11-Septiembre: ¿Dónde estuviste hace 25 años?

- Advertisement -

40

Lire l'article Stop

Beta translationCette traduction est produite automatiquement en version beta. Merci de rester prudent sur le contenu et de verifier la version francaise en cas de doute.

Hace veinticinco años, el 11 de septiembre de 2001, millones de personas interrumpieron su día para ver, sin creer, las torres del World Trade Center quemaron y luego colapsaron. Una generación todavía recuerda el lugar exacto donde estaba. Un cuarto de siglo después, esta memoria también nos permite medir el progreso realizado. La guerra, el terrorismo, la conspiración, las redes sociales, la pandemia, el retorno del nacionalismo y la progresión del ultraderecho: el mundo tiene que ser más seguro. Parece sobre todo más fragmentado, sospechoso y brutal.

Un día ordinario que oscila

¿Y qué hacías hace veinticinco años? Algunos trabajaban, otros estaban en la escuela o en la universidad. Algunos estaban comiendo, conduciendo o yendo a casa. En el Líbano, ya era tarde cuando las primeras imágenes llegaron desde Nueva York. Entonces un día ordinario dejó de ser.

On 11 September 2001, four airliners were hijacked in the United States. Dos golpearon las torres del World Trade Center en Nueva York. Un tercero golpeó al Pentágono cerca de Washington. El cuarto, Vuelo United 93, se hundió a Pensilvania después de la revuelta de pasajeros y miembros de la tripulación. Casi 3.000 personas fueron asesinadas.

Las imágenes se volvieron inmediatamente universales: humo sobre Manhattan, el segundo avión apareciendo detrás de los edificios, luego las torres que colapsaron y las calles cubiertas de polvo. Aquellos que vivieron este día de entendimiento a menudo guardaban un recuerdo sorprendentemente preciso de estas pocas horas. Sin embargo, no podían saber qué seguiría.

11 de septiembre y las guerras que siguieron

El 11 de septiembre no sólo dejó familias afligidas y un trauma americano. Abrió una secuencia geopolítica que marcaría profundamente el primer cuarto del siglo XXI. Unas semanas después de los ataques, Estados Unidos y sus aliados intervinieron en el Afganistán para atacar a Al-Qaida y derrocar al régimen talibán que albergaba a Osama bin Laden.

Los talibanes fueron expulsados rápidamente de Kabul, pero la guerra duró casi veinte años. Para agosto de 2021, las últimas fuerzas estadounidenses abandonaron Afganistán mientras los talibanes habían asumido la capital. Las imágenes de la evacuación caótica del aeropuerto de Kabul ofrecen un epílogo llamativo a una guerra que comenzó a raíz directa de los ataques.

Mientras tanto, otra guerra había molestado al Medio Oriente. En marzo de 2003, los Estados Unidos y sus aliados invadieron Irak y revocaron a Saddam Hussein. Las armas de destrucción masiva colocadas en el corazón del argumento americano no fueron descubiertas como se anunció. El Iraq entró en un largo período de insurgencia, ataques y violencia sectaria.

El caos iraquí también alentó el surgimiento de organizaciones yihadistas. Al-Qaida en el Iraq precedió a la organización del Estado Islámico, que incautó vastos territorios en el Iraq y Siria en 2014. El terrorismo que la « guerra contra el terrorismo » tuvo que luchar cambió su rostro sin desaparecer. Entonces el eje iraní-sirio de Hezbolá salió reforzado.

De Kabul a Gaza, la guerra siguió

Tal vez el más preocupante, veinticinco años después, es la permanencia de la guerra. Siria fue devastada por un conflicto que comenzó en 2011. Libia se fragmentó después de la caída de Muammar Gaddafi. El Yemen ha sufrido años de guerra, mientras que el Iraq pasaba por invasiones, insurrecciones y terrorismo.

Luego la guerra convencional volvió al corazón de Europa. El 24 de febrero de 2022, Rusia lanzó su invasión a gran escala a Ucrania. Las ciudades fueron bombardeadas, reaparecieron trincheras y la artillería, tanques, drones y misiles se convirtió en la realidad cotidiana de un conflicto importante en el continente.

En Oriente Medio, el ataque de Hamás contra Israel el 7 de octubre de 2023 y la subsiguiente guerra en Gaza abrió un nuevo período de violencia con importantes consecuencias regionales. El Líbano también participó directamente en esta inestabilidad. La tecnología militar ha cambiado, pero bajo drones y misiles sigue siendo una realidad antigua: territorios en disputa, poblaciones desplazadas, ciudades destruidas y familias enterrando a sus muertos.

La conspiración salió de los márgenes

El 11 de septiembre también proporcionó un terreno excepcional para las teorías conspirativas. Los ataques mismos han dado lugar a innumerables narrativas alternativas: la destrucción supuestamente organizada de torres, la participación oculta de las autoridades estadounidenses o los ataques deliberados dejados atrás. No había pruebas creíbles de estos escenarios, pero su capacidad de difundir predijo un fenómeno mucho más amplio.

En 2001, las redes sociales como las conocemos todavía no existían. Las teorías circulaban en foros, sitios web, correo electrónico o en videos militantes. Facebook, YouTube, Twitter y luego Instagram, Telegram y TikTok cambiaron la escala del fenómeno. Una afirmación dramática ahora puede llegar a millones incluso antes de que los hechos hayan sido verificados.

La conspiración no nació el 11 de septiembre. Es mucho mayor. Pero el primer cuarto del siglo XXI le ofreció una infraestructura mundial sin precedentes. Ataques, guerras, elecciones, migración, vacunas o clima: casi toda crisis importante produce ahora sus propias explicaciones paralelas.

La pandemia Covid-19 dio una espectacular demostración. La información falsa sobre el virus, las vacunas, los gobiernos y los laboratorios acompañó la crisis sanitaria. Para parte de la población, la información de un gobierno, medios de comunicación, universidad o institución científica a veces se vuelve sospechosa precisamente porque proviene de una institución. La duda necesaria para el debate democrático puede convertirse en una negativa a una realidad común.

El ascenso de extremos y ultraderechos

Esta desconfianza acompaña otro importante desarrollo político: el fortalecimiento de los movimientos nacionalistas, populistas y, en varios países, extrema derecha y ultraderecha. Sería incorrecto hacer esto una consecuencia directa del 11 de septiembre. La crisis financiera, la desigualdad, la desindustrialización, la migración, el miedo a la degradación, las perturbaciones culturales y la desconfianza de las élites han impulsado diferentes movimientos en todos los países.

Sin embargo, los ataques islamistas y las guerras posteriores han afectado el debate público. El miedo al terrorismo a veces se ha mezclado con el de la inmigración. Las cuestiones de identidad, religión y fronteras se han vuelto cada vez más importantes en las campañas electorales. En Europa, las formaciones previamente mantenidas en la periferia del sistema político se han asentado en los parlamentos y, en algunos países, en el poder o en sus puertas.

En los Estados Unidos, la polarización política también ha aumentado considerablemente. Los enfrentamientos se refieren ahora a la confianza en las instituciones y la legitimidad de las elecciones. Las capacidades Ultra-droit también utilizan Internet para reclutar, difundir su propaganda e internacionalizar sus referencias. El yihadismo comprendió muy temprano el poder de la comunicación digital; a su vez se han comprendido otros extremismos.

Los algoritmos han cambiado nuestra manera de ver el mundo

En 2001, Facebook, YouTube, Twitter y iPhone no existían. El 11 de septiembre fue un evento mundial sobre todo experimentado a través de la televisión. Un ataque similar hoy sería filmado desde miles de ángulos diferentes, transmitido en directo, comentado instantáneamente y acompañado casi inmediatamente por rumores, manipulaciones y contenidos contradictorios.

La inteligencia artificial ahora añade una dificultad adicional. Una imagen realista ya no es necesariamente evidencia. Una voz puede ser imitada y un vídeo hecho o modificado. Nos enfrentamos a una paradoja: nunca la humanidad tenía tantos medios para documentar lo real, pero nunca tuvo tantas herramientas para falsificarlo.

Sin embargo, Internet ha acercado a los individuos y ha democratizado el acceso al conocimiento. Pero conectar sociedades no significa necesariamente unirlas. Las plataformas a menudo promueven contenido que puede causar reacción inmediata. La ira, el miedo y la indignación se mueven rápidamente, mientras que el matiz lucha más para imponer.

Dos personas pueden observar el mismo evento sin siquiera estar de acuerdo en los hechos elementales. Los opositores políticos se vuelven más fácilmente enemigos, el compromiso puede ser presentado como traición y contradicción como agresión. La polarización no es nueva, pero la tecnología le da velocidad y rango sin precedentes.

Pero el mundo prometió aprender

Después del 11 de septiembre de 2001, hubo muchas manifestaciones de solidaridad. Durante unos días, la violencia parece haber puesto de manifiesto el hecho de que las muertes de civiles inocentes no pueden ser relativizadas por fronteras, religiones o afiliaciones políticas. Un cuarto de siglo después, esta evidencia parece a veces debilitada.

Con demasiada frecuencia las víctimas son miradas según el campamento al que pertenecen. Se puede denunciar una atrocidad cuando se golpea y se relativiza cuando golpea al otro. Las imágenes de civiles muertos se convierten en argumentos en batallas políticas y digitales, mientras que el sufrimiento en sí mismo a veces se ve obligado a elegir su bandera.

Al mismo tiempo, el sistema internacional parece más fragmentado. La rivalidad entre Estados Unidos y China forma una parte creciente de la relación de poder. La guerra en Ucrania está frente a Moscú contra los poderes occidentales. El Oriente Medio sigue a través de conflictos y rivalidades regionales. Sin embargo, sabemos de qué se trata una guerra: ciudades destruidas, economías arruinadas, poblaciones desplazadas y generaciones marcadas. La experiencia no era suficiente.

¿Qué hacías ese día?

Esto es lo que da una fuerza especial a esta simple pregunta de hoy. ¿Qué hacías el 11 de septiembre de 2001? Para algunos, la respuesta es en algunas palabras: estaba en el trabajo, en la escuela, en casa, frente a la televisión. Para otros, no hay memoria porque eran demasiado jóvenes o aún no nacieron.

Toda una generación es ahora adulta sin haber conocido el mundo antes del 11 de septiembre. Creció con controles antiterroristas, guerras en el Medio Oriente, ataques yihadistas, crisis financiera, redes sociales, teléfonos inteligentes, Covid-19, la guerra en Ucrania y las nuevas crisis en el Medio Oriente. Creció en un mundo donde cada desastre viene inmediatamente en una pantalla.

Sería incorrecto convertir 2001 en una edad de oro. El mundo tuvo entonces sus guerras, dictaduras, masacres, injusticias y extremismo. Los Balcanes acaban de surgir de una década de conflicto, el Oriente Medio no está en paz y el Líbano sigue sufriendo las cicatrices de su guerra civil y los largos años de enfrentamiento.

Sin embargo, algo ha cambiado en nuestra relación con el tiempo y el miedo. Estamos constantemente informados, alertados y solicitados. Podemos ver casi vivir un misil golpeando una ciudad, una demostración degeneradora o un rumor que se vuelve viral. Ganamos instantaneidad, pero perdimos parte de la distancia que nos permite comprender.

Veinticinco años después, ¿qué hemos aprendido?

Desde 2001, la humanidad ha logrado considerables avances científicos y tecnológicos. La medicina ha avanzado, el acceso al conocimiento ha cambiado y cientos de millones de personas han visto cambiar sus condiciones materiales. Así que el mundo no se puso peor. Pero nuestras capacidades técnicas parecen haber progresado más rápido que nuestra capacidad colectiva para evitar que los viejos reflejos regresen.

Nos comunicamos mejor, pero también la propaganda. Podemos verificar más hechos, pero las mentiras circulan más rápido. Hemos construido redes capaces de conectar a la humanidad en su conjunto y los extremistas también sirven para encontrarse. Tenemos armas cada vez más sofisticadas, pero seguimos resolviendo los conflictos mediante la destrucción.

Sabemos reconocer los mecanismos de conspiración, pero siguen seduciendo. Sabemos las consecuencias históricas del odio político, el racismo y la deshumanización, pero las formas ultraderecha y otras formas de extremismo todavía encuentran un público. Tal vez eso es lo que este vigésimo quinto aniversario realmente mide: la distancia entre lo que hemos aprendido y lo que hemos podido hacer con él.

El 11 de septiembre de 2001, millones de personas detuvieron lo que estaban haciendo para ver la historia aparecer en sus pantallas. Veinticinco años después, tenemos historia permanente en nuestros bolsillos. Así que recuerda, ¿dónde estabas, qué estabas haciendo, cuántos años tenías? Y cuando, en veinticinco años, alguien mira nuestro tiempo a su vez, puede hacer una pregunta más incómoda: ¿qué hemos hecho del mundo que heredamos?

Elementos editoriales y SEO

Número de palabras corporales:1902

Palabra clave:11 a septiembre

Palabras clave SEO secundario:11 de septiembre de 2001, ataques de Nueva York, teorías conspirativas, ultraderecha, guerras desde 2001, World Trade Center, 25 aniversario del 11 de septiembre

Descripción:Veinticinco años después del 11 de septiembre, guerras, conspiración, redes ultraderecha y sociales cuentan las profundas fracturas de un mundo transformado.

Extracto:¿Dónde estabas el 11 de septiembre de 2001? Veinticinco años después de los ataques contra Estados Unidos, esta pregunta íntima nos permite medir las transformaciones de una era. Las guerras en Afganistán e Iraq, el terrorismo, los conflictos en Ucrania y el Oriente Medio, las teorías de conspiración, las redes sociales, la polarización política y la progresión ultrarretida acompañaron este primer trimestre del siglo. El mundo ha hecho un tremendo progreso tecnológico, pero todavía parece incapaz de deshacerse de sus viejos reflejos de violencia y división.

Cinco títulos alternativos

11-Septiembre: ¿Dónde estuviste hace 25 años? Hace 25 años, el mundo se volvió 11-Septiembre: 25 años después Desde el 11 de septiembre un mundo irreconocible 11 de septiembre de 2001: el día que todo cambió

Referencias y enlaces

No hay vínculo insertado en el cuerpo del artículo. Referencias detalladas no agregadas, de acuerdo con las instrucciones editoriales.