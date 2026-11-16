En el Líbano, la mediación se construye diariamente

En el Líbano, los mediadores locales intervienen en barrios, escuelas y centros de acogida. Un examen del PNUD publicado el 10 de noviembre arroja luz sobre una red de 28 personas. Otros programas capacitan a las mujeres en varias regiones y acompañan a los voluntarios para hacer frente a las tensiones de desplazamiento. Detrás de las figuras, los testimonios describen un trabajo de escucha y confianza. Sin embargo, los objetivos declarados y los resultados documentados deben mantenerse distinguidos, sin asignar a estas iniciativas una eficacia que no se haya medido de forma independiente.

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En el Líbano también se realiza una mediación local en centros de alojamiento, escuelas y barrios. Un examen publicado el 10 de noviembre de 2026 por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo se basa en una red de 28 mediadores libaneses. Su trabajo ilustra una respuesta concreta a las tensiones: capacitar a las personas que pueden organizar el diálogo donde ya conocen personas y dificultades.

Mediación local, desde la aldea hasta el centro de recepción

El programa regional, iniciado en 2022 con el apoyo del Ministerio de Europa y Relaciones Exteriores de Francia, se refería al Líbano, Jordania y el Sudán. En el Líbano, una evaluación de las necesidades precedió al establecimiento de la red en 2023. Según el PNUD, el 70% de sus miembros eran mujeres y el 35% eran jóvenes.

Una iniciativa incluyó dos días de reunión de personas de dos aldeas vecinas muy lejos desde la guerra civil. El balance no denomina estas localidades. Con los desplazamientos causados por las hostilidades, los actores cambiaron su enfoque. En 2024 visitaron los centros de recepción para determinar las necesidades y comenzaron a organizar una unidad de respuesta a las crisis.

Un método aplicado a voltajes de desplazamiento

Esto se refleja en un proyecto de la Fundación Berghof programado para mayo a agosto de 2026. Financiado por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Alemania, contó con la participación de actores locales y la red libanesa con el apoyo del PNUD. Su objetivo: limitar las tensiones entre las poblaciones desplazadas y las comunidades de acogida.

En la hoja del proyecto se describen aproximadamente 60 intervenciones comunitarias planificadas: debates sobre solución de problemas, apoyo a la mediación, divulgación y coordinación local. Este número sigue siendo un objetivo anunciado, no un resultado verificado. El programa también prestó apoyo a organizaciones que involucraban a voluntarios e interesados directos.

Las herramientas anunciadas incluyen escucha activa, comunicación no violenta, primeros auxilios psicológicos y el principio de no agravar las dificultades. Una guía práctica en árabe e inglés debe complementar las sesiones. The Foundation also provided psychosocial support to the mediators themselves, exposed to the same crises as the people they accompany.

Mujeres capacitadas en diez regiones

Otro mecanismo reúne al Centro de Mediación Profesional de la Universidad de Saint Joseph, ONU Mujeres y Alerta Internacional, con el apoyo de Finlandia. En una reunión celebrada el 27 de enero de 2026 en Beirut, la USJ presentó el curso de este programa. Una primera iniciativa piloto comenzó en 2018 con la FPNUL, antes de una prórroga nacional en 2020.

La universidad informó de que más de 240 mujeres estaban sensibilizadas o capacitadas en 10 regiones. Distinguió a 34 mediadores profesionales y 140 mediadores comunitarios activos. Este personal no debe añadirse a los 28 miembros de la red que presenta el PNUD: los arreglos y categorías difieren, sin un recuento común que excluya la superposición.

El programa combina mediación comunitaria, comunicación no violenta y análisis de conflictos sensibles al género. Entre las regiones afectadas figuran Akkar, Tripoli, Beirut, Shuf, Zahlé, Tyre-Abbasieh y Marjeyoun. La USJ describe la cooperación con estructuras locales y centros de alojamiento, en lugar de simplemente un ciclo de conferencias.

En Tiro, conflictos muy comunes

El testimonio de Hanan Saleh, publicado en enero de 2026 por International Alert, da contenido concreto a esta actividad. Este maestro y mediador de Tiro explica cómo intervenir en disputas familiares, escolares o vecinales. Una plaza de aparcamiento o el ruido de un café puede llevar a una búsqueda de un intercambio enmarcado.

Dice que tomó dos años de entrenamiento después de descubrir el programa en 2019. El aprendizaje de la neutralidad y la escucha sirve para dar un paso atrás de las reacciones inmediatas. Su cuenta también se refiere al acompañamiento de mujeres desplazadas en escuelas transformadas en lugares de recepción, donde varias familias compartieron espacios limitados.

Este testimonio no es una medida independiente de la eficacia del dispositivo. También destacó las limitaciones: muy pocos mediadores se enfrentan a las necesidades, una función todavía poco conocida y renuente a confiar información personal. Hanan Saleh describe un requisito para cualquier intervención: ganar la confianza de las personas antes de buscar una solución a la disputa con ellas.

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