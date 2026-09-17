Michel Issa, el embajador que mete los códigos: ¿hasta dónde va su habitación para maniobrar realmente en Líbano?

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Un diplomático americano se convirtió en un jugador directo en las negociaciones

Michel Issa ya no está contento con las ferias políticas de Beirut. En unas semanas, el Embajador de Estados Unidos en Líbano visitó Israel, se reunió con funcionarios libaneses de sensibilidades opuestas, participó en el caso de los detenidos y viajó por el sur del Líbano para examinar las primeras áreas experimentales del acuerdo negociado entre Beirut e Israel. Esta actividad inusual ahora alimenta una pregunta en los círculos políticos libaneses: ¿el embajador simplemente aplica una hoja de ruta elaborada en Washington o disfruta de suficiente latitud para formar parte de la mediación en sí mismo?

Ad Diyar del 17 de septiembre de 2026 trae los elementos más sensibles a esta pregunta. Fuentes presentadas cerca de Michel Issa describen a un embajador con un margen de movimiento particularmente amplio. No pediría sistemáticamente instrucciones detalladas del Departamento de Estado antes de cada una de sus iniciativas. Este método habría causado, según el diario, preguntas y objeciones en Washington.

La sucesión de movimientos da alivio a esta información. Michel Issa visitó Israel a principios de septiembre y se reunió con el Primer Ministro Benjamin Netanyahu. On 15 September, he was in Zawtar al-Gharbiyah, one of the pilot areas where Washington want to measure the results of the framework agreement. Entre ellos, aumentó los contactos políticos y religiosos en el Líbano.

Su papel ya no se parece al de un embajador responsable de explicar la política estadounidense en Beirut. Actúa como punto de encuentro entre la presidencia libanesa, el gobierno, el ejército, Israel y los diversos actores políticos del país.

Desde Tel Aviv hasta el sur del Líbano, una diplomacia sobre el terreno

El desplazamiento de Michel Issa a Zawtar al-Gharbiyah es indicativo de este método.

La Embajada de Estados Unidos explicó que la visita debería permitirle observar directamente los progresos y dificultades encontrados en las áreas experimentales. El objetivo era también evaluar las condiciones de vida de las poblaciones y los obstáculos a su regreso.

El Embajador estuvo acompañado por una delegación del Consejo de Desarrollo y Reconstrucción. Visitó la Iglesia de la Anunciación antes de ir al puente Qaaqaiyat al-Jisr. Esta presencia del Consejo de Desarrollo y Reconstrucción da una dimensión adicional a la gira. Washington no está mirando el despliegue militar. La reconstrucción, la infraestructura y el regreso de la población forman parte de la evaluación del proceso.

Sin embargo, Ad Diyar, de 17 de septiembre de 2026, atribuyó la visita a una función política más importante. Según las noticias diarias, Michel Issa quería examinar el funcionamiento práctico del acuerdo marco y las dificultades encontradas en el primer experimento.

Zawtar se ha convertido en laboratorio. El ejército tiene más responsabilidad. Los habitantes han regresado. Washington quiere determinar si este método puede reproducirse en otros lugares.

Por lo tanto, el enfoque estadounidense es acercar las negociaciones al terreno. En lugar de esperar mucho para resolver todos los problemas en el Sur simultáneamente, Estados Unidos está tratando de producir resultados limitados y luego extenderlos.

Michel Issa se convierte en uno de los principales instrumentos de esta estrategia.

Un Canal a Israel Más allá de Beirut

Su viaje a Israel es otra ruptura con la diplomacia clásica de una embajada americana en el Líbano.

Michel Issa se reunió con Benjamin Netanyahu el 1 de septiembre, junto con el embajador estadounidense en Israel. La reunión tuvo lugar en un momento en que las negociaciones entre Beirut y Tel Aviv pasaron por un período de estancamiento.

El papel del embajador entonces se hace muy especial. Representa a Washington en Beirut, pero viaja a Israel para discutir directamente con funcionarios israelíes un caso cuyos efectos también supervisa con las autoridades libanesas.

Esta configuración le permite circular rápidamente posiciones.

Los funcionarios del Líbano pueden remitir sus solicitudes de retirada, operaciones militares, detenidos o zonas piloto. Luego puede discutir estas cuestiones con funcionarios israelíes antes de regresar a Beirut. El departamento estatal obviamente conserva la dirección política de la mediación estadounidense, pero el embajador tiene una presencia local permanente que los funcionarios de Washington no tienen.

La personalidad y el conocimiento de Michel Issa sobre Líbano refuerzan aún más esta función.

Ad Diyar del 17 de septiembre de 2026 presenta precisamente esta proximidad como uno de los factores que explican la latitud que tendría. Según fuentes citadas por el periódico, Donald Trump le dio una confianza política significativa.

El diario describe así a un diplomático menos encerrado en los procedimientos habituales y más animado a buscar aperturas.

Iniciativas que crearían reservas en Washington

Sin embargo, esta autonomía tendría sus límites.

Ad Diyar del 17 de septiembre de 2026 informa que algunas iniciativas de Michel Issa han planteado preguntas en la administración estadounidense. El periódico se refiere en particular a una forma de actuar que no siempre entrañaría una coordinación previa detallada con todos los niveles del Departamento de Estado.

Esto no es necesariamente un conflicto entre el embajador y Washington. Una administración puede dejar un importante margen táctico a su representante manteniendo el control sobre las decisiones estratégicas. Pero esta distinción se vuelve particularmente sensible cuando un embajador interviene en cuestiones que afectan directamente a Israel, Hezbollah y los equilibrios internos libaneses.

Las apuestas van más allá de las relaciones bilaterales ordinarias.

Michel Issa interviene en una negociación donde cada formulación puede tener consecuencias. Una declaración sobre Hezbollah se interpreta en Beirut, Tel Aviv y Washington. Una visita al Sur puede leerse como un mensaje al ejército, al partido chií o a Israel. Una reunión con un líder religioso puede convertirse en una señal política.

Cuanto más tenga lugar el embajador para la maniobra, mayor será su iniciativa.

Esto también explica la atención inusual prestada a cada uno de sus movimientos.

Hezbollah, an indirect but unavoidable interlocutor

Michel Issa también abrió un espacio diplomático delicado alrededor de Hezbollah.

In early September, after a meeting with Shiite Islamic High Council Vice-President Sheikh Ali al-Khatib, he indicated that Washington was willing to negotiate with Hezbollah, but through the Lebanese State. Esta formulación sigue una línea fundamental: el gobierno negocia en nombre del Líbano.

Sin embargo, reconoce implícitamente una realidad. No se puede lograr un arreglo duradero del archivo de armas sin una forma de diálogo que llegue a Hezbollah.

La sombra es importante. Washington no transforma a la parte en un interlocutor oficial en negociaciones con Israel. Por el contrario, el Estado debe seguir siendo el canal. Pero el diálogo interno necesario para implementar un posible acuerdo requiere que las posiciones de Hezbollah sean conocidas y discutidas.

Michel Issa se encuentra de nuevo en un papel intermedio.

Habla con instituciones estatales. Conoce gente cercana al ambiente político de Hezbollah. Transmite posiciones americanas. Al mismo tiempo, siguió las negociaciones con Israel.

Este movimiento entre universos políticos que se comunican entre sí aumenta mecánicamente su influencia.

También crea el riesgo de que el embajador se convierta en el punto de entrada requerido para un número creciente de casos libaneses.

Reclusos, otra intervención personal

El caso de los libaneses detenidos por Israel también muestra la ampliación de su papel.

After the release of several people captured in South Lebanon, Michel Issa promised to continue his efforts for the other detainees. El tema no es sólo diplomacia humanitaria. Es una de las demandas importantes de Beirut en discusiones con Israel.

Para Joseph Aoun, en cuanto a Nawaf Salam, el regreso de prisioneros es uno de los resultados que la negociación debe producir. El gobierno también está utilizando esta cuestión para defender el camino diplomático contra la crítica parlamentaria.

Cuando Michel Issa interviene personalmente en este tema, por lo tanto, contribuye directamente a la capacidad de Washington para demostrar la utilidad del proceso.

Una liberación se puede presentar como resultado concreto. Fortalece la posición de quienes defienden las negociaciones. Por el contrario, la falta de progreso está fomentando la crítica del acuerdo marco.

El embajador está trabajando en temas que pueden cambiar la relación política interna alrededor de la estrategia elegida por el Estado.

Zawtar revela el método Issa

La visita a Zawtar permite comprender mejor esta diplomacia que cualquier declaración.

El embajador no estaba contento de recibir informes sobre el área experimental. Se mudó a observar la situación directamente. Vio la infraestructura, se reunió con funcionarios locales y discutió las condiciones para el regreso de la población.

La embajada de Estados Unidos insistió entonces en cuatro objetivos: fortalecer la autoridad estatal, apoyar al ejército, proteger a los civiles y restaurar los servicios necesarios para la estabilidad.

Estas prioridades muestran que Washington está tratando de vincular la seguridad y la reconstrucción.

El método es transformar la negociación abstracta en una sucesión de experiencias locales. Michel Issa se convierte entonces en el que revisa los resultados en el acto y puede reportar las dificultades directamente a los funcionarios estadounidenses e israelíes.

Ad Diyar del 17 de septiembre de 2026 vincula precisamente esta visita a los desacuerdos sobre Zawtar. Israel reportedly considered that Hezbollah was indirectly returning to the locality after the return of the inhabitants. The objections allegedly concerned, inter alia, social structures close to the party and some persons considered to be its supporters.

La visita de Michel Issa le permitió examinar la realidad tras las evaluaciones contradictorias transmitidas a Washington.

Es un poder diplomático importante: producir su propia lectura del terreno en lugar de depender por completo de las relaciones libanesas o israelíes.

Entre los críticos israelíes y la defensa del ejército

El embajador también está en el centro de otra batalla: la relativa al ejército libanés.

Israel está aumentando su crítica de su capacidad de desarmar a Hezbollah. Ad Diyar, de 17 de septiembre de 2026, se refiere a los informes israelíes transmitidos a Washington sobre la conducta de la institución militar. El periódico incluso reporta la existencia de presión contra su mando.

Al mismo tiempo, la posición pública estadounidense sigue retratando al ejército como socio central en el fortalecimiento de la autoridad estatal.

La visita de Michel Issa al Sur ilustra esta dualidad. La embajada estadounidense reafirmó explícitamente el apoyo de Estados Unidos al gobierno y al ejército. Al mismo tiempo, Washington evalúa los resultados obtenidos en áreas experimentales, precisamente donde Israel expresa su crítica.

Por lo tanto, el embajador debe arbitrar varias narrativas sobre el terreno.

El ejército afirma cumplir las tareas que se le han confiado. Israel considera insuficientes los resultados. Las autoridades libanesas piden más recursos. Washington condiciona parte de su apoyo al progreso mensurable.

Michel Issa ocupa una posición privilegiada para influir en la evaluación estadounidense de estas diversas reivindicaciones.

Su informe sobre lo que ve en el Sur puede tener consecuencias mucho mayores que una simple visita de protocolo.

Diplomacia personal bajo Washington

La alta visibilidad de Michel Issa no significa que la política estadounidense en el Líbano se hubiera convertido en un hombre.

Las negociaciones con Israel se llevan a cabo dentro de un marco americano más amplio. El Departamento de Estado participa directamente en las reuniones. Las decisiones sobre la ayuda militar son también responsabilidad de Washington y el Congreso. Las relaciones con Israel implican varios niveles de gobierno.

Pero el embajador tiene una ventaja considerable: está presente diariamente sobre el terreno y puede actuar rápidamente entre varios interlocutores.

Ad Diyar, de 17 de septiembre de 2026, describe precisamente esta latitud como una de las características de su mandato. Se permitiría al embajador tomar iniciativas siempre y cuando sigan siendo compatibles con los objetivos generales de la administración Trump.

Este método también corresponde a una negociación extremadamente conmovedora.

Los incidentes militares pueden cambiar la situación dentro de horas. Un área experimental puede encontrar un problema imprevisto. La liberación de los detenidos puede abrir una ventana diplomática. Una declaración israelí puede provocar una crisis política en Beirut.

La espera sistemática de una larga cadena de instrucciones reduciría la capacidad de respuesta estadounidense.

Por lo tanto, la autonomía táctica del embajador puede ser una herramienta. Se vuelve problemática sólo si comienza a producir diferencias con otros centros de toma de decisiones estadounidenses.

Precisamente en esta frontera se concentran las preguntas de Ad Diyar.

Un papel para volverse aún más importante

Los próximos meses deberían reforzar en lugar de reducir la importancia de Michel Issa.

Las negociaciones entre el Líbano e Israel deben continuar. Se espera que las áreas experimentales se expandan si el método produce resultados. El expediente de los prisioneros sigue abierto. El ejército espera decisiones sobre su apoyo internacional. El Finul debe salir del Líbano a finales de 2026 y su reemplazo todavía no está resuelto.

Cada uno de estos archivos involucra a Washington.

Por lo tanto, el embajador estadounidense enfrentará simultáneamente las demandas de José Aoun, las elecciones de Nawaf Salam, las demandas israelíes y las posiciones de Hezbolá retransmitidas por actores libaneses.

Su margen de maniobra puede ser medido no por el número de sus movimientos sino por los resultados que logra.

Un nuevo retiro israelí demostraría su capacidad de avanzar en las negociaciones. La extensión de las áreas piloto fortalecería su papel en el método gradual. Una mayor liberación de los presos daría un resultado tangible a su mediación. Por el contrario, un endurecimiento de las condiciones estadounidenses hacia el ejército revelaría el peso de la crítica israelí en Washington.

Michel Issa está así en una posición singular. No es ni el negociador libanés ni el representante de Israel. Tampoco es el único toma de decisiones americano. Pero está en la intersección de casi todos los canales actualmente abiertos.

Es esta posición, incluso más que su estilo personal, que lo convierte en uno de los actores más influyentes de la secuencia. Detrás de la cuestión de hasta qué punto Washington lo permite es ahora una pregunta más importante: ¿hasta qué punto los Estados Unidos quieren utilizar esta diplomacia de campo para transformar gradualmente el equilibrio de poder en el sur del Líbano y conducir Beirut e Israel hacia un arreglo mucho más amplio que el control fronterizo?