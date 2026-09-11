Líbano del Sur: Destructions Set Tenure Over Time

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La destrucción sistemática de viviendas, instalaciones públicas e infraestructuras en el sur del Líbano da ahora a la presencia israelí una dimensión que va más allá de la única ocupación militar temporal. Israel afirma estar actuando para neutralizar las capacidades de Hezbollah y establecer una zona de seguridad. Pero la demolición del edificio, los trabajos de tierra, las posiciones militares, los obstáculos al movimiento y la imposibilidad material de regresar los habitantes están transformando gradualmente el territorio. Estos hechos por sí solos no demuestran la existencia de un plan oficial de anexión o instalación permanente. Sin embargo, muestran que se están creando las condiciones físicas de una presencia prolongada.

Una ocupación que ya no se mide únicamente por soldados

El debate sobre la duración de la presencia israelí en el sur del Líbano ya no puede limitarse al número de posiciones militares en el norte de la Línea Azul. Durante varios meses, las operaciones también han incluido demoliciones, trabajos de tierra, destrucción de viviendas y huelgas contra la infraestructura. Los informes de las Naciones Unidas documentaron posiciones israelíes en territorio libanés, movimientos de tropas, trabajos de ingeniería y demolición de edificios en aldeas al norte de la Línea Azul.

Esta transformación material es esencial. Una fuerza puede ocupar temporalmente una altura y luego retirarse. La situación se vuelve diferente cuando destruye casas, altera el acceso, controla los ejes y dificulta el regreso de los habitantes. Incluso sin anexión legal, el territorio puede funcionar como zona permanentemente separada de la vida civil que la ocupó anteriormente.

Mansouri, símbolo de la destrucción de la vida civil

Los acontecimientos de Mansouri ilustran esta evolución. El 9 de septiembre, un telepilote israelí dejó caer material explosivo en el techo de la escuela pública local, según informes de la prensa libanesa. La escuela, que acogió a 336 estudiantes según el Centro de Investigación y Desarrollo Educativos, fue amenazada directamente unos días desde el comienzo del año escolar.

En la mañana del 11 de septiembre, la mayoría de la escuela fue destruida, según la Agencia Nacional de Información. Una escuela es una de las infraestructuras que permite a una comunidad regresar y quedarse. Su desaparición obliga a las familias a buscar una solución en otros lugares, retrasa el regreso a la escuela y aumenta el costo de un retorno sostenible. Mansouri también experimentó una sucesión de explosiones, con destrucción de edificios que complican directamente el regreso de los habitantes.

Destruir una casa es también sobre actuar a la vuelta

En una guerra, una casa puede ser destruida porque se considera un objetivo militar. Pero cuando las demoliciones se hacen numerosas en un área determinada, su efecto excede cada objetivo individual. Ellos cambian la capacidad de una población para reocupar su territorio haciendo que sea más caro, más lento y a veces imposible regresar sin reconstrucción previa.

Una familia cuya casa permanece en pie puede regresar cuando las condiciones de seguridad lo permitan. Una familia cuya vivienda ha sido dinámica debe contar con recursos, compensación, materiales y un entorno administrativo capaz de reconstruir. Si la red escolar, de carreteras o de agua también está dañada, el retorno deja de ser una simple decisión individual y se convierte en un proyecto colectivo de reconstrucción.

Es este mecanismo que alimenta el miedo a una ocupación permanente. El efecto estratégico de la destrucción también reside en el tiempo necesario para reparar lo que ha desaparecido. Cuanto más tiempo aumente esta vez, más será duradera la presencia militar en la zona.

Una « zona segura » asumida por Israel

Desde la reanudación de la campaña militar en marzo de 2026, Israel ha ampliado su presencia en partes del sur del Líbano y ha descrito zonas controladas como zona segura. El 10 de septiembre, tras la destrucción del complejo subterráneo Ali al-Taher, las autoridades israelíes afirmaron que habían concluido el establecimiento de una zona segura y habían obtenido el control operacional de esa altura estratégica.

Israel presenta esta presencia como respuesta a la amenaza de Hezbolá. Su argumento es que el movimiento no debe ser capaz de restaurar las capacidades militares cerca de la frontera. Sin embargo, la cesación del fuego de junio preveía un proceso de retirada israelí y desarme de Hezbollah. Este proceso se ha estancado, con Israel haciendo su retirada condicional a las garantías de desarme, mientras que Hizbullah rechaza las modalidades impuestas a él.

Este bloqueo tiene una consecuencia concreta: lo que iba a venir bajo un arreglo de transición puede convertirse en una realidad duradera. Una zona militar temporal adquiere características más permanentes cuando tiene posiciones consolidadas, ejes controlados, trabajos de tierra, monitoreo constante y un entorno civil en gran medida destruido.

Posiciones destruídas, trabajos de tierra y aldeas

Las conclusiones internacionales constituyen una base material para esta preocupación. En un informe de 2026, los miembros del Consejo de Seguridad pudieron observar directamente una de las posiciones israelíes en el territorio libanés en la zona de operaciones de la Finul. El documento también se refiere a las destrucciones visibles en las aldeas y sus periferias cerca de la Línea Azul, donde muy pocas casas permanecían en pie en ciertas zonas.

Otro informe de las Naciones Unidas se refirió al personal israelí que operaba fuera de determinadas posiciones, realizando trabajos de tierra y movimientos de tropas al norte de la Línea Azul. Finul también confirmó demoliciones de edificios. These elements do not demonstrate an annexation project, but they describe a presence that produces sustainable site development and modifications.

La distinción es esencial. Afirmar que Israel ha decidido anexar parte del Líbano meridional requeriría pruebas que no estén disponibles. Reconocer que una ocupación militar está consolidando materialmente, por otro lado, se basa en hechos observables: posiciones, obras, controles, destrucción y mantenimiento de fuerzas en el territorio.

El precedente de la « zona segura »

En el Líbano, el término « zona de seguridad » tiene una resonancia histórica particular. Israel mantuvo una zona ocupada en el Sur durante años antes de su retirada en mayo de 2000. Esta experiencia explica por qué los términos utilizados hoy y la consolidación de posiciones plantean preocupaciones que van más allá de la evolución militar de los últimos días.

Sería engañoso decir que la historia se repite de forma idéntica. El contexto regional, los agentes y el marco internacional han cambiado. Por consiguiente, la presencia actual no puede asimilarse mecánicamente a la de los años ochenta y noventa. Sin embargo, el precedente muestra que una zona presentada como necesaria para la seguridad de Israel puede durar mucho más allá de una operación militar inicial.

La destrucción puede crear tierra sin habitantes

Uno de los principales riesgos es la combinación de ocupación y desplazamiento. Esta semana las Naciones Unidas informaron de nuevos movimientos de población causados por la escalada en el Sur. Según las autoridades locales citadas por las Naciones Unidas, aproximadamente 20.000 personas, o casi 5.000 familias, habían abandonado el distrito de Nabatiyah en la semana anterior. Al mismo tiempo, hubo un fuerte aumento de la actividad militar israelí.

Un territorio vacío de sus habitantes se vuelve más fácil de controlar militarmente. Esto no significa que el desplazamiento de civiles sea necesariamente el objetivo declarado de cada operación. Pero el efecto territorial existe: menos gente, menos vida económica y administrativa, y más el retorno depende de una decisión política y de un programa de reconstrucción.

Esta dinámica explica por qué la destrucción de la infraestructura civil debe analizarse más allá del equilibrio material inmediato. Una escuela destruida, una red de agua dañada o un barrio afeitado pueden tener un efecto estratégico sin constituir una posición militar. Reducen la capacidad de una población para reocupar su territorio en condiciones normales.

Beirut comienza a razonar con el tiempo

Las decisiones adoptadas en Beirut demuestran que el propio Estado libanés ya no trata la situación como paréntesis de unos días. El 10 de septiembre, el Consejo de Ministros aprobó un proyecto de ley para prevenir la eliminación y las ventas de bienes raíces en las zonas ocupadas por el ejército israelí. La medida tiene como objetivo proteger las propiedades en zonas donde los residentes no tienen necesariamente acceso normal a sus tierras y casas.

Al mismo tiempo, el Primer Ministro Nawaf Salam destacó la necesidad de viviendas prefabricadas para facilitar el regreso de los habitantes a una primera fase. El hecho de que el gobierno esté considerando este tipo de solución muestra la magnitud del problema: el regreso ya no depende únicamente del cese de los combates. Ahora se debe proporcionar un techo a las familias cuyos hogares han desaparecido o se han vuelto inhabitables.

La prohibición propuesta de ventas inmobiliarias también tiene una dimensión estratégica. Su objetivo es evitar que una situación militar excepcional dé lugar a transferencias irreversibles de bienes mientras que los propietarios son desplazados o impedidos de acceder a sus bienes. Así pues, el Estado procura congelar la tierra legalmente mientras la situación territorial sigue siendo inestable.

Ali al-Taher cambia la escala militar

La operación en Ali al-Taher demuestra el enfoque estratégico de Israel en el control de la tierra. El 10 de septiembre, el ejército israelí anunció que había destruido una red subterránea de más de dos kilómetros que atribuía a Hezbolá. Afirma haber descubierto centros de mando, depósitos de armas e instalaciones para una presencia subterránea prolongada. No todas estas reclamaciones podrían verificarse de forma independiente.

Más allá del contenido del complejo, el elemento importante es el control de la altura misma. Las autoridades israelíes presentaron la operación como medida para establecer una zona segura. Una altura dominante ofrece vigilancia, control de movimiento y ventaja militar sobre un espacio más amplio. Por lo tanto, su control tiene un valor que va más allá de la destrucción de un túnel.

Esta lógica explica por qué la retirada se hace más difícil ya que las posiciones se consideran esenciales para la seguridad. Cada altura, eje o punto de observación se puede presentar como necesario para prevenir el regreso de Hezbollah. Además, estos requisitos pueden transformar una presencia temporal en un arreglo territorial sostenible.

Israel argument: preventing the return of Hezbollah

Para entender esta dinámica, debemos restaurar el argumento israelí. Israel afirma que sus operaciones apuntan a la infraestructura, los combatientes y las reservas de armas de Hezbollah y que un retiro sin desarme efectivo restablecería la amenaza contra sus comunidades fronterizas. Por consiguiente, las huelgas y operaciones terrestres se presentan como medidas de seguridad, no como un proyecto para colonizar el territorio libanés.

En esta etapa, las pruebas disponibles no muestran el asentamiento de una población civil israelí en el sur del Líbano ni una decisión oficial de anexión. Por consiguiente, la situación difiere de un proceso de solución civil. El análisis se centra en una ocupación militar que puede ser a largo plazo, no en la afirmación no comprobada de un proyecto de asentamiento.

Pero la falta de acuerdo civil no plantea la cuestión de la duración secundaria. La ocupación militar prolongada puede alterar profundamente el territorio sin establecer una nueva población. Puede crear áreas prohibidas, prevenir la agricultura, mover personas, transformar carreteras y retrasar la reconstrucción durante años.

Una ocupación sostenible también se construye por ausencia

Tal vez el fenómeno más difícil de medir es lo que desaparece. Una casa dinamitada ya no alberga una familia. Una escuela destruida ya no recibe estudiantes. Ya no se cultiva un campo inaccesible. Una carretera de corte ya no conecta dos aldeas. A medida que se acumulan estas ausencias, el Territorio deja gradualmente de funcionar como antes, incluso si sus fronteras jurídicas no han cambiado.

Por consiguiente, la destrucción en el Líbano meridional es un indicador político y militar. No nos permiten leer la intención exacta del gobierno israelí, pero nos permiten observar el resultado producido: un espacio donde el regreso de la soberanía libanesa y la población civil se hace materialmente más difícil.

El tiempo entonces juega un papel estratégico. Cada semana adicional de presencia militar, cada nueva demolición y cada desplazamiento prolongado hace que la situación anterior sea más costosa. Por lo tanto, una ocupación puede establecerse durante la duración sin una fecha oficial que marque su comienzo.

La prueba será el regreso real de los habitantes

Por consiguiente, la cuestión fundamental no es sólo si Israel afirma querer permanecer. Es determinar si las condiciones creadas permiten realmente un rápido retiro y retorno de los habitantes. En este punto, los indicadores son preocupantes: se mantienen posiciones militares, operaciones terrestres, destrucción, desplazamiento e infraestructura civil dañada.

El criterio más concreto será el retorno. Si los habitantes pueden regresar a sus aldeas, reconstruir, reabrir escuelas, acceder a sus tierras y encontrar instituciones libanesas, la lógica de una zona militar se puede revertir gradualmente. Si, por el contrario, la destrucción continúa a medida que se consolidan las posiciones israelíes, la naturaleza duradera de la ocupación será cada vez más difícil de presentar como una mera consecuencia temporal de los combates.

En el sur del Líbano, la participación en las próximas semanas será tanto en las aldeas como en las negociaciones. Sus soldados y sus posiciones miden una presencia militar. Una ocupación que se asienta también se mide por lo que impide regresar.