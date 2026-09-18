ONU: visas para Irán, negativa para los palestinos

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La administración de Donald Trump ha autorizado al presidente iraní Massoud Pezeshkian, Ministro de Relaciones Exteriores Abbas Araghchi y una pequeña delegación a Nueva York para la Asamblea General de la ONU. La decisión viene cuando Estados Unidos e Irán han estado en guerra durante más de seis meses. Se contrapone, sobre todo, con la tomada por Washington el día anterior: al Presidente palestino Mahmoud Abbas y a su delegación se le negaron visados para participar en la misma reunión diplomática.

Washington abre ONU a líderes iraníes

El jueves 17 de septiembre, el Departamento de Estado de los Estados Unidos anunció que había aprobado los visados de la « delegación principal » iraní y el personal requerido para su participación en la semana de alto nivel de la Asamblea General.

Esta delegación incluye a Massoud Pezeshkian y Abbas Araghchi. Sin embargo, será más pequeño que el enviado por Teherán el año anterior.

La decisión es particularmente notable debido al estado de las relaciones entre Washington y Teherán. Ambos países han participado durante más de seis meses en un conflicto que todavía no se ha resuelto diplomáticamente.

Actualmente no hay acuerdo sobre dos cuestiones clave. La primera se refiere al Estrecho de Ormuz y las condiciones para el retorno al tráfico marítimo normal. La segunda se refiere a la posible reanudación de las negociaciones sobre el programa nuclear iraní.

Por lo tanto, la presencia de Pezeshkian y Araghchi en Nueva York no significa que Washington relaje su política hacia la República Islámica.

Las sanciones estadounidenses siguen vigentes. Las autoridades estadounidenses también siguen considerando a Irán como un Estado que apoya el terrorismo. Washington también ha lanzado en las últimas semanas una nueva campaña para cortar lo que presenta como circuitos financieros esenciales para Teherán.

Visados iraníes: obligaciones relacionadas con la sede de las Naciones Unidas

Para justificar la autorización otorgada a los funcionarios iraníes, el Departamento de Estado invocó las obligaciones estadounidenses como país anfitrión de la sede de las Naciones Unidas.

Los Estados Unidos tienen una flexibilidad especial con respecto a las delegaciones extranjeras que visitan la sede de la organización internacional en Nueva York. Esta situación no les impide imponer ciertas restricciones.

Washington anunció que los funcionarios iraníes permanecerían sujetos a restricciones de viaje durante su estancia. También estarán sujetos a restricciones sobre la compra de productos de lujo y otros bienes.

Las delegaciones iraníes anteriores ya habían estado sujetas a normas estrictas. Sus viajes a Nueva York estaban muy restringidos en torno a la sede de las Naciones Unidas, la misión iraní y los lugares autorizados.

También se ha impedido a los funcionarios iraníes hacer ciertas compras, en particular en las marcas mayoristas estadounidenses accesibles por los miembros.

Este año, Washington añade otra limitación: la delegación autorizada para entrar en los Estados Unidos será más pequeña que la de 2025.

Mahmoud Abbas privado de un visado para la misma Asamblea General

El contraste es mucho más marcado, ya que el anuncio relativo al Irán llega sólo un día después de una decisión opuesta sobre los palestinos.

La administración Trump rechazó los visados solicitados por el Presidente de la Autoridad Palestina Mahmoud Abbas y miembros de su delegación para participar en la Asamblea General.

Washington permite así a los altos funcionarios de un país con el que Estados Unidos está directamente en guerra viajar a Nueva York, al tiempo que se niega a unirse a la delegación política palestina liderada por Mahmoud Abbas.

Sin embargo, el Departamento de Estado proporciona bases separadas para ambas decisiones.

En el caso iraní, Washington destacó sus obligaciones con los países anfitriones y autorizó a una pequeña delegación, bajo graves limitaciones.

Con respecto a los palestinos, la administración de los Estados Unidos culpó a la Autoridad Palestina, entre otras cosas, por sus acciones ante los tribunales internacionales y su política de pago de las prestaciones a los palestinos detenidos por Israel.

Los Estados Unidos acusan también a la Autoridad Palestina de tratar de « internacionalizar » el conflicto israelo-palestino, incluso mediante sus apelaciones ante la Corte Internacional de Justicia y la Corte Penal Internacional.

La administración Trump considera que estas medidas son incompatibles con los compromisos que espera de los dirigentes palestinos en el contexto de un acuerdo negociado con Israel.

Dos estatutos diferentes en las Naciones Unidas

Las diferencias de trato también se producen en un marco jurídico y diplomático particular.

Los Estados Unidos no reconocen a la Autoridad Palestina como el gobierno de un Estado Miembro de pleno derecho de las Naciones Unidas. Palestina tiene la condición de observador no miembro con las Naciones Unidas.

Por otra parte, el Irán ha sido Estado Miembro de las Naciones Unidas desde 1945. Por consiguiente, su delegación representa a un miembro pleno de la organización basada en los Estados Unidos.

Este estado no elimina todas las restricciones estadounidenses. Washington ya ha restringido el viaje de funcionarios extranjeros y puede, en determinadas circunstancias, rechazar visados o desalentar determinadas solicitudes.

Pero la situación actual produce una imagen diplomática inusual: Massoud Pezeshkian podrá acceder a la Asamblea General, mientras que Mahmoud Abbas no podrá regresar físicamente a ella al jefe de su delegación.

Sin embargo, no se suprime la representación palestina en las Naciones Unidas. Los diplomáticos palestinos ya acreditados pueden seguir participando en la labor de la organización.

Autoridad Palestina denuncia medida punitiva

La Autoridad Palestina condenó la negativa de Estados Unidos y desafió los argumentos de Washington.

Afirma su compromiso con una solución política negociada al tiempo que defiende su derecho a utilizar las instituciones internacionales para obtener un reconocimiento más amplio del Estado palestino y para impugnar ciertas políticas israelíes.

Su Departamento de Relaciones Exteriores considera que las restricciones impuestas a sus funcionarios no promueven la paz ni la lucha contra la violencia.

Los dirigentes palestinos también argumentan que esas medidas debilitan a los agentes en favor de una solución política biestatal. Al mismo tiempo, acusa a Israel de comprometer esta perspectiva mediante proyectos de colonización, ocupación y anexión.

Washington presenta una lectura diferente. La administración Trump ha criticado desde hace mucho tiempo a la Autoridad Palestina por algunas de sus políticas y considera sus acciones judiciales internacionales contra Israel como un obstáculo al proceso diplomático que favorece.

Por lo tanto, la controversia va más allá de la emisión de visados por sí sola. Afecta la situación internacional de Palestina, su estrategia diplomática y judicial y las condiciones impuestas por los Estados Unidos a sus relaciones con la Autoridad Palestina.

La delegación iraní permitió a pesar de la guerra

Sin embargo, la situación iraní sigue siendo excepcional en su contexto militar.

Los Estados Unidos e Irán participan directamente en conflictos, mientras que las tensiones se extienden a las principales rutas marítimas del Oriente Medio.

El Estrecho de Ormuz sigue siendo el centro de la confrontación. Las perturbaciones del transporte marítimo en esta zona estratégica han contribuido a las tensiones en los mercados mundiales de energía.

En el Mar Rojo, los ataques de los yemeníes Houthis, apoyados por Irán, contra la infraestructura saudí y el transporte comercial también agravan los riesgos. Las dificultades simultáneas en estas dos rutas de transporte contribuyeron al aumento de los precios mundiales del petróleo.

A pesar de este enfrentamiento, Washington decidió permitir que Pezeshkian y Araghchi defendieran la posición de Irán directamente ante las Naciones Unidas.

Sin embargo, no se anunciaron reuniones con funcionarios estadounidenses. Por lo tanto, la expedición de visados no es una indicación de la reanudación del diálogo bilateral.

Pezeshkian y Araghchi bajo fuertes restricciones en Nueva York

Sin embargo, la semana de alto nivel de la Asamblea General ofrecerá a la diplomacia iraní una rara oportunidad para los contactos internacionales en el mismo lugar.

Massoud Pezeshkian puede presentar la posición de Teherán ante los Estados Miembros. Abbas Araghchi, por su parte, podrá aumentar las reuniones con sus homólogos al margen de las reuniones oficiales.

Estas reuniones pueden permitir intercambios directos o indirectos sobre el conflicto, el Estrecho de Ormuz y la Potencia nuclear iraní. Sin embargo, no hay indicios de que conducirán a negociaciones formales con Washington.

Las restricciones estadounidenses también recordarán la naturaleza especial de esta presencia iraní. Los visados dan a los dirigentes iraníes acceso a la labor de las Naciones Unidas, pero no a una libertad general de circulación en los Estados Unidos.

La administración de Trump mantiene así dos decisiones paralelas a unos días antes de la apertura de la reunión de Nueva York: una pequeña delegación iraní podrá entrar en los Estados Unidos a pesar de la guerra, bajo restricciones estrictas, mientras que Mahmoud Abbas y su delegación palestina permanecerán sin visados.