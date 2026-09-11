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Líbano: Una explosión sacude el sur como un terremoto

El 10 de septiembre de 2026 a las 21:08, una explosión masiva bajo la colina de Ali al-Taher se sintió como un terremoto de magnitud 4.1 real en una gran parte del sur del Líbano

Las FDI afirman haber utilizado más de 1100 toneladas de explosivos para destruir una red de túneles de Hezbollah, completando su « zona de seguridad ».

En el lado libanés, el ejército informó de casi 7.700 violaciones israelíes desde el acuerdo marco de 26 de junio, un promedio de más de 100 por día.

No hubo heridos. Hezbollah no reaccionó. Y muchos ahora se preguntan: ¿puede esta cesación del fuego todavía mantener?

Líbano meridional

Imágenes exclusivas filmadas por locales

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