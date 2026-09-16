Bachir Gemayel, un destino confiscado por Mona Makki*

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Bachir Gemayel es la historia de una ascensión Shekspearean, la de un joven con prisa que quería quemar las etapas y liberarse de las prohibiciones.

Es uno de los hijos de la familia Gemayel, una de las tres familias pilares, poderosas feudalidades de la comunidad cristiana maronita en el Líbano y omnipresente en la vida política del país, cada una dominada por la estatura de un jefe indiscutible e indiscutible.

El Gemayel en la década de 1940 era una familia grande y piadosa compuesta por un hermano de seis niños, dos niños y cuatro niñas, criado en el culto del padre, Pierre Gemayel, fundador histórico del partido Kataëb, los Phalanges libaneses en 1936, y figura carismática de su ala militar cuyo lema es « Dios, Patria, Familia ».

Bachir es el hermano menor de Amine, este hijo mayor llamado naturalmente en el día siguiente, para tener éxito a su padre, según los hábitos y costumbres de la transmisión del poder dentro de las familias.

El joven Bachir tiene dificultad para acomodar este derecho de nacimiento, inicuo en sus ojos. Luego comienza para él un largo y espinoso viaje para forjar legitimidad dentro del clan. Tenía que probarse a sí mismo, primero a los ojos del Padre, y luego con los jóvenes guardias del partido. Tenía que imprimir en las mentes que si no era el heredero, él era el sucesor.

Fue con los jóvenes reclutas de los Phalanges que Bachir ganó sus primeras rayas. Es de su generación, habla mientras hablan, se viste como ellos, comparte sus vidas cotidianas. Fieldman, es uno de sus… Más que su estima, Bachir Gemayel cosechará su amor y lealtad.

Las guerras civiles son potentes catalizadores que promueven el surgimiento de aventureros, el atrevimiento a los embotelladores, que no se avergüenzan con el orden que estaba vacilando antes. Una buena guerra civil se alimenta de sangre y lágrimas, y también te permite no tener que justificarte.

Bachir, al frente de su milicia, librará esta guerra con una mano de hierro sin debilitar ni variar. En su línea de visión los palestinos de las organizaciones Fedayin establecidas en el Líbano desde los acuerdos de El Cairo, pero también los que poblan los campos de pobreza como el de Tall el-Zaatar… En su línea de visión los ocupantes sirios.

Bachir también librará otra guerra, fratricida que, con las otras facciones y milicias cristianas, una guerra sangrienta, violencia extrema que causa mucha amargura y heridas profundas.

En mayo de 1979, Bachir Gemayel establecerá una fusión forzada de milicias, que no pondrá fin al asentamiento y la confrontación en las filas cristianas.

Sin embargo, Bachir logró alcanzar el primer paso en el podio. Se convirtió oficialmente en el centro de coordinación de los diversos partidos políticos libaneses, pero también para las capitales del mundo occidental.

On 13 September 1979, for the first time, Lebanese President Elias Sarkis received Bachir Gemayel at the presidential palace in Baabda.

Habiendo logrado imponerse como heredero, su sueño libanés ahora parece estar cerca.

El 22 de noviembre de 1980, en su discurso, Bachir Gemayel representó indirectamente como candidato a la Presidencia de la República.

Pero Bachir, considerado o imprudente, sigue haciendo brillar todos los tabúes. Su relación con los líderes israelíes es impactante e indigno.

En el Líbano y en el mundo árabe, las críticas contra él eran fuertes. Son virulentas: traición, conexión con el enemigo..

El 23 de agosto de 1982, Bachir fue elegido Presidente de la República en la segunda vuelta de la elección.

Los dirigentes israelíes que le han ordenado firmar un acuerdo de paz con el Estado hebreo, Bashir, Presidente electo, piden tiempo para obtener la aprobación del islam libanés.

El que había hecho volar a todos los tabúes, no se había resignado finalmente a cruzar el Rubicón, a la gran condena de Tel Aviv.

El día después de su elección, el Presidente Bachir Gemayel quiere conquistar los corazones del Líbano, todos los libaneses. Quiere abolir la línea divisoria, quiere ir a la parte occidental de Beirut para conocer a los musulmanes. En Basta, el más emblemático de los barrios populares, Bachir Gemayel es cálidamente bienvenido, aclamado por la multitud y llevado sobre sus hombros.

Ese día Bachir ya no necesitaba un apellido. « El hombre de los 10 452 km2 » fue suficiente para su primer nombre.

On 14 September 1982, Bachir Gemayel was killed in an explosion at the headquarters of the Phalanges.

Su hermano mayor Amine lo tendrá éxito en el proceso.

* director, productor del programa Espace francophone