Líbano: El gobierno salam mantiene confianza

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El Parlamento libanés renovó el miércoles 16 de septiembre de 2026 su confianza en el Gobierno de Nawaf Salam por 68 votos contra 12 y dos abstenciones, tras dos días de debate en Beirut. El voto mantuvo al gabinete en el cargo después de una sesión marcada por fuertes diferencias entre los grupos parlamentarios. Los diputados de Hezbollah abandonaron la Sala antes de la elección. La Corriente Patriótica Libre votó contra el gobierno, mientras que los diputados del movimiento Amal le dieron su confianza.

El resultado concluye una secuencia parlamentaria dedicada a la acción gubernamental. A pesar de las críticas expresadas durante las discusiones, la demanda de confianza no llevó a un desafío de la firma. El Gobierno Salam mantiene el apoyo necesario para continuar su mandato.

El gobierno de Salam recibe 68 votos

La votación terminó con 68 votos a favor del Gobierno, 12 en contra y dos abstenciones. Habló el miércoles por la noche después de dos días de discusiones sobre la política y acción del gabinete.

La votación fue la principal cuestión institucional del período de sesiones. Algunos de los parlamentarios cuestionaron varios aspectos de la acción gubernamental durante las intervenciones. Estas críticas llevaron finalmente a una solicitud de votación sobre la confianza.

La mayoría de los parlamentarios que participaron en las elecciones decidieron mantener su apoyo al gabinete. Por lo tanto, los 12 votos contra ellos no fueron suficientes para impugnar al gobierno encabezado por Nawaf Salam.

El resultado permite al Consejo de Ministros continuar su acción sin una crisis gubernamental causada por esta reunión. However, it does not put an end to the differences which have arisen in Parliament during the two days of discussions.

El voto refleja varias actitudes políticas distintas. Algunos grupos han renovado explícitamente su confianza. Otros se negaron. Dos Miembros se abstuvieron, mientras que Hezbollah decidió salir de la Sala antes de la elección.

Hezbollah sale de la Sala antes de la votación

Members of the Resistance Loyalty bloc, which represents Hezbollah in Parliament, did not participate in the final vote. Salieron de la sala poco antes de que la confianza en el gobierno fuera enviada a los diputados.

Esta retirada es uno de los principales hechos políticos que rodean la elección. Hezbollah no agregó sus votos a los 12 diputados que votaron formalmente contra el gobierno. Su grupo parlamentario decidió no participar en el conteo.

Esta distinción es importante para leer el resultado. Los 68 votos a favor, 12 en contra y dos abstenciones corresponden a los votos efectivamente registrados. Los diputados de Hezbollah, que se fueron antes de la elección, no están incluidos en ninguna de estas tres categorías.

El comienzo del bloque vino después de dos días de debates tensos. Los intercambios han revelado diferencias entre varios grupos parlamentarios y el gobierno sobre sus acciones y direcciones.

El voto de confianza dio así una traducción institucional a parte de estos desacuerdos, sin que el gabinete cayera.

Votos libres Patrióticos en contra

El Movimiento Patriótico Libre, por su parte, participó en las elecciones y decidió no renovar su confianza en el gobierno de Salam.

Sus diputados estaban entre los 12 parlamentarios que votaron contra el gabinete. Por lo tanto, su posición constituye un rechazo explícito de la confianza, contrariamente a la decisión de Hezbolá de abandonar la reunión antes de la elección.

La posición de la Corriente Patriótica Libre está particularmente vigilada, ya que los dos días de debate han dado lugar a numerosas críticas dirigidas al ejecutivo. El paso a la votación permitió a los diversos grupos transformar estas posiciones en una elección parlamentaria formal.

A pesar de esta oposición, el equilibrio de poder derivado de las elecciones se mantuvo a favor del gobierno. Los 68 votos concedidos al gabinete aseguraron que se mantuviera la confianza parlamentaria.

Sin embargo, el voto no significa la desaparición de la crítica del ejecutivo. Significa, institucionalmente, que la Cámara no retiró su confianza en el gobierno.

Amal renueva su confianza en la firma

Los diputados del movimiento Amal tomaron una posición diferente que Hezbollah. Permanecieron en la Sala y votaron a favor de la renovada confianza en el gobierno.

El bloque de desarrollo y liberación contribuyó a los 68 votos obtenidos por Salam.

Esta diferencia entre las dos formaciones chiitas es un elemento notable del proceso electoral. Hezbollah y Amal, aliados en muchas cuestiones políticas, no adoptaron la misma actitud en el momento de la votación. El primero abandonó el período de sesiones, mientras que éste participó en las elecciones y apoyó al gobierno.

Esta divergencia se refiere al comportamiento parlamentario observado durante la votación. Por sí solo no permite sacar conclusiones más generales sobre la relación entre las dos formaciones.

El resultado final, sin embargo, sigue siendo claro: Amal dio su confianza al gobierno, mientras que los parlamentarios de Hezbollah no participaron en el voto.

Un voto después de dos días de debate

La votación del 16 de septiembre se produjo después de dos días de debate político general. Este procedimiento permitió a los parlamentarios cuestionar al gobierno, criticar su acción y presentar sus posiciones ante la respuesta del ejecutivo.

Los debates fueron particularmente animados. Trataron varias cuestiones que enfrentaban al Líbano, pero su consecuencia institucional inmediata era la voz de confianza en el gabinete.

El resultado confirmó la continua existencia del gobierno. De los votos registrados, 68 diputados optaron por la confianza, contra 12 que se negaron y dos que se abstuvieron.

Esta secuencia viene aproximadamente un año y medio después del primer voto de confianza obtenido por la firma de Nawaf Salam. En febrero de 2025, tras la presentación de su declaración ministerial, el Gobierno había obtenido la confianza del Parlamento.

El voto del 2026 de septiembre tiene lugar en un contexto diferente. No se trata de permitir que el gobierno recién formado asuma el cargo, sino de determinar, después de un debate sobre su acción, si la Cámara sigue dándole confianza.

La respuesta institucional dada el miércoles es positiva. La firma permanece en su lugar y puede continuar su trabajo.

68 votos a favor de continuar el mandato

El voto es sobre todo una confirmación parlamentaria para Nawaf Salam y su gobierno. A pesar de dos días de crítica y confrontación política, el gabinete no perdió la confianza de la Cámara.

Las cifras resumen el equilibrio de poder observado en el momento de la votación: 68 votos por la confianza, 12 en contra y dos abstenciones, más la retirada de los diputados de Hezbollah antes de la votación.

El período de sesiones también distinguió claramente las posiciones de los principales grupos interesados. La Corriente Patriótica Libre se opuso al gobierno. Amal lo apoyó. Hezbollah no votó.

Para Nawaf Salam, la consecuencia inmediata es la continuidad del gobierno. No hubo cambios en el gabinete como resultado de la votación y el ejecutivo siguió a cargo de los casos actuales.

Sin embargo, la renovación de la confianza no resuelve las diferencias que han pasado por los dos días de debate. The criticisms expressed in Parliament will continue to accompany the work of the Cabinet, while the deputies will retain their constitutional means of executive control.

La votación del 16 de septiembre fijó el informe del poder parlamentario en ese momento: el gobierno de Salam mantuvo confianza con 68 votos, mientras que las diferencias políticas que habían surgido durante los debates permanecieron abiertas el día siguiente a la votación.