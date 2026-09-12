Líbano: La temporada turística decepcionante en 2026

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El rebote esperado no ocurrió. En el Líbano, la temporada de turismo de verano de 2026 termina muy por debajo de las expectativas, a pesar de una fuerte recuperación en julio y agosto. El tráfico desde el aeropuerto de Beirut disminuyó un 10% más que un año en agosto, mientras que la pérdida de beneficios de la temporada se estima en alrededor de 1.000 millones de dólares por parte de la prensa económica libanesa. Este contra-performance excede mucho el sector hotelero: priva al sector de divisas de una nueva economía en recesión después de la guerra de marzo, reduce los ingresos de miles de empresas y debilita uno de los pocos motores capaces de apoyar rápidamente el consumo sin depender del crédito bancario.

La paradoja es importante. Los restaurantes llenan algunas noches, playas frecuentadas, festivales mantenidos y de regreso muchos expatriados dieron la impresión de un verano activo. Pero esta actividad visible no es suficiente para compensar las pérdidas acumuladas desde principios del año. En los siete primeros meses de 2026, el número total de pasajeros en el Aeropuerto Internacional de Beirut fue de unos 2,75 millones, frente a 3,80 millones durante el mismo período de 2025, lo que representa una disminución del 27,5%. Sin embargo, julio había marcado una fuerte mejora mensual, con 722.313 pasajeros. El nivel permaneció por debajo de los 793,367 registrados un año antes.

Turismo en el Líbano: Agosto no alcanza el comienzo del año

Los datos disponibles para agosto confirman esta debilidad. El tráfico aéreo disminuyó en un 10% en comparación con agosto de 2025. Las salidas superaron las llegadas alrededor del 9%, mientras que el tráfico de tránsito disminuyó un 12%. Estas cifras son particularmente decepcionantes durante un mes que tradicionalmente concentra una parte importante de la actividad turística libanesa.

Sin embargo, deben interpretarse con cautela. No todos los pasajeros que pasan por el aeropuerto son turistas. Una proporción importante de ellos son los expatriados libaneses, residentes y viajes de negocios. Por el contrario, el número de viajeros no mide su gasto promedio ni la duración de su estancia. Sin embargo, la evolución del tráfico proporciona un indicador suficientemente robusto de la tendencia general: el verano hizo posible ponerse al día después del choque de primavera, sin restaurar los volúmenes esperados.

A finales de agosto, funcionarios del aeropuerto informaron de 12.000 a 13.000 llegadas diarias, en comparación con 13.000 a 15.000 salidas. La asistencia en julio y agosto estuvo por lo tanto cerca de los niveles de verano anteriores. El problema radica principalmente en los meses perdidos antes de esta recuperación.

La escalada militar de marzo interrumpió abruptamente la recuperación iniciada en 2025. Cancelaciones de vuelos, advertencias a los viajeros, percepción de un alto riesgo de seguridad, e incertidumbres acerca de una mayor expansión de las reservas afectadas. Incluso cuando la situación se estabilizó parcialmente, parte de la demanda no regresó.

El turismo trabaja con varios meses de anticipación. Una familia del Golfo o un turista europeo que cancela su estancia en primavera no se reserva necesariamente el Líbano de nuevo en julio cuando la situación mejora. A menudo elige otro destino. Las pérdidas en el primer semestre no se pueden recuperar simplemente por unas pocas semanas de alta asistencia de verano.

Faltan miles de millones de dólares de toda la economía

La estimación de un déficit de casi 1.000 millones de dólares da una mejor medida del problema que las estadísticas del aeropuerto.

Un dólar gastado por un visitante no se queda en un hotel. Circula entre restaurantes, cafeterías, taxis, compañías de alquiler de coches, tiendas, playas privadas, lugares de ocio, organizadores de eventos y productores locales. Una porción se utiliza para pagar salarios o proveedores. El turismo tiene así un efecto conductor particularmente importante en una economía donde el crédito bancario está virtualmente ausente.

Este efecto ha sido aún más decisivo desde la crisis financiera de 2019. El sistema bancario ya no desempeña su función de financiar la economía. Las empresas invierten fuertemente de sus propios recursos, dólares frescos o capitales del extranjero. Por lo tanto, el gasto turístico es una inyección directa de liquidez.

Su declive afecta principalmente a las empresas que se habían preparado para el verano anticipando alta demanda. Los restaurantes y establecimientos turísticos contrataron personal estacional, almacenamiento o trabajo antes de la temporada. Cuando la facturación es menor de lo esperado, estos gastos pesan directamente sobre sus márgenes.

El impacto también afecta al empleo. Turismo, hoteles y restaurantes absorben una gran fuerza de trabajo, especialmente entre los jóvenes. La temporada baja limita la contratación estacional y reduce los ingresos variables, desde consejos a comisiones. Luego se transmite al consumo doméstico.

Este mecanismo es particularmente problemático en 2026, ya que los hogares ya están experimentando una mayor aceleración de los precios.

La recesión de 2026 cambia el alcance del mal verano

Una temporada turística decepcionante habría sido absorbible en una economía de crecimiento rápido. Se está volviendo mucho más serio en el contexto actual.

El Banco Mundial está planeando una contracción en el6,4% del producto interno bruto libanés en 2026. Esta recesión borra la frágil recuperación observada en 2025, cuando la economía creció alrededor del 4,2% según las últimas estimaciones de la institución.

El giro es brutal. Después de una contracción acumulativa cerca del 40% entre 2019 y 2024, el Líbano finalmente había recuperado el crecimiento positivo. El turismo fue uno de los principales impulsores de esta mejora, con consumo, transferencias de la diáspora y una recuperación limitada de la inversión.

La guerra comenzó en marzo cambió el rumbo.

El Banco Mundial considera que el conflicto reduce el crecimiento10,4 puntos porcentualescontra un escenario sin una nueva guerra. Dos canales desempeñan un papel central en este choque: el consumo privado y los ingresos del turismo.

Por lo tanto, el mal verano no es una consecuencia periférica de la recesión. Es uno de los mecanismos por los que ocurre.

La inflación agrava aún más el problema. El Banco Mundial prevé un aumento medio de17.5% en 2026, principalmente debido a las perturbaciones de la oferta, el aumento del transporte y el crecimiento del petróleo. Por lo tanto, las empresas turísticas están experimentando simultáneamente una menor demanda y mayores costos.

Un restaurante puede recibir menos invitados mientras paga más por su energía, algunos productos importados y transporte. Un hotel puede tener menos de la ocupación esperada, mientras que sus costos fijos permanecen prácticamente sin cambios. La caída de la asistencia se está convirtiendo así en más rápido y menos rentable.

El Líbano sigue dependiendo en gran medida de los dólares del turismo

La crisis bancaria hace que esta dependencia sea aún más fuerte.

En una economía con un sistema financiero funcional, una mala temporada puede ser amortizada por el crédito. Una empresa presta préstamos para cubrir temporalmente sus necesidades y reembolsar cuando la actividad regrese. Este mecanismo sigue siendo muy deficiente en el Líbano.

Desde 2019, gran parte de la economía ha estado operando en efectivo y en dólares frescos. Los ingresos de la diáspora, visitantes y exportaciones de servicios alimentan directamente esta corriente.

El turismo proporciona un recurso que el Líbano no puede reemplazar fácilmente: monedas que entran en el país sin la creación de deuda.

Estas entradas contribuyen a los ingresos familiares y empresariales, pero también indirectamente a las finanzas públicas. Cada comida, durante la noche, compra o servicio genera IVA, derechos, impuestos o ingresos. Una temporada baja también reduce la base tributaria cuando el estado se enfrenta a necesidades adicionales.

El Gobierno debe financiar la reconstrucción, los gastos relacionados con conflictos y los servicios públicos. Al mismo tiempo, se encuentra bajo una creciente presión de los funcionarios públicos y los militares para aumentar los sueldos y las pensiones todavía muy por debajo de su nivel de precrisis.

El Banco Mundial siguió informando en agosto de que las finanzas públicas se habían resistido relativamente bien en la primera mitad del año, después de un superávit total estimado en3.9% del PIB en 2025Pero advirtió que la desaceleración de los ingresos, el gasto humanitario, la reconstrucción y las demandas salariales aumentarían la presión sobre la segunda mitad de 2026.

La debilidad turística ocurre precisamente en el momento equivocado.

El Golfo sigue siendo la clientela Líbano lucha por recuperarse

La composición de los visitantes cuenta tanto como su número.

El regreso de los expatriados libaneses apoya firmemente la actividad. A menudo tienen ingresos en moneda extranjera y pasan con sus familias, en restauración o en ocio. Pero su comportamiento económico difiere del de un turista extranjero que permanece en el hotel durante toda su estancia.

Un expatriado a veces tiene alojamiento o se queda con su familia. Parte de sus gastos consiste en apoyo directo a los familiares. Sigue siendo importante para la economía, pero no produce necesariamente los mismos ingresos para la industria hotelera.

Por ello, el regreso de visitantes de los países del Golfo sigue siendo especialmente buscado por los profesionales.

Antes de crisis sucesivas, esta clientela fue uno de los segmentos más rentables del turismo libanés. Las estancias a menudo fueron acompañadas de importantes gastos en hotel, catering, comercio y ocio.

El restablecimiento de las relaciones con varios países árabes ha dado esperanzas de un retorno más masivo en 2026. La reanudación del conflicto ha retrasado nuevamente este movimiento.

La cuestión no es sólo diplomática. Un destino puede tener buenas relaciones políticas y permanecer penalizado comercialmente si los viajeros temen cierres aéreos, cancelaciones de vuelo o deterioro repentino de la seguridad.

Las aerolíneas se convierten en un indicador económico

El servicio aéreo ilustra este problema.

La mayoría de los transportistas han reanudado sus operaciones en Beirut, pero algunas grandes empresas europeas siguen ausentes o mantienen una programación reducida. Esta situación no impide el acceso al Líbano: Middle East Airlines y otras aerolíneas siguen proporcionando muchas rutas. Sin embargo, reduce las opciones, la capacidad disponible y a veces la competencia de precios.

La conectividad es un factor esencial para el turismo.

Un viajero que tiene que cambiar su itinerario, aceptar conexiones adicionales o pagar un billete más caro puede elegir otro destino. Las empresas internacionales y los operadores turísticos son aún más sensibles a la previsibilidad de las conexiones.

La situación también crea una diferencia entre la diáspora y el turismo internacional. Un libanés que vive en el extranjero puede aceptar más limitaciones para regresar a su familia. Un visitante sin una conexión especial con el país tiene docenas de alternativas mediterráneas.

Esta es una razón por la que la reanudación del tráfico aéreo no significa automáticamente una recuperación equivalente de los ingresos del turismo.

El riesgo de una economía que depende de unas semanas de verano

La contra-performance de 2026 finalmente muestra una debilidad más estructural.

El Líbano tiene considerables beneficios turísticos, pero su actividad sigue estando muy concentrada en algunos períodos: verano, fin de año y algunos fines de semana o festivales. Esta concentración hace que el sector sea particularmente vulnerable a las crisis de seguridad.

Una guerra o una alerta en marzo puede comprometer las reservas para julio. Una escalada en junio puede conducir a la pérdida de la mayoría de verano. Unas semanas de estabilidad en agosto ya no es suficiente para recuperar ingresos.

El desarrollo del turismo menos estacional, cultural, religioso, rural, gastronómico, médico o empresarial, haría teóricamente posible asignar más ingresos durante el año. Pero esta diversificación también requiere condiciones mínimas: estabilidad, transporte aéreo fiable, infraestructura, electricidad, servicios públicos y visibilidad internacional.

Sin embargo, las empresas turísticas siguen siendo parte de estas deficiencias a su propio costo. Financian su electricidad, pagan altos costos logísticos y trabajan en una economía donde el acceso normal a la financiación bancaria sigue siendo limitado.

Por lo tanto, el sector sigue siendo competitivo en parte gracias a la iniciativa privada y el atractivo intrínseco del país, pero con un mayor costo de funcionamiento que muchos destinos competidores.

El resultado del verano 2026 recuerda el límite de este modelo. El turismo puede acelerar una recuperación muy rápidamente cuando la estabilidad regrese. También puede transmitir tan rápidamente un choque de seguridad al resto de la economía.

Las próximas semanas determinarán si parte de la pérdida puede compensarse en el otoño y en las vacaciones de fin de año. Los profesionales dependen en particular de una mejora duradera de la situación de seguridad y del regreso de una clientela árabe más grande. Después de un verano que no generó los ingresos esperados, las reservas de fin de año serán ahora el próximo indicador concreto de la capacidad del sector para limitar las pérdidas en 2026.