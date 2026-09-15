Detrás de las escenas: ¿El FMI relaja su proyecto de colocar a los bancos libaneses bajo supervisión?

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La evolución discrecional de los debates entre el Fondo Monetario Internacional, el Banco del Líbano y el sector bancario podría alterar profundamente la metodología utilizada para reestructurar las instituciones libanesas. Al Akhbar, de 15 de septiembre de 2026, informa que se está examinando una fórmula intermedia: en lugar de confiar a cada banco interesado a un administrador temporal con amplios poderes, se podría nombrar a un oficial de supervisión para supervisar su reestructuración y coordinar sus actividades con el Banco del Líbano. Detrás de esta diferencia técnica hay una pregunta mucho más importante:¿quién mantendrá realmente el control de los bancos durante su reestructuración?

El FMI defendió inicialmente la administración bancaria temporal

Según Al Akhbar, de 15 de septiembre de 2026, la reestructuración bancaria sigue siendo uno de los principales puntos de debate con el Fondo Monetario. El problema no es sólo determinar qué bancos pueden seguir operando. También es necesario definir el régimen de gobernanza que se les aplicará durante el período de reestructuración.

La fórmula original habría sido mucho más vinculante para los accionistas y la gestión actual. Al Fondo le hubiera gustado que un administrador temporal se colocara en el jefe de cada institución que se está reestructurando. Tendría suficientes poderes para intervenir directamente en la gestión del banco.

En particular, el objetivo sería evitar que los administradores y accionistas que encabezaban las instituciones antes y durante la crisis siguieran controlando su propia reestructuración.

La pregunta es central. La reestructuración de los bancos suele entrañar el reconocimiento de las pérdidas, la reevaluación de los activos y la determinación de las necesidades de capital. También puede conducir a cambios en la estructura y dirección de propiedad.

Por lo tanto, es un claro problema de gobernanza confiar este proceso a los mismos actores que ya controlan la institución.

La fórmula de administrador temporal crearía un descanso neto. Durante la reestructuración, el banco ya no estaría a cargo de sus propietarios ni de su gestión habitual.

Pero esta opción afecta directamente los intereses de los accionistas. Es precisamente en este terreno que habría surgido una nueva fórmula.

Una solución intermedia estaría ahora en la mesa

Al Akhbar informa que se está discutiendo una propuesta diferente. En lugar de un administrador temporal con poderes ejecutivos muy amplios, cada banco interesado podría acoger a una persona responsable de supervisar la reestructuración.

Su función sería principalmente la de un supervisor y coordinador.

El Comité actuaría como vínculo con el Banco del Líbano y supervisaría la aplicación de las medidas de reestructuración. Sin embargo, sus facultades serían inferiores a las de un director que tomaría la dirección directa de la institución.

Esta diferencia puede parecer limitada. No lo es.

En el primer escenario, los propietarios y gerentes perderían gran parte de su control operacional durante la reestructuración.

En segundo lugar, podrían conservar un lugar mucho mayor en la gestión cotidiana, bajo la supervisión de un representante responsable de verificar el cumplimiento de las nuevas normas.

Por lo tanto, la fórmula intermedia sería un compromiso entre dos imperativos contradictorios: fortalecer el control sobre los bancos sin causar un desalojo total e inmediato de sus dirigentes.

Al Akhbar presenta este desarrollo como resultado de los debates en curso. No se anuncia como decisión final del Fondo Monetario ni del Banco del Líbano.

Esta reserva es importante. El cuerpo hace posible hablar de unfórmula negociadaningún mecanismo ya adoptado.

Detrás de la elección del título está la cuestión del poder

La diferencia entre « administrador » y « supervisor » puede dar la impresión de un debate jurídico secundario. Sin embargo, determina la distribución del poder en bancos reestructurados.

Un administrador temporal puede tomar decisiones. Un supervisor puede controlar especialmente a los tomados por otros.

En el primer caso, los líderes actuales pierden parte de su capacidad de actuar. En segundo lugar, pueden seguir desempeñando sus funciones mientras cumplan las normas impuestas por el proceso.

Esta distinción resulta especialmente importante cuando se decide el valor de los activos, el tratamiento de los accionistas y la forma de recapitalizar.

La persona que controla el banco durante este período tiene necesariamente una influencia en cómo se preparan y ejecutan estas decisiones.

Por lo tanto, Al Akhbar considera la gobernanza como uno de los verdaderos campos de batalla de la reestructuración.

El Fondo Monetario tratará de impedir que el proceso sea controlado por aquellos cuyas decisiones anteriores guardan relación con la situación actual en el sector. Los propietarios buscarían evitar el despojo completo.

Entre los dos está el Banco del Líbano, dirigido por Karim Suaid, que debe desempeñar un papel central en la supervisión del sector y en la aplicación del plan futuro.

El Banco del Líbano se convertiría en el centro del compromiso

La fórmula mencionada por Al Akhbar fortalecería mecánicamente el papel del Banco del Líbano. Si el jefe designado a cada institución es el principal responsable de la supervisión y coordinación, la autoridad central de supervisión es esencial.

El Banco del Líbano debe recibir información, supervisar la aplicación de medidas e intervenir cuando no se cumplan los compromisos.

Eso mueve parte del problema.

La cuestión ya no sería si los accionistas mantienen el control. También sería necesario determinar qué poderes tiene el Banco del Líbano para imponer la reestructuración cuando una institución resista.

El dispositivo sólo puede funcionar si los criterios están claramente definidos.

Un banco necesita saber qué niveles de capital necesita alcanzar. Debe saber el horario. Las condiciones para continuar su actividad deben ser precisas. También deben establecerse las consecuencias del fracaso.

Sin estos elementos, un supervisor puede convertirse en un intermediario administrativo con medios limitados para imponer cambios.

Por lo tanto, la eficacia del compromiso dependería menos de su designación que de las facultades jurídicas atribuidas a la función.

Los accionistas buscan evitar el desalojo total

Al Akhbar claramente coloca los intereses de los propietarios de bancos en el centro de las negociaciones. El sector busca preservar parte de su capital y poder en instituciones que sobrevivirán a la reestructuración.

Esta posición es comprensible desde el punto de vista de los accionistas. La reestructuración puede dar lugar a importantes pérdidas en el capital existente. En algunos casos, puede dar lugar a una dilución masiva o a la desaparición de la participación de los actuales propietarios.

Pero esta defensa de los accionistas plantea otra cuestión: responsabilidad en la acumulación de pérdidas.

El periódico cree que el Fondo Monetario quiere evitar una reestructuración que ponga la mayor parte del esfuerzo a otros actores mientras deja intacta la posición de los propietarios.

La elección del mecanismo de gobernanza se convierte en un medio de abordar indirectamente esta responsabilidad.

Colocar un banco bajo administración temporal significa que los propietarios no pueden decidir por sí solo cómo se reconocerán las pérdidas.

Mantener la gestión bajo supervisión les deja más espacio.

Es por ello que el compromiso mencionado actualmente podría representar una importante concesión al sector bancario, según Al Akhbar.

Sin embargo, esta evaluación debe seguir atribuyéndose al periódico. Las fuentes proporcionadas no contienen una declaración del Fondo Monetario reconociendo que se ha transferido a las solicitudes de los propietarios del banco.

El compromiso no resuelve la cuestión fundamental de las pérdidas

Incluso si se llega a un acuerdo sobre la gobernanza, sigue siendo el problema central de la crisis bancaria: se debe determinar cómo se distribuirán las pérdidas.

El nombramiento de un director o supervisor no crea nuevo capital.

No devuelve automáticamente los depósitos.

Tampoco regula únicamente los compromisos entre los bancos, el Banco del Líbano y el Estado.

El mecanismo de gobernanza se utiliza para administrar la reestructuración. No reemplaza la propia reestructuración.

Eso es precisamente lo que hace que la discusión sea importante pero insuficiente.

El sistema futuro tendrá que determinar qué bancos son viables. Algunos pueden requerir capital adicional. Otros pueden tener que fusionarse, reducir su tamaño o salir del mercado.

También debe definirse el tratamiento de los accionistas.

Por último, el destino de los solicitantes seguirá siendo política y socialmente central.

El corpus del 15 de septiembre proporciona más detalles sobre el mecanismo de gobernanza que sobre la fórmula definitiva de asignación de pérdidas. Por consiguiente, sería incorrecto concluir que el Fondo y las autoridades libanesas ya han llegado a un acuerdo amplio sobre el sector bancario.

La misión del FMI a Beirut otorga una importancia inmediata a la confianza

Esta indiscreción aparece en un momento en que una delegación del Fondo Monetario inicia una nueva serie de reuniones en el Líbano.

Al Sharq, de 15 de septiembre de 2026, afirma que la misión debe continuar su labor hasta el 18 de septiembre. El Departamento de Finanzas es uno de los principales centros de debate. Los representantes del Fondo deben reunirse con las autoridades y los órganos que participan en las reformas económicas y financieras.

Por lo tanto, el calendario es particularmente interesante.

La fórmula revelada por Al Akhbar no aparece como una hipótesis remota. Llega en un momento en que los funcionarios libaneses y el Fondo deben reanudar sus deliberaciones.

Por lo tanto, los días siguientes pueden utilizarse para determinar si este compromiso está progresando.

El gobierno de Nawaf Salam mejor conseguir un avance. La reestructuración bancaria requiere una parte significativa del regreso a la actividad financiera normal. También influye en la relación con los donantes internacionales.

Para el Fondo, el desafío es evitar un acuerdo político que sólo produzca una reestructuración formal.

Para los bancos, el objetivo es sobrevivir a la reforma sin perder el control completo de sus instituciones.

El retorno anunciado de crédito hace que la reestructuración sea aún más urgente

Ad Diyar, de 15 de septiembre de 2026, anuncia al mismo tiempo que los préstamos de la Fundación de Vivienda Pública podrían reanudarse a principios de 2027, con un límite máximo de hasta 100.000 dólares.

Esta información da una dimensión muy concreta al debate bancario.

El Líbano no puede funcionar de manera sostenible con un sistema financiero incapaz de proporcionar crédito a largo plazo.

La financiación para la vivienda, las empresas y las inversiones depende de instituciones capaces de reunir recursos y prestar en un marco estable.

El regreso de ciertos mecanismos de crédito puede ser un signo de estandarización. Pero no puede ser sostenible si la reestructuración del sector bancario sigue sin terminar.

Por consiguiente, la cuestión de la gobernanza no se limita a los banqueros y al Fondo Monetario. Afecta la capacidad futura de la economía para recuperar un sistema financiero.

Una relajación que podría ser políticamente explosiva

Si la fórmula reportada por Al Akhbar es confirmada, podría causar controversia significativa.

Los defensores del compromiso podrán argumentar que evita una toma de bancos demasiado brutal y preserva la continuidad de su operación.

También pueden argumentar que un oficial de supervisión con suficientes poderes puede controlar eficazmente la reestructuración sin reemplazar sistemáticamente todas las ramas.

Los críticos podrán responder que esta solución permite a los funcionarios actuales mantener una influencia excesiva después de una crisis que ha inmovilizado los ahorros de una gran parte de la población.

Por lo tanto, el debate pasará rápidamente del terreno técnico al de la responsabilidad.

¿Quién debe perder el control cuando un banco ya no es viable?

¿Deberían excluirse los accionistas antes de utilizar otros recursos?

¿Qué poder debería ser la dirección histórica?

¿Quién representa los intereses de los depositantes durante la reestructuración?

La fórmula del supervisor aún no responde a todas estas preguntas.

El punto decisivo será la verdadera extensión de los poderes del futuro supervisor

Por lo tanto, la confianza de Al Akhbar debe seguirse con precisión.

El mero reemplazo de la palabra « administrador » con « supervisor » no deja claro si el Fondo Monetario realmente ha relajado su posición.

Dependerá de los poderes dados a esa persona.

Si puede bloquear las decisiones, exigir cambios, acceder a todos los datos, imponer un calendario y apoderarse del Banco del Líbano en caso de incumplimiento, la diferencia con una administración temporal puede ser inferior a lo que parece.

Si su función se limita a observar, redactar informes y coordinar intercambios, el compromiso representaría una concesión mucho más sustancial a los propietarios.

Así que esel contenido legal de la función, no su título, que medirá el alcance real del cambio.

De momento, las fuentes muestran queuna fórmula menos intrusiva que la administración temporal completaNo permiten afirmar que ha sido aceptado definitivamente por el Fondo Monetario o que se ha concertado un acuerdo amplio sobre la reestructuración bancaria.

Esto es precisamente lo que hace que esta confianza sea importante: si se confirma durante las discusiones de la misión del Fondo a Beirut, podría convertirse en uno de los principales compromisos de determinaciónque controlarán a los bancos libaneses durante su reestructuración y hasta qué punto los actuales propietarios conservarán su influencia.