Banks: Parliament adopts reform still unfinished

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El Parlamento libanés aprobó el miércoles 12 de agosto de 2026 las enmiendas a la Ley de reestructuración bancaria, una reforma prevista desde el colapso financiero de 2019 y considerada esencial para la reanudación de las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional. La votación es un verdadero avance institucional: por primera vez, el Líbano tiene un marco más amplio para identificar bancos viables, reestructurar los que pueden salvarse y liquidar los que ya no pueden salvarse. Pero todavía no responde a la pregunta que ha sido motivo de preocupación para los depositantes durante siete años: ¿quién soportará las decenas de miles de millones de dólares de pérdidas acumuladas entre el Estado, el Banco del Líbano, bancos comerciales, sus accionistas y depositantes?

El Parlamento no aprobó una ley completamente nueva el miércoles. Enmendó la Ley de reforma y reorganización del Banco, aprobada el 31 de julio de 2025, después de que el FMI hubiera determinado que todavía era necesario armonizar varias disposiciones con las normas internacionales. El Gobierno había preparado nuevas enmiendas en la primavera de 2026, y el Comité de Finanzas y Presupuesto, a su vez, las revisó durante siete reuniones. La sesión del 12 de agosto reestableció finalmente la versión gubernamental sobre dos cuestiones sensibles, manteniendo al mismo tiempo contra el consejo del Ministro de Finanzas y el FMI una disposición que vincula el tratamiento de ciertos depósitos a la futura ley de « desnudamiento financiero ».

Este último sigue siendo el verdadero núcleo de la crisis. La reestructuración bancaria determina cómo tratar con un banco insolvente; No crea las decenas de miles de millones de dólares necesarios para devolver los depósitos. El ministro de Finanzas Yassine Jaber ha reconocido después de la votación: la reforma votada el miércoles es sólo un elemento de todo, incluyendo el levantamiento del secreto bancario y sobre todo la futura ley sobre la consolidación financiera y el retorno de los depósitos. Hasta que se apruebe este último texto, la distribución de las pérdidas sigue siendo incompleta.

Siete años después de la crisis, el Líbano está empezando a decidir qué bancos pueden sobrevivir

Desde octubre de 2019, el Líbano ha estado viviendo con una paradoja excepcional: un sistema bancario en gran medida incapaz de devolver los depósitos, que sigue funcionando sin una reestructuración general. Banks imposed informal restrictions on withdrawals and transfers, while the pounds lost most of its value. Las pérdidas del sistema ya se habían estimado en más de lo que$70 mil millonesen las primeras evaluaciones oficiales de la crisis. La cantidad exacta ahora depende de cómo se valoran los activos del Banco del Líbano, la deuda pública y las obligaciones del sector bancario.

La ley aprobada en 2025, ahora modificada, debe salir de esta situación. Encomenda a las autoridades de supervisión la tarea de evaluar cada institución. Se puede mantener un banco suficientemente capitalizado y funcional. Un banco deficiente pero todavía recuperable puede ser recapitalizado, fusionado o reestructurado. Un banco cuyas pérdidas hacen imposible cualquier restauración creíble puede ser liquidado. En teoría, este enfoque parece obvio. En la práctica libanesa, representa una ruptura con casi siete años durante los cuales las pérdidas fueron socializadas por devaluación, restricciones de depósito y diversas circulares sin que se decida definitivamente la insolvencia de cada institución.

La reestructuración también debe ayudar a impulsar el crédito. Desde 2019, los bancos tradicionales han dejado de cumplir su función fundamental de intermediación entre el ahorro y la inversión. Una parte creciente de la economía opera en efectivo o a través de las llamadas cuentas « fres », alimentadas después de la crisis y tratadas separadamente de los viejos depósitos. Esta dualidad permite que los pagos actuales funcionen, pero no es un sistema bancario normal capaz de financiar inversiones a largo plazo.

El FMI ha insistido en esta cuestión durante varios años: un Líbano con base en efectivo a largo plazo no puede reconstruir una economía moderna. Por lo tanto, la reestructuración bancaria no es sólo una cuestión de reembolso de los depositantes. Debe determinar qué instituciones pueden recibir nuevo capital, recuperar confianza y empezar a prestar de nuevo.

Lo que el Parlamento cambió el 12 de agosto

La batalla más visible antes de la votación fue sobre los respectivos poderes de la Comisión de la Alta Banca y el Consejo Central del Banco del Líbano. El Gobernador Karim Souhaid desea preservar explícitamente las prerrogativas otorgadas al banco central con arreglo al Código de Moneda y Crédito, en particular su artículo 70. El comité parlamentario había añadido una referencia en el artículo 3 del texto de que la reestructuración debía llevarse a cabo de conformidad con este marco.

Sin embargo, esta formulación se refería al Gobierno y al FMI. El riesgo es que una referencia general a las facultades del Consejo Central pueda utilizarse para impugnar o frenar las decisiones adoptadas específicamente en el contexto de la resolución bancaria. A law designed to give authority exceptional instruments to deal with insolvent banks could then be neutralized by a conflict of jurisdiction with the Bank of Lebanon.

El miércoles, los parlamentarios finalmente eliminaron esta referencia a la Regla 70 y regresaron a la formulación defendida por el gobierno. La elección es evitar que los poderes tradicionales del Banco del Líbano se utilicen como base para desafiar las facultades confiadas a la Alta Comisión Bancaria en el tratamiento de las instituciones por defecto.

Un segundo cambio se refiere al artículo 13 de la ley original. En particular, la Alta Comisión Bancaria puede imponer la recapitalización, reducir el valor de ciertos elementos de equidad, convertir ciertas reclamaciones en capital, organizar un nuevo número de acciones o transferir parte de los activos y pasivos a otra institución. El debate se centró en la posibilidad de excluir a los accionistas de un aumento del capital. La versión finalmente elegida está dirigida aaccionistas mayoritarios, no indistintamente todos los accionistas.

La distinción es económicamente importante. El objetivo de una resolución bancaria es absorber las pérdidas como prioridad del capital antes de llegar a los acreedores protegidos. Pero excluyendo automáticamente a cualquier accionista existente, independientemente de su responsabilidad o peso, podría haber creado dificultades legales y desalentado ciertas entradas de capital. La formulación más específica busca mantener una capacidad de sanción o desalojo contra los propietarios dominantes sin tratar a todos los inversores de la misma manera.

Un tercer punto sigue en contradicción con el FMI

Sin embargo, el Parlamento no sigue todas las solicitudes formuladas por el Ministro de Finanzas y apoyadas por el FMI. En el artículo sobre el tratamiento de depósitos en caso de liquidación, los parlamentarios mantuvieron una referencia a la futura ley sobre consolidación financiera y devolución de depósitos.

Esta decisión puede parecer técnica, pero afecta el corazón de la crisis. El FMI espera que las normas de resolución bancaria sean lo más permanentes, previsibles y autónomas posible. Un banco que entrará en quiebra en diez años no tendrá que ser tratado necesariamente bajo las mismas reglas excepcionales que las ya insolvente debido al colapso de 2019.

Por el contrario, los parlamentarios querían preservar explícitamente el vínculo con la ley que debe resolver la crisis actual. Su argumento es comprensible: sería difícil reestructurar hoy a los bancos libaneses sin saber cómo lidiar con los viejos depósitos, que son precisamente una gran parte de sus obligaciones. El Comité de Finanzas quiere evitar una liquidación antes de la aprobación del texto de depósito para reducir los derechos de los ahorradores.

Pero esta aparente protección también plantea un riesgo. Si la aplicación efectiva de la reestructuración depende constantemente de otra ley, entonces otro reglamento y luego una nueva auditoría, el Líbano puede seguir teniendo legislación sin reestructurar efectivamente los bancos. El país ya ha perdido casi siete años en este tipo de cadena.

Lo que el FMI realmente quiere

El posicionamiento del Fondo Monetario Internacional a menudo se simplifica en el Líbano como si sólo fuera necesario una serie de leyes para desbloquear miles de millones de dólares. Su demanda es más estructural. El Fondo quiere que un banco insolvente sea reconocido como tal, sus pérdidas sean registradas de manera transparente y una jerarquía clara decide quién absorberlas.

En una reestructuración bancaria que cumple con las normas internacionales, los accionistas normalmente absorben pérdidas ante los acreedores ordinarios. Los líderes responsables de irregularidades deben poder ser procesados cuando se establezca la responsabilidad. Algunas categorías de deuda o deuda pueden entonces contribuir a la absorción de las pérdidas. Los pequeños depositantes deben protegerse en la medida de lo posible, mientras que el uso del dinero público debe limitarse para evitar transferir automáticamente pérdidas privadas a los contribuyentes.

Es esta jerarquía la que explica parte de los desacuerdos entre el FMI y varias fuerzas económicas libanesas. El Fondo no quiere una promesa general de « proteger depósitos » para dirigir el estado, ya muy endeudado y en defecto desde 2020, para recuperar decenas de miles de millones de dólares de compromisos imposibles para financiar. Tal solución convertiría una pérdida bancaria en una deuda pública y requeriría entonces a los contribuyentes actuales y futuros para pagarla.

El FMI también hace hincapié en la sostenibilidad de la deuda. El Líbano ya debe reestructurarse sobre31 mil millones de eurosque el estado falló en marzo de 2020. Agregar la deuda equivalente a todo el agujero del banco podría hacer cualquier programa económico imposible. Por consiguiente, el Fondo pide una solución que proteja a los pequeños depositantes, recapitalice los bancos viables y limite los futuros compromisos gubernamentales.

Esta posición es económicamente coherente en un punto esencial: una pérdida que ya ha ocurrido no desaparece porque una ley se niega a nombrarla. La pregunta es quién la apoya. Pero el FMI también tendrá que ser juzgado sobre cómo la arquitectura futura protege eficazmente a los hogares y evita una lógica de balance convirtiendo a grandes depositantes ordinarios en los tomadores de decisiones que nunca han tomado.

Los bancos quieren traer más pérdidas al estado

Desde el comienzo de la crisis, la Asociación de Bancos del Líbano ha estado defendiendo otra lectura. Para ella, el colapso es el primerosistemaLos bancos no perdieron decenas de miles de millones de dólares tras una acumulación clásica de malos préstamos a empresas privadas. Han depositado una parte considerable de los depósitos en el Banco del Líbano, que ha financiado al Estado y sus déficits. Por lo tanto, la responsabilidad de las autoridades públicas y del banco central debe reconocerse antes de que los bancos sean reestructurados.

El argumento contiene una parte importante de la verdad. La crisis libanesa no es la de un banco aislado que evaluó incorrectamente a algunos prestatarios. El Estado está acumulando déficits, el Banco del Líbano está apoyando un régimen de tipos de cambio cada vez más caro y los bancos comerciales están colocando la liquidez masiva con la institución central. Cuando esta arquitectura colapsó, los balances de los tres actores estaban entrelazados.

Por consiguiente, la Asociación de Bancos subraya la necesidad de reconocer las obligaciones del Estado y del Banco del Líbano con respecto al sector. Rechaza una reestructuración que borraría las reclamaciones del banco en el banco central antes de establecer la responsabilidad del sector público. También defiende el principio de que los depósitos son derechos que no pueden ser simplemente anulados por una decisión administrativa.

En 2026, la Asociación aumentó sus posiciones pidiendo « aseguraciones legales », la protección de los depósitos y un reconocimiento claro de la naturaleza sistémica de la crisis. También impugna cualquier solución que utilice los recursos restantes de los bancos o del Banco del Líbano para financiar los gastos estatales corrientes en detrimento de los depositantes.

Pero los bancos no pueden presentarse como simples víctimas

La crítica de la posición bancaria comienza precisamente allí. Reconociendo la responsabilidad del Estado y del Banco del Líbano no significa eximir a los bancos comerciales de sus propias decisiones. Durante años, han optado por concentrar una parte extraordinariamente alta de sus recursos en inversiones con el Estado y especialmente con el Banco del Líbano. Estas decisiones proporcionaron importantes beneficios. También crearon una dependencia extrema de un único deudor y un sistema monetario cuyos desequilibrios se estaban convirtiendo gradualmente en visibles.

Un banco no es una simple caja fuerte para depositar depósitos mecánicamente al banco central. Su trabajo es precisamente evaluar el riesgo. Las juntas directivas y gerentes tenían una responsabilidad fiduciaria de determinar si los retornos propuestos realmente superaban el peligro con dinero depositario. Decir hoy que el Banco del Líbano debe pagar íntegramente a los bancos no puede ser suficiente para borrar esta cuestión de gestión.

El problema es aún más obvio cuando se examina la lógica económica de la posición del sector. Si el Estado reconociera todas las pérdidas, tendría que financiarse con impuestos futuros, la venta o movilización de activos públicos, nuevas deudas o una combinación de esos instrumentos. En otras palabras, los ciudadanos pagarían como contribuyentes para que los bancos pudieran ser reembolsados como acreedores.

Esa solución podría proteger nominalmente los depósitos, pero también transferiría parte del costo al Líbano que a veces no tenía depósitos importantes antes de la crisis. Un empleado modesto, un joven que entra en el mercado laboral después de 2019, o una empresa recién creada podría contribuir con sus impuestos a pagar los compromisos asumidos bien ante ellos. La cuestión de la justicia económica no desaparece cuando la pérdida se traslada al estado.

¿Deberían protegerse los accionistas antes de los depositantes?

El principio central de la reestructuración creíble debe ser difícil de cuestionar: el capital bancario es el primer amortiguador que absorbe las pérdidas. Un accionista recibe dividendos durante períodos rentables precisamente porque soporta el riesgo de perder su inversión en caso de quiebra. Un depositante no compra una estaca en el banco.

Este principio no significa que los accionistas deben ser expropiados arbitrariamente. Una valoración independiente debe determinar el valor y las pérdidas reales de cada banco. Las instituciones que todavía tienen valor neto pueden ser recapitalizadas según reglas claras. Sin embargo, aquellos cuya equidad ha sido completamente destruida no pueden afirmar que sus propietarios sean preservados mientras los depositantes absorban la pérdida.

Es en este punto que la composición de la Alta Comisión Bancaria sigue siendo sensible. La ley asigna un papel importante al Gobernador del Banco del Líbano y a varios agentes cercanos a las instituciones financieras. Se necesita experiencia bancaria para reestructurar los bancos, pero demasiada proximidad al sector crea un problema de conflicto de intereses. Las instituciones que deciden qué banco sobrevive, que los accionistas se desmantelan y cuáles reclamaciones se reducen deben ser creíbles para los depositantes tanto como para los banqueros.

La experiencia libanesa impone un requisito particularmente fuerte. Durante décadas, el Banco del Líbano, los bancos comerciales y el poder político han operado en un sistema de dependencia mutua. La reproducción de esta arquitectura en el cuerpo responsable de distribuir las consecuencias del colapso podría llevar a una reestructuración políticamente sofisticada pero políticamente increible.

El caso Salameh recuerda por qué la independencia cuenta

Las noticias judiciales refuerzan este problema de confianza. On 10 August, two days before the parliamentary vote, the former Governor of the Bank of Lebanon Riad Salameh and Samir Hanna, former head of Bank Audi, were charged in a new case of alleged financial crimes including misappropriation and illicit enrichment. Ambos hombres gozan de la presunción de inocencia y los cargos deben ser establecidos por los tribunales.

Sin embargo, la aproximación cronológica es llamativa. Por primera vez, una investigación de caso que involucra a Salameh llega directamente a un antiguo gerente senior de un banco comercial. Esto recuerda por qué la reestructuración bancaria no puede limitarse a un año contable. El acceso a la información permitida por el levantamiento prolongado del secreto bancario también debe permitir el examen de las operaciones realizadas antes y durante la crisis.

Las transferencias preferidas, las relaciones entre instituciones y el Banco del Líbano, la remuneración excepcional y las posibles transacciones contrarias a los intereses de los bancos deben ser auditadas cuando haya índices suficientes. El objetivo no es penalizar a todo el sector bancario, sino evitar una situación en la que se distribuyan pérdidas colectivas sin identificar nunca responsabilidades individuales cuando existan.

La batalla real sigue siendo la de $70 mil millones

La votación del 12 de agosto no resuelve el problema central. El pozo financiero permanece por encima$70 mil millonessobre la base de las órdenes de magnitud adoptadas desde el comienzo de las deliberaciones, aunque su medición final dependerá de la valoración y recuperación de ciertos activos. Los viejos depósitos son el corazón político de esta suma.

El proyecto de ley sobre consolidación financiera examinado desde finales de 2025 da prioridad a los pequeños depositantes. En la versión aprobada por el gobierno en diciembre, las cuentas hasta100.000 dólarestuvo que poder reembolsarse gradualmente durante varios años. El Primer Ministro Nawaf Salam indicó que esta categoría representaba aproximadamente85% de los solicitantesLas cantidades más altas se tratarían según una arquitectura diferente, con pagos parciales e instrumentos a largo plazo.

El principio puede parecer socialmente defensible: primero restaurar los ahorros de la mayoría en lugar de bloquear cualquier solución hasta que puedan pagar totalmente cada cuenta. Pero todo depende del valor real de los instrumentos propuestos a los depositantes más grandes. Sustitúyase un dólar bancario bloqueado con un bono a largo plazo cuyo deudor o activos subyacentes son inciertos puede equivaler a reconocer legalmente el crédito al mismo tiempo que reduce significativamente su valor económico.

Por lo tanto, el texto siguiente debe ser mucho más preciso que las promesas políticas. Un solicitante debe saber cuánto dinero se recuperará, en qué horario, con qué garantía y qué valor de mercado para el saldo restante. Sin estas respuestas, hablar de « restitución de depósitos » seguirá siendo una fórmula.

Banco de oro del Líbano no puede convertirse en la solución mágica

El alto valor de las reservas de oro libanesas se refleja periódicamente en el debate. Su reciente evaluación ha reforzado la tentación de presentarlos como garantía posible para los solicitantes. Pero el uso del oro no crea más riqueza; transforma un activo estratégico perteneciente a la comunidad en un medio de cubrir una pérdida pasada.

El mismo problema se aplica a los bienes inmuebles o las existencias estatales. Para asignarlos al reembolso de las pérdidas puede justificarse en determinadas proporciones si se establece claramente la responsabilidad pública. Sin embargo, utilizarlos plenamente para proteger los balances bancarios costaría varias generaciones de un sistema cuyas ganancias habían sido anteriormente privadas.

Por lo tanto, la cuestión correcta no es si el Estado debe pagar cero o todos. Es necesario establecer precisamente qué parte de la pérdida corresponde a su responsabilidad, qué parte de la política del Banco del Líbano está involucrada y qué parte de los resultados de las decisiones de gestión del banco. Sin esta ventilación, cada actor seguirá tratando de transferir la mayor parte de la factura posible a otros.

El FMI aún no ha dado en blanco

El voto parlamentario acerca al Líbano a un acuerdo con el FMI, pero sería prematuro decir que el Fondo ha validado toda la arquitectura. Tras la aprobación de la primera ley en 2025, el FMI había pedido explícitamente nuevas enmiendas para armonizarla con las normas internacionales. En febrero de 2026, sigue insistiendo en tres requisitos: la reestructuración de acuerdo con los principios internacionales, financieramente viable y compatible con la sostenibilidad de la deuda pública y externa.

El texto votado el miércoles responde a algunas de estas peticiones. El regreso a la redacción del Gobierno sobre el artículo 3 y el tratamiento de los accionistas mayoritarios se ajusta a los deseos del Fondo. Por otra parte, se mantuvo la referencia continua a la futura Ley de depósitos en el artículo de liquidación a pesar de sus reservas.

Por lo tanto, el FMI probablemente juzgará el plan en su conjunto. Sobre todo, sigue esperando la ley de consolidación financiera. La reestructuración bancaria sin un tratamiento creíble de la pérdida agregada no es suficiente para hacer solvente a los bancos. El Fondo ha venido repitiendo esto desde el principio: las pérdidas deben reconocerse antes de que puedan distribuirse.

Esta lógica es a veces impopular porque destruye la ilusión de que todos los actores pueden ser reembolsados en su totalidad sin costo. Pero la alternativa aplicada desde 2019 ya ha distribuido pérdidas de una manera profundamente desigual: algunos han podido sacar su dinero, otros han recibido libros a tasas desfavorables, mientras que los depositantes restantes han soportado la mayor parte del ajuste.

El riesgo de reestructuración eternamente retardada

Por lo tanto, la adopción del 12 de agosto es un paso adelante, pero sólo si se activa una evaluación real de los bancos. El peligro sería celebrar la ley como una reforma completa y luego esperar varios meses para el texto sobre depósitos, la aplicación de reglamentos, auditorías y decisiones de la Alta Comisión.

El Líbano ya ha perdido suficiente tiempo. Cada año sin la reestructuración favorece a las instituciones con suficiente liquidez nueva para seguir funcionando, pero deja sin respuesta la cuestión de sus viejos balances. Los bancos permanecen abiertos, las cuentas « fresh » funcionan y las tarjetas bancarias están regresando gradualmente, mientras que los depósitos anteriores a 2019 permanecen sujetos a otro universo legal y económico.

Esta coexistencia de dos sistemas no puede ser permanente. Destruye el principio mismo de confianza bancaria. Un depositante coloca dinero en un banco sólo si piensa que el contrato será respetado. Si el Estado acepta de manera duradera que la misma institución distinga entre dólares « verdaderos » y dólares antiguos que se han hecho ilusiones, la reconstrucción de esta confianza seguirá siendo difícil.

Es precisamente por eso que el argumento de los bancos de que « los derechos de los depositantes » deben ser protegidos debe ser juzgado en los resultados y no en las declaraciones. Las instituciones tienen razón cuando se niegan a liquidar las deudas administrativamente. Son mucho menos si esta defensa se utiliza para proteger simultáneamente a los accionistas, aplazar el reconocimiento de las pérdidas y transferir la factura al Estado.

Después del voto, todos deben finalmente aceptar su parte de la pérdida

La reestructuración bancaria libanesa sólo puede tener éxito si rompe con la lógica seguida desde 2019: todos reconocen la existencia de una crisis sistémica, pero todos buscan hacer el otro pago. El Estado destaca los errores de los bancos. Los bancos recuerdan las deudas del Estado y del Banco del Líbano. Funcionarios del banco central invocan decisiones políticas. Los grandes depositantes se niegan a reducir sus derechos y los pequeños depositantes exigen legítimamente el acceso a economías de las que han sido privados durante años.

Todas estas posiciones contienen cierta verdad. Ninguno solo es una solución. Los contribuyentes no pueden absorber 70 mil millones de dólares sin límites; los bancos no pueden recuperar un valor positivo si sus accionistas están protegidos ante sus acreedores; los depositantes no pueden ser reembolsados íntegra e inmediatamente con dólares que ya no existen en el sistema; El Banco del Líbano no puede recuperar sus pérdidas imprimiendo libros sin amenazar una vez más la estabilidad monetaria.

El voto del 12 de agosto finalmente da al Líbano una herramienta para procesar el banco por esta realidad. En principio, permite la separación de los establecimientos viables restantes de aquellos que ya no son viables y que los propietarios recapitalicen los que pueden sobrevivir. Pero la medida decisiva vendrá después: la ley sobre la consolidación financiera tendrá que decir, en dólares y según una jerarquía explícita, que soporta cada una de las pérdidas restantes.

El ministro Yassine Jaber tiene razón en un momento en que presenta el voto como un « paso » y no como la terminación de la reforma. La ley permite construir el quirófano. Aún no indica cómo asignar el costo de la intervención. Después de casi siete años de restricciones de depósito, la prueba real ya no será el número de leyes aprobadas, sino el primer balance bancario reestructurado, el primer accionista llamado a recapitalizar o perder su capital, y especialmente el primer calendario creíble que permite a los depositantes saber lo que realmente recuperarán.