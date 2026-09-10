El RDCL está organizando una sesión interactiva sobre el plan de reforma de siete ejes para el sector energético como parte del « Foro de Energía de Beirut 2026 »

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La Reunión de Líderes Libaneses y Líderes de Negocios (RDCL) organizó una sesión interactiva para sus miembros, titulada « El Plan de Reforma del Sector Energético de Siete ejes: Contribuciones del Sector Privado y Oportunidades Comerciales Emergentes », en el Hotel InterContinental Phoenicia en el marco del Foro Energético de Beirut 2026, con la participación del Ministro de Energía y Agua, Su Excelencia Joe Saddi; el Experto Superior de Energía del Banco Mundial, Dr. La sesión fue moderada por Dalia Jubaili, miembro del Consejo Directivo del DRCL y miembro del Consejo Directivo de Jubaili Bros, junto con el secretario de la sección libanesa del Consejo Mundial de la Energía, Pierre El Khoury.

La sesión se inauguró con un discurso de bienvenida del Presidente del DRCL, la Sra. Joumana Saddi Chaya, quien destacó que la electricidad no es sólo una línea presupuestaria sino un pilar del crecimiento económico, anunciando que el Rassemblement está en proceso de crear un comité energético para transformar los planes en proyectos concretos y oportunidades empresariales, en el marco de una asociación entre los sectores público y privado.

El Moderador Dalia Jubaili dijo que, en los últimos cuatro decenios, el Acuerdo de Rassemblement ha sido una voz de confianza para el sector privado, defendiendo sus intereses y promoviendo reformas conducentes a la inversión, el crecimiento y la creación de empleo. Subrayó que esta sesión interactiva reúne al gobierno, los inversores y el sector privado para transformar los planes energéticos en proyectos concretos.

Por su parte, el Ministro de Energía y Agua, Excmo. Sr. Joe Saddi, señaló que la mayor parte de la solución vendrá del sector privado, y que el papel del departamento es definir el marco y trazar la dirección, y luego dejar espacio para el sector privado. Revisó los siete ejes del plan: aumento de la capacidad de producción convencional, energía renovable, transición al gas natural, interconexión de electricidad regional, desarrollo de líneas de transmisión, reducción de pérdidas no técnicas y reorganización de la distribución, así como reformas, incluida la aplicación de la Ley 462 y activación de la Autoridad Reguladora de Energía. Observó que ahora se están ofreciendo varias oportunidades inmediatas al sector privado, indicando que los inversores necesitan un marco reglamentario claro y estable, y destacando la dimensión diplomática de la cuestión energética y la importancia de diversificar las fuentes de suministro y garantizar su seguridad.

El experto principal en energía del Banco Mundial, el Dr. Mohamed Zakaria Kamh, dijo que el logro de los objetivos de reforma requiere voluntad política y vigilancia al más alto nivel, acogiendo con beneplácito la resiliencia del sector privado libanés. Pidió la adopción de una sola ventana para la concesión de licencias y autorizaciones y la explotación óptima de las capacidades de energía renovable descentralizadas existentes, diciendo que el Banco proporciona financiación, conocimientos y mejores prácticas, y que la aplicación sigue dependiendo de la voluntad política.

El especialista en finanzas energéticas Carol Ayat Boukather destacó que reducir el costo de la electricidad es una condición esencial para la recuperación económica y el surgimiento de nuevas industrias capaces de competitividad. Pidió un proceso rápido y unificado para la concesión de licencias de proyectos pequeños, en el que se afirmaba que los proyectos de asociación entre los sectores público y privado eran esenciales para lograr un plan al menor costo, y que la incapacidad de los inversores para evaluar el riesgo soberano exige una reforma bancaria y financiera, así como garantías internacionales apoyadas por el Banco Mundial.

El Sr. Abbas Ramadan, miembro de la Junta Directiva del IDAL, declaró que la confianza de los inversores se basa en la estabilidad, los órganos reguladores creíbles y las políticas previsibles, afirmando que los proyectos de energía renovable son la prerrogativa de la Autoridad, que ofrece incentivos y exenciones fiscales para apoyarlos, y que lo que se necesita hoy es tomar la decisión y acortar la distancia entre interés y ejecución.

En cuanto al Sr. Pierre El Khoury, explica que el objetivo principal del evento es desarrollar soluciones técnicas integradas que puedan llevarse a la etapa política, de manera que las solicitudes del sector privado se remitan al Consejo de Ministros y a las administraciones pertinentes.

En conclusión, los participantes convinieron en que la hoja de ruta técnica era ahora clara y que se disponía de varias oportunidades inmediatas, pero que la inversión a gran escala seguía obstaculizada por el riesgo soberano, los procedimientos de aprobación lenta y el ritmo de aplicación legislativa y reglamentaria. They stated that the activation of the regulatory authority and the modernisation of legislation are a priority for restructuring the sector, and that all seven axes converge towards a single objective: reliable and affordable electricity that supports growth and restores confidence, stressing the need to move from planning to implementation. The Rassemblement stated that it will continue its work with the parties concerned to transform the commitments into realize projects.