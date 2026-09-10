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Bayeux Tapestry entra al Museo Británico

En 58 escenas, este bordado de lana de ocho colores, de casi 70 metros de largo, cuenta de la conquista normanda: el juramento de Harold, su coronación, y luego el cometa de Halley, el presagio de su caída. Amenazada por la Revolución, expuesta por Napoleón, codiciada por los nazis: el trabajo pasó por todo. Inscrito en la Memoria Mundial de la UNESCO, es el bordado narrativo más antiguo conocido. Desde hoy, ha sido visible en el Museo Británico —la primera vez que ha regresado a Inglaterra desde su creación hace casi mil años, hasta julio de 2027.

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