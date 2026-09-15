Detrás de las escenas: ¿por qué Hezbollah retiene su respuesta a pesar de la presión en el sur?

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La moderación militar de Hezbollah contra los acontecimientos en el Sur, especialmente alrededor de las alturas de Ali al-Taher, alimenta varias lecturas en la prensa del 15 de septiembre de 2026. Ad Diyar proporciona tres explicaciones principales de fuentes cercanas a la cuestión: evitar proporcionar a Israel el pretexto de un enfrentamiento más amplio, preservar las capacidades restantes del partido y esperar a ver cómo evolucionará la relación entre Washington y Teherán. Estos elementos no son una explicación oficial de Hezbollah. Sin embargo, nos permiten entender por qué la ausencia de una respuesta no sólo puede interpretarse como un signo de impotencia.

Falta de respuesta que alimenta las preguntas

Los acontecimientos de Ali al-Taher han colocado a Hezbollah en una situación particularmente difícil. Varios periódicos el 15 de septiembre de 2026 describen la destrucción en la zona y las declaraciones israelíes relativas a su control. En particular, Al Binaa observa las contradicciones entre las diversas comunicaciones israelíes. El Ministro de Defensa israelí presentó por primera vez el control de las alturas como elemento que completaba la zona de seguridad. A continuación, el ejército anunció que se retiraría a una posición posterior manteniendo la zona bajo vigilancia. Luego, nuevas declaraciones se refirieron a la capacidad de recuperar el control de la zona.

Más allá de esta batalla de narrativas, surge una pregunta en varias publicaciones: ¿por qué Hezbollah no responde militarmente a la presión ejercida sobre el terreno?

Ad Diyar, de 15 de septiembre de 2026, informa que el partido se enfrenta a decisiones difíciles. Cualquier respuesta importante puede dar lugar a una respuesta israelí más amplia. Pero una ausencia prolongada de respuesta puede, por el contrario, dar la impresión de que las reglas de confrontación han cambiado en detrimento de Hezbollah.

Esta contradicción explica parte de la precaución observada.

El partido debe tener en cuenta la situación militar, pero también las consecuencias políticas de una nueva escalada. El Sur ya ha sufrido una destrucción significativa. La gente sigue desplazadas. No es fácil reconstruir. Por consiguiente, la reanudación de una guerra importante tendría un costo humano, material y político considerable.

La primera hipótesis planteada por las fuentes de Ad Diyar es precisamente que Hezbollah quiere evitar dar a Israel un motivo para ampliar sus operaciones.

Evite proporcionar a Israel el pretexto de una guerra más amplia

Según Ad Diyar, los funcionarios de Hezbollah creen que una respuesta directa y significativa podría servir a los objetivos israelíes. Israel podría presentarlo como prueba de que la amenaza militar persiste y utilizar este argumento para ampliar sus operaciones.

Esta hipótesis reviste particular importancia en el contexto de las negociaciones. El Líbano está buscando un retiro israelí y fortaleciendo el despliegue de su ejército. Washington está trabajando en mecanismos de seguridad. París está preparando una reunión para apoyar a la institución militar.

Una operación importante de Hezbollah podría alterar esta secuencia.

Podría permitir a Israel argumentar que las garantías solicitadas no son suficientes. También podría reforzar las demandas de armas de partido y complicar la posición diplomática del Gobierno libanés.

Por consiguiente, la deducción puede interpretarse como un cálculo destinado a no alterar la proporción de fuerzas diplomáticas en el peor momento.

Esta explicación no significa que Hezbollah hubiera aceptado las nuevas realidades sobre el terreno. Más bien, sugirió que podría considerar el momento desfavorable para una respuesta abierta.

Así pues, el partido trataría de evitar una situación en la que una reacción militar ad hoc tendría consecuencias estratégicas mucho mayores.

Esta cautela es consistente con el discurso público reportado por Al Binaa. En una reunión conjunta, los dirigentes de Hizbullah y Amal insisten en la paz civil, la reconstrucción y el regreso de los habitantes. También piden que se aborden las controversias políticas mediante el diálogo y las instituciones.

Este lenguaje contrasta con una estrategia inmediata de escalada.

Preservar la capacidad después de la pérdida

La segunda explicación presentada por Ad Diyar es directamente militar. Hezbollah trataría de preservar sus capacidades después de las pérdidas acumuladas en enfrentamientos anteriores.

Los periódicos del 15 de septiembre contienen varios elementos que muestran la intensidad de las operaciones en torno a Ali al-Taher. En particular, Al Binaa informa sobre la destrucción de una importante red subterránea. El periódico menciona una cantidad considerable de explosivos utilizados durante la operación israelí.

Al Quds Al Arabi reporta la negación de la agencia iraní Fars con respecto a la presencia de miembros del Cuerpo de Guardia Revolucionaria en los túneles de Ali al-Taher. According to Fars, 48 Hizbullah members were in the two tunnels and eight were reportedly killed. El Organismo no da una explicación completa de la situación de los demás miembros en el extracto. Estas cifras provienen de Fars y no son confirmadas independientemente por otras fuentes.

Sin embargo, muestran que la batalla alrededor de la infraestructura subterránea se ha convertido en un tema importante.

En este contexto, una estrategia de conservación puede tener una lógica militar. Una organización que cree que ha sufrido pérdidas puede preferir evitar una confrontación en la que se vería obligada a utilizar rápidamente parte de sus capacidades restantes.

Esta lectura es muy diferente de la que presenta la falta de respuesta como evidencia de la desaparición completa de la capacidad militar de Hezbollah.

Las fuentes de Ad Diyar no dicen que el partido todavía tiene el mismo poder que antes de los enfrentamientos. Sugieren que buscaría precisamente preservar lo que queda de sus capacidades.

La energía es esencial.

El partido se niega públicamente a ser presentado como débil

Las declaraciones del diputado Hussein Hajj Hassan, reportadas por Al Sharq del 15 de septiembre de 2026, arrojaron cierta luz interesante sobre este punto. Afirma que la resistencia, su población y sus aliados muestran paciencia basada en sus propios cálculos. Él advierte contra la idea de que esta paciencia podría ser interpretada como una debilidad.

Hajj Hassan afirma que su campamento no es débil ni en la resistencia, política o popular.

Esta declaración no especifica qué capacidades militares siguen disponibles. Tampoco proporciona un calendario para una posible respuesta.

Su interés es en otros lugares: Hezbollah siente claramente la necesidad de combatir públicamente la idea de que su falta de reacción sólo se impondría por su debilitamiento.

La palabra importante es « calculaciones ».

El Miembro describió la moderación como una decisión y no una mera discapacidad.

Al Sharq adopta una interpretación mucho más crítica. El periódico cree que Hezbollah busca mostrar una fuerza que ya no posee al mismo nivel y que mueve parte de su confrontación con el Estado libanés.

Esta evaluación pertenece claramente a la línea editorial del periódico. No puede presentarse como un hecho establecido.

Pero la confrontación entre las dos cuentas es instructiva. Hezbollah dice: esperamos porque tenemos nuestros cálculos. Sus oponentes responden: usted espera porque su relación de poder se ha deteriorado.

Las confianzas de Ad Diyar ofrecen una tercera posibilidad: ambos fenómenos pueden existir simultáneamente. La parte puede debilitarse manteniendo la capacidad de adopción de decisiones y optando por preservar sus recursos restantes.

Esperando el desarrollo entre Washington y Teherán

La tercera hipótesis de Ad Diyar es política y regional. Hezbollah esperaría a ver cómo evolucionaba la relación entre Estados Unidos e Irán antes de tomar una decisión importante.

Esto es esencial porque la noticia del 15 de septiembre muestra que la relación entre Washington y Teherán es en sí misma en una fase de incertidumbre.

Donald Trump dice que Irán quiere llegar rápidamente a un acuerdo. Dijo que estaba abierto a la participación estadounidense en esta investigación. Al mismo tiempo, continúan las presiones militares, económicas y nucleares.

Teherán pidió que se levantaran las medidas estadounidenses y se negó a reconocer la legitimidad de varias demandas de Washington.

Por lo tanto, el diálogo es posible sin un camino claro.

Para Hezbollah, una evolución de esta relación podría cambiar profundamente las opciones disponibles.

Un acuerdo entre Washington y Teherán podría producir acuerdos regionales que afectan indirectamente al Líbano. Por el contrario, el fracaso de los contactos y la intensificación ulterior podrían poner a Hezbollah en un enfrentamiento regional mucho más amplio.

En esta perspectiva, el uso de una parte significativa de sus capacidades militares ahora podría considerarse prematuro.

El partido se beneficiaría de conocer la dirección del informe Irán-Americano antes de elegir entre una estrategia de confrontación, negociación indirecta o retención de moderación.

Esta hipótesis también permite comprender por qué los acontecimientos en Yemen, en Ormuz y en el Golfo se siguen tan de cerca en el Líbano. No son crisis completamente separadas. Están involucrados en definir la relación de las fuerzas regionales entre Irán, Estados Unidos y sus asociados.

El silencio iraní alrededor de Ali al-Taher también alimenta preguntas

Al Jumhouria del 15 de septiembre de 2026 reporta, en un análisis regional, la moderación de Teherán contra los acontecimientos de Ali al-Taher. El periódico cuestiona en particular el contraste entre la importancia atribuida a los acontecimientos y la baja intensidad de la reacción iraní.

La agencia Fars interviene principalmente para negar la presencia de miembros del Cuerpo de Guardias Revolucionarios en los túneles dirigidos.

Esta prioridad es importante.

Teherán busca desafiar la idea de una presencia militar iraní directa en el lugar en lugar de anunciar una respuesta a las operaciones israelíes.

Esto no prueba la existencia de una orden iraní que exige que Hezbolá no reaccione. No hay evidencia de esto.

Pero esta moderación paralela alimenta la hipótesis de que Irán y sus aliados están tratando actualmente de evitar una extensión inmediata de la confrontación libanesa.

La precaución puede responder a diferentes razones. Irán debe gestionar simultáneamente Ormuz, la cuestión nuclear, sus relaciones con los Estados del Golfo y la posibilidad de dialogar con Washington. Una nueva guerra a gran escala en el Líbano añadiría un frente adicional a esta ecuación.

La reconstrucción del Sur también limita el espacio de maniobra de Hezbollah

La situación de la población es otra limitación, aunque no parece ser una de las tres explicaciones principales atribuidas a las fuentes de Ad Diyar.

Hezbollah y Amal colocan reconstrucción en el centro en su declaración conjunta de Al Binaa. Exigen una indemnización para los habitantes, su regreso a sus aldeas y la movilización de todos los recursos disponibles.

Esta prioridad no es compatible con una nueva guerra inmediata.

La reanudación de los enfrentamientos en gran escala retrasaría aún más el regreso de los habitantes. Aumentaría la destrucción y dificultaría la obtención de ayuda internacional.

Hezbollah también debe tener en cuenta su propia base social.

Al Joumhouria reporta, a través de una personalidad política intermedia, que la población chií en el Sur tiene una gran parte del costo de la situación actual. Esta fuente habla de fatiga y agotamiento, aunque también destaca la persistencia del apoyo y la resistencia de esta población.

El interés de esta confianza radica en la distinción entre lealtad política y disponibilidad para una nueva guerra.

Una población puede seguir apoyando a Hezbollah mientras espera que el período de destrucción termine.

Esto reduce el margen para una estrategia permanente de escalada.

The possibility of an internal dialogue appears in the background

Al Jumhouria, de 15 de septiembre de 2026, también informa de las palabras de una personalidad centrista en favor de la reanudación del diálogo entre Joseph Aoun y Hezbollah.

Esta fuente considera que las dos partes siguen oponiéndose profundamente a los medios, pero comparten varios objetivos: detener los ataques, la retirada israelí, la reconstrucción y el regreso de los habitantes.

Según ella, el diálogo podría ayudar a reducir la brecha entre Baabda y Hezbollah.

Nabih Berri podría desempeñar un papel importante en este proceso debido a sus vínculos con el partido y sus canales con Joseph Aoun.

Esta hipótesis sigue siendo la de una fuente política. Nada en el cuerpo muestra que ya se ha decidido un diálogo formal de esta naturaleza.

Sin embargo, es importante entender la moderación militar. Si algunos actores creen que todavía se puede abrir una ventana política, una escalada inmediata podría cerrarla.

Por lo tanto, Hezbollah puede tener interés en preservar varias opciones simultáneamente: mantener sus armas, evitar una nueva guerra, esperar desarrollos regionales y dejar abierta la posibilidad de un arreglo interno.

Una restricción que no puede durar indefinidamente sin costo político

Sin embargo, esta estrategia plantea un riesgo significativo para Hezbollah.

Mientras más Israel cambie el terreno sin una respuesta militar directa, más los oponentes del partido pueden cuestionar la utilidad de sus armas.

Michel Sleiman ya pide que las posiciones sean entregadas al ejército. Varias fuerzas políticas están utilizando los acontecimientos de Ali al-Taher para fortalecer su argumento a favor del monopolio de armas del Estado.

La moderación que permite que Hezbollah evite la guerra puede así debilitar simultáneamente su argumento interno.

El partido enfrenta una contradicción.

Si reacciona fuertemente, corre el riesgo de causar una nueva campaña militar y comprometer la reconstrucción. Si no responde, sus oponentes pueden preguntar por qué mantiene un arsenal que no impide las operaciones israelíes.

Las declaraciones de Hussein Hajj Hassan buscan precisamente abordar esta contradicción presentando la paciencia como una elección calculada.

Las tres hipótesis pueden trabajar juntas

Las confianzas de Ad Diyar no nos permiten elegir una sola explicación.

La moderación de Hezbollah puede responder simultáneamente a los tres factores mencionados.

La fiesta puede quererevitar dar a Israel un pretexto para expandir la guerra.

Él puede buscarcapacidades de conservación disminuyedas por enfrentamientos anteriores.

Él puede finalmenteesperando saber si la relación entre Washington y Teherán está evolucionando hacia un acuerdo o una nueva escalada.

A estos tres elementos se añade la necesidad de reconstrucción, la fatiga de las poblaciones afectadas y el debate interno sobre el papel del ejército.

Lo que las fuentes no permiten establecer, por otra parte, es la existencia de una decisión formal de Hezbollah para renunciar a cualquier respuesta, una orden iraní que imponga silencio o un acuerdo secreto ya alcanzado en sus armas.

Por lo tanto, la confianza interesante es más limitada pero más fuerte:la restricción actual sería un cálculo multivariable en lugar de una simple falta de reacciónSu duración dependerá del terreno del Sur, la evolución de las negociaciones entre el Líbano e Israel y, sobre todo, la dirección de la relación entre Washington y Teherán.