Trump-Salam: detrás del apretón de manos perdido, el peso de La Haya y las demandas reales de Washington

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En Nueva York, unos segundos de imágenes fueron suficientes para desencadenar un debate en el Líbano que superó mucho la escena misma. Donald Trump avanzó entre los líderes árabes y musulmanes reunidos alrededor de él, intercambiando saludos y apretones de manos. Nawaf Salam estaba presente. El apretón de manos entre el Presidente de los Estados Unidos y el Primer Ministro libanés no era visible. En Beirut, el episodio fue inmediatamente diseccionado. Algunos vieron una frialdad voluntaria hacia Salam. Otros hablaron de un mensaje político al Líbano. Una tercera lectura se negó a conceder unos segundos de protocolo el valor de una decisión diplomática.

Sin embargo, la controversia no nació en un vacío. El hombre que Trump tenía delante de él tiene un camino singular entre los líderes de la región. Antes de entrar en el Serail, Nawaf Salam fue juez y luego Presidente de la Corte Internacional de Justicia. En 2024 participó en varias decisiones que impusieron medidas a Israel en los procedimientos de Sudáfrica en virtud de la Convención sobre el Genocidio. El 19 de julio del mismo año, también votó con mayoría cuando el Tribunal declaró ilegal la presencia de Israel en el territorio palestino ocupado y consideró que debía terminar lo antes posible. Salam acompañó entonces su voto con una declaración personal en la que declaró que compartió el razonamiento y las conclusiones de la Corte.

Este pasado judicial da una profundidad particular a la escena de Nueva York. Sin embargo, sería imprudente explicar automáticamente la actitud de Trump. Washington no estableció públicamente ningún vínculo entre el episodio y las decisiones en las que Salam participó en La Haya. La verdadera pregunta es en otra parte. ¿Cómo trata hoy el gobierno de Trump a un Primer Ministro libanés cuyo pasado judicial sobre Israel también está marcado, mientras que también exige de su gobierno decisiones importantes sobre Hezbollah, armas, el Sur y negociaciones con Israel?

Antes del Serail, Salam había votado decisiones particularmente difíciles para Israel

El viaje de Nawaf Salam a La Haya merece ser recordado con precisión, sin asignarle personalmente decisiones colectivas. La Corte Internacional de Justicia es una jurisdicción compuesta por varios magistrados. Entonces Salam no, solo, « condenó a Israel ». Por otra parte, votó personalmente a favor de varias decisiones importantes relativas al Estado hebreo y, en algunos casos, estableció su propia posición en declaraciones anexas a las decisiones de la Corte.

El 28 de marzo de 2024, mientras ya presidía la jurisdicción internacional, Salam votó a favor de nuevas medidas provisionales en el caso entre Sudáfrica e Israel. La Corte observó el empeoramiento de la situación humanitaria en la Franja de Gaza, incluido el aumento de la hambruna y la desnutrición. Pidió a Israel que adoptara las medidas necesarias para garantizar la prestación sin trabas y en gran escala de asistencia humanitaria y servicios esenciales. Salam apoyó todo el plan e indicó apoyo para el razonamiento detrás de él.

El 24 de mayo de 2024, el Tribunal adoptó nuevas medidas relativas a Rafah. Por trece votos contra dos, ordenó a Israel que pusiera fin a su ofensiva militar y a cualquier otra acción en la provincia que pudiera infligir a los palestinos en las condiciones de vida de Gaza que pudiera dar lugar a su destrucción física total o parcial. Salam votó de nuevo con la mayoría. Esta secuencia situó, como Presidente de la Corte, a la vanguardia de un procedimiento seguido con extrema atención por el gobierno israelí, los Estados Unidos y todas las capitales de la región.

On 19 July 2024, another case gave his position an even clearer scope. En su opinión consultiva sobre las consecuencias jurídicas de las políticas y prácticas de Israel en el territorio palestino ocupado, el Tribunal consideró, por 11 votos contra 4, que la presencia continua de Israel en ese territorio era ilegal. Consideró que Israel debería poner fin a ello lo antes posible. Por catorce votos contra uno, también solicitó la cesación inmediata de cualquier nueva actividad de asentamiento y la evacuación de colonos. Salam votó a favor de estas conclusiones.

Su declaración personal es particularmente importante para entender su posición. No sólo presidió las audiencias ni anunció la decisión de la Corte. Afirmó que compartía plenamente su razonamiento y sus conclusiones. Ha elaborado su propio análisis de la ocupación, la colonización, las prácticas y obligaciones discriminatorias de otros Estados frente a una situación declarada ilegal.

Dos años después, este juez se convirtió en Primer Ministro del Líbano. Y ahora debe negociar con una administración estadounidense que tenga una estrecha relación política y estratégica con Israel.

En Beirut, unos segundos casi borraron varias horas de diplomacia

La secuencia de Nueva York dividió inmediatamente las redes sociales y los círculos políticos libaneses. Algunos presentaron la ausencia de un apretón de manos visible como una sanción. Otros consideraron que reflejaba una forma de desacato para el jefe de gobierno. Por el contrario, varios comentaristas se negaron a atribuir importancia política a un movimiento de unos segundos en una sala donde Trump conoció a muchos funcionarios.

Salam eligió la ironía para responder a la controversia. Acusó a algunos de perturbar las aguas mismas antes de intentar pescar allí, añadiendo que hasta ahora habían atrapado « ninguna pesca ». La fórmula le permitió no entrar en un debate donde habría sido obligado a interpretar públicamente las intenciones personales del presidente estadounidense.

Sin embargo, el vigor de la controversia revela algo más profundo. El Líbano está observando a Washington con nerviosismo especial. Los Estados Unidos participan directa o indirectamente en casi todas las cuestiones que pueden determinar en los próximos meses: las negociaciones con Israel, la situación en el Sur, el apoyo al ejército, el monopolio de armas, el futuro de la presencia internacional después del enfrentamiento final y regional con Irán. En tal contexto, cada gesto presidencial se convierte fácilmente en un mensaje para aquellos que buscan anticipar la evolución de la política estadounidense.

Sin embargo, los indicadores reales estaban en otro lugar de la misma secuencia de Nueva York.

Salam estaba en la habitación, y su presencia no estaba molesta

En el momento en que algunos observadores libaneses vieron en el apretón de manos perdido evidencia de desmantelamiento, Nawaf Salam asistía precisamente a una reunión regional convocada por Donald Trump con varios líderes y funcionarios árabes y musulmanes. Según la información diplomática relativa a la reunión, la participación libanesa no habría sido adquirida desde el comienzo. Por consiguiente, su inclusión se consideró en los círculos diplomáticos como un acontecimiento positivo.

Esta presencia obviamente no transforma al Líbano en un actor equivalente a Arabia Saudita, Turquía, Egipto, Qatar o Jordania. El peso político, militar y económico de estos países es incongruente con el de un Líbano que sigue debilitado por su crisis financiera y las consecuencias de la guerra. Pero hay una diferencia importante entre no estar en el centro del juego regional y ya no ser invitado a la mesa. Beirut sigue participando directamente en los debates porque es uno de los teatros de confrontación con Israel, el papel regional del Irán y la cuestión de los grupos armados aliados en Teherán.

La reunión dio a Salam la oportunidad de presentar la posición libanesa en un momento en que Washington estaba llevando a cabo varios enfoques simultáneos. Los Estados Unidos consultaron con sus asociados regionales mientras intercambiaban con Irán por medio de mediadores. El Primer Ministro libanés no participó en las negociaciones entre Estados Unidos e Irán, pero pudo hacer oír las prioridades de Beirut en el círculo regional alrededor de Trump.

Estos datos pesan mucho más que la escena del protocolo. Muestra que Washington sigue considerando al gobierno libanés como interlocutor, aunque este interlocutor está cada vez más presionado.

Las reservas estadounidenses reales se refieren a las armas y el ritmo de ejecución

Porque hay un problema entre Washington y Beirut. No lee en la mano de Donald Trump. Los visitantes de la capital estadounidense informan que la administración quiere ahora ver resultados concretos en la aplicación de las decisiones libanesas sobre el monopolio estatal de las armas. Las declaraciones políticas ya no serían suficientes. Washington está interesado en el despliegue del ejército, el control efectivo del territorio y la forma en que los compromisos gubernamentales se reflejan sobre el terreno.

Las preguntas estadounidenses no se limitarían al Sur. También se formularían preguntas sobre la presencia de armas en la región de Beirut. El razonamiento es que no todas estas armas pueden justificarse por enfrentamiento directo con Israel. Esta extensión geográfica del debate muestra que Washington considera que el monopolio de armas es un tema nacional y no un mero asunto fronterizo.

Beirut se opone a esta impaciencia una importante limitación interna. El Estado quiere fortalecer su autoridad sin causar confrontación entre el ejército y parte de la población libanesa. Los funcionarios libaneses saben que una operación realizada según un calendario impuesto externamente podría convertir una cuestión de soberanía en una crisis interna. Así que están buscando un método gradual, mientras Washington está pidiendo resultados observables.

El desacuerdo es menos sobre el objetivo que sobre el ritmo, los medios y la secuencia de pasos. Es esta diferencia la que constituye el verdadero área de tensión entre la administración Trump y el gobierno Salam.

Israel proporciona a Washington su propia lectura del Sur

A esta divergencia añade una batalla sobre los hechos mismos. Israel transmite su propia evaluación de la situación en el sur del Líbano a los funcionarios estadounidenses. According to information reported by visitors to Washington, the Israeli side reported a negative assessment of some of the experiments conducted in the areas affected by the security arrangements. Sostuvo, entre otras cosas, que los miembros o ejecutivos de Hizbullah habían regresado a determinados sectores.

Beirut impugna esta presentación y rechaza que las afirmaciones israelíes se conviertan automáticamente en la red de lectura estadounidense. Para las autoridades libanesas, las operaciones israelíes hacen más difícil consolidar la autoridad del Estado. La destrucción, las huelgas y la presencia militar en ciertas zonas impiden el regreso normal de los habitantes y aumentan las dificultades con que se enfrenta el ejército.

Por lo tanto, la controversia se refiere a una cuestión central: ¿quién debe hacer el primer gesto? Washington e Israel quieren ver resultados libaneses sobre armas y control territorial. Beirut considera que la retirada israelí y la cesación efectiva de las operaciones crearían las condiciones para el fortalecimiento del Estado.

Esta contradicción explica por qué las discusiones con la administración Trump son mucho más importantes que los intercambios de protocolos. El Salam debe convencer a los estadounidenses de que la soberanía libanesa no puede construirse en un solo sentido.

Octava reunión con Israel todavía esperando luz verde real

La continuación de las negociaciones entre el Líbano e Israel es la otra cuestión inmediata. Se prevé celebrar una octava reunión. Roma es nuevamente citado como un lugar posible. Pero el calendario sigue siendo incierto y Beirut teme que los cálculos políticos israelíes lleven a retrasar los próximos pasos.

El Gobierno del Líbano quiere impedir que un período de espera permita a Israel continuar sus operaciones y su destrucción y, al mismo tiempo, variar las decisiones sobre la retirada. Cada semana adicional puede cambiar la situación material en las aldeas del Sur. Una casa destruida, una carretera inutilizable o una nueva zona que se ha convertido en inaccesible produce un hecho concreto con el que los negociadores tendrán que lidiar.

Por consiguiente, la octava reunión era de interés para Beirut sólo si permitía avanzar en cuestiones concretas: la retirada israelí, el cese de las operaciones, las cuestiones controvertidas, el regreso de los residentes y la situación de los detenidos. Israel pone sus demandas de seguridad a la vanguardia.

Washington está en el centro de esta mecánica. Sin impulso americano, el calendario puede frenar. Con una mayor participación, Estados Unidos puede intentar obtener mediciones paralelas en ambos lados.

Eso es exactamente lo que Salam tiene que buscar en sus conversaciones americanas.

Marco Rubio, mucho más importante que un apretón de manos

El nombramiento previsto con el Secretario de Estado Marco Rubio es la prueba real de la secuencia. Su objetivo es abordar directamente las cuestiones sobre las que Washington tiene una influencia decisiva: las negociaciones con Israel, la situación en el Sur, el apoyo al ejército y la aplicación de las decisiones sobre armas.

El salam llega con una ecuación delicada. Debe convencer a la administración Trump de que el gobierno libanés no está tratando de ahorrar tiempo en el monopolio de armas. En el mismo movimiento, debe explicar que un calendario irrealista podría provocar la confrontación que el Estado está tratando de evitar.

Sobre todo, debe obtener una contraparte política. Mientras Washington demanda más Beirut, Beirut quiere que Washington exija más Israel. El Gobierno del Líbano no puede defender una estrategia de negociación de manera duradera si las operaciones israelíes continúan sin una mejora notable para el pueblo del Sur.

Por lo tanto, el encuentro con Rubio nos permitirá medir la relación mucho más seriamente que las imágenes de Nueva York. El contenido de las demandas estadounidenses, los compromisos adquiridos y el calendario de negociaciones con Israel proporcionarán indicadores concretos.

Si Washington acepta ejercer presión paralela en ambas partes, Salam puede defender la idea de que su diplomacia produce resultados. Si las demandas siguen dirigidas principalmente hacia Beirut, a medida que continúen las operaciones israelíes, el Gobierno del Líbano se encontrará en una posición mucho más difícil.

Dieciséis millones de rondas y más de 800 millones de dólares: Washington sigue comprometido con el ejército

El apoyo estadounidense al ejército trae otro elemento concreto. Los Estados Unidos acaban de entregar 16 millones de municiones a las Fuerzas Armadas del Líbano. En los últimos seis años, su asistencia militar habría superado los 800 millones de dólares. Estas cifras no son compatibles con la idea de una separación estadounidense completa del Líbano.

Sin embargo, muestran la naturaleza del proyecto respaldado por Washington. Los Estados Unidos invierten en la institución que considera el titular legítimo de la fuerza militar en el Líbano. Cuanto más se apoye el ejército, más cree la administración estadounidense que puede pedirle que asuma responsabilidades adicionales.

Esta lógica vuelve a poner al gobierno ante una ecuación difícil. El ejército necesita ayuda para desplegar, controlar más territorio y sustituir gradualmente otras estructuras armadas. Pero aumentar su capacidad no elimina las limitaciones políticas internas. El monopolio de la fuerza no puede construirse únicamente con municiones. También requiere un acuerdo político lo suficientemente fuerte para evitar que la institución militar se convierta en confrontación interna.

Por lo tanto, el Salam debe transformar el apoyo estadounidense en fortalecimiento estatal sin permitir que esta ayuda se interprete como un instrumento de confrontación entre el Líbano.

El pasado de La Haya es imposible borrar, pero no resume Salam en Washington

El factor personal permanece. La administración Trump sabe perfectamente quién es Nawaf Salam. Su visita a la Corte Internacional de Justicia pertenece a su viaje público. Las 2024 decisiones relativas a Gaza, Rafah, ocupación y asentamientos tuvieron un impacto mundial. Su voto el 19 de julio y su declaración personal hacen que sea particularmente difícil imaginar que habría sido sólo un presidente sentado sin una posición adecuada.

Este pasado puede afectar su imagen en algunos círculos estadounidenses o israelíes. En cualquier caso, distingue a Salam de muchos líderes árabes que están negociando con Washington hoy. Pero no hay nada que reduzca la política estadounidense hacia ella en esta dimensión. Estados Unidos tiene intereses mucho más inmediatos en Líbano: la seguridad de Israel, la confrontación con Irán, las armas de Hezbolá, el papel del ejército y la estabilidad del país.

Por lo tanto, Washington puede estar en profundo desacuerdo con ciertas posiciones judiciales a las que Salam se ha suscrito en La Haya mientras necesita de él como interlocutor en el Serail. La diplomacia funciona precisamente con esta contradicción. Un gobierno no siempre elige a sus socios basados en su pasado; Se ocupa de aquellos que hoy tienen la capacidad institucional para tomar las decisiones que necesita.

El salam está en una situación única. In The Hague, he was involved in drafting the law applicable to State conduct. En Beirut, ahora debe negociar con esos mismos Estados en una relación de poder político en la que el derecho internacional es sólo un elemento entre otros.

La prueba real comienza donde se detuvieron las cámaras

La escena de Nueva York finalmente tiene una fuerza simbólica obvia. Donald Trump, cuya política está estrechamente alineada con Israel, pasa ante un Primer Ministro libanés que, dos años antes, presidió la Corte Internacional de Justicia cuando impuso medidas a Israel y votó a favor de conclusiones particularmente duras sobre la ocupación.

Pero el símbolo no debe ocultar la realidad diplomática. Salam asistió a la reunión regional de Trump. Debe continuar sus intercambios con la administración estadounidense. Washington sigue financiando masivamente al ejército libanés. Los Estados Unidos siguen comprometidos con el mecanismo de negociación con Israel. Al mismo tiempo, están aumentando la presión sobre Beirut para lograr resultados sobre las armas.

Es esta combinación que define la relación hoy. No es cálido por principio ni roto. Es transaccional, exigente y dominado por casos en que los intereses estadounidenses y libaneses no siempre coinciden.