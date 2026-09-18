Cinco mil millones de dólares para reemplazar a la FPNUL: la cifra que revela la magnitud del desafío militar en el Sur

- Advertisement -

21

Lire l'article Stop

Beta translationCette traduction est produite automatiquement en version beta. Merci de rester prudent sur le contenu et de verifier la version francaise en cas de doute.

Una figura, casi inadvertida en las declaraciones políticas que rodean la reunión de París, da otra dimensión al debate sobre el futuro del Líbano meridional:5.000 millones de dólaresSegún una fuente parlamentaria citada por una fuente de medios de comunicación el 18 de septiembre de 2026, los representantes de la institución militar informaron de que, en una reunión del Comité Parlamentario de Defensa y el Interior celebrada la semana anterior, las Fuerzas Armadas Libanesas necesitarían unos 5.000 millones de dólares para llevar a cabo las misiones que realiza actualmente la FPNUL en el Sur. La cantidad no ha sido anunciada oficialmente por el mando del ejército en los documentos disponibles y, por lo tanto, debe seguir siendo presentada como información asignada. Pero su orden de magnitud de repente arroja luz sobre el problema que enfrenta el Estado: sustituir una fuerza internacional no significa simplemente enviar más soldados al sur de Litani.

La cuestión se vuelve más sensible a medida que el fin previsto de la misión internacional llega en un momento en que se pide al ejército que ejerza más responsabilidades territoriales, que acompañe una posible evacuación israelí y aplique la política gubernamental de concentrar armas en manos del Estado. En París, los socios del Líbano reafirmaron su apoyo a esta dirección. Sin embargo, no se anunció un sobre de 5.000 millones de dólares. La brecha entre las responsabilidades prometidas al ejército y los medios realmente garantizados es, por lo tanto, uno de los casos menos visibles, pero los más importantes, después de FINUL.

Lo que los cinco mil millones realmente cubren

Sería engañoso presentar los cinco mil millones como el mero « costo de reemplazar a la FPNUL ». La fuente parlamentaria citada no proporciona el desglose de esta cantidad. No hay tabla para indicar cuánto se gastaría en saldos, vehículos, sistemas de vigilancia, infraestructura o equipo. Por lo tanto, la figura no debe ser artificialmente detallada.

Por otra parte, las discusiones en París nos permiten comprender la naturaleza de las necesidades que enfrentará el ejército. El rey Abdullah II de Jordania se refirió públicamente al equipo necesario para asegurar las fronteras, las piezas de repuesto necesarias para el equipo existente, la lucha contra los drones y la vigilancia del espacio aéreo. Otras fuentes de medios subrayan las necesidades logísticas y la necesidad de capacitación adaptada a las nuevas misiones. Así pues, el desafío es transformar la capacidad y no simplemente aumentar el personal.

La FPNUL ahora proporciona mucho más que una presencia humana. Una fuerza internacional tiene una cadena de suministro, medios de transporte, comunicaciones, instalaciones permanentes y capacidad de vigilancia. Cuando desaparece, el espacio que deja atrás no sólo se mide por el número de soldados que salen del territorio. Algunas de sus funciones deben reanudarse, otras pueden ser innecesarias y algunas deben repensarse completamente en torno a las responsabilidades del ejército libanés.

El desafío también es geográfico. El ejército debe estar suficientemente presente en el sur para controlar el terreno mientras continúa realizando sus misiones en el resto del país. El fortalecimiento masivo en el sur no puede lograrse debilitando permanentemente los arreglos de seguridad en otros lugares. Además, esta es una de las razones por las que el apoyo a las Fuerzas de Seguridad Interna está asociado con el apoyo al ejército: cuanto más recursos se concentra el ejército en el Sur, más las demás instituciones deben poder asumir ciertas misiones de seguridad interna.

Los cinco mil millones dan una indicación de la profundidad de la transformación propuesta. Aunque la cantidad todavía debe ser confirmada formalmente, muestra que después de FINUL es un problema con la estructura militar antes de ser un problema de despliegue.

París no trajo los cinco mil millones

El propósito de la reunión del 18 de septiembre fue precisamente preparar el futuro apoyo internacional al ejército y a las fuerzas de seguridad. Congregó a funcionarios libaneses, franceses, jordanos, estadounidenses, árabes y europeos y a representantes de organizaciones internacionales. However, the information from the discussions does not indicate any overall financial commitment corresponding to the magnitude of the need mentioned before the Parliamentary Committee.

La reunión fue preparatoria. Se trataba de determinar las necesidades, coordinar los asociados y preparar una futura conferencia. La delegación libanesa presentó informes para explicar las demandas del ejército y las fuerzas de seguridad interna. Joseph Aoun pidió que se estableciera una hoja de ruta y un calendario claro para la verdadera conferencia de apoyo. El Rey Abdullah II, por su parte, indicó que debía celebrarse una nueva reunión antes de fin de año para evaluar los progresos realizados.

Esta arquitectura diplomática demuestra que aún no se adquiere financiación. Las necesidades son conocidas o bajo definición, pero los compromisos siguen siendo construidos. Una fuente de medios de comunicación también informó de que la fecha final de la conferencia de apoyo aún no se había fijado y dependía de consultas diplomáticas dirigidas por París y Ammán.

En otras palabras, el Estado libanés ya se está preparando para la transferencia de responsabilidades, mientras que la financiación total de esta transferencia no es segura.

Este es probablemente el principal riesgo de la secuencia actual.

La trampa de la condicionalidad

Sin embargo, la información más sensible no se refiere a la cantidad. Se refiere a las condiciones que podrían acompañar su financiación.

Según fuentes diplomáticas citadas por varios medios de comunicación, algunos de los asociados internacionales no consideran que la ayuda al ejército sea independiente del archivo de armas de Hezbollah. Una fuente de medios reporta un enfoque estadounidense e saudí que vincula ayuda sustancial a la aplicación de las decisiones del Estado sobre la concentración de armas en sus manos. Otro describe las condiciones consideradas particularmente exigentes por sus propias fuentes y presenta la financiación militar tan estrechamente asociada con los resultados esperados en el Sur.

Debe hacerse una distinción entre el hecho establecido y la información de antecedentes. Los Estados Unidos y la Arabia Saudita no han anunciado públicamente esa fórmula en los documentos proporcionados: esa cantidad de armas retiradas tendrá derecho a tal suma. Tampoco contiene un documento que detalla una condición financiera oficial. Por otra parte, varias fuentes de medios convergen en la idea de que los donantes quieren que el fortalecimiento del ejército produzca un cambio concreto en el control de las armas y el territorio.

El problema es entonces casi mecánico. Si el ejército necesita varios miles de millones para adquirir las capacidades para asumir el post-FINUL, pero algunos de estos miles de millones dependen de su capacidad para cumplir primero ciertas misiones, la institución se enfrenta a una difícil ecuación:debe producir los resultados que justificarán la ayuda con medios que exige precisamente porque les falta.

Aquí es donde la posición francesa tiene un significado particular. Fuentes diplomáticas describieron a París como favoreciendo un enfoque más gradual. La ayuda debe permitir al ejército construir sus capacidades antes de que se impongan todos los objetivos políticos y de seguridad. Este método también tiene por objeto impedir que una institución concebida como garante de la estabilidad nacional se sitúe demasiado rápidamente en el centro de un enfrentamiento interno.

Una misión militar más allá de la frontera

Tampoco se puede separar la cuestión de los cinco mil millones de personas de la evolución del papel que los socios extranjeros quieren que el ejército juegue. El discurso público habla de soberanía, control territorial y seguridad fronteriza. Pero la misión prevista es más amplia: el ejército también debe convertirse en el principal instrumento para la concentración de armas en manos del Estado.

Esta transformación es considerable. Ya no se trata de desplegar unidades a Israel. El objetivo es que la institución militar sea el garante de un nuevo equilibrio interno.

Joseph Aoun formuló explícitamente esta orientación en París al afirmar que la protección del Líbano, su soberanía y estabilidad deben ser responsabilidad de las instituciones militares y de seguridad del Estado. También dijo que se habían comenzado a aplicar decisiones difíciles. El rey Abdullah II ha vinculado el fortalecimiento del ejército a su capacidad de manejar archivos internos y de asegurar la concentración de armas en manos del Estado.

La financiación entonces se vuelve política. Los cinco mil millones, si realmente se corresponden con la estimación de la institución militar, no sólo se utilizarían para reemplazar las capacidades internacionales. Ayudarían a construir un ejército que ocuparía un lugar mucho mayor en la organización de la seguridad nacional.

Esta diferencia explica por qué los donantes quieren saber exactamente lo que van a financiar.

La retirada israelí complica aún más la ecuación

Una fuente parlamentaria plantea una cuestión particularmente delicada en este contexto: ¿cómo puede hacerse que el Estado se haga cargo de la defensa de las fronteras y la soberanía sin darle las capacidades militares correspondientes, mientras que Israel mantiene posiciones en el Sur? La misma fuente cuestiona las garantías del Líbano contra un avance israelí al norte del río Litani si Hezbollah entregó sus armas sin que el ejército hubiera sido fortalecido de antemano.

Este es un argumento de una fuente y no una conclusión que debe repetirse como certeza. Pero revela el corazón del desacuerdo sobre el calendario.

Por parte de los socios del Líbano, la concentración de armas en manos del Estado debe permitir la estabilización del Sur y facilitar la retirada israelí. Para aquellos que defienden una secuencia inversa, el retiro israelí y el fortalecimiento previo del ejército deben crear las condiciones para tratar el archivo de armas.

Ambos razonamientos formalmente persiguen el mismo resultado, pero su orden es opuesto.

Esta cuestión de secuencia podría ser más decisiva que la cantidad final de ayuda. Incluso si mañana se prometieran cinco mil millones, su utilización seguiría dependiendo de cómo se coordinaran el retiro israelí, el despliegue del ejército, el tratamiento de las armas y el establecimiento del acuerdo sucesor a la FPNUL.

Cinco mil millones, pero ¿cuántos años?

Otra persona desconocida merece ser destacada. La información disponible no indica si los cinco mil millones representan una necesidad inmediata, un programa multianual o todas las inversiones necesarias para una transformación sostenible del ejército.

Esta falta de detalle es esencial. Cinco mil millones más de un año sería una operación excepcional. La misma cantidad difundida durante varios años sería un programa de modernización a largo plazo. Las consecuencias presupuestarias, militares y políticas serían muy diferentes.

La financiación también podría dividirse en varias categorías. Algunos socios pueden proporcionar equipo directamente en lugar de dinero. Otros pueden financiar la capacitación. Algunos pueden apoyar infraestructuras o sistemas de monitoreo. Los países árabes podrían participar financieramente, mientras que los Estados con industrias militares traerían equipo.

Probablemente en esta forma se negociará el apoyo futuro: no un solo cheque de cinco mil millones, sino un conjunto complementario de compromisos.

Sin embargo, este método es débil. Cuanto más financiación se fragmenta entre los donantes, más compleja será la coordinación. Cada Estado tiene sus propias reglas, prioridades y a veces condiciones políticas. El ejército puede entonces recibir equipo sin las piezas de repuesto necesarias, o obtener sistemas que dependen permanentemente del país proveedor.

Así que la pregunta no es sólo para recaudar cinco mil millones. Es preciso crear una capacidad coherente.

El Estado libanés también tendrá que pagar

Joseph Aoun añadió en París un elemento que rara vez destacó: la ayuda internacional no puede ser la única financiación de las instituciones militares y de seguridad indefinidamente. A medida que se recuperen las finanzas públicas, el Estado libanés tendrá que asumir una proporción cada vez mayor de sus costos.

Esta declaración aborda el problema estructural. Un ejército puede ser modernizado por donaciones extranjeras. No puede funcionar sosteniblemente sólo gracias a ellos. Los gastos en curso son los saldos, el mantenimiento, el combustible, la infraestructura y la renovación del equipo.

Por lo tanto, el modelo futuro debe ser sostenible después de que los donantes se hayan ido.

Esto es especialmente importante si el ejército retoma las funciones que desempeña actualmente una misión financiada internacionalmente. El Líbano podría tener éxito en la transición militar, al tiempo que crea una carga presupuestaria que no puede mantener unos años después.

Así pues, el debate sobre los cinco mil millones está directamente relacionado con el debate sobre las finanzas públicas. El apoyo internacional puede financiar la transformación inicial. La sostenibilidad del esquema dependerá entonces de la capacidad del Estado para financiar su propio aparato de seguridad.

El número que requiere mirar más allá de los discursos

Los cinco mil millones todavía deben ser confirmados y detallados formalmente. Sería prematuro hacerlo un presupuesto acordado después de la FINAL. Pero la información atribuida a la fuente parlamentaria ya tiene un valor: revela la brecha entre la simplicidad del discurso político y la complejidad de su ejecución.

Decir que el ejército sustituirá gradualmente a la FPNUL es fácil. Dar al ejército los medios para hacerlo es mucho menos. La vigilancia, la movilidad, las comunicaciones, el mantenimiento, la protección de las fronteras y el aumento de la presencia militar en el Sur deben financiarse sin debilitar la seguridad del resto del territorio. Al mismo tiempo, deben fortalecerse las Fuerzas de Seguridad Interna. Por último, debemos organizar este aumento del poder en el mismo momento en que se encomienda al ejército el expediente político explosivo de la concentración de armas en manos del Estado.

Por consiguiente, la cifra de 5.000 millones plantea la cuestión de que la diplomacia no puede evitar por mucho tiempo:¿Los socios del Líbano realmente quieren financiar al ejército capaz de llevar a cabo la misión que están pidiendo, o quieren obtener los resultados políticos primero antes de comprometer los recursos necesarios?

La respuesta determinará en gran medida la credibilidad del post-FINUL. El peligro no es sólo que ninguna fuerza internacional sustituya la misión actual. Es que se designe oficialmente a las Fuerzas Armadas Libanesas para reemplazarla antes de que hayan recibido los recursos materiales, financieros y operacionales correspondientes a esa responsabilidad.