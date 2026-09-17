Después de la finalización: las negociaciones discretas que ya están preparando los nuevos arreglos de seguridad en el sur del Líbano

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Ya se está celebrando una batalla diplomática tras el plazo de diciembre

El futuro del Líbano meridional ya no sólo está negociando en torno a la retirada israelí, el despliegue del ejército libanés y las armas de Hezbolá. En los debates se destacó una cuarta cuestión: la del mecanismo internacional para acompañar al ejército después del fin de la misión Finul, programada para el 2026 de diciembre. La información publicada por varios periódicos el 17 de septiembre de 2026 muestra que ya se están celebrando consultas. Tienen lugar en varios niveles. París y Roma están trabajando en sus propias pistas. La Unión Europea está preparando una misión civil y militar. Beirut está intentando evitar un vacío. Washington defiende una arquitectura diferente. Al mismo tiempo, según Al Akhbar, de 17 de septiembre de 2026, representantes europeos realizaron intercambios discretos con Hezbollah para conocer sus líneas rojas.

La posición pública de Joseph Aoun proporciona un primer marco para estas discusiones. Ad Diyar, de 17 de septiembre de 2026, informa que el Presidente de la República se niega a tener éxito en el Finul. Afirma estar abierto a otra fuerza, cualquiera que sea su nombre, pero establece una condición: su existencia debe basarse en un marco legal. Para Joseph Aoun, el principio esencial de este marco debe seguir siendo la soberanía estatal. La misión de una presencia internacional sería ayudar al ejército y fortalecer al Estado, no reemplazarlo.

Esta formulación es importante. Muestra que la presidencia libanesa no cierra la puerta a una arquitectura radicalmente diferente de la que existe actualmente. La pregunta ya no es sólo para salvar al Finul. Beirut ya está considerando su escenario de sustitución.

Sin embargo, el Líbano sigue defendiendo oficialmente la presencia de las Naciones Unidas. Al Bina, de 17 de septiembre de 2026, informa de que un grupo de 86 diputados que firmaron una petición a favor del mantenimiento del Finul deben transmitir esta posición a los embajadores de los Estados miembros del Consejo de Seguridad. Por consiguiente, se adoptan dos medidas simultáneamente. La primera busca preservar lo que existe. El segundo prepara el caso donde falla este intento.

Este doble enfoque refleja la urgencia. Diciembre ya no es un plazo lejano. Para crear una nueva misión, es necesario determinar su mandato, composición, financiación, cadena de mando y relaciones con el ejército. También se necesita un acuerdo político para su despliegue. Sin embargo, en casi todos estos puntos, los actores interesados aún no defienden la misma solución.

Los europeos habrían probado discretamente Hezbollah

La información más sensible es publicada por Al Akhbar el 17 de septiembre de 2026. Según el periódico, las instituciones de la Unión Europea y algunos Estados que actualmente participan en el Finul han abierto conversaciones en los últimos meses lejos del foco de atención con varias partes libanesas. Estos contactos abarcan el período siguiente al final de la misión internacional.

Al Akhbar afirma que se celebró un diálogo con Hizbullah. Esta información no se presenta como procedente de un anuncio oficial europeo o de una declaración del partido. Se basa en las fuentes del periódico. Por lo tanto, debe considerarse como información atribuida a Al Akhbar y no como un hecho confirmado independientemente.

According to the same information, the European interlocutors received three specific messages from Hizbullah. La primera sería la negativa de cualquier fuerza militar o de seguridad en el Líbano meridional que no dependiera de las Naciones Unidas y no trabajaría en virtud de la resolución 1701. La segunda se refiere a la referencia política de futuros arreglos de seguridad. La parte consideraría que el acuerdo de 27 de noviembre de 2024 era el marco de referencia para examinar el futuro del Sur y la presencia internacional. Por último, se negaría al acuerdo marco negociado ulterior a convertirse en la referencia jurídica de una nueva fuerza.

Si esta información es exacta, da una dimensión diferente a las consultas europeas. Los europeos no sólo tratarían de determinar qué aceptaría el gobierno libanés. También intentarían identificar las condiciones para que una futura presencia internacional funcionara sobre el terreno sin encontrar una oposición directa de Hezbollah.

Esto no significa que los europeos acepten las condiciones del partido. Más bien, demostraría que buscan medir los obstáculos antes de detener una fórmula.

Al Akhbar añade otro elemento. El expediente también habría dado lugar a consultas entre algunos Estados europeos, Rusia y China, en particular con miras a un posible enfoque en el Consejo de Seguridad. De nuevo, ninguna otra publicación del corpus permite establecer independientemente la realidad o el contenido de estos intercambios. Pero esta información arroja luz sobre una de las principales dificultades del caso: reemplazar al Finul con otra presencia de la ONU requeriría la reconstrucción de un consenso internacional.

Una misión europea de tres años toma forma

Un segundo caso es mucho más concreto. Al Akhbar, de 17 de septiembre de 2026, revela la existencia de una propuesta para establecer una misión civil y militar europea de tres años en el Líbano. El Gobierno debe revisar una comunicación del Departamento de Relaciones Exteriores sobre este proyecto.

According to information published by the newspaper, the proposal originated in a note by the European Union delegation to Prime Minister Nawaf Salam on 5 August 2026. Adopta una iniciativa del Alto Representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad. El esquema formaría parte de la política común de seguridad y defensa de la Unión Europea.

El objetivo declarado sería contribuir a la plena aplicación de la resolución 1701 y ayudar al Gobierno a fortalecer las instituciones estatales y su autoridad. El proyecto incluye apoyo al Ejército Libanés y a las Fuerzas de Seguridad Interna.

Al Akhbar informa que equipos militares y civiles europeos visitaron el Líbano en mayo y agosto de 2026. Habrían evaluado las necesidades de las instituciones de seguridad. El principio incluye el fortalecimiento de las Fuerzas de Seguridad Interna para que puedan realizar más misiones en el Territorio. El ejército tendría entonces capacidades adicionales para centrarse en las fronteras.

El contenido previsto va más allá de la capacitación general. El proyecto citado por Al Akhbar menciona el desarrollo de capacidades de vigilancia e inteligencia. También se refiere a seguridad marítima, fronteras y puertos. Estas esferas muestran que una posible misión europea no se limitaría al Sur. Participaría en una reorganización más amplia de las funciones de seguridad del Estado.

Sin embargo, sigue siendo imposible, sobre la base de documentos publicados, hablar de una fuerza europea ya constituida. El número de asesores no se detiene. Tampoco su estructura. Queda por determinar su presupuesto. Sobre todo, Al Akhbar afirma que esta misión no se presenta oficialmente como la sustitución del Finul.

Este matiz es esencial. Una misión europea podría existir junto con otro acuerdo internacional. También podría ser uno de los ladrillos de una arquitectura más grande después de diciembre. Los debates están suficientemente avanzados para que un proyecto se presente a las autoridades libanesas, pero todavía no permiten su forma definitiva.

París y Roma buscan su lugar en el sur del mañana

Francia e Italia ocupan una posición particular. Ambos tienen una larga experiencia en el sur del Líbano. También tienen interés en evitar que la salida del Finul conduzca a la desaparición de cualquier presencia europea.

En una entrevista publicada por Nahar el 17 de septiembre de 2026, el Jefe de Estado Mayor de las Fuerzas Armadas Francesas, Fabien Mandon, confirmó que trabajaba con su homólogo italiano en las vías para el período posterior a Finlandia. Sin embargo, se negó a detallar los resultados. Destaca que una solución no puede depender únicamente de París y Roma y exigirá la participación de las partes interesadas.

La precaución francesa indica que el escenario no se detiene. También muestra que París considera que el post-final es un dossier operativo y no un reflejo teórico.

El encuentro en París es parte de esta lógica. Oficialmente, tiene como objetivo primero evaluar las necesidades del ejército libanés. Fabien Mandon también insiste en Nahar del 17 de septiembre de 2026 que no es una conferencia de donantes. El objetivo es determinar lo que el ejército necesitará en un entorno regional profundamente transformado y cuando la misión del Finul debe terminar.

El apoyo al ejército y el futuro de la presencia internacional se convierten así en los dos lados del mismo expediente. A medida que el papel del ejército se expande, sus necesidades aumentan. Y cuanto menos importante será la futura presencia internacional, más pesada será la carga que soportan los militares libaneses.

Al Arabi Al Jadid, de 17 de septiembre de 2026, también señala que los debates sobre el período posterior al finlandés acompañan los preparativos para apoyar al ejército. El periódico no menciona ningún acuerdo definitivo sobre la fuerza que podría tener éxito. Sin embargo, varios Estados estarían dispuestos a participar en una fórmula futura.

Washington, París y Beirut aún no hablan del mismo marco

Tal vez el mayor desafío no sea el número de tropas que se desplegarán. Se refiere a la referencia jurídica y política del futuro sistema.

Para Beirut, Joseph Aoun insiste en la soberanía estatal y la necesidad de un marco legal. Para Hezbollah, según la información atribuida a Al Akhbar del 17 de septiembre de 2026, la presencia debe permanecer vinculada a las Naciones Unidas y a la resolución 1701. Al mismo tiempo, los europeos están preparando una misión bajo sus propios mecanismos de defensa y seguridad.

Al Akhbar también describe un enfoque americano diferente. Según el periódico, Washington rechaza una fórmula que mantendría la resolución 1701 como única referencia durante mucho tiempo y busca, con Israel, dar más peso al acuerdo marco en la organización política y de seguridad del Sur. Esta lectura forma parte del análisis e información del periódico. No se puede presentar como una posición estadounidense formalmente formulada en los documentos del corpus.

Sin embargo, nos permite entender por qué la cuestión del mandato es tan conflictiva. Una fuerza de las Naciones Unidas estaría vinculada a una decisión del Consejo de Seguridad. Una misión europea operaría de manera diferente, con el acuerdo del gobierno libanés. Un mecanismo construido alrededor del acuerdo marco establecería los nuevos arreglos de seguridad en la continuidad de las negociaciones entre el Líbano e Israel bajo mediación estadounidense.

Estas soluciones a veces pueden ser complementarias. También pueden competir.

La selección del marco determinará las misiones autorizadas, los mecanismos de vigilancia y los interlocutores para la futura presencia internacional. En particular, determinará si el mecanismo se considera la continuación de un mandato internacional existente o como producto del nuevo equilibrio político resultante de la guerra y las negociaciones.

El ejército libanés se convierte en la parte central del dispositivo

En un punto, sin embargo, los diversos actores parecen estar convergendo: el sistema futuro debe dar más importancia al ejército libanés.

Joseph Aoun repite esto en las declaraciones de Ad Diyar del 17 de septiembre de 2026. Una fuerza internacional no debe reemplazar al Estado. Debe ayudar al ejército y permitir que la autoridad pública se expanda.

Esta lógica explica la importancia de la reunión de París. Las necesidades militares ya no se limitan a mantener sus misiones actuales. Debe considerar el aumento del despliegue en el Sur, el control de las nuevas zonas, la vigilancia de las fronteras y posiblemente algunas de las funciones que cuenta actualmente con el apoyo de la presencia internacional.

El problema de las armas de Hezbollah está directamente relacionado con esta transformación. Joseph Aoun afirma que el Estado ha tomado la decisión de concentrar armas en manos de instituciones jurídicas. Sin embargo, señaló que este proceso no debería causar confrontación interna. Por lo tanto, la Presidencia busca conciliar dos objetivos: fortalecer gradualmente el monopolio estatal y evitar que su aplicación desencadenara una crisis interna.

Esta ecuación también explica por qué las discusiones sobre las llamadas áreas experimentales son de interés para los socios extranjeros. El principio es poner a prueba, en espacios limitados, un aumento del ejército acompañado de un retiro israelí y un retorno de la población. Si este método produce resultados, podría proporcionar un modelo para otros sectores del Sur.

Pero sigue siendo frágil. Los periódicos del 17 de septiembre muestran que las evaluaciones libanesas, israelíes y estadounidenses ya difieren en los resultados obtenidos en esas zonas.

El verdadero problema: ¿quién establecerá las reglas para el sur del Líbano?

Así pues, el período posterior a la finalización revela una negociación mucho más amplia que sustituir una cuota por otra. Los debates se refieren simultáneamente al papel del ejército, la presencia europea, la resolución 1701, el acuerdo de 27 de noviembre de 2024, el acuerdo marco, el retiro israelí y las armas de Hezbolá.

La información de Al Akhbar del 17 de septiembre de 2026 sobre contactos europeos con Hezbollah sigue siendo la más sensible. Deben ser confirmados antes de que se consideren establecidos. Pero son consistentes con un hecho más ampliamente documentado por el corpus: los europeos se están preparando activamente para el plazo de diciembre y están buscando una fórmula que pueda funcionar en un ambiente donde ningún actor controla todos los parámetros solo.

La misión europea de tres años ya es un camino estructurado. El trabajo franco-italiano es otro. El intento libanés de preservar una presencia de las Naciones Unidas sigue abierto. A esto se añade el mecanismo resultante de las negociaciones con Israel.

Ninguno de los periódicos del 17 de septiembre de 2026 puede decir que un sucesor del Finul ya ha sido elegido. Por el contrario, la información disponible muestra varios proyectos competidores y condiciones aún incompatibles.

Aquí radica el verdadero desafío de los próximos meses. La salida del Finul no sólo liberará posiciones militares. Se arriesga a eliminar el marco internacional que ha organizado una parte de la seguridad Sur durante años. La batalla diplomática se trata ahora de quién lo reemplazará, el texto que le dará su legitimidad y los poderes que se le otorgarán.

Detrás de las reuniones públicas de París, las consultas europeas y los intercambios reportados con Hezbollah, ya se está discutiendo una nueva arquitectura de seguridad. Tendrá que responder a una pregunta decisiva: después de diciembre de 2026, se organizará la seguridad del sur del Líbano en torno a las Naciones Unidas, una presencia europea, el acuerdo marco negociado con Israel, o una combinación que aún se inventará de estos diferentes mecanismos?