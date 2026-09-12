Líbano Rally: Roger Feghali lidera

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Roger Feghali y su copiloto Joseph Matar terminaron el sábado 12 de septiembre, liderando la 48a edición del Rally Internacional del Líbano, conduciendo su Toyota GR Yaris. El registrador de carreras golpeó a Bassel Abu Hamdan en unos 37 segundos y Alex Feghali en 1 minuto y 10 segundos en la posición provisional. Seis especiales se alojan el domingo antes de la ceremonia de llegada y entrega en Kaslik.

Roger Feghali discutirá el último día delRally Líbanoposición. Junto con Joseph Matar, el piloto libanés terminó el segundo día con un tiempo acumulativo de 54 min 05 segundos conduciendo su Toyota GR Yaris.

Detrás de él, Bassel Abu Hamdan y Firas Elias ocuparon el segundo lugar en Skoda Fabia RS en 54 min 41 segundos. Alex Feghali y Marc Haddad completan temporalmente el podio en otro Skoda Fabia RS, con un tiempo de 55 minutos 15 segundos.

El rallye, organizado por el Automóvil y Touring Club del Líbano bajo el patrocinio del Presidente de la República Joseph Aoun, concluirá el domingo por la noche. Esta 48a edición es la cuarta ronda del Campeonato de Rallyes de Oriente Medio 2026.

Roger Feghali mantiene 36 segundos adelante

La batalla permanece abierta antes de las últimas seis etapas. Con 36 segundos de diferencia entre el tiempo combinado reportado por Roger Feghali y Bassel Abu Hamdan, el líder tiene un margen significativo sin poder manejar todo el último día.

Alex Feghali, por su parte, está a 10 segundos detrás de la primera. Detrás del trío principal, Joseph Hindi y Vicken Kanledjian ocuparon cuarto lugar en Citroën C3, con un tiempo de 55 min 44 segundos. Quedan 29 segundos de Alex Feghali y 1 min 39 segundos de la cabeza.

El quinto lugar es Karl Rizk y Karim Abu Elias en Mitsubishi Lancer Evo X, en 56 min 02 s. Elias Dehni y Thierry Rouhana los siguen sólo por un segundo en su Skoda Fabia RS.

Así, las diferencias siguen siendo relativamente pequeñas en el grupo después de los tres primeros. Un error, un problema mecánico o una punción durante las largas etapas del domingo todavía podría cambiar varias posiciones.

El segundo día tuvo lugar en el calor del verano y frente a una gran multitud que vino a seguir a las tripulaciones a lo largo del curso.

Un 19o Rally de Líbano en Focus

Para Roger Feghali, el último día puede llevar a un nuevo registro personal. El piloto libanés ya cuenta18 victorias en el Rally Líbanoun registro en el evento.

Su primer lugar provisional le permite acercarse el domingo con la posibilidad de añadir un 19o éxito a su lista.

Sin embargo, tendrá que contener Bassel Abu Hamdan, contratado bajo licencia saudita con su copiloto libanés Firas Elias. A 36 segundos del líder después de los tiempos provisionales anunciados el sábado por la noche, el segundo permanece lo suficientemente cerca para mantener la presión.

La presencia de Alex Feghali en tercer lugar añade otro reto a este último día. Con tres equipos separados por 1 min 10 segundos, el podio no está establecido definitivamente antes de las últimas seis etapas.

La clasificación provisional después del segundo día

Al final de la competencia del sábado, la posición no oficial puso a Roger Feghali por delante de Bassel Abu Hamdan y Alex Feghali. Joseph Hindi ocupó el cuarto lugar por delante de Karl Rizk y Elias Dehni.

Tarek Younes y Salim Jleilati son séptimo en Skoda Fabia en 58 min 14 s. Roderick Raï y Gary Kondakjian fueron octavo en Mitsubishi Lancer Evo X en 59:50.

Rhea Dagher y Nadim Abu Elias son novenos en Renault Clio, con un tiempo de 59 min 58 segundos. Jad Aawar y el jordano Moussa Jihirian completan el top 10 en Mitsubishi Launcher Evo X en 1 h 00 min 04 s.

Detrás de ellos están Ahmad Khaled, Chadi Fakih, Robert Aaraj, Henry Kaai, Alex Sehnaoui y varios equipos jordanos y omaníes.

Un total de 21 tripulaciones siguen en la clasificación provisional después del segundo día.

Líbano Rally: seis especiales más el domingo

El último día será particularmente denso. El primer coche dejará el estacionamiento de la corte Jounieh el domingo a las 7 a.m. para llegar a la zona de asistencia en el complejo deportivo Presidente-Fouad-Chehab.

Los competidores tomarán la dirección de Nahr Ibrahim antes del comienzo del sexto especial, 14.62 km de largo. La ruta conectará Nahr Ibrahim a Machane, incluyendo Adonis.

El camino en cuestión se cerrará el domingo entre las 0638 y las 0938 horas.

El séptimo especial dirigirá a las tripulaciones de Zandouqa a Baabdat durante 16,85 kilómetros. La ruta incluirá Qornayel, Knessé, Arabaniyé y la zona de Dleibe antes de su llegada a Baabdat. La carretera estará cerrada entre las 0818 y las 1118 horas.

La octava especial tendrá lugar entre Zabbougha y Marj Baskinta los 15,74 kilómetros. Los competidores incluirán a Kfaraaqab y Wadi el-Karm. El cierre de la carretera está programado entre 0909 y 1209.

Los coches se unirán a la zona de asistencia Jounieh antes de comenzar la segunda parte del día.

Nahr Ibrahim, Zandouqa y Zabbougha por segunda vez

El noveno especial reanudará la ruta de 14,62 kilómetros entre Nahr Ibrahim, Adonis y Machane. La carretera se cerrará entre 1213 y 1513 horas.

Las tripulaciones irán a Zandouqa para el décimo especial. Esta vez, la ruta de 17,56 km terminará en Bzebdine después de cruzar, entre otros, Qornayel, Knessé, Arabaniyé, Dleibe y Hasbaya. El camino se cerrará de las 2:06 a las 17.06 horas.

Después de un rallye en Metn, los coches comenzarán por la última especial de la 48a edición.

El undécimo especial traerá a los competidores de vuelta en el curso de 15.74 km entre Zabbougha y Marj Baskinta. Debe ser la última verdadera justicia del mitin. La carretera se cerrará entre 1552 y 1852 horas.

Al final, las tripulaciones se unirán a Jounieh y luego a Kaslik.

Una llegada prevista a las 19.00 horas en Kaslik

La ceremonia de entrega está programada para comenzar el domingo a las 7 p.m. en la sede del Club de Automóviles y Touring del Líbano en Kaslik.

Los ganadores deben participar en una conferencia de prensa a las 8 p.m. en la gran sala de clubes.

TotalRally Líbano 2026representa una distancia total de 678,29 kilómetros. Los once eventos especiales programados ascienden a 197.91 kilómetros.

Antes de las últimas seis etapas, Roger Feghali tiene la ventaja cronométrica. Pero con Bassel Abu Hamdan en 36 segundos según los tiempos provisionales y Alex Feghali a 1 min 10 segundos, la victoria queda por confirmar en las carreteras de Nahr Ibrahim, Zandouqa y Zabbougha.

El domingo por la noche en Kaslik, Roger Feghali sabrá si puede añadir un19o Rally Líbanolas dieciocho victorias que ya constituyen el registro del evento.