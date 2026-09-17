En París, Aoun, Macron y Abdallah II hablan del Líbano

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El presidente libanés Joseph Aoun, su homólogo francés Emmanuel Macron y el rey Abdullah II de Jordania se reunieron el jueves 17 de septiembre de 2026 en París para coordinar su acción en favor del Líbano, con la prioridad del fortalecimiento del ejército libanés y de las Fuerzas de Seguridad Interna. La reunión tripartita del National Invalid Hotel precedió a una reunión preparatoria internacional para determinar las necesidades de las instituciones militares y de seguridad libanesas. Los tres dirigentes también abordaron la escalada regional, la situación en el Líbano meridional y las formas de evitar un vacío de seguridad después del final previsto del mandato de Finul.

La reunión de París debe preparar una conferencia internacional más amplia para apoyar al ejército y las fuerzas de seguridad libanesas. Joseph Aoun preguntó que las discusiones conducen a una hoja de ruta clara y un calendario. El Presidente del Líbano presentó el fortalecimiento de esas instituciones como esenciales para el ejercicio de la soberanía de los Estados sobre todo el territorio.

Aoun, Macron y Abdullah II se reunieron en los Inválidos

La reunión entre los tres Jefes de Estado tuvo lugar antes de la apertura de la reunión preparatoria organizada en el marco del proceso de Aqaba, iniciativa lanzada por el Rey Abdullah II de Jordania.

Las deliberaciones se centraron principalmente en los mecanismos para aumentar la cooperación y la coordinación entre Francia, el Líbano y Jordania.

París y Ammán tratan de movilizar a más asociados en las instituciones de seguridad del Líbano. Beirut, por su parte, quiere transformar esta movilización diplomática en compromisos concretos que permitan al ejército y a las Fuerzas de Seguridad Interna aumentar sus capacidades.

Los tres dirigentes destacaron la importancia de la nueva reunión del proceso de Aqaba en Francia. Este marco debería permitir a los socios del Líbano evaluar colectivamente las necesidades de su ejército y luego coordinar su asistencia.

La cuestión va más allá de la mera financiación de las fuerzas armadas.

El Líbano debe aumentar las capacidades de su ejército cuando se pide que ejerza mayores responsabilidades en el sur del país. Al mismo tiempo, la terminación del mandato de la Fuerza Provisional de las Naciones Unidas en el Líbano plantea la cuestión de la organización de seguridad tras su partida.

En este contexto, Francia, Jordania y el Líbano quieren preparar una respuesta internacional coordinada.

Apoyo al Ejército Libanés en el centro de la reunión

La prioridad de la reunión de París es la capacidad operacional del ejército libanés.

Joseph Aoun defendió un enfoque a largo plazo. El Líbano, explicó en la reunión preparatoria, no está buscando una sucesión de ayudas especiales o soluciones temporales.

Beirut quiere cooperación para que las instituciones militares y de seguridad puedan planificar sus necesidades y desarrollar sus capacidades de manera sostenible.

Esta distinción es importante. La ayuda internacional al ejército libanés ha permitido a la institución mantener su funcionamiento a pesar del colapso financiero del país. La reunión de París busca ir más allá de esta lógica urgente.

Las necesidades incluyen el equipo, la logística, la capacitación y el desarrollo de la capacidad operacional.

Al prepararse para la reunión, la Presidencia del Líbano había indicado que el objetivo era proporcionar al ejército los medios y recursos necesarios para cumplir con eficacia sus responsabilidades. Las prioridades deben definirse sobre la base del plan de acción y las necesidades identificadas por la propia institución militar.

Las Fuerzas de Seguridad Interna también forman parte de los arreglos.

El razonamiento de Beirut es que el fortalecimiento de los ISP permite una mejor división de responsabilidades de seguridad. Una fuerza policial interna con recursos suficientes puede asumir sus propias tareas e impedir que el ejército se movilice en tareas que están lejos de sus prioridades militares.

Joseph Aoun pide una hoja de ruta

El Presidente del Líbano pidió que la reunión no permaneciera en la etapa de las declaraciones políticas.

Espera que el proceso lleve a una hoja de ruta para la futura conferencia internacional y un calendario claro para su organización.

Joseph Aoun propuso que se estableciera un mecanismo transparente para determinar prioridades, supervisar los compromisos contraídos por los asociados y verificar que la ayuda llegara efectivamente a los sectores en que se necesita.

El Presidente presentó el proceso de Aqaba como marco para reunir a los socios del Líbano en torno a objetivos comunes.

Sobre todo, ha puesto la cuestión militar en la cuestión más amplia de la autoridad del Estado.

Para Joseph Aoun, el ejército y los diversos servicios de seguridad realizan misiones diferentes pero complementarias. El Estado no puede imponer su autoridad sobre todo el territorio de manera duradera sin las instituciones militares y de seguridad capaces de estar presentes en él.

El Jefe de Estado del Líbano afirmó que el Líbano había decidido confiar la protección de su soberanía, seguridad y estabilidad a sus instituciones oficiales.

Pidió a los asociados internacionales que acompañaran esta dirección.

Macron quiere construir capacidades militares

Emmanuel Macron también situó al ejército libanés en el centro del acuerdo propuesto.

El Presidente de Francia considera esencial su fortalecimiento para que el Estado libanés pueda ejercer su plena autoridad en el Sur.

París vincula varios elementos: la retirada de las fuerzas israelíes de los territorios libaneses ocupados, el despliegue de las fuerzas libanesas y el desarrollo de las capacidades necesarias para garantizar la seguridad a largo plazo.

Emmanuel Macron defendió así un retiro progresivo israelí acompañado simultáneamente por un fortalecimiento del ejército libanés.

La lógica francesa es evitar que un retiro o un cambio en el sistema internacional crea un vacío de seguridad.

El Presidente francés dijo que el apoyo al ejército debería permitirle asumir plena responsabilidad por las responsabilidades del Estado libanés en el Sur.

También anunció su intención de continuar sus contactos con el presidente estadounidense Donald Trump para garantizar el cumplimiento de los compromisos de Israel bajo los arreglos que se están discutiendo.

Esta dimensión sitúa a Washington en el centro de la ecuación, aunque la reunión de París sea llevada políticamente por Francia, Jordania y Líbano.

Líbano meridional en el centro de las deliberaciones

Antes de la reunión tripartita, Joseph Aoun se había reunido con Emmanuel Macron en el Élysée.

El Presidente del Líbano llegó al palacio presidencial francés a las 8.30 horas de París, o a las 9.30 horas, en Beirut.

Esta reunión bilateral permitió a los dos Presidentes abordar la situación en el Líbano, en particular los acontecimientos en el Sur.

Joseph Aoun y Emmanuel Macron discutieron los esfuerzos para poner fin a los ataques y negociaciones israelíes con el Líbano, los Estados Unidos e Israel.

El Presidente del Líbano informó a su homólogo francés sobre la situación sobre el terreno y los retos del período siguiente a la presencia del Finul.

Beirut insiste en un principio: los compromisos del Líbano no pueden producir estabilidad duradera si continúan las violaciones israelíes y los territorios libaneses permanecen ocupados.

Por lo tanto, Joseph Aoun pidió a los asociados del Líbano que trabajaran en pro de la plena aplicación de los compromisos contraídos y consideraran la soberanía y la integridad territorial del país como principios que no pueden aplicarse selectivamente.

París ya se está preparando para el post-Final

La cuestión del Finul es uno de los dossiers más importantes de la cita parisina.

La misión de las Naciones Unidas en el sur del Líbano se acerca al final de su mandato. La perspectiva de su retirada obliga a los asociados internacionales a reflexionar ahora sobre el mecanismo que puede acompañar al ejército libanés después de este plazo.

Emmanuel Macron expresó sus reservas sobre el fin de la misión de la ONU. Sin embargo, considera necesario preparar el período siguiente en la práctica.

Francia trabaja con Italia en posibles escenarios.

Joseph Aoun dio la bienvenida a la iniciativa emprendida por Emmanuel Macron con el Presidente del Consejo italiano Giorgia Meloni para preparar al post-Final.

Los debates incluyen la posibilidad de una presencia internacional diferente de la misión actual. Sin embargo, los contornos de un posible nuevo dispositivo todavía están por determinar.

París insiste en un punto: una fuerza internacional no debe reemplazar al ejército libanés.

Su función sería apoyar a la institución militar nacional, mientras que ejercería las responsabilidades de la soberanía de los Estados.

Por consiguiente, los debates se centraron en las misiones que podrían confiarse a un futuro mecanismo internacional, su condición, composición y cómo trabajaría con las fuerzas libanesas.

Representantes estadounidenses, europeos y árabes en París

La reunión preparatoria no se limitó a las delegaciones de Francia, el Líbano y Jordania.

También participaron representantes de los Estados Unidos, el Canadá, los países árabes, la Unión Europea y las organizaciones internacionales.

La delegación estadounidense incluyó al General Joseph Clearfield, que dirigió el grupo de coordinación militar sobre el Líbano, así como al embajador estadounidense en Beirut, Michel Issa.

Esta participación amplía el alcance de la reunión.

El objetivo es precisamente evitar la multiplicación de la ayuda bilateral sin coordinación. Los socios deben tener una evaluación común de las necesidades militares e identificar las áreas en las que cada uno puede intervenir.

Por consiguiente, la reunión de París todavía no es la principal conferencia de donantes solicitada por Beirut.

Es un paso preparatorio.

Los participantes deberían determinar las necesidades, debatir las misiones militares futuras y preparar compromisos que puedan examinarse en un formato internacional más amplio.

Abdullah II pide un rápido fortalecimiento del ejército

El rey Abdullah II destacó la urgencia de apoyar al ejército libanés.

El soberano jordano considera que los asociados internacionales tienen la responsabilidad colectiva de fortalecer la institución y permitirle llevar a cabo sus tareas.

Jordania desempeña un papel especial en esta secuencia, ya que la reunión de París es parte del proceso de Aqaba.

Esta iniciativa, lanzada por Abdallah II en 2015, se concibió originalmente como marco para la coordinación internacional sobre cuestiones de seguridad y lucha contra el terrorismo. La reunión en París adapta este formato a las necesidades específicas del Líbano.

Amman también tiene una importante cooperación militar con varios países occidentales.

Francia y Jordania aprovecharon la visita del Rey a París para fortalecer su asociación de defensa bilateral. Ambos países han firmado un acuerdo de cooperación militar.

En su declaración conjunta, París y Ammán confirmaron su compromiso de apoyar a las Fuerzas Armadas Libanesas, evaluar sus necesidades y mejorar la coordinación entre los asociados que prestan asistencia.

Gaza y escalada regional también examinaron

La reunión de Aoun-Macron-Abdallah II no se limitó al Líbano.

Los tres dirigentes examinaron la escalada regional y pidieron que se intensificaran los esfuerzos internacionales para lograr una escalada sostenible.

Se mencionó la situación en la Franja de Gaza, la Ribera Occidental y Jerusalén Oriental.

Joseph Aoun defendió un enfoque más amplio de la seguridad regional.

El Presidente del Líbano considera que la seguridad de los diversos países del Oriente Medio es interdependiente. Pidió una estrategia regional basada no sólo en la cooperación en materia de seguridad, sino también en proyectos de energía conjuntos y cooperación económica y política.

Esta dimensión regional también explica la presencia de Jordania en el formato parisino. Amman participa directamente en varias cuestiones regionales y mantiene estrechas relaciones con Washington, París y Beirut.

Pero el caso libanés sigue siendo el principal tema operacional del día.

Reconstrucción, energía y cooperación francesa-libanesa

La reunión bilateral entre Joseph Aoun y Emmanuel Macron también ayudó a abordar cuestiones más allá del apoyo militar.

El Presidente del Líbano recordó la importancia de una conferencia sobre reconstrucción.

Beirut espera que la movilización internacional de sus instituciones de seguridad vaya acompañada de apoyo para la reconstrucción de las zonas afectadas por los enfrentamientos y las operaciones militares.

Joseph Aoun y Emmanuel Macron también discutieron la cooperación económica y energética.

Los temas abarcados incluyen la reanudación de las actividades de exploración de petróleo y gas en bloques extraterritoriales libaneses.

Los dos Presidentes acordaron mantener contactos sobre estas cuestiones.

Sin embargo, el aspecto económico sigue siendo distinto del objetivo inmediato de la reunión del 17 de septiembre: definir cómo los socios del Líbano pueden fortalecer eficazmente su ejército y sus fuerzas de seguridad.

París quiere pasar de las intenciones a las necesidades concretas

Así pues, la reunión del 17 de septiembre es un paso preparatorio en lugar de una conferencia definitiva de compromiso financiero.

Los participantes deben transformar una voluntad política ampliamente compartida en una lista de necesidades y mecanismos de cooperación.

Para el ejército libanés hay muchas necesidades: equipo, logística, capacitación, inteligencia, vigilancia, movilidad y capacidades especializadas.

El reto es tanto más importante como la institución debe mantener simultáneamente la seguridad interna, fortalecer su presencia en el Sur y prepararse para asumir más responsabilidad después de la Final.

El apoyo a los ISP responde al mismo razonamiento. Al fortalecer las fuerzas de seguridad internas, los socios quieren que el ejército concentre más recursos en sus misiones militares.

La reunión de Franco-Líbano-Jordania proporciona el marco político para esta movilización.

El siguiente paso será transformar el trabajo preparatorio en París en una conferencia internacional capaz de obtener compromisos precisos. Joseph Aoun pidió un horario y una hoja de ruta. Los asociados deben determinar ahora la fecha de esta conferencia, los medios que están dispuestos a comprometerse y el mecanismo que acompañará al ejército libanés a medida que se acerca al final del mandato de la Final.