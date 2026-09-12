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Irán Derangement Syndrom o la historia de la financiación de Propaganda para normalizar las relaciones entre Israel y Líbano.

« Las palabras de los bastardos arman los brazos de los tontos »

Charles Dantzig.

El banquero Antoine Sehnaoui y Jeremy Chaabane, asesor mediático de Bahaa Hariri, el hijo mayor del ex Primer Ministro libanés, dos de los principales financiadores de la campaña de normalización libanesa e israelí.

Saleh Nihad Machnouk, hijo del ex ministro del Interior, canta de rendirse al imperio israelí.

Hezbollah luchó más tiempo y más largo plazo que los cuatro países árabes en el campo de batalla, infligiendo más pérdidas materiales y humanas en el estado hebreo que todos estos países combinados (Egipto, Siria, Jordania, Líbano, además de la OLP) durante sus numerosos enfrentamientos con el estado hebreo (1982-2000, 2006, 2024-25 y 2026).

Síndrome de Derangement Irán

En el contexto de la red militar de la OTAN en Líbano, se lanzó una campaña titulada « Líbano no quiere guerra » para presionar el poder y la opinión libaneses para promover la normalización de las relaciones entre Líbano e Israel.

Y por razón: el Líbano es el único país árabe que deroga un tratado de paz con el Estado hebreo, concluido en 1983, bajo el mandato del Presidente Phalangista Amine Gemayel, tras un levantamiento de la población de Beirut.

El Líbano es también el único país árabe que ha obtenido el retiro israelí del sur del Líbano, en el año 2000 sin negociación ni tratado de paz, gracias a Hezbolá.

Dos explotaciones que explican la implacidad del campamento pro-israelí en Líbano – liderazgo cristiano y personalidades musulmanas que gravitan en Arabia Saudita – para doblar Hezbollah.

La campaña fue lanzada desde el comienzo de las hostilidades israelo-libanesas, desencadenada por la redada del movimiento islamista palestino Hamas, contra Israel el 7 de octubre de 2023, revela el periódico libanés Al Akhbar, de fecha 24 de marzo de 2026.

Paneles de pared, en forma de gabinetes publicitarios, aparecieron en las calles de Beirut con el lema « Lebanon no quiere guerra ».

Esta consigna, aparentemente pacifista, tenía por objeto, de hecho, alentar al pueblo libanés a disociarse de Hezbolá, la principal fuerza de la lucha antiisraelí en el Líbano, añade el diario libanés, explicando el contenido de esta consigna: Para librar una guerra contra Hezbolá, la formación que defiende la independencia y soberanía del Líbano, en sustitución del fracaso del ejército libanés, y no contra el enemigo oficial del mundo árabe.

En el ejército libanés, vea estos vínculos:

« Por qué derecho » fue uno de los temas principales de esta campaña

En 2024, uno de los carteles publicitarios había sido severamente criticado porque había tomado como ilustración, sin su permiso, la foto de la familia de Issam Abdallah, una persona que cayó en el campo de batalla. La familia del fallecido exigió la destrucción del cartel, proclamando su apoyo a la resistencia libanesa.

La campaña de normalización disminuyó en intensidad durante el período de cesación del fuego (late 2024-2025). Un período que permitió, bajo los auspicios del gobierno saudí-americano, la adhesión al poder del Presidente Joseph Aoun y del Primer Ministro Nawaf Salam, un tándem para la conclusión de un tratado de paz con Israel.

Las revelaciones de « Beirut Revue »

Jeremy Chaabane es asesor mediático de Bahaa Hariri, el hijo mayor del ex Primer Ministro libanés y uno de los principales financiadores de la campaña de normalización libanesa e israelí.

El sitio « Beirut Revue » reveló el 21 de marzo de 2026 que la campaña fue alimentada por periodistas y activistas con financiación externa para obtener la abolición de la legislación relativa a la penalización de la normalización entre Líbano e Israel. Esta campaña fue financiada por el publicista Tony Boulos.

« Beirut Review » se basó en la información recogida de los servicios de seguridad libaneses.

Estas campañas, según el sitio, fueron financiadas directamente por Ahmad Maher Chaabane, mejor conocido como Jeremy Chaabane, asesor de medios de Baha’i Rafic Hariri, el hijo mayor del ex primer ministro de Rafic Hariri.

Resolutamente pro-israelí, y candidato eterno para las responsabilidades gubernamentales en lugar de su hermano menor Saad Hariri, Baha.

Según « Beirut Review », una de las transferencias ascendió a cien mil dólares (100,000). En 2024, los israelíes lograron publicar artículos escritos por su servicio a los medios de comunicación libaneses mediante un grupo que operaba desde entonces desde el Reino Unido.

Los medios de comunicación israelíes toman por tanto artículos publicados en los medios de comunicación libaneses para demostrar que la opinión libanesa es hostil a Hezbollah. A su vez, los medios de comunicación libaneses devuelven los comentarios de los medios de comunicación israelíes sobre este tema para justificar sus propios análisis.

Hermoso ejemplo de la circulación circular de la información, según la famosa fórmula del sociólogo francés Pierre Bourdieu.

En otras palabras, Israel confía en sus noticias falsas para acreditar sus propias tesis. Más seriamente, Israel hace una mentira y termina creyendo en su propia mentira. La autointoxicación, en resumen.

META, de fecha 27 de agosto de 2024, había publicado un informe en el que negó formalmente su participación en la campaña de propaganda derrotista sobre el tema « Líbano no quiere guerra ».

En ese momento, META afirmó que la campaña había sido lanzada por una empresa vietnamita LT MEDIA sobre la base de un presupuesto de 1,2 millones de dólares, dirigida al Líbano, los Estados Unidos, el Reino Unido, Francia y Qatar, a través de 69 páginas y 112 cuentas de Facebook, así como 49 cuentas de Instagram.

META quitó estas cuentas argumentando que violaron la política de la empresa sobre carteles ilegales.

Una vez más, el diario libanés concluye que el Líbano opera bajo la ley del dólar Rey, bajo el pretexto de la « democracia » y la « empresa libre ».

-Saleh Nihad Machnouk, hijo del ex ministro del interior, cantante de rendición al imperio israelí

Tras la cesación del fuego entre los Estados Unidos e Irán el 8 de abril de 2026, cuando el Líbano fue desplegado bajo un diluvio de proyectiles por aviones israelíes, Salah Nihad Machnouk, hijo del exministro de interiores del gobierno de Saad Hariri, lanzó un ataque virulento contra Hezbollah libanés.

Acusó a Beirut de quemar para la supervivencia de Teherán.

No son agentes. Grandes poderes protegen a sus agentes. Sólo sois mercenarios… Israel defiende a su pueblo. Ustedes son mercenarios que defienden el régimen de Khamenei, ha exclamado Saleh Machnouk, que es el heredero político de un clan sunita en Beirut.

Saleh Nihad Machnouk es el sobrino pequeño del fundador del clan, Mohammad Machnouk, que estaba en los años sesenta, el líder de la corriente pro-Naseria en Beirut.

Otros digitalistas, entre ellos Nadim Koteich, ex director de la declinación en lengua árabe del canal británico Sky News, propiedad de los Emiratos Árabes Unidos, también columnista del periódico israelí Jerusalem Post, así como Hadi Mrad y Makram Rabah, siguieron su demanda en Saleh Nihad Machnouk considerando que Líbano está bajo ocupación iraní, justificando el carnicero israelí alegando que los propios combatientes de Hezbollah enterrarían hogares privados.

Las palabras de Saleh Nihad Machnouk,en este enlace

Nadim Koteich habla hebreo,vea este enlace

Síndrome del trastorno iraní

« Sayyyed Hassan Nasrallah fue asesinado, mientras Teherán pasó noches tranquilas », exclamó, demagógico, uno de los digitalistas durante el asesinato del mítico líder de la formación paramilitar chiíta, evocando de su memoria las redadas repetitivas israelo-americanas de junio de 2025.

¿Hezbollah se suicidó en el Líbano en nombre de Irán, como se afirma, incoherentemente, en el Orient-Le Jour, la vida cotidiana de la gran burguesía libanesa, un lector francés ultra-minoridad, en la reanudación de las hostilidades en febrero de 2026?

¿O Hezbolá sustituyó a la pasividad del ejército libanés para defender la integridad del territorio nacional, la soberanía del Líbano y su independencia? O, mejor aún, es la reptación de una fracción de la población libanesa, en particular el tándem ejecutivo, frente a los Oukases israelo-americano-saudi, sin duda abofeteando al Líbano en beneficio de una casta mercantil, que ha enganchado al Líbano desde su independencia?

La apertura de las conversaciones directas libanesas-israelí en Washington, D.C., en la fecha altamente simbólica del 14 de abril de 2026, que marcó el estallido de la guerra civil libanesa del 13 de abril de 1975, revive el espectro de la guerra civil que asoló al Líbano durante 15 años (1975-2000), mientras que Samir Geagea, jefe de las fuerzas libanesas, enemigo del liderazgo cristiano, ex aliado de Israel ahora de Arabia Saudita incursiona.

En Samir Geagea, vea este enlace

Un claro signo de ceguera total por una gran parte de los dirigentes tradicionales del Líbano, los palestinos, nunca tan despreciados, abrieron sus campamentos de refugiados desechados para dar la bienvenida a los libaneses expulsados de sus hogares por las incesantes redadas aéreas israelíes.

En este punto, vea este enlace

https://orientxxi.info/Au-Lebanon-les-refugees-Palestines-accept-les-deplaces

Ah el síndrome de Vichy, la colaboración de la Francia petanista con la Alemania nazi, que gangrena una buena fracción de la dirección libanesa y contamina a la madre tierna del Líbano, con estigma indeleble.

El acuerdo entre Irán y Estados Unidos concluyó el 19 de junio de 2026, incluido el Líbano, constituyó un ruidoso camuflaje a los dirigentes libaneses, sumándose en un duo de coma político constituido por el Presidente Joseph Aoun y el Primer Ministro Nawaf Salam en lo que revela la aberración mental patente del tándem en el poder, que rompe sus relaciones con Irán, que lo apoya en su resistencia a las reiteradas agresiones israelíes, y negocia con el Estado hebreo.

Mejor: la negativa de Israel a retirarse del Líbano es probable que fortalezca Hezbollah en lugar de debilitarlo porque la presencia israelí en el sur del Líbano hace que sea problemática cualquier posibilidad de desarmar a Hezbollah, a la gran presa de los soberanos libaneses.

Epilogo

…. Bajo el gobierno de Vichy, eran maestros en un arte, el de la negociación. Ellos negociaron mientras los tanques alemanes pasaban por detrás y por delante de ellos y ascendieron a los Campos Elíseos con la seguridad del ganador.

… Se sentaron alrededor de la mesa, ajustaron bien sus nudos de corbata, rociados con un ligero aroma parisino y firmaron papel después del papel, luego miró ligeramente hacia arriba y parpadeó al ocupante. Por otro lado, había esta maldición que luego llamaron terror o bandidaje, la misma que más tarde será llamada resistencia.

Fue la Resistencia Francesa, que no fue invitada a ninguna cena, y por supuesto a ninguna negociación, la que pagó por su sangre, fue deportada, ejecutada en plazas públicas, juzgada, y a quien se le daban las etiquetas más famosas..

Para ir más allá sobre el mismo tema, vea estos enlaces

Sobre la colaboración entre Israel y las milicias cristianas libanesas durante la guerra civil (1975-2000)