las necesidades básicas, la protección y la educación.

Más de un millón de personas han sido desplazadas dentro del Líbano desde la escalada del conflicto en marzo de 2026. Esta situación ha aumentado considerablemente las necesidades humanitarias, en particular en las zonas afectadas por los enfrentamientos y entre las poblaciones obligadas a abandonar sus hogares.

Los 505 millones de euros anunciados para 2026 y 2027 tienen una lógica diferente. Combinan la asistencia social, la recuperación económica y el apoyo institucional durante un período más largo.

Aplicación con las autoridades libanesas

La financiación europea debe ejecutarse con varias categorías de asociados.

Las autoridades libanesas participarán directamente en los programas. Los organismos de las Naciones Unidas, las organizaciones internacionales y los agentes de la sociedad civil también participarán en su aplicación.

Esta organización significa que los 505 millones de euros no corresponden a un único pago directo al gobierno libanés. Los fondos se distribuirán entre diferentes programas y mecanismos de acuerdo con las esferas de que se trate y sus modalidades de aplicación.

La Comisión Europea ya había adoptado decisiones de financiación en julio de 2026 sobre el apoyo a los refugiados libaneses y sirios vulnerables, así como sobre la recuperación, las reformas, la sociedad civil y la cultura.

El anuncio hecho en Nueva York formaliza ahora la segunda parte del compromiso financiero realizado en 2024. Las siguientes medidas se refieren al despliegue concreto de los diversos programas en 2026 y 2027, así como a su articulación con las reformas y necesidades de reconstrucción y recuperación económica en el Líbano.