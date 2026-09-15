Detrás de las escenas: la ayuda al ejército libanés podría estar condicionada a los resultados del monopolio de armas

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La preparación de la reunión de París sobre el apoyo al ejército libanés oculta un problema más político que el discurso oficial sugiere. Al Joumhouria del 15 de septiembre de 2026 reporta, citando fuentes diplomáticas, que una orientación americana sería vincularel volumen y la naturaleza de la ayudalos resultados logrados por el Estado y los militares en el cumplimiento de sus compromisos. La primera es la cuestión del monopolio estatal de las armas.

Washington quiere pasar de una lógica de apoyo a una lógica de resultados

Según Al Jumhouria, las necesidades de la delegación libanesa en París son importantes. El Ejército está buscando vehículos, sistemas modernos de comunicación, equipo protector y medios para operaciones y control de campo. La crisis financiera también sigue siendo un problema importante. El apoyo internacional debe garantizar la disponibilidad y la capacidad del personal militar para llevar a cabo sus misiones.

Sin embargo, el periódico reporta una reserva estadounidense decisiva. Washington quiere establecer un vínculo entre esta ayuda y la capacidad del Líbano de aplicar en la práctica el principio de la autoridad estatal exclusiva. La fuente diplomática citada incluye la retirada de armas y la prohibición de manifestaciones armadas fuera del marco oficial.

La sombra es importante. Ya no sería meramente una cuestión de ayudar a una institución considerada esencial para la estabilidad del Líbano. Los socios también tratarían de medir lo que esta institución es capaz de hacer con los medios que se le dan.

Al Joumhouria agregó que algunos de los partidarios del ejército mantendrían una actitud cautelosa en espera de reformas más claras y garantías políticas. El Gobierno debe demostrar su voluntad de aplicar las decisiones del Estado, en particular sobre la cuestión de las armas.

Sin embargo, debe mantenerse el estado exacto de esta información.El corpus no contiene una declaración oficial de los Estados Unidos que anuncie públicamente una condición oficial de que tal cantidad de armas o una suma se negaría si el Líbano no lograra un objetivo específico.Esta es una orientación americana reportada por fuentes diplomáticas de Al Joumhouria.

Por lo tanto, París podría convertirse en una prueba política tanto como una conferencia militar

Esta confianza cambia la lectura de la reunión de París. Annahar, de 15 de septiembre de 2026, explica que la reunión del 17 de septiembre forma parte del proceso de Aqaba y constituye un paso preparatorio para una movilización más amplia para las fuerzas armadas libanesas. Joseph Aoun, Emmanuel Macron y el Rey Abdullah II deben participar en esta secuencia, con oficiales militares y representantes internacionales.

Oficialmente, el archivo es el de las capacidades militares. Pero mientras la información de Al Joumhouria es exacta, las discusiones se centrarán indirectamente en un tema mucho más sensible:¿Están dispuestos a fortalecer el ejército masivamente antes de tener pruebas de que pueden ejercer la autoridad militar exclusiva del Estado?

Esta pregunta pone a Beirut en una situación difícil. El Líbano explica que se necesita un ejército mejor equipado para ampliar la autoridad del Estado. Algunos asociados podrían responder que desean observar primero progresos concretos antes de aumentar significativamente su apoyo.

Los dos razonamientos pueden entonces formar un círculo difícil de romper. El ejército puede argumentar que necesita recursos adicionales para llevar a cabo más misiones. Los donantes pueden exigir más resultados para justificar nuevos medios.

Ad Diyar del 15 de septiembre de 2026 añade a este punto. El periódico informa que el comando militar quiere salir del modelo de ayudas de puntos. Trataría de establecer asociaciones sostenibles, como capacitación, equipo, mantenimiento y asistencia técnica. Este enfoque crearía capacidad durante varios años en lugar de depender de las entregas ocasionales.

El Sur sería la tierra principal en la que los socios juzgarían al ejército

La condicionalidad a la que se refiere tiene su pleno significado en el Sur. Al Jumhouria vincula directamente el apoyo internacional al despliegue del ejército y el proceso de negociación con Israel. Entre las deliberaciones figuran las zonas en que se podrían poner a prueba la retirada israelí, la presencia del ejército y los arreglos de verificación.

En este sentido, cada despliegue exitoso tendría un valor que va más allá del terreno. Sería un argumento diplomático que permitiera al Líbano buscar más apoyo.

El ejército debe demostrar que puede ocupar permanentemente los sectores interesados, impedir el regreso de una presencia armada no estatal y convertirse en el único interlocutor de seguridad. Si esta demostración se considera convincente, los socios podrían considerar que la inversión en la institución produce los resultados deseados.

Los acontecimientos de Ali al-Taher dan una dimensión inmediata a esta cuestión. Varios periódicos el 15 de septiembre presentaron el control de las alturas y el despliegue del ejército como elementos esenciales del nuevo equilibrio de fuerzas. El ex Presidente Michel Sleiman llama a Hezbollah a entregar las posiciones correspondientes al ejército. La visita de Joseph Aoun a Nabatiyah también se interpreta como una afirmación de la autoridad estatal.

Por consiguiente, la cuestión de las armas se vuelve inseparable de la del apoyo militar extranjero. Lo que se presenta en el Líbano como un debate constitucional y político puede ser tratado por los donantes como un criterio para evaluar la eficacia de su ayuda.

La desaparición prevista del sistema actual en el Sur aumenta la urgencia

Al Joumhouria también informa sobre las conversaciones entre París, Roma y Washington sobre el futuro de la presencia internacional en el Sur después del fin de los actuales arreglos de la Fuerza Provisional de las Naciones Unidas. La información publicada aún no permite identificar precisamente la fórmula que podría tener éxito. Sin embargo, muestran que los socios ya están pensando en la próxima arquitectura de seguridad.

Esto refuerza mecánicamente el papel esperado del ejército libanés. Si la presencia internacional se reduce o transforma, algunas instituciones nacionales tendrán que asumir la responsabilidad. Por consiguiente, el apoyo internacional no se limitaría a mantener las capacidades militares actuales. Se utilizaría para prepararse para aumentar sus responsabilidades.

Esto también explica por qué los donantes pueden solicitar garantías. No sólo quieren financiar los salarios o proporcionar equipo. Están viendo si el ejército puede realmente desempeñar las funciones transferidas a él.

La cita de París se convirtió así en el punto de encuentro de tres expedientes: las capacidades militares, el monopolio de armas y el futuro del sistema de seguridad en el Sur.

Conferencias anteriores hacen que Beirut sospeche de promesas

Sin embargo, la precaución no viene sólo de los donantes. Los funcionarios libaneses también tienen razones para advertir de los anuncios internacionales.

Ad Diyar, de 15 de septiembre de 2026, recuerda que varias conferencias de apoyo ya han producido compromisos cuya aplicación ha permanecido por debajo de las expectativas. Los cambios en las prioridades de los donantes, los procedimientos administrativos y la ausencia de mecanismos permanentes a veces han disminuido o reducido la ayuda.

Ibrahim Kanaan reiteró esta preocupación cuando se refirió a la financiación internacional. Su mensaje es pedir resultados mensurables en lugar de nuevos anuncios. Esta observación no se refiere exclusivamente al ejército, sino que refleja una preocupación en los casos de cooperación externa.

Por consiguiente, el mando militar desea que el ejército participe directamente en la definición de los programas. De esta manera, podría determinar sus prioridades operacionales en lugar de recibir equipo seleccionado principalmente por los donantes.

Esto es importante ante la condicionalidad estadounidense reportada por Al Joumhouria. Si Washington quiere juzgar al ejército en sus resultados, Beirut a su vez puede pedir que los medios proporcionados correspondan a las misiones que se le pide realizar.

Qatar y Turquía ofrecen canales complementarios

El Líbano también está tratando de diversificar las fuentes de apoyo para su ejército. Al Binaa y Al Sharq, de 15 de septiembre de 2026, informan de la reunión entre el Comandante del Ejército Rodolphe Haykal y el Embajador de Qatar Saud bin Abdelrahman Al Thani. Haykal agradeció a Doha su apoyo constante y destacó la importancia de la cooperación entre los dos ejércitos.

El Comité de Finanzas y Presupuesto también aprueba un acuerdo de cooperación militar con Turquía. Al Sharq indica que su valor alcanza los 100 millones de libras turcas, o alrededor de tres millones de dólares según el periódico. El plan debería permitir el intercambio de aptitudes, equipo y otras formas de cooperación durante cinco años.

Estas iniciativas siguen siendo modestas en relación con las necesidades generales del ejército. Sin embargo, son de importancia diplomática. Permiten que el Líbano no haga que su institución militar dependa de un socio.

También pueden dar a Beirut un pequeño margen frente a las condiciones impuestas por algunos donantes occidentales. Sin embargo, este margen sigue siendo limitado. Las necesidades financieras, logísticas y técnicas del ejército son tales que los Estados Unidos, Francia y otros asociados importantes mantendrán un peso decisivo.

Detrás de la ayuda está la definición del futuro papel del ejército

La confianza de Al Joumhouria hace posible leer las discusiones en París de manera diferente. La pregunta no es simplemente:¿cuánto recibirá el ejército?Se convierte en:¿qué misiones tendrá que realizar para seguir recibiendo más?

Según las fuentes diplomáticas del periódico, Washington buscaría medir la capacidad del Líbano de traducir en realidad el principio del monopolio de armas. París busca fomentar la capacidad de la institución. Beirut necesita recursos suficientes para que el ejército pueda ampliar su despliegue. Al mismo tiempo, las negociaciones con Israel hacen del control del terreno por las fuerzas regulares un elemento central de cualquier retirada.

Por consiguiente, la posible condicionalidad de la ayuda crea una relación muy concreta entre la política interna y la asistencia internacional. Una decisión libanesa sobre armas podría tener un impacto en el nivel del equipo del ejército. Por el contrario, el fortalecimiento del ejército podría ser presentado por el Estado como condición material para la aplicación gradual de esta decisión.

Para seguir esta confianza, será necesario sobre todo observarla formulación de compromisos que surgirán de París. Un simple anuncio de apoyo no confirmará la información. Por otra parte, la ayuda paso a paso, junto con objetivos específicos de despliegue, control territorial o monopolio de armas, sería una indicación mucho más fuerte de la condicionalidad estadounidense descrita por Al Joumhouria.