Amnistía general: Bassil toma el Consejo Constitucional

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The Free Patriotic Movement (CPL) appealed to the Constitutional Council on Wednesday 9 September against the general amnesty law adopted by Parliament on 12 August. Su líder, el MP Gebran Bassil, dijo que el recurso se basaba en tres preocupaciones: la justicia debida a las víctimas, especialmente los militares y las familias de las personas muertas, el destino de los detenidos islamistas que aún no habían sido juzgados, y el riesgo de que un mecanismo presentado como respuesta humanitaria sirva en última instancia para borrar la responsabilidad en los casos de corrupción. This challenge gives the centre a text that has for months divided the families of military personnel, Sunni elected officials, defenders of the rights of detainees and several political blocs.

Bassil impugna el perímetro de la amnistía general

La apelación se presentó directamente ante el Consejo Constitucional. Gebran Bassil explicó que su bloque no rechazaba en principio la idea de una amnistía, sino que desafiaba la forma en que el Parlamento había transformado una demanda dirigida en una demanda mucho más amplia.

El presidente del CPL sostiene que el objetivo inicial debe ser resolver la situación de un número limitado de detenidos, incluidos islamistas, que permanecieron en prisión durante años sin juicio final. Según él, esta cuestión no justifica que se extienda o se reduzcan las penas a categorías de delitos que no guardan relación con el problema de la detención prolongada.

Basil afirma que su apelación se basa en tres « concernos »: justicia, víctimas y detenidos islamistas no comprometidos. Garantiza que se pueda encontrar una solución para corregir las injusticias judiciales sin convertir la amnistía en un instrumento de impunidad.

Familias militares en el corazón de la primera controversia

The first point of friction concerns victims of armed violence and their families. El caso es particularmente sensible para los familiares de soldados y miembros de las fuerzas de seguridad asesinados en enfrentamientos con grupos islamistas, especialmente durante los años de enfrentamiento con organizaciones yihadistas.

Estas familias han protestado repetidamente contra versiones sucesivas del proyecto. Temen que las personas condenadas por ataques contra el ejército, el asesinato o la participación en grupos armados puedan beneficiarse de reducciones de las penas que consideren incompatibles con la gravedad del incidente.

Esta preocupación ha afectado los debates parlamentarios en la primavera. Las comisiones conjuntas han tratado de excluir de la amnistía los delitos de asesinato y atentados terroristas contra civiles o militares. También han destacado el mantenimiento de la « ley personal », es decir, el derecho de las víctimas o de sus familias a proseguir sus demandas civiles y sus indemnizaciones.

Pero la controversia no desaparece con esta garantía. La reducción de la pena penal puede ser experimentada por las familias como una supresión parcial de la sanción, incluso si sus derechos personales permanecen legalmente intactos.

Basil destacó este punto al afirmar que la defensa del ejército era un deber nacional y no comunitario. Rechazó las acusaciones de que la oposición al texto estaba dirigida a una comunidad específica, destacando que muchos soldados que cayeron en los combates eran sunitas.

Esta observación se refiere a una de las dimensiones más explosivas del archivo. El debate se ha presentado a veces como una confrontación entre los defensores del ejército y los representantes de la comunidad sunita, varios de los cuales han mantenido durante mucho tiempo la cuestión de los detenidos islamistas.

Por el contrario, el CPL busca separar los dos temas. For Basil, defending the rights of killed or injured soldiers should not be interpreted as hostility towards Sunni detainees who have not been tried.

¿Quiénes son los « detenidos islámicos »?

El segundo núcleo de la controversia se refiere precisamente a los « detenidos islámicos », expresión que abarca situaciones judiciales muy diferentes. Some have been convicted of serious acts related to armed groups, yhadist organizations or attacks on security forces.

Others have spent long periods in pretrial detention without a final judgement. Esta categoría ha sido durante años uno de los principales argumentos presentados por las familias y Miembros a favor de la amnistía.

Esta es la segunda categoría que Bassil afirma querer lidiar con. He said that he was looking for a correction of the text so that the measure would really benefit those who had suffered abnormally long detention without trial, rather than those convicted of crimes unrelated to this procedural injustice.

Los funcionarios electos sunitas que presentaron el caso también presentan la amnistía como respuesta a un fracaso del sistema judicial. En conversaciones con el Presidente del Parlamento, Nabih Berri, varios parlamentarios denunciaron la lentitud del proceso y la existencia de miles de presos no condenados en las prisiones libanesas.

They also stressed that Islamist detainees represent only part of this problem. The issue of excessive pre-trial detention has a broader impact on the functioning of criminal justice and prison overcrowding.

Esta es una de las pocas zonas de acuerdo entre los campamentos opuestos. The CPL acknowledges that a person cannot remain indefinitely imprisoned because the justice system has failed to judge him within a reasonable time.

Por otra parte, los promotores de la amnistía argumentan que los retrasos en los tribunales y el estado de las prisiones imponen una medida excepcional. Consideran que la espera de una reforma integral del sistema judicial sería una nueva ampliación de la detención de personas que nunca hayan obtenido una sentencia definitiva.

La misma ley para situaciones muy diferentes

Por lo tanto, el desacuerdo se centra en el recurso. Basil considera que los tribunales deben corregir un fallo judicial y adoptar disposiciones específicas, no suficientemente amplias para cambiar la situación de las personas ya condenadas por delitos graves.

Esta crítica ayuda a entender por qué la ley ha sido tan difícil de desarrollar. Los parlamentarios trataron de reunir en el mismo texto una serie de problemas que no eran jurídicamente idénticos: presos intrigados, presos a largo plazo, hacinamiento en las cárceles y algunas cuestiones políticas históricas.

El riesgo es entonces dar una categoría de medida pensado a otra. Esto es precisamente lo que el CPL afirma querer evitar mediante su llamamiento al Consejo Constitucional.

Basil también culpó a políticos que habían ocupado cargos gubernamentales o encabezados por el Ministerio de Justicia por no haber resuelto antes la cuestión de los presos no comprometidos. Según él, un fracaso acumulado durante años no puede justificar una extensión incontrolada de la amnistía.

Debate sobre las sentencias de 28 y 17 años

La ley aprobada el 12 de agosto no se limita a una simple amnistía. También prevé una reducción excepcional de ciertas sentencias, que explica algunas de las controversias sobre sus beneficiarios.

Durante la labor de los comités conjuntos en mayo, el vicepresidente del Parlamento Elias Bou Saab indicó que los parlamentarios habían mantenido un período de28 años de detenciónpor los condenados a muerte. For persons sentenced to life imprisonment, the duration referred to was17 años de detención.

Estas cifras se obtuvieron después de varias sesiones de negociación. Las comisiones han consultado, entre otras cosas, a los Ministerios de Justicia, Defensa e Interior, así como a los representantes del ejército y los servicios penitenciarios.

El plan también ha llevado a un debate sobre la confusión o la fusión de sentencias cuando se imponen varias condenas a la misma persona. Según las explicaciones dadas al concluir la labor de las comisiones, este mecanismo debería limitarse a casos de tres o menos delitos.

Estas disposiciones muestran por qué el debate no puede ser resumido por la expresión « liberación de los detenidos islamistas ». Dependiendo del registro judicial de cada detenido, la ley puede tener diferentes efectos sobre la duración de la detención o la ejecución de las penas.

Queda preservado el « derecho personal » de las víctimas

The advocates of the text emphasize another element: the maintenance of the personal rights of victims. Una amnistía o reducción de la pena penal no borra automáticamente las reclamaciones civiles hechas por las personas lesionadas o sus familias.

Esta garantía fue uno de los principales compromisos del Parlamento. En particular, tuvo que abordar las preocupaciones de las familias de soldados muertos, así como las víctimas de asesinatos, agresiones u otros delitos graves.

Sin embargo, para las familias interesadas esta distinción sigue siendo insuficiente. El derecho a una indemnización financiera o civil no sustituye, en su opinión, la ejecución de la pena penal impuesta al autor.

Por consiguiente, el debate contrasta con dos conceptos de justicia. El legislador puede considerar que una pena excepcionalmente reducida sigue siendo compatible con el mantenimiento de los derechos de la víctima, mientras que las familias pueden considerar que esta reducción infringe la pena misma.

Corrupción, tercer ángulo del remedio de Basil

El tercer punto planteado por Gebran Bassil es políticamente diferente: corrupción. The head of the CPL accusations the text of having slid from an answer to the question of detainees and overcrowding to an amnesty which, according to him, could benefit perpetrators of financial crimes or corruption.

Afirma que su bloqueo aceptó el principio de una medida limitada. Según su versión, el problema surgió cuando esta « condición determinada » se utilizó para ampliar las categorías que podrían beneficiarse del esquema.

Basil acusa a algunos funcionarios de utilizar la delicada cuestión de los detenidos islamistas para aprobar disposiciones que permitieran a otros escapar de su responsabilidad. Presenta su apelación como defensa a los libaneses que se niegan a crear una nueva forma de impunidad mediante la amnistía.

Sin embargo, este aspecto debe distinguirse de una decisión judicial ya adquirida. El recurso del CPL es, en este momento, un argumento político y constitucional presentado al Consejo Constitucional.

Los jueces constitucionales tendrán que examinar las disposiciones impugnadas y su alcance exacto. En consecuencia, la presentación del recurso no significa que el Consejo ya haya establecido que la ley protege eficazmente todos los delitos financieros denunciados por Basil.

¿Por qué la cuestión de la corrupción es particularmente sensible

La controversia tiene una dimensión particular en un país marcado por el colapso financiero desde 2019. Gran parte de la población ha estado pidiendo la identificación de responsabilidades políticas, bancarias y administrativas que han contribuido a la crisis durante varios años.

En este contexto, toda medida que pueda extinguir el enjuiciamiento por corrupción, malversación de fondos públicos, enriquecimiento ilícito o delitos financieros se vuelve muy sensible. Opponents of an overly broad amnesty fear that a prison provision will produce effects far beyond the prison population.

Esta preocupación es un precedente histórico. El Líbano ya ha utilizado la amnistía como instrumento de solución política después de la guerra civil, con consecuencias duraderas sobre la cuestión de la rendición de cuentas.

Primera amnistía importante desde 1991

El texto aprobado en agosto es la primera ley general de amnistía desde 1991. Estos últimos habían borrado gran parte de los crímenes políticos y militares cometidos durante la guerra civil entre 1975 y 1990.

La Ley de 1991 sigue siendo controvertida más de tres decenios después de su aprobación. Sus críticos consideran que ha impedido el establecimiento de responsabilidades por muchos delitos y ha ayudado a establecer una cultura de impunidad.

However, defenders of the 2026 amnesty claim that the comparison has its limits. El texto actual se centra en una crisis penitenciaria y judicial, mientras que en 1991 se pretendía poner fin legalmente a quince años de guerra civil.

Esta diferencia no elimina el riesgo político. Cada ampliación de las amnistías plantea la cuestión de hasta qué punto el Parlamento puede llegar a resolver una crisis sin perjuicio de los derechos de las víctimas.

Una adopción parlamentaria ya muy conflictiva

El Parlamento aprobó finalmente la ley los días 11 y 12 de agosto. La reunión había sido especialmente tensa, especialmente en torno a la posición del ejército y del Ministro de Defensa, Michel Menassa.

El CPL y Hezbollah habían dejado la reunión después de una controversia relacionada con el hecho de que el Ministro de Defensa no había podido presentar la intervención que deseaba dedicar al proyecto. Entre otras cosas, quería plantear preocupaciones sobre la institución militar y las víctimas de grupos armados.

El episodio inmediatamente tomó una dimensión comunitaria. A algunos funcionarios les preocupaba que la intervención del ejército pudiera interpretarse como una posición adoptada por la institución contra una demanda hecha en gran medida por políticos sunitas.

Bassil repite este argumento precisamente hoy para refutarlo. Afirma que la defensa de los militares y sus familias no es una posición hostil para los sunitas, especialmente porque muchos soldados que fueron víctimas de grupos armados pertenecieron a esa comunidad.

Consejo Constitucional ahora en el centro del expediente

El recurso ahora mueve el debate del Parlamento al Consejo Constitucional. Este último tendrá que examinar los argumentos presentados por el bloque « fuerte Líbano » y comprobar si las disposiciones impugnadas cumplen con la Constitución.

Una de las cuestiones será cómo se han definido las categorías de beneficiarios. En particular, los jueces tendrán que evaluar si las diferencias de trato previstas en la ley se basan en criterios suficientemente objetivos y compatibles con el principio de igualdad.

El Consejo también puede considerar argumentos relativos a los poderes del Parlamento. Basil argumenta que la falta de poder judicial no permite al legislador eludir las normas constitucionales adoptando un sistema excesivamente general.

Así pues, el caso presenta varios requisitos difíciles de conciliar. El Líbano debe responder a la excesiva detención preventiva y a las demoras judiciales, al tiempo que protege los derechos de las víctimas y evita que una medida excepcional no se beneficie de los delitos que están fuera de su objetivo original.

El destino concreto de la ley depende ahora del examen del Consejo Constitucional. Su decisión determinará si el texto votado el 12 de agosto puede aplicarse plenamente en su forma actual o si se verá afectado por ciertas disposiciones impugnadas.