Amnistía general en el Líbano: detrás del acuerdo de los magistrados, una batalla por las sentencias y la liberación

En el Líbano, la aplicación de la ley general de amnistía plantea preguntas sobre la liberación y reducción de las penas. Tras una reunión entre fiscales y el Consejo Constitucional, los jueces aclaran sus posiciones. La reincidencia, las condenas a muerte y el caso Ahmad al-Assir siguen siendo el centro de los debates judiciales.

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Reunión en el Consejo Constitucional tras tensiones por la aplicación de la amnistía

El Fiscal General del Tribunal de Casación, Ahmad Rami Haj, visitó la sede del Consejo Constitucional en Hadath el jueves 22 de octubre de 2026. Se reunió con el presidente de la institución, el juez Tannous Mechleb. The meeting took place the day after a judicial circular on the application of the general amnesty law was issued. El documento ha revivido preguntas sobre las condiciones en que las personas condenadas o procesadas pueden beneficiarse de las nuevas disposiciones. Los dos magistrados trataron de aclarar sus posiciones y poner fin a los informes de diferencias entre sus instituciones.

En la circular dirigida a los fiscales de apelación y a la oficina del fiscal financiero se especificaban los documentos que debían recogerse antes de decidir sobre las solicitudes de rescisión o remisión de sentencias. Incluye la consulta de antecedentes penales y la recopilación de información de los servicios de seguridad. The stated aim was to ensure uniform application of the law. However, these instructions have raised concerns among some lawyers, who fear that the administrative checks will lead to additional conditions for the beneficiaries of the amnesty.

Tras la reunión, Tannous Mechleb reafirmó el carácter vinculante de las decisiones del Consejo Constitucional. También aseguró que no había desacuerdo con la Fiscalía General ante el Tribunal de Casación en cuanto a la interpretación de los textos. Ahmad Rami Hajj confirmó que su institución respetaría las decisiones e interpretaciones constitucionales. Esta declaración conjunta ha permitido aliviar las tensiones públicamente, sin eliminar todas las cuestiones relativas a las modalidades prácticas de aplicación de la ley.

Decisión constitucional No 12 de 2026 en el centro del debate

The difficulties arose after Constitutional Council Decision No. 12 of 2026, issued following an appeal against the General Amnesty Act. El Consejo no canceló todo el texto. However, he censored certain expressions and made reservations of interpretation concerning several provisions. Estos cambios han afectado, entre otras cosas, los plazos, las condiciones de aplicación y la determinación de las personas que reúnan los requisitos para la amnistía.

El alcance de esta decisión es esencial. Las autoridades judiciales encargadas de hacer cumplir la ley deben tener en cuenta las disposiciones mantenidas, los elementos censurados y las interpretaciones impuestas por el Consejo Constitucional. No pueden tratar las reservas constitucionales como meras recomendaciones. Esta obligación explica por qué las instrucciones a los fiscales generaron un debate jurídico.

Tannous Mechleb también respondió a las acusaciones de que el Consejo Constitucional había invadido los poderes del Parlamento. Alegó que su institución no había superado sus prerrogativas. En su opinión, las interpretaciones adoptadas eran compatibles con los textos y poderes legislativos del Consejo.

Ahmad Rami Hajj, por su parte, explicó que la circular en cuestión se refería a la forma en que se aplicaba la ley. Afirmó que el propósito de las instrucciones era organizar la labor de los fiscales y evitar las diferencias de trato entre las regiones. El Fiscal General reconoció la existencia de un malentendido en torno a dos puntos, al tiempo que afirmó que las discusiones con el Consejo Constitucional habían aclarado las dificultades.

Los fiscales deben reunir los archivos antes de decidir

La circular del Fiscal General prevé varias comprobaciones antes del examen de solicitudes de amnistía. In particular, judges must have access to the criminal record of the person concerned and to information on the proceedings against him. Se pueden solicitar servicios de seguridad para completar los archivos. Las celdas de coordinación también deberían facilitar la reunión de documentos en diferentes regiones.

Esta organización responde a una dificultad práctica. Las personas que tengan derecho a la amnistía pueden participar en varios procedimientos, a veces ante diferentes tribunales. Por consiguiente, los jueces deben determinar con precisión los delitos pertinentes, las decisiones ya dictadas y las exclusiones previstas por la ley. Una solicitud no puede considerarse adecuadamente si falta o contradice la información necesaria.

Sin embargo, la multiplicación de las auditorías puede frenar las decisiones. Los tribunales libaneses operan con medios administrativos limitados. La Secretaría tiene dificultades de personal y el intercambio de documentos entre instituciones puede llevar tiempo. Para los detenidos, estos retrasos tienen consecuencias inmediatas, ya que pueden extender la espera de una decisión que pueda cambiar su situación penal.

La Fiscalía General declara que quiere evitar estas dificultades organizando la recopilación de información. La cuestión central ahora es cómo se aplicarán las instrucciones en cada jurisdicción.

Varios enjuiciamientos no significan necesariamente reincidencia

Uno de los puntos más sensibles se refiere a la distinción entre la reincidencia y la proliferación de las actuaciones judiciales. El abogado criminal Sahar Mohsen señala que estas dos situaciones no pueden asimilarse automáticamente. Una persona puede estar sujeta a varios procedimientos sin haber sido condenada por cada uno de los presuntos delitos. The mere existence of prosecution is therefore not sufficient to establish a recidivism in the legal sense.

Esta distinción es particularmente pertinente para los registros de drogas. La decisión constitucional No 12 de 2026 exige el cumplimiento de las condiciones legales para caracterizar la reincidencia. Por lo tanto, sería incompatible con esta interpretación considerar que una persona es un reincidente sólo porque se incluyen varios procedimientos en su expediente.

Sahar Mohsen recuerda también la importancia de la presunción de inocencia. Una acusación no es una condena. Los jueces deben examinar las decisiones dictadas y las condiciones establecidas en los textos antes de determinar si una persona tiene derecho a la amnistía.

This issue can have important implications for inmates. Una interpretación demasiado amplia de la reincidencia podría excluir a algunas personas del beneficio de la ley. Por otra parte, la aplicación de los criterios jurídicos permitiría distinguir las situaciones individuales y evitar que los procedimientos no juzgados fueran tratados como condenas definitivas.

Reclusos condenados a muerte afectados por un cambio de sentencia

The General Amnesty Act also raises questions concerning persons sentenced to death. The judicial information published on 23 October refers to the conversion of certain sentences into forced labour. Existe una distinción entre las condenas definitivas y no definitivas.

The explanations given to the Attorney General indicate, inter alia, that certain final death sentences may be replaced by life sentences of hard labour, while situations concerning non-final decisions may be punishable by 17 years. Sin embargo, la aplicación de estas disposiciones depende de la naturaleza de la condena y de las condiciones establecidas por la ley.

This issue is of particular interest to prisoners involved in old cases. La transformación de una frase no significa necesariamente la liberación inmediata. Se debe considerar la posibilidad de concluir las decisiones, otras posibles condenas y los procedimientos jurídicos para calcular las penas.

Por consiguiente, las consecuencias individuales deben examinarse por separado. No existe un mecanismo general para concluir que todas las personas condenadas a muerte se beneficiarán automáticamente de la misma remisión.

El caso de Ahmad al-Assir plantea preguntas

The Ahmad al-Assir case is one of the cases likely to be affected by the new provisions. The information published refers to the possibility of a reduction of his sentence, following clarifications on the transformation of certain convictions.

Sin embargo, esta perspectiva no es una decisión de liberación. Depende del examen de las sentencias dictadas, su finalidad y las disposiciones aplicables a cada una de ellas. Los magistrados tendrán también que tener en cuenta cualquier otro procedimiento relativo a la persona interesada.

La importancia política y judicial de este caso explica la atención que plantea. Ahmad al-Assir was convicted in cases related to armed clashes and serious acts. Cualquier cambio en su situación criminal podría causar reacciones significativas entre las familias de las víctimas y los diversos componentes políticos.

Al 23 de octubre de 2026, las pruebas disponibles sugieren, por tanto, la posibilidad de modificar la sentencia, pero no una decisión definitiva sobre su puesta en libertad.

Familias de presos cuestionan ciertas interpretaciones

Law enforcement has also provoked reactions among the families of Islamist detainees. Varios familiares de reclusos impugnan las interpretaciones constitucionales y judiciales que consideran probable que limiten los efectos de la amnistía.

Sus alegaciones forman parte de un viejo debate sobre la duración de las detenciones y las dificultades con que tropiezan algunos presos para obtener una sentencia definitiva. In particular, families report years of detention without trial. Piden que se aplique rápidamente la ley y se aclare las categorías de personas interesadas.

These claims are not limited to the release of detainees. They also concern equal treatment between regions and different categories of convicted persons. Algunos políticos creen que una ley de amnistía debe tener en cuenta estos equilibrios para evitar nuevas tensiones.

Sin embargo, la situación sigue siendo compleja. The offences concerned are not all of the same gravity and the convictions are not subject to the same procedures. Por consiguiente, las autoridades judiciales deben aplicar las disposiciones jurídicas sin considerar casos diferentes.

Una solicitud que depende ahora de las decisiones judiciales

La reunión del 22 de octubre entre Ahmad Rami Hajj y Tannous Mechleb permitió aclarar públicamente las relaciones entre la Fiscalía General y el Consejo Constitucional. Both officials affirmed their willingness to coordinate law enforcement and respect constitutional interpretations.

Las dificultades se dirigen ahora a los tribunales encargados de examinar las solicitudes. Los fiscales tendrán que reunir los documentos necesarios, verificar las condenas y distinguir entre la reincidencia y el enjuiciamiento múltiple. También tendrán que aplicar las disposiciones relativas a la conversión de las penas, en particular en los casos más delicados.

Así pues, los primeros efectos de la amnistía dependerán de la rapidez de los procedimientos y de la coherencia de las decisiones adoptadas en las distintas regiones. For detainees and their families, the immediate issue concerns the time needed to obtain a judicial response.

Al 23 de octubre de 2026, no hay una estimación suficientemente documentada del número definitivo de personas que pueden ser objeto de amnistía. Las decisiones individuales tendrán que establecer las consecuencias concretas de la ley, especialmente para los condenados a penas severas y los afectados por varios procedimientos.

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