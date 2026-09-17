Beirut: enfrentamientos entre depositantes y fuerzas de seguridad

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El jueves 17 de septiembre de 2026 se celebraron enfrentamientos entre depositantes y fuerzas de seguridad libanesas en el centro de Beirut, especialmente frente al Banco de Beirut, cerca del Gran Serail. Varios manifestantes resultaron heridos durante una movilización exigiendo una solución para recuperar depósitos bancarios bloqueados desde la crisis financiera de 2019. El movimiento pasó de la plaza Riad al-Solh al Ministerio de Finanzas y luego al Ministerio de Economía. Hubo nuevos incidentes durante este viaje. El ex ministro Issam Charafeddine resultó herido en particular en la cabeza, según el presidente de la asociación « Scream of depositors », Alaa Khourchid.

La movilización tiene lugar en un momento especialmente sensible para el archivo bancario. Una delegación del Fondo Monetario Internacional se encuentra en Beirut y se reúne con funcionarios del Ministerio de Finanzas. Las asociaciones de depositantes impugnan el tratamiento de sus activos en el contexto de la reestructuración financiera y piden la participación directa en debates que determinen la suerte de los depósitos.

Banco de Beirut en Beirut

The first incidents were reported in the centre of the capital, near the Grand Serail. Depositors gathered in Riad al-Solh Square before continuing their movement in several administrative areas of Beirut.

El evento ha sido organizado por asociaciones solicitantes, con la participación de grupos que representan, entre otros, a solicitantes establecidos en el extranjero. El objetivo era cuestionar al gobierno y al Parlamento el proyecto de resolución de la crisis bancaria.

La tensión ha aumentado frente al Banco de Beirut, cerca de la sede de la Presidencia del Consejo. Disparos y enfrentamientos posteriores entre manifestantes y fuerzas de seguridad en la zona.

Varios medios de comunicación del Líbano informaron de que los manifestantes habían resultado heridos. Sin embargo, no hay un registro oficial claro del número de personas afectadas en las primeras horas de los incidentes.

Por lo tanto, la información disponible no permite establecer un balance definitivo. Por otra parte, confirman que el incidente fue más allá de simples intercambios verbales y que varios participantes resultaron heridos.

También se quemaron neumáticos en la plaza Riad al-Solh, frente al Gran Serail. Las fuerzas de seguridad intervinieron en varios momentos del mitin, especialmente cuando los manifestantes trataron de ocupar o bloquear ciertas zonas.

La confrontación con el Banco de Beirut no terminó la movilización. Los solicitantes continuaron su viaje hacia los ministerios interesados en el expediente financiero.

De Riad el-Solh al Ministerio de Hacienda

El movimiento había comenzado frente al Gran Sérail, sede de la Presidencia del Consejo. Los manifestantes tomaron entonces la dirección del Ministerio de Finanzas.

Este movimiento no fue trivial. El Ministerio es uno de los centros de debate sobre la reestructuración financiera y bancaria. Lo más importante es que una delegación del Fondo Monetario Internacional se reunió con funcionarios departamentales en el momento de la movilización.

Por consiguiente, los solicitantes deseaban acercar sus reclamaciones lo más posible a los responsables de las negociaciones financieras.

Están pidiendo una solución que les permita recuperar el dinero que se mantiene en los bancos desde el estallido de la crisis en otoño de 2019. También piden que sus representantes participen en los debates sobre los mecanismos de reembolso.

Tras su visita al Ministerio de Hacienda, los manifestantes continuaron su movimiento hacia el Ministerio de Economía y Comercio.

Durante esta parte del viaje se produjo un nuevo incidente con las fuerzas de seguridad.

Issam Charafeddine lesionado en la cabeza

El ex Ministro de Desplazados Issam Charafeddine, que había estado involucrado durante varios años con grupos de depositantes, participó en la movilización.

Alaa Khourchid, presidente de la asociación « Cri des depositeurs », afirmó que Issam Charafeddine había sido golpeado durante un enfrentamiento con las fuerzas de seguridad mientras los manifestantes se trasladaron del Ministerio de Finanzas al Ministerio de Economía.

Según su cuenta, las fuerzas de seguridad bloquearon la carretera cuando ocurrió el incidente. Khourchid afirma haber visto al ex ministro ser golpeado.

Issam Charafeddine was allegedly hit in the head and bleeding.

Sin embargo, esta versión debe atribuirse a la asociación organizadora. La información disponible en el futuro inmediato no permite una evaluación independiente de la secuencia exacta de acciones que causaron su lesión o una versión detallada de las Fuerzas de Seguridad Interna en este episodio.

Sin embargo, la lesión del ex ministro constituye uno de los momentos más tensos de la manifestación.

El viaje siguió al Ministerio de Economía, donde se informó de otro incidente.

Nuevo incidente ante el Ministerio de Economía

Se reanudó la tensión cuando los manifestantes llegaron cerca del Ministerio de Economía y Comercio.

Los participantes intentaron quemar neumáticos. Las fuerzas de seguridad intervinieron para prevenirlas, causando nuevos enfrentamientos.

Según la cuenta de Alaa Khourchid, este incidente terminó y la calma volvió a la zona.

El día estuvo marcado por varios episodios distintos: tensiones cerca del Gran Sérail y el Banco de Beirut, el incidente durante el movimiento entre los Ministerios de Finanzas y Economía, y la confrontación causada por el fuego de neumáticos en las inmediaciones del Ministerio de Economía.

Estos diferentes episodios están vinculados a la misma movilización y a una demanda central: el destino de los depósitos bancarios.

Los depositantes impugnan el tratamiento de sus ahorros

Detrás de los incidentes del jueves está el archivo sin resolver de los depósitos bloqueados desde 2019.

Desde el comienzo de la crisis financiera, los bancos libaneses impusieron fuertes restricciones a las retiradas y transferencias. Como resultado, los depositantes han perdido el libre acceso a una gran parte de sus cuentas, en particular las que se denominan en moneda extranjera.

La cuestión se ha convertido en uno de los principales obstáculos para la reestructuración del sistema financiero.

El problema no es sólo cuánto dinero se puede devolver a los solicitantes. También es necesario decidir a qué ritmo, en qué forma y según qué distribución de las pérdidas entre el Estado, el Banco del Líbano, los bancos comerciales y sus accionistas.

A finales de 2025, el Gobierno aprobó un proyecto de ley sobre organización financiera y devolución de los depósitos. Según la presentación oficial realizada en ese momento por el Primer Ministro Nawaf Salam, los depositantes con menos de 100.000 dólares deben recuperar sus activos durante cuatro años.

The Government indicated that this category represented about 85% of the applicants.

Para cuentas por encima de este umbral, el mecanismo es diferente. Los depositantes deben recuperar un primer tramo, mientras que el equilibrio debe tratarse, entre otras cosas, mediante instrumentos negociables.

Esta arquitectura sigue siendo fuertemente impugnada por varias asociaciones solicitantes.

Una batalla alrededor del 85%

La movilización del jueves también destacó una importante divergencia en la presentación de cifras.

En su comunicado después de la reunión, la asociación « Screaming of depositors » afirmó que el proyecto del gobierno conduciría a la conversión de aproximadamente el 85% de los depósitos en bonos cuyas garantías impugna. También denuncia la posibilidad de reducir ciertas reclamaciones por pagos de intereses en el pasado.

Esta presentación, sin embargo, no corresponde a la dada oficialmente por el gobierno cuando adoptó su proyecto.

La cifra del 85% presentada por el Gobierno se refería a la proporción estimada de depositantes con menos de 100.000 dólares y no a la proporción de todos los depósitos que se convertirían en valores.

Esta distinción es importante.

The Government states that depositors below the $100,000 threshold must fully recovery this amount according to the schedule. Para aquellos depositantes que tengan más que eso, el equilibrio por encima de este umbral debe ser tratado de manera diferente.

Las asociaciones, por su parte, cuestionan la seguridad y el valor real de ciertos mecanismos propuestos para cantidades superiores. Rechazan que la reestructuración debe conducir, directa o indirectamente, a una parte de los depositantes que consideran excesivos las pérdidas acumuladas por el sistema financiero.

Es este desacuerdo que alimenta gran parte de la movilización actual.

FMI en Beirut en el momento del evento

El calendario del evento añade una dimensión particular a los incidentes.

Una delegación del Fondo Monetario Internacional está en el Líbano para una nueva ronda de conversaciones con las autoridades. El movimiento del jueves coincidió directamente con una reunión entre representantes del FMI y funcionarios del Ministerio de Finanzas.

Los solicitantes querían aprovechar esta presencia para hacer visible su posición.

Durante varios años, el FMI ha pedido al Líbano que aplique una reestructuración del sector financiero, reconozca las pérdidas acumuladas y defina su distribución. La resolución de las obligaciones bancarias sigue siendo una de las cuestiones clave para toda reforma sostenible del sistema.

Pero esta distribución es precisamente el punto más conflictivo.

Los solicitantes se niegan a ser considerados como la variable de ajuste de un sistema para el cual sienten que no son responsables. Al mismo tiempo, el Gobierno debe hacer frente a importantes pérdidas financieras entre el Estado, el Banco del Líbano y los bancos.

Las discusiones con el FMI dan así al movimiento del jueves un alcance que va más allá de la confrontación frente a un banco del centro.

Los manifestantes trataron de intervenir políticamente en un momento en que las modalidades de procesamiento de sus activos seguían siendo objeto de debate con las instituciones internacionales.

Una crisis bancaria que ha durado desde 2019

Los incidentes de Beirut tuvieron lugar casi siete años después del comienzo de la crisis financiera libanesa.

En el otoño de 2019, a medida que las entradas de capital eran lentas y las manifestaciones estaban aumentando en el país, los bancos comenzaron a restringir el acceso a las cuentas.

Las restricciones continuaron entonces.

La libra libanesa perdió la mayor parte de su valor en comparación con su anterior tipo de cambio. Los depositantes con cuentas en dólares no pudieron retirar libremente sus activos en su moneda original.

A lo largo de los años, el Banco del Líbano ha adoptado varios mecanismos que permiten la retirada limitada según límites y condiciones específicas. Esos arreglos no resolvieron la cuestión sustantiva: el reconocimiento de las cuentas por cobrar, la asignación de las pérdidas y las modalidades de reembolso sostenible.

Esta falta de asentamiento ha conducido regularmente a la movilización.

Algunos bancos dirigidos directamente. Los depositantes también han utilizado acciones individuales en instituciones desde 2022 para reclamar el acceso a sus propias cuentas.

La manifestación del 17 de septiembre forma parte de esta larga secuencia, pero llega en un momento en que el debate ha pasado a las modalidades concretas de la reestructuración legislativa.

Asociaciones anuncian nuevas movilizaciones

Después de los incidentes, « Scream of applicants » anunció su intención de continuar sus acciones.

La asociación declara que rechaza cualquier mecanismo que, según su interpretación, conduzca a la supresión de parte de los depósitos o la transferencia de activos a instrumentos cuya devolución sería incierta.

También pidió la participación de representantes depositantes en los debates sobre la reestructuración.

Esta reclamación debe permanecer en el centro de futuras movilizaciones. Las asociaciones consideran que aquellos cuyas cuentas están bloqueadas deben poder intervenir en el desarrollo de soluciones que determinen el reembolso de sus deudas.

Los incidentes del jueves ahora añaden una dimensión de seguridad a esta confrontación financiera. Several people were injured, while the accusation that Issam Charafeddine was beaten by the security forces will have to be confronted with any official clarification of the exact circumstances of the incident.

En Beirut, la calma volvió después de los diversos enfrentamientos denunciados en el centro de la ciudad. El expediente que los provocó sigue siendo totalmente abierto: las negociaciones financieras continúan, el tratamiento final de los depósitos no se completa y las asociaciones ya anuncian nuevos movimientos contra cualquier fórmula que consideren una reducción de sus derechos.