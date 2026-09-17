Bombas a Israel: Estados Unidos elegido presidente bloquea la venta

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El representante demócrata Gregory Meeks anunció el miércoles 16 de septiembre de 2026 que se negaba a validar en esta etapa un proyecto americano para vender a Israel 40.000 bombas de 2.000 libras, o alrededor de 907 kilogramos cada uno. El contrato, valorado en 2.800 millones de dólares, planteó « una grave preocupación sin resolver » por el posible uso de esas municiones en zonas densamente pobladas del Líbano y la Faja de Gaza. Su oposición suspende la aprobación bajo el procedimiento informal en el Congreso, pero la administración Trump tiene medios legales para eludir este obstáculo.

Gregory Meeks es el principal representante demócrata del Comité de Relaciones Exteriores de la Cámara de Representantes. Afirma que la administración de Donald Trump no le proporcionó suficientes garantías de cumplimiento de la ley estadounidense, el derecho internacional y las medidas para proteger a los civiles en el uso de armas por el gobierno de Benjamin Netanyahu.

Gregory Meeks se niega a validar la venta

La decisión anunciada en Washington se refiere a un paquete de municiones pesadas cuya venta a Israel fue comunicada informalmente a los comités del Congreso pertinentes el martes 15 de septiembre.

El paquete es de $2.8 billones. Incluye 40.000 bombas de 2.000 libras, una categoría particularmente poderosa de municiones debido a la cantidad de explosivos que lleva y los daños que puede causar.

Gregory Meeks indicó que no daría al proyecto una luz verde bajo las condiciones actuales. El representante elegido de Nueva York dijo que seguía apoyando la seguridad de Israel y su capacidad para responder a las amenazas regionales. Sin embargo, distingue este apoyo de la cuestión de las condiciones en que se utilizan las armas estadounidenses.

Su objeción se refiere principalmente a las posibles consecuencias del uso de tales bombas pesadas en zonas urbanas densamente pobladas.

Menciona explícitamente dos territorios: el Líbano y la Franja de Gaza.

El Demócrata considera que las preguntas siguen sin respuesta sobre las garantías ofrecidas por la administración estadounidense en relación con el uso de estas armas. En particular, pide que se utilice equipo financiado o proporcionado por Washington de conformidad con la ley y con garantías suficientes para la población civil.

Esta posición sitúa la protección de los civiles en el centro de su negativa a validar la transacción inmediatamente.

Líbano citado explícitamente en objeciones

La referencia al Líbano es un elemento importante de la declaración de Gregory Meeks. El parlamentario no limita sus preocupaciones a la guerra en la Franja de Gaza. También se refirió al riesgo de utilizar bombas de 2.000 libras en zonas densamente pobladas del territorio libanés.

Israel ya ha utilizado la munición de esta categoría en sus operaciones militares en Gaza y el Líbano. Su poder ha alimentado preguntas sobre su empleo cerca de la población civil.

La venta propuesta abarcaría un volumen particularmente grande. According to the information available on the project, the 40,000 bombs are distributed between 20,000 MK 84 and 20,000 BLU-117.

Ambos modelos pertenecen a la categoría de bombas de 2.000 libras. Su masa es de unos 907 kilogramos.

Es precisamente la combinación del poder de estas armas, su número y la posibilidad de su uso en áreas habitadas que motivan las reservas de Gregory Meeks.

Su declaración menciona directamente al gobierno del Primer Ministro israelí Benjamin Netanyahu. El parlamentario cree que no ha recibido las garantías necesarias de la administración Trump de que esas armas se utilizarán con protección adecuada para los civiles.

Sin embargo, la negativa anunciada el miércoles no constituye una prohibición definitiva de la venta.

Una obstrucción que podría ser superada

El papel de Gregory Meeks le permite intervenir en el mecanismo de consulta informal del Congreso que precede a las grandes ventas de armas estadounidenses en el extranjero.

Los principales funcionarios de los comités parlamentarios pertinentes suelen ser informados antes de la notificación oficial de una transacción. Esta medida permite a los funcionarios electos revisar el proyecto y solicitar más información.

Gregory Meeks utiliza este procedimiento para retener su aprobación.

Por lo tanto, su oposición crea un obstáculo político y procesal a la transacción, pero no le otorga un veto definitivo.

La administración Trump mantiene la posibilidad de continuar la venta. Una vez enviada la notificación oficial al Congreso, el Secretario de Estado Marco Rubio puede, entre otras cosas, invocar una situación de emergencia relacionada con los intereses de seguridad nacional de los Estados Unidos.

Esa decisión permitiría al ejecutivo eludir el procedimiento normal de examen parlamentario.

Este escenario no es sólo teórico. La administración estadounidense ya ha utilizado este mecanismo para acelerar las ventas de armas a Israel.

Por lo tanto, el alcance inmediato de la decisión de Gregory Meeks debe distinguirse de su impacto final. El parlamentario bloquea su aprobación en el proceso informal, pero Washington puede decidir avanzar la transacción a pesar de esta oposición.

Marco Rubio tiene un precedente

El Secretario de Estado Marco Rubio ya ha utilizado el procedimiento de emergencia para eludir el examen parlamentario normal de una venta de armas a Israel.

Para 2025, la administración había acelerado una transacción de casi 3.000 millones de dólares. Esa decisión había dado lugar a una salida del procedimiento habitual en el Congreso.

La administración Trump aprobó entonces, en enero de 2026, una nueva serie de ventas de armas a Israel por un total de $6,67 mil millones.

El proyecto de 2.800 millones anunciado esta semana es parte de esta continuidad. Además, aumentaría la capacidad militar israelí y proporcionaría una cantidad considerable de municiones pesadas.

El Departamento de Estado de los Estados Unidos no había proporcionado una respuesta pública a las solicitudes de comentarios sobre la objeción de Gregory Meeks y los términos precisos del nuevo contrato en el momento del anuncio.

Por lo tanto, el próximo paso será decisivo. En la actualidad, la transacción sólo está sujeta a notificación oficiosa a los parlamentarios interesados.

Una notificación formal abriría una nueva fase del proceso y podría llevar a la administración a abordar las preocupaciones de Meeks, cambiar los términos de la venta o utilizar sus poderes para avanzar sin su acuerdo.

Bombas ya en el centro de un debate bajo Biden

Las bombas de 2.000 libras ya habían causado un desacuerdo entre Washington e Israel bajo la administración de Joe Biden.

En 2024, la Casa Blanca suspendió la entrega de algunas de esas municiones debido a la preocupación por su utilización en la Franja de Gaza y el riesgo de importantes bajas civiles.

Esta suspensión fue una de las decisiones estadounidenses más visibles sobre las condiciones para el suministro de ciertas armas a Israel durante la guerra que comenzó después de los ataques de Hamas del 7 de octubre de 2023.

El regreso de Donald Trump a la Casa Blanca marcó una evolución de esta política. Su administración ha adoptado varias decisiones encaminadas a fortalecer las capacidades militares israelíes y a acelerar ciertos partos.

El volumen del proyecto que se está examinando va más allá: 40.000 bombas pesadas estarían cubiertas por el contrato.

Por lo tanto, la posición de Gregory Meeks reintroduce al Congreso la cuestión que ya había llevado a la suspensión de ciertas entregas: ¿en qué condiciones los Estados Unidos pueden proporcionar armas de tal poder cuando es probable que se utilicen en territorios densamente poblados?

Para el parlamentario demócrata, las garantías proporcionadas hasta ahora no permiten que se levante esta cuestión.

Venta de 2.800 millones todavía pendientes

La decisión de Meeks llega antes de la conclusión del procedimiento estadounidense. En esta etapa, por lo tanto, no es una venta definitivamente cancelada ni un traslado autorizado definitivamente.

El proyecto sigue siendo valorado en 2.800 millones de dólares y sigue proporcionando 40.000 bombas de 2.000 libras a Israel.

La administración Trump debe decidir ahora cómo responderá a la objeción del principal demócrata del Comité de Relaciones Exteriores de la Cámara.

Puede tratar de ofrecer garantías adicionales sobre las condiciones de uso de armas. También puede continuar el proceso a pesar de su oposición y, si lo considera necesario, utilizar una declaración de urgencia.

Para el Líbano, la declaración de Gregory Meeks introduce directamente el territorio libanés en el debate parlamentario estadounidense sobre esta venta. El funcionario elegido en Nueva York cita explícitamente las zonas densamente pobladas del país como uno de los lugares donde, a su juicio, el uso de esas bombas plantea preguntas sobre la protección de los civiles y el respeto de la ley.

La decisión final sobre el contrato queda ahora en manos de la administración estadounidense y el proceso de control en el Congreso, con la posibilidad de un nuevo enfrentamiento entre el ejecutivo y los parlamentarios sobre las condiciones para el suministro de estas 40.000 bombas a Israel.