ANTES DE ISLAM: CUANDO ARABS SIEMPRE ESTÁ EN EL CORAZÓN DEL MUNDO CRISTIANO

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Heraclius, Persia, árabes cristianos y lo que esta historia todavía nos enseña acerca del Líbano

Por Bernard Raymond JABER

Hay un error de perspectiva profundamente arraigado en nuestra forma moderna de ver la historia del Oriente Medio: proyectamos en el siglo VII las categorías religiosas y políticas que formaron después de ella.

Estamos felices de imaginar, por un lado, un mundo « cristiano » identificado con Bizancio y Europa, y, por otro lado, un mundo « árabe » que casi espontáneamente asociamos con el Islam. Sin embargo, a principios del siglo VII esta oposición aún no existía.

El Islam acaba de aparecer. Y durante siglos, los árabes han sido cristianos. Tienen sus tribus, sus líderes, sus obispos, sus monasterios, sus poetas, sus soldados. Viajan entre Siria, Palestina, Mesopotamia y la península árabe. Algunos son aliados de Constantinopla, otros viven en el espacio político persa, mientras otros conservan una gran autonomía.

Comprender esta realidad cambia profundamente nuestra lectura del nacimiento del Islam y, más ampliamente, la historia del cristianismo oriental.

Los árabes no esperan que el Islam entre en la historia

Los árabes de los siglos VI y VII no viven en un desierto aislado del resto del mundo. La península árabe y sus márgenes están atrapados en un gigantesco sistema comercial que une Constantinopla, Antioquía, Damasco, Jerusalén, Alejandría, Mesopotamia, Persia, Yemen y el Mar Rojo.

Dos grandes poderes dominan entonces esta parte del mundo: el Imperio Romano Oriental, que ahora llamamos bizantino, y el Imperio Sasánido Persa. Pero entre estos dos imperios existe un mundo árabe entero.

En el lado bizantino están los Ghassanids, una dinastía árabe cristiana que desempeña un papel como poder fronterizo y proporciona contingentes militares al Imperio. En el lado persa, los lakhmides de Hira constituyen durante siglos otro reino árabe, vinculado a los sánidas. Hira también se convirtió en un importante hogar de la cultura árabe y el cristianismo.

Esto es lo que debemos entender: la frontera entre Bizancio y Persia no es una frontera entre « cristianos » y « árabes ». Los árabes están presentes en ambas partes. Por lo tanto, la identidad árabe precede en gran medida a la identidad musulmana.

614: Jerusalén cae

En 614, la guerra de siglos entre Roma y Persia tomó un giro dramático. Los ejércitos sánidas de Khosro II se apoderaron de Jerusalén. La ciudad está experimentando violencia muy grave. Los santuarios cristianos son destruidos o dañados y la reliquia conocida como la Verdadera Cruz se lleva a territorio persa.

La conquista de Jerusalén abrió entonces el camino hacia una ocupación sassanista más amplia del Oriente Medio. Los persas también toman Egipto. El Imperio Bizantino entonces aparece cerca del colapso. Constantinopla parece haber perdido una parte considerable de su Este.

Para las poblaciones cristianas de Siria y Palestina, el choque es inmenso. Y es precisamente en este contexto histórico que aparece un texto extraordinariamente interesante: el Surah Ar-Rûm del Corán.

El Corán habla de los romanos

Surah XXX comienza con la evocación de la derrota del Rum, es decir, los Romanos Orientales, y luego anuncia que después de su derrota volverán a ser victoriosos en unos pocos años.

El alcance histórico del pasaje es considerable. Significa que la comunidad alrededor de Muhammad no está intelectualmente cortada de los acontecimientos que sacuden el mundo Romano-perso. Lo que está sucediendo en Jerusalén, Siria y el Imperio Romano Oriental cuenta.

Por lo tanto, la península árabe no es un universo herméticamente cerrado al que apareció de repente una religión sin un ambiente histórico. Pertenece al espacio de la antigüedad tardía: un mundo atravesado por el judaísmo, diferentes formas de cristianismo, tradiciones árabes, cultura griega, cultura siria, poder persa y redes comerciales que unen todas estas sociedades.

El Islam nace dentro de este mundo cambiante, no fuera de él.

Entonces viene lo imposible: Heraclius revierte la guerra

Cuando Heraclius tomó el poder en Constantinopla en 610, la situación bizantina fue catastrófica. Sin embargo, unos años más tarde, lanzó una contraofensiva que llevó a sus ejércitos al corazón del sistema sánido.

En 627, la victoria bizantina se convirtió en decisiva. En 628 Persia aceptó la paz y restauró los territorios conquistados. La reliquia de la Cruz finalmente se recupera y vuelve a Jerusalén a principios del año 630 según la cronología generalmente retenida por los historiadores modernos.

Unos años antes, una restauración tan espectacular del poder romano parecería prácticamente imposible. Es esta inversión histórica que da toda su fuerza al paso de Surah Ar-Rûm. Pero la historia tiene una ironía aún más extraordinaria.

Dos imperios salen victoriosos y derrotados a la vez

Heraclius acaba de salvar su Imperio. Persia acaba de ser empujada. La Cruz vuelve a Jerusalén. El viejo orden parece restaurado. No lo es.

Para las dos superpotencias se han agotado por más de veinte años en una gigantesca guerra. Sus ejércitos están debilitados. Sus finanzas son extensivas. Sus provincias fueron devastadas. Sus poblaciones han sido afectadas por la ocupación, la tributación, la violencia y el desplazamiento.

El viejo sistema Romano-perse se acerca a su fin. Y en el mismo momento en que Heraclius cree que ha restaurado el orden mundial, un nuevo poder nace en Arabia.

Pocos años después de que la Cruz regresara a Jerusalén, los ejércitos musulmanes comenzaron sus conquistas. En 636 el ejército bizantino sufrió una gran derrota en Yarmouk. Siria y Palestina están gradualmente fuera de control. Unas décadas más tarde, el Imperio Sassanid desapareció.

En una generación, el sistema político que había estructurado el Oriente Medio durante siglos fue interrumpido.

Pero esto no significa que los árabes de repente se conviertan en musulmanes

La conquista árabe no causó que las antiguas poblaciones desaparezcan instantáneamente. Millones de cristianos siguen viviendo en Siria, Líbano, Palestina, Egipto y Mesopotamia.

Hablan griego, siriaco, copto, armenio y cada vez más árabe. El cristianismo se convierte gradualmente en profundamente árabe-hablante.

Por lo tanto, es necesario invertir una idea aceptada: el cristianismo árabe no es una importación europea al mundo árabe. Pertenece a la historia constitutiva del Oriente Medio. Los árabes eran cristianos antes del Islam.

Historia destruye una ecuación peligrosa: árabe = musulmán

Esta ecuación es históricamente falsa. El árabe es ante todo una realidad lingüística, cultural, histórica y civilizatoria.

El Islam se convertirá obviamente en una de las fuerzas centrales de la civilización árabe. Pero no crea ex nihilo la existencia de árabes, ni borra inmediatamente el cristianismo árabe que lo precede.

Esta distinción sigue siendo fundamental hoy. Nos permite entender por qué el cristiano del Levante no es necesariamente el remanente de una presencia occidental. Puede pertenecer a una tradición que se sumerge profundamente en la historia indígena del Oriente Medio.

El mismo mundo tiene varias civilizaciones

Por lo tanto, el episodio de Heraclius nos obliga a mirar de manera diferente al comienzo del Islam. El cristianismo oriental y el Islam no nacen en dos universos herméticos que de repente se encuentran con la guerra. Pertenecen al mismo enorme espacio histórico.

Comparten territorios. Conocen algunas historias comunes. Están utilizando gradualmente idiomas comunes. Discuten a Dios, Apocalipsis, Abraham, Moisés, María, Jesús, profecía, juicio y vida eterna.

El propio Corán da testimonio de esta proximidad intelectual al universo bíblico y a los acontecimientos del mundo Romano-Este. Surah Ar-Rûm es una manifestación particularmente llamativa.

Por lo tanto, la árabe no es una religión

Esta es probablemente una de las consecuencias intelectuales más importantes de esta historia. La árabe no nació con el Islam. Ella existía antes que él.

Era pagana, cristiana, judía, luego musulmana. Ha atravesado varios imperios, varios idiomas litúrgicos, varias culturas políticas y varias concepciones de lo sagrado.

Por lo tanto, la árabe confusa y el islam equivalen a transformar una civilización en una identidad religiosa única. Pero la historia nos dice exactamente lo contrario. El espacio árabe siempre ha sido plural. Y esta pluralidad no es una anomalía moderna. Pertenece a sus orígenes.

Los árabes cristianos no son « invitados » en el mundo árabe. Tampoco constituyen una presencia accidental tolerada por una mayoría históricamente la única. Pertenecen a una de las capas fundadoras de esta civilización.

Después de las conquistas: los cristianos no desaparecen

Cuando las conquistas árabes musulmanas comenzaron en el siglo VII, no causaron la desaparición inmediata del cristianismo oriental. Durante siglos, muchos de los pueblos de Siria, Palestina, Mesopotamia y Egipto permanecieron cristianos.

Las conversiones al Islam son progresivas. Ellos abarcan generaciones, a veces siglos. Esto significa que después de la conquista, la llamada civilización árabe-musulmana de hoy también fue construida gracias a la obra de poblaciones cristianas que ya vivían en estos territorios.

El idioma árabe se convierte gradualmente en su idioma. El cristiano oriental se convierte en árabe. Y el árabe deja de ser sólo el lenguaje de una población en particular para convertirse en uno de los grandes vehículos intelectuales del mundo mediterráneo y del Cercano Oriente.

Los cristianos participan en el nacimiento de la gran civilización árabe

Los primeros siglos de la era islámica vieron un inmenso movimiento de traducción y transmisión del conocimiento. Los eruditos cristianos, incluidos los eruditos sirios, desempeñan un papel importante en la traducción de obras griegas de medicina, filosofía, matemáticas y ciencia al árabe.

Aristóteles, Galin, Hipócrates y gran parte de la antigua tradición filosófica pasan gradualmente por Siriac y árabe.

Esto significa que la civilización árabe clásica no es sólo el producto de una religión. Es el resultado de una interacción entre varias tradiciones: árabe, islámico, cristiano sirio, griego, persa y mediterránea.

La grandeza de esta civilización surgió precisamente de su capacidad de absorber, traducir, transformar y transmitir. La civilización aparece cuando la identidad deja de tener miedo de la otra.

Tal vez esta es la gran lección olvidada del Este

Una civilización se vuelve fuerte cuando no requiere que todos sus miembros sean idénticos. Se vuelve fuerte cuando logra producir una unidad política capaz de contener varias pertenencias.

Es aquí donde la historia del siglo VII se une directamente a la historia moderna del Líbano. El problema fundamental del Líbano puede no tener varias religiones. Su problema es que nunca resolvió finalmente la cuestión política que plantea esta pluralidad: ¿cómo podemos hacer que varias comunidades religiosas vivan en el mismo Estado sin que alguien pueda imponer su concepción de la sociedad a otros mañana?

La cuestión es mucho más profunda que una distribución administrativa de puestos. Toca sobre la base misma de la legitimidad política.

El Líbano sigue planteando una cuestión de quince siglos de antigüedad

Cuando miramos la historia del Medio Oriente desde Heraclius hasta hoy, descubrimos una continuidad extraordinaria. Los imperios desaparecen. Las fronteras están cambiando. Los idiomas están cambiando. Los regímenes políticos siguen. Pero queda una pregunta: ¿cómo podemos organizar legalmente la coexistencia de comunidades que no necesariamente comparten la misma concepción religiosa del poder, la ley y la sociedad?

Esta pregunta pasa por la historia bizantina. Pasa por la historia islámica. Pasa por la historia otomana. Y todavía cruza Líbano.

Por lo tanto, el problema libanés no puede reducirse a una simple « disputación comunitaria ». Es mucho más serio. Se plantea la cuestión universal de la convivencia política entre las comunidades cada una con una memoria histórica, una concepción de lo sagrado y a veces una visión diferente de la relación entre religión y poder.

La mayoría digital no es suficiente para crear legitimidad

Uno de los errores más peligrosos es creer que la democracia podría resolver mecánicamente este problema a través de la mera regla de la mayoría.

En una sociedad homogénea, el principio de la mayoría puede funcionar con relativa facilidad. En una sociedad profundamente plural, puede convertirse en explosiva. Porque cuando la mayoría no es sólo un electoral sino también un religioso o una comunidad, una minoría puede percibir cada elección como una amenaza existencial.

La democracia deja de ser una alternancia política. Se convierte en una batalla demográfica. Y cuando una comunidad comienza a creer que su futuro depende del número de sus hijos, el número de sus votantes o su capacidad militar, el estado comienza a desintegrarse.

La cuestión central no es, ¿quién es la mayoría? La pregunta debe hacerse: ¿qué derechos nunca pueden ser retirados de nadie, independientemente del cambio demográfico en el país? Ahí es donde realmente comienza el estado de derecho.

La minoría debe poder perder una elección sin temor a perder su existencia

Tal vez esta es la definición más simple de una democracia verdaderamente pluralista.

Una comunidad debe poder perder hoy una elección sin temor a perder mañana su libertad religiosa, escuelas, cultura, condición personal, representación política, patrimonio, seguridad o derecho a participar en la definición del Estado.

De lo contrario, la elección ya no es un mecanismo democrático. Se convierte en un referéndum permanente sobre la supervivencia de todos. Y cuando una población cree que su supervivencia depende del control del poder, casi inevitablemente termina buscando protección externa, milicia o autonomía territorial.

Así es exactamente cómo las sociedades pluralistas pueden avanzar hacia la guerra civil.

El verdadero problema no es la diversidad

La diversidad no es necesariamente una debilidad. Puede convertirse en una riqueza extraordinaria. El problema comienza cuando ninguna arquitectura legal superior organiza esta diversidad.

Una sociedad plural sin un contrato político sólido produce miedo. El miedo conduce a la retirada comunitaria. La retirada produce movilización de identidad. La movilización de identidad produce la lógica de los bloques. Y cuando los bloques comienzan a considerar al estado como un instrumento que permite dominar al otro, la violencia ya no está lejos.

El Líbano conoce perfectamente a este mecánico. Le pagó por varias guerras.

Por eso el Líbano necesita más que un compromiso

Los compromisos políticos son necesarios. Pero no son suficientes. Un compromiso dura tanto como el equilibrio de poder que lo produjo. Cuando el equilibrio de poder cambia, el compromiso es desafiado.

Un contrato fundador, por el contrario, debe diseñarse para sobrevivir cambios demográficos, militares y geopolíticos. Debe decir: cualquiera que sea la mayoría mañana, cualquiera que sea la demografía, cualquiera que sea la evolución política regional, ciertas libertades y derechos políticos nunca pueden ser abolidos.

Es esta certeza la que transforma las comunidades sospechosas en ciudadanos capaces de vivir en el mismo estado.

El Líbano podría entonces recuperar su verdadera vocación

El Líbano nunca fue interesante porque era homogéneo. Es precisamente porque no lo es.

En un pequeño territorio hay varias herencias del Medio Oriente: Cristianismo del Este, Islam sunita, Islam chií, Druzismo, Mediterráneo, árabe, sirio, otomano y tradiciones europeas.

Lo que a menudo se ha descrito como su debilidad podría convertirse en su contribución al mundo. Porque si el Líbano lograse realmente construir un sistema en el que ninguna comunidad pueda dominar a otros y cuando se garanticen los derechos fundamentales independientemente de la demografía, se convertiría en un laboratorio político excepcional.

Demostraría que la coexistencia en el Este no sólo es posible bajo la autoridad de un imperio o poder autoritario. Puede organizarse libremente, legalmente y democráticamente.

¿Un Westfalia Medio Oriente?

Christian Europe ha pasado por siglos de guerras religiosas. Católicos y protestantes se masacraron. Todos los Estados han sido destruidos. La gente ha sido desplazada. Europa no nació tolerante. Aprendió la tolerancia porque descubrió el enorme precio de la intolerancia.

La paz de Augsburgo, luego la paz de Westfalia, obviamente no creó inmediatamente nuestra concepción moderna de la libertad religiosa. Pero han impuesto gradualmente una idea crucial: la diferencia religiosa ya no puede ser resuelta por la eliminación política o física del otro.

El Oriente Medio enfrenta hoy el mismo tema histórico en diferentes formas. No para copiar Europa. Pero para resolver legalmente su propio pluralismo.

El Líbano podría ser el lugar de este nuevo contrato

No una Westfalia entre estados, sino una Westfalia entre miembros.

Reciprocal recognition between Christian and Muslim communities that none will seek to abolish the other politically. Una garantía constitucional firme de que el número nunca dará el derecho a eliminar la identidad de una minoría. Una separación clara entre la afiliación religiosa y la disponibilidad de derechos políticos fundamentales.

Una simple declaración: nadie será ciudadano provisional en su propio país.

Eso es lo que podría transformar profundamente el Líbano.

Y aquí es donde la historia de Heraclius recupera toda su fuerza

Pensamos que estábamos diciendo una batalla de 14 años. Descubrimos que estamos hablando de nosotros mismos.

Los árabes cristianos estaban allí antes del Islam. El Islam se convirtió entonces en una de las grandes expresiones históricas de la árabeidad. Ambas tradiciones vivieron juntas durante catorce siglos. A veces se reúnen. Han sido constantemente influenciados. Juntos produjeron una parte considerable de la civilización del Oriente Medio.

Ninguna lectura seria de la historia permite así declarar al otro alienígena. Tal vez eso es lo que el Líbano debe ser el centro de su contrato nacional.

No estamos condenados a vivir juntos porque estamos encerrados en el mismo territorio. Debemos aprender a vivir juntos porque nuestras historias han sido mezcladas durante siglos.

El futuro del Líbano puede depender de esta conciencia

El estado moderno ya no puede pedir a los ciudadanos que olviden sus religiones. Eso sería irrealista. Debe hacer algo más inteligente: hacer la religión políticamente no amenazando a los que no la comparten.

Un cristiano no debe temer al Islam. Un musulmán no debe temer al cristianismo. Un sunita no debe temer al chiíta. Un chiíta no debe temer a los sunitas. Un creyente no debe temer al ateo. Y nadie debe temer que un cambio demográfico puede un día convertirlo en un extraño en su propia patria.

Esto, tal vez, es el verdadero sentido político de la coexistencia: no la yuxtaposición, no la tolerancia provisional, no el reparto del poder oportunista, sino la seguridad existencial mutua.

De la memoria a la civilización

Por lo tanto, el 14 de septiembre puede leerse de manera diferente. No sólo conmemora, en la tradición cristiana, la Exaltación de la Santa Cruz. Nos trae de vuelta a un momento extraordinario cuando los bizantinos, persas, árabes cristianos y musulmanes primitivos todavía pertenecen al mismo horizonte histórico.

Un mundo antiguo desaparece. Nace un mundo nuevo. Pero los hombres, culturas y recuerdos permanecen entrelazados.

Es por eso que la historia nunca debe usarse para construir paredes artificiales entre pueblos. Debe mostrarnos precisamente lo recientes que son estas paredes. Debajo de los límites políticos y religiosos que creemos ser eternos hay una historia mucho más antigua, compuesta de contactos, metisajes, conflictos, traducciones y transmisiones.

Y tal vez el Líbano podría volver a ser lo que a menudo ha tratado de ser: no la frontera entre dos mundos, sino el lugar donde dos mundos descubren que siempre han pertenecido a una historia común.

Conclusión

El cristianismo árabe no es un accidente. El islam no es extraño a la historia bíblica y casi oriental que la precede. La árabe no pertenece exclusivamente a ninguna religión. Y el Líbano probablemente sólo podrá sobrevivir durante mucho tiempo cuando convierta estas verdades históricas en principios constitucionales.

Porque una nación plural no puede vivir solo en la buena voluntad de las comunidades. Necesita un pacto superior a sus miedos.

Un pacto que dice a todos: Tu presencia es definitiva. Sus derechos no dependen de su número. Su religión nunca disminuirá su ciudadanía. Y ningún cambio demográfico afectará su pertenencia a la patria común.

Sólo entonces la coexistencia dejará de ser un equilibrio frágil. Se convertirá en una civilización.

« Tu presencia es definitiva. Sus derechos no dependen de su número. Su religión nunca disminuirá su ciudadanía. »

Bernard Raymond JABER

Artículo de reflexión histórica y política

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