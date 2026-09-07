Ashrafieh Race 10452: cita el 25 de octubre

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Achrafieh Race 10452 volverá a Beirut el domingo 25 de octubre de 2026 para una nueva edición bajo el signo del deporte y la solidaridad. Organizada por The Right Path Association, la carrera pretende reunir a atletas experimentados, aficionados y residentes en torno a un objetivo común: apoyar acciones sociales para las personas más vulnerables del Líbano. En particular, los ingresos del evento deben contribuir a la financiación de las necesidades alimentarias, médicas y educativas. Libnanews acompaña esta edición como socio de medios.

Una nueva edición de la carrera de Achrafieh 10452

« Achrafieh es el principio, Líbano es el fin. Es alrededor de esta fórmula que la Asociación de Caminos Derechos prepara la edición 2026 de la Carrera Achrafieh 10452. La reunión está prevista para el 25 de octubre en las calles de Achrafieh en Beirut, con la ambición de hacer de la carrera un evento deportivo y comunitario.

La asociación desea atraer a un amplio público. Se invita a participar a atletas, corredores amateurs y simples entusiastas del deporte. Después de varias ediciones organizadas en un contexto particularmente difícil para el Líbano, The Right Path se basa en la movilización pública para mantener el evento y ampliar su impacto social.

La raza Achrafieh supera el único marco de una competencia deportiva. Para sus organizadores, pretende reunir a participantes de diferentes regiones del país alrededor del mismo evento. Así pues, la carrera se convierte en un medio de movilizar recursos para programas sociales, al tiempo que fomenta el deporte.

Una carrera para financiar acciones sociales

Los ingresos de la edición 2026 se dedicarán a los programas de ayuda de la Asociación de Caminos Correctos. The organization indicated that it wanted to address several of the basic needs of families in Lebanon: food, housing, education and access to care.

Debe prestarse especial atención a los más vulnerables. La asociación cita en particular a las personas de edad, los niños huérfanos y las mujeres que se enfrentan a diferentes formas de discriminación. Los fondos recaudados también están destinados a sufragar gastos de matrícula, medicamentos, hospitalización y otros gastos de atención de la salud.

Esta dimensión caritativa es uno de los principales objetivos de la raza Ashrafieh 10452. El camino correcto quiere utilizar la visibilidad de un evento deportivo para apoyar acciones concretas con personas que enfrentan las consecuencias sociales de varios años de crisis económica y financiera en el Líbano.

El deporte como herramienta de movilización en Beirut

A través de esta nueva edición, la asociación también pretende defender un concepto de deporte como herramienta de cohesión social. Destaca los valores de solidaridad, ayuda mutua y responsabilidad colectiva, al tiempo que combina su acción con la lucha contra las drogas y la corrupción.

La elección de Ashrafieh como punto de partida da al evento una identidad particular. El barrio es el corazón histórico de la carrera, pero los organizadores quieren darle un alcance nacional. El lema elegido para la edición 2026 resume esta ambición: de Achrafieh para enviar un mensaje a todo el Líbano.

El evento se organiza bajo la supervisión de la Federación Libanesa de Atletismo y las Fuerzas de Seguridad Interna, con el acuerdo del municipio de Beirut, según The Right Path Association. Este marco debe acompañar la organización del curso y los arreglos necesarios para mantener la carrera en la capital.

El Sendero Derecha exhorta a los participantes y socios a movilizarse

Como 25 de octubre, la Asociación de Senderos Justos está lanzando su campaña de movilización. La organización llama a los atletas profesionales y aficionados, pero también a todos aquellos que deseen apoyar su acción, a registrarse para la carrera. Las inscripciones están abiertas en el sitio web oficial de la asociación.

El Sendero Derecha también busca involucrar a empresas y organizaciones libanesas e internacionales en el evento. Los socios y patrocinadores deben contribuir a la financiación de la carrera y a través de ella a los programas sociales apoyados por la asociación. Esto incluye la necesidad de educación, medicamentos, hospitalización y acceso a la atención.

Libnanews acompaña a Achrafieh Race 10452 como socio mediático de esta edición. Esta asociación pretende contribuir a la visibilidad del evento y su dimensión social a medida que se aproxima a la carrera el 25 de octubre.

Los organizadores continúan los preparativos y los registros. Para The Right Path Association, el desafío es transformar la participación deportiva en un apoyo concreto para los beneficiarios de sus programas, con Ashrafieh como punto de partida para una movilización que quiere extender mucho más allá del vecindario.

Sitio oficial y registro:https://therightpathngo.com/

Contacto de The Right Path Association : +961 81 175 924 —events@therightpathngo.com

Asociaciones y patrocinio: +961 81 175 925 —events@therightpathngo.com

Instagram y Facebook: @therightpathngo