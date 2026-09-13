Kfar Shuba: Israel cuestiona al alcalde

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Una patrulla israelí que entra en la zona de Kfar Shuba, en el sur del Líbano, interceptó el sábado 12 de septiembre, el presidente del municipio, Kassem al-Qadri, mientras inspeccionaba un embalse que abastecía agua a la ciudad. The municipal official was interrogated and his phone seized before he could leave. Contrariamente a los informes iniciales de su « arresto », el municipio indicó el domingo que no había sido detenido ni llevado a otro lugar. Sin embargo, el incidente plantea una vez más la cuestión del ejercicio de la soberanía libanesa en zonas sujetas a incursiones israelíes.

El incidente ocurrió el sábado en la zona de Kfar Shuba, localidad del Arqub situada cerca de la frontera con Israel y la zona controvertida de las granjas de Shab ‘ a.

Kassem al-Qadri, presidente del municipio de Kfar Shuba y de la Unión de Municipios de Arqoub, estaba en las inmediaciones del embalse que abastecía a la localidad con agua cuando fue interceptada por una patrulla israelí que entraba en la zona.

According to available information, Israeli soldiers interrogated him and seized his cell phone. El funcionario municipal fue dejado libre.

The event was first presented as an arrest. Sin embargo, el municipio de Kfar Shuba negó esta calificación.

Kfar Shuba niega el arresto de su alcalde

En una actualización publicada el domingo 13 de septiembre, el municipio confirmó el incidente y proporcionó una aclaración esencial sobre su progreso.

Señaló que Kassem al-Qadri no había sido detenido y no había sido llevado a otro lugar. El presidente del municipio está en su localidad y está en buena salud.

Esta precisión conduce a una distinción entre dos elementos. El anuncio inicial de una detención no corresponde a la versión posterior comunicada por el municipio. Por otra parte, la interceptación del alcalde por una patrulla israelí, su interrogatorio y la toma de su teléfono siguen siendo reportados.

Por lo tanto, el incidente mantiene un alcance importante incluso sin arresto en sentido estricto.

Se refiere a un funcionario elegido libanés que tenía una función directamente relacionada con la gestión de su municipio y una infraestructura esencial para sus habitantes.

El alcalde estaba inspeccionando el tanque de agua

La ubicación del incidente es uno de sus elementos más importantes. Kassem al-Qadri estaba cerca del embalse que suministra agua a Kfar Shuba.

El presidente de un municipio puede ser obligado a inspeccionar ese equipo en el desempeño de sus funciones. El abastecimiento de agua es también una cuestión particularmente importante en las aldeas del Sur que se enfrentan a las consecuencias de las operaciones militares, la destrucción y las dificultades de retorno.

Por consiguiente, la interceptación de un funcionario municipal en esas circunstancias supera la única cara a cara entre una patrulla y un civil.

Se plantea la cuestión de la capacidad de las autoridades locales libanesas para acceder a la infraestructura de la que tienen responsabilidad cuando las fuerzas israelíes operan en la misma zona.

La confiscación del teléfono del alcalde añade otra dimensión al incidente. La información disponible no establece exactamente lo que el ejército estaba buscando o lo que pasó con el contenido de la aeronave.

Por consiguiente, las fuerzas israelíes no deben tener una intención inestable.

Una nueva incursión en el sur del Líbano

El episodio tiene lugar principalmente en un contexto de crecientes operaciones israelíes en el sur del Líbano.

En los últimos días, varias localidades han experimentado huelgas, explosión y destrucción de edificios. También se ha informado de operaciones terrestres y movimientos militares en diversos sectores.

En Mansouri, en el distrito de Tiro, la mayoría de la escuela pública fue destruida el viernes. The facility had been directly threatened two days earlier after explosive material was deposited on its roof.

En la región de Nabatiyah, la operación en Ali al-Taher provocó una explosión de potencia excepcional el jueves por la noche. La vibración fue detectada por estaciones seismológicas.

Israel afirmó haber destruido en esta zona una importante red subterránea de Hezbollah y asumido el control operacional de esta altura estratégica.

En este contexto, el incidente de Kfar Shuba ilustra otra dimensión de las operaciones terrestres: el único control ejercido por soldados israelíes sobre los movimientos de un funcionario público libanés.

Una cuestión de soberanía más que vocabulario

La corrección a la cuenta original es importante. Un interrogatorio seguido de la liberación no equivale a un arresto y traslado a Israel.

Pero la negación de la detención no elimina la cuestión política planteada por el acontecimiento.

Un presidente del municipio libanés fue interceptado e interrogado por soldados israelíes mientras estaba en la zona de su municipio. Su teléfono fue incautado.

La cuestión se convierte entonces en la de la autoridad ejercida realmente sobre el terreno.

En derecho y desde el punto de vista de las instituciones libanesas, Kfar Shuba está bajo soberanía libanesa. Pero cuando una patrulla extranjera puede entrar en una zona, detener temporalmente el movimiento de un elegido e interrogarlo, el ejercicio concreto de esta soberanía se ve afectado directamente.

Este es precisamente uno de los problemas que plantea la persistencia de una presencia e incursiones israelíes en el Sur.

Kfar Shuba, un sector especialmente sensible

La ubicación de Kfar Shuba también da al evento un alcance especial.

El pueblo se encuentra en Arqoub, cerca de la zona de las granjas de Shabaa y de las colinas de Kfar Shuba. Esta región ha sido durante mucho tiempo uno de los puntos más sensibles de la frontera sur del Líbano.

Las cuestiones territoriales son particularmente complejas debido a las controversias de delimitación fronteriza y la situación de los territorios vecinos.

Esta geografía también explica la importancia militar del sector. Las alturas permiten la vigilancia de las grandes zonas y los movimientos que tienen lugar son observados regularmente por los distintos actores presentes en ambos lados de la frontera.

Para los habitantes, estas consideraciones estratégicas tienen consecuencias muy concretas. Afectan el acceso a tierras agrícolas, carreteras, viviendas e infraestructura municipal.

El incidente de Kassem al-Qadri es parte de esta realidad.

El Estado libanés desea reafirmar su presencia en el Sur

El evento ocurre cuando las autoridades libanesas insisten precisamente en la necesidad de fortalecer la presencia del Estado en el Sur.

El Primer Ministro Nawaf Salam dijo que la presencia del ejército libanés y de las instituciones públicas es un factor de confianza para los residentes que desean regresar a sus aldeas.

El gobierno también está trabajando en las condiciones materiales de retorno. La vivienda prefabricada se considera una solución provisional para las familias cuyos hogares han sido destruidos o no habitables.

Al mismo tiempo, el Consejo de Ministros aprobó un proyecto de ley para prevenir las ventas y otros bienes raíces en las zonas ocupadas por el ejército israelí.

Estas medidas abordan la misma preocupación: evitar que la situación militar actual produzca consecuencias territoriales duraderas.

Sin embargo, el incidente de Kfar Shuba muestra la dificultad de esta ambición cuando los propios funcionarios locales pueden reunirse con una patrulla israelí visitando una infraestructura en su comuna.

Después de la destrucción, la cuestión del control territorial

Los acontecimientos recientes en el Sur ya no se limitan a las huelgas aéreas.

La construcción de explosiones, la destrucción de infraestructuras, el mantenimiento de posiciones militares e incursiones terrestres plantean una cuestión más amplia sobre la duración de la presencia israelí y sus consecuencias para la población.

La destrucción de una casa impide o retrasa el regreso de una familia. La destrucción de una escuela complica la destrucción de los niños. El daño a un sistema de agua afecta a toda una comunidad.

La interceptación de un funcionario municipal afecta al funcionamiento mismo de la administración local.

Estos diferentes eventos no son idénticos y no deben confundirse artificialmente. Sin embargo, su acumulación da lugar al mismo problema: la dificultad para que el Estado libanés y las autoridades locales ejerzan su autoridad en ciertas partes del Sur.

Es por eso que la cuestión de la soberanía no sólo se mide por un mapa o la presencia oficial de una frontera.

También mide la posibilidad de que un alcalde acceda libremente al depósito de agua de su propio municipio.