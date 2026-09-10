Alfa-Touch: ¿qué hay detrás de las recargas

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La polémica de las noticias parciales del miércoles anunciando el próximo final de las transferencias de dólares entre Alfa y Touch líneas rápidamente hizo difícil entender lo que es realmente decidido. En esta etapa, no se ha detenido oficialmente ninguna supresión general de pequeñas cargas, ninguna « carga obligatoria » por tarjeta completa y ninguna entrada en vigor el 1o de octubre. El Ministerio de Telecomunicaciones, por otro lado, ha confirmado un problema específico: algunas de las sumas pagadas por los usuarios en el circuito de carga prepago no llegarían a ambos operadores y, por consiguiente, al Tesoro. Charles Hage pidió a Alfa y Touch que propongan un mecanismo para cerrar esta fuga de ingresos, asegurando al mismo tiempo que los saldos actualmente en las líneas permanecen con los suscriptores.

La energía es esencial. El archivo no se ocupa actualmente de un nuevo precio móvil. Se centra en el ecosistema de distribución desarrollado alrededor de líneas prepagadas y, en particular, en el uso comercial de un servicio originalmente diseñado para permitir a un suscriptor transferir una pequeña parte de su crédito a otra. En una economía donde muchos hogares compran unos pocos dólares o días de validez a la vez, este mecanismo se ha convertido en una forma de micro-recarga. Es precisamente este mercado intermedio que el ministerio quiere asumir. El riesgo es que al eliminar una anomalía financiera, la reforma también elimina una flexibilidad que se ha vuelto socialmente útil.

Information not yet formalized

El miércoles 9 de septiembre, varias cuentas de medios y redes sociales anunciaron que Alfa y Touch planeaban prohibir la transferencia de dólares entre líneas prepagadas a partir de octubre. Según esta información, el suscriptor ya no puede comprar unos pocos dólares de crédito o días de validez por separado y debe confiar en las tarjetas o fórmulas predefinidas por los operadores. La expresión « carga obligatoria » fue impuesta rápidamente.

Esta presentación dio la impresión de que ya se había tomado una decisión definitiva. Esto no es lo que el ministerio confirmó. Charles Hage explicó que había dado instrucciones a ambas empresas para tratar con un « equipo » en los ingresos de recarga prepagados. El ministro dice que los ciudadanos pagan el servicio pero esa parte de los ingresos no alcanza las cuentas de los operadores o, en última instancia, los ingresos públicos. Pidió a Alfa y Touch que presentara una propuesta completa dentro de un plazo especificado. El departamento decidirá entonces.

La información sobre la eliminación de la transferencia de dólares, días separados o micro-recargas describe por lo tanto un escenario reportado, pero no aún una regulación definitiva. El único principio es el deseo de cerrar un circuito que el departamento considera una fuente de beneficio fuera del marco de distribución normal. Al mismo tiempo, Charles Hage garantizó que se mantendrían los saldos ya presentes en las líneas.

Tarjeta de carga y transferencia de crédito: dos operaciones diferentes

Gran parte de la confusión surge de la operación particular de las líneas prepagadas libanesas. Una tarjeta de carga y una transferencia de crédito no son la misma operación. La recarga es un producto vendido por el operador: acredita una línea según un valor y, dependiendo del producto, una duración especificada. La transferencia de crédito permite a un suscriptor ya con un saldo para mover una pequeña cantidad a otra línea.

Alfa confirma oficialmente la existencia de este servicio. Un suscriptor prepago puede transferir crédito a otro suscriptor a través de SMS, código USSD, aplicación o servicio en línea. La cantidad transferible se calcula en 3 dólares y los costos de transacción $0.14. Por lo tanto, el servicio fue diseñado para pequeñas transacciones entre usuarios, no como una red de distribución paralela.

En la práctica, esta característica ha adquirido otra utilidad. Punto de venta puede encontrarse con un cliente que no desea comprar un cargo estándar completo. El consumidor viene con una necesidad específica: mantener su número, obtener algunos días adicionales o añadir una pequeña suma. Esta fragmentación del producto corresponde particularmente bien a una economía de crisis en la que el gasto se administra a menudo día a día.

Aquí está el corazón de la controversia. Si el departamento sólo prohíbe la explotación comercial abusiva de la transferencia manteniendo al mismo tiempo microrecargas oficiales, el efecto sobre el suscriptor puede permanecer bajo. Si la reforma elimina tanto la transferencia utilizada comercialmente como la posibilidad de comprar valores muy pequeños, el consumidor tendrá que pagar una suma mayor para cada recarga. La tasa oficial no necesariamente habrá aumentado, pero el billete de costo mínimo habrá aumentado.

Una pérdida de ingresos aún no públicos

El argumento del departamento es serio, pero todavía falta una figura central. Charles Hage afirma que parte del dinero pagado por los consumidores no proviene de Alfa y Touch. Sin embargo, en las declaraciones disponibles no se divulgó ninguna cantidad pública específica de esta fuga. Por lo tanto, es imposible, en esta etapa, medir su peso en los ingresos del sector o determinar si justifica económicamente una revisión completa del sistema.

Esta falta de encriptación es importante. Alfa y Touch no son dos empresas privadas ordinarias que compiten libremente en un mercado. Ambas redes pertenecen al Estado libanés y sus ingresos tienen una dimensión presupuestaria. Una pérdida de ingresos priva a los operadores de recursos para el mantenimiento y la inversión y reduce lo que puede caer al Tesoro. En un área que necesita modernizar sus antenas, reconstruir sitios dañados y financiar la extensión de la cobertura, el control de la cadena de ingresos es una cuestión de política pública.

Alfa informó a principios de septiembre que había desplegado 93 nuevos sitios desde el lanzamiento de su programa bajo el mandato de Charles Hage, 46 de los cuales han estado desde enero de 2026. Estos nuevos sitios transportan 47 terabytes de datos, o alrededor del 7% del consumo diario de datos en su red. Se han instalado más de la mitad en zonas donde es necesario mejorar la cobertura. Estas inversiones nos recuerdan que los ingresos móviles también deben financiar una red física costosa.

Pero el argumento de la inversión no es suficiente para justificar cualquier reforma. Para evaluar la medida, será necesario conocer la cantidad realmente perdida, los actores que capturan este margen, la parte de las prácticas irregulares y la proporción correspondiente a la remuneración normal de los distribuidores. Sin este desglose, la noción de « leakage » sigue siendo económicamente incompleta.

La verdadera estaca social: la cantidad mínima para mantener tu línea

La pregunta más importante para los consumidores es mucho más simple que el debate sobre las tarjetas: ¿cuál será la cantidad mínima necesaria para mantener una línea activa después de la reforma?

Para muchos usuarios, especialmente aquellos con ingresos bajos o irregulares, los teléfonos móviles no se pagan en forma de una suscripción mensual estable. Los gastos se ajustan al efectivo disponible. Un hogar puede recargar una línea esta semana y otra la semana siguiente, transferir unos pocos dólares a un niño o mantener un número con el gasto mínimo posible.

Esta práctica es una consecuencia directa de la crisis económica. Desde 2019, parte del consumo libanés se ha fragmentado: los hogares compran menos en cada transacción y arbitran más entre los gastos esenciales. El móvil ahora pertenece a servicios esenciales, ya que proporciona acceso a comunicaciones, banca, administración, trabajo y aplicaciones de mensajería. Por lo tanto, la flexibilidad de la carga tiene un valor económico en sí misma.

Una reforma que mantenga esta granularidad en la red oficial podría ser relativamente neutral. Alfa y Touch podrían ofrecer directamente las pequeñas cantidades que los clientes compran hoy de intermediarios. El consumidor seguirá pagando según sea necesario mientras la transacción se registrará con el operador. El departamento alcanzaría entonces su objetivo de trazabilidad sin imponer un gasto superior.

Por el contrario, si los valores disponibles se vuelven significativamente más altos que los micro-recargas actuales, la reforma tendrá un efecto regresivo. Los hogares con ingresos cómodos no verán prácticamente ninguna diferencia. El costo de la medida se centrará en aquellos que dividen sus compras precisamente porque carecen de liquidez.

Por qué se ha desarrollado un mercado paralelo

El departamento describe el mal uso del sistema como un mercado negro. El término se refiere a una posible captura de ingresos, pero también debe entenderse por qué existe este mercado. Un mercado intermedio generalmente aparece cuando un producto oficial no coincide exactamente con la demanda. Aquí, el suscriptor a veces quiere comprar una cantidad más pequeña que los formatos estándar disponibles o transferir parte de su equilibrio.

El intermediario responde a esta solicitud dividiendo el producto. Puede cobrar un margen para este servicio. Este margen se vuelve problemático si se basa en un uso indebido del mecanismo, en precios opacos o en una actividad que está fuera de las normas impuestas a los distribuidores autorizados. No significa, sin embargo, que la necesidad económica que aborda es artificial.

Por lo tanto, eliminar el intermediario sin reproducir oficialmente su servicio puede mover el problema en lugar de resolverlo. El consumidor pierde flexibilidad mientras el operador recupera más ingresos por transacción. Esto es precisamente lo que alimenta la carga de « carga obligatoria »: los opositores del proyecto temen que la lucha contra el mercado paralelo, voluntaria o no, sirva para aumentar el valor promedio de cada recarga.

En esta etapa, esta consecuencia no se establece. Dependerá completamente de la propuesta de Alfa y Touch. La presentación de la reforma hoy como un aumento de precios ya decidido sería, por lo tanto, inexacta, como afirmaría que no tendrá efecto alguno en los hogares.

Dos redes públicas, una compleja cadena de distribución

La controversia recuerda una característica particular del sector móvil libanés. Alfa y Touch forman un duopolio público. El Estado posee las redes y controla las amplias orientaciones arancelarias, pero el marketing pasa por múltiples canales: tiendas de operadores, distribuidores autorizados, aplicaciones, servicios en línea, bancos y outlets.

Las dos empresas ya habían tenido que recordar, durante las tensiones previas de tarjetas, que las recargas podían adquirirse al precio oficial de sus tiendas, de sus distribuidores autorizados y electrónicamente. Esta insistencia ya reveló el problema de la multiplicación de intermediarios y las diferencias de precios encontradas por los consumidores.

Por consiguiente, la reforma propuesta puede tener una justificación más amplia: conciliar el pago efectuado por el suscriptor con la contabilidad real de los operadores. En un sistema totalmente trazable, cada dólar de recarga debe corresponder a un ingreso registrado, menos sólo las tasas oficiales de distribución. El departamento tendría entonces una mejor visibilidad de los ingresos y los operadores podrían predecir mejor sus inversiones.

Pero esta racionalización implica no confundir la trazabilidad con la rigidez. Una red digital moderna puede vender micro-recargas sin usar mapas físicos. Aplicaciones Alfa y Touch, códigos de USSD y plataformas electrónicas técnicamente ofrecen una gama de tamaños finos. Por lo tanto, la cuestión es menos tecnológica que comercial y reglamentaria.

Lo que se confirma, y lo que queda por decidir

La confusión de las últimas 24 horas se debe a la forma en que el archivo salió en el debate público. La información no oficializada se presentó por primera vez como prácticamente adquirida la abolición de las transferencias a partir de octubre. Las redes sociales transformaron esta medida en una obligación general de comprar tarjetas completas. El departamento respondió confirmando el problema de los ingresos, pero sin publicar el mecanismo que deseaba adoptar.

Así pues, varias propuestas diferentes circulan como si se tratara de una sola decisión. Sin embargo, la eliminación de la transferencia de crédito entre individuos, la prohibición de su uso comercial, la eliminación de la compra separada de días, la eliminación de micro-recargas y la obligatoriedad de la compra de una tarjeta estándar son cinco medidas diferentes. No tienen el mismo objetivo ni el mismo impacto económico.

La respuesta de Charles Hage aclara dos puntos: los saldos existentes no serán confiscados y el ministerio quiere recuperar ingresos que actualmente no están en el circuito oficial. Para el resto, Alfa y Touch todavía tienen que presentar su propuesta.

Esta propuesta tendrá que responder a tres preguntas que determinarán el impacto real de la reforma. ¿Se podrá transferir entre dos individuos? ¿Los suscriptores podrán comprar valores de crédito o validez muy pequeños? Sobre todo, ¿cuál será la cantidad mínima para pagar para mantener una línea activa?

Mientras no se conozcan estas respuestas, hablar de una « nueva tarjeta obligatoria » como una decisión es confusa. Pero la preocupación de los suscriptores no es infundada: si la lucha contra las fugas de ingresos conduce a la eliminación de las compras divididas sin crear alternativas oficiales equivalentes, el costo real de las telecomunicaciones aumentará para los usuarios que tienen los medios más bajos.

El siguiente elemento concreto será la propuesta que Alfa y Touch deben presentar al ministerio. Nos permitirá saber si la reforma es sólo para recuperar el control de un mercado paralelo o si realmente cambia la forma en que los suscriptores prepagados administran su presupuesto telefónico.