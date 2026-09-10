Líbano: La ira social en el estancamiento fiscal · Voces globales

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El reto social vuelve al Líbano cuando el Estado probablemente tenga menos espacio para responder. Los soldados jubilados han regresado a las calles esta semana, mientras que los funcionarios públicos y otras categorías del sector público exigen una nueva corrección de sueldos y pensiones. El movimiento acompaña la revisión del presupuesto 2027 por el gobierno de Nawaf Salam. Pero detrás de las demandas es una ecuación más difícil: se espera que la economía libanesa contrate en un 6,4% para 2026, la inflación aumenta al 17,5% y la indemnización pública ya absorbe una parte considerable del presupuesto. Por lo tanto, todo aumento debe financiarse con más ingresos, a riesgo de que los hogares impongan parte de lo que el Estado les concedería mediante salarios.

Es esta paradoja que explica la tensión actual. Los pensionistas tienen buenas razones para considerar insuficientes sus pensiones. El colapso monetario comenzó en 2019 destruyó la mayor parte de su poder adquisitivo. Pero el Estado ya no tiene acceso a los mecanismos que una vez permitieron retrasar el costo de los aumentos. Ya no puede pedir prestado normalmente de los mercados. No puede pedir al Banco del Líbano que financie sus déficits indefinidamente sin arriesgarse a una mayor desestabilización de la libra. Y debe financiar simultáneamente la reconstrucción, los servicios públicos, el ejército y una economía golpeada por una nueva guerra.

Así que hoy la calle está exigiendo una corrección que casi todos reconocen es necesaria, pero que nadie ha encontrado todavía una manera de financiarla de manera sostenible.

Pensiones todavía lejos de su valor en 2019

Las manifestaciones del personal militar retirado no son nuevas. Han regresado durante varios años con una regularidad que refleja la ausencia de una solución estructural.

Antes de la crisis, los salarios públicos y las pensiones se pagaron en una libra de alrededor de 1.507,5 libras por dólar. El colapso de la moneda hizo desaparecer esta referencia. Incluso después de los múltiples subsidios, ayudas y suplementos concedidos desde entonces, la remuneración real sigue siendo muy inferior a su nivel antes de 2019.

El estado ha apilado gradualmente las correcciones sin reconstruir la escala de sueldos.

El resultado es un sistema en el que el salario administrativo oficial ya no corresponde al ingreso real pagado. Además de los sueldos básicos, había multiplicadores, subsidios temporales, asistencia social, subsidios de asistencia y diversos suplementos.

En febrero de 2026, el gobierno de Salam volvió a otorgar el equivalente de seis salarios adicionales a empleados públicos y contratados, con los suplementos correspondientes para los militares. El esfuerzo es de 700 millones de dólares a 800 millones de dólares anuales, según estimaciones gubernamentales utilizadas en los debates presupuestarios.

Esta cantidad es considerable para el Tesoro. Sin embargo, sigue siendo insuficiente para los beneficiarios.

Esta es toda la anomalía libanesa: un gasto de casi 800 millones de dólares puede pesar en gran medida en las finanzas públicas, dejando al beneficiario con un ingreso considerado demasiado bajo para vivir normalmente.

El problema proviene de la escala del colapso desde 2019. El PIB real perdió una parte considerable de su valor durante la crisis. Los precios se han dolarizado gradualmente. El salario público no siguió el mismo camino.

El personal militar retirado está en una posición particularmente difícil. A diferencia de algunos empleados, tienen menos posibilidades de complementar su pensión con otra actividad. However, they bear the same health, food, electricity, transport and housing costs as the rest of the population.

Por lo tanto, su ira no sólo refleja una afirmación categórica. Muestra las limitaciones del modelo quinquenal: compensa gradualmente el colapso de los ingresos sin poder restaurar su valor anterior.

Líbano entró en recesión de nuevo

La dificultad se agrava este año por la repentina inversión de la economía.

El Líbano ha registrado su primera recuperación real desde el comienzo de la crisis en 2025. El Banco Mundial estima ahora que el crecimiento real en ese año es del 4,2%. El consumo, el turismo, la inversión y alguna estabilización monetaria han dado lugar a esperanzas para el comienzo de la normalización.

La guerra comenzó en marzo de 2026 interrumpió esta dinámica.

En su último informe económico sobre el Líbano, publicado el 21 de agosto, el Banco Mundial tiene previstocontracción del PIB real por 6,4% en 2026.

La brecha con el escenario libre de guerra alcanzó 10.4 puntos de crecimiento.

Esto significa que el problema presupuestario no es sólo gasto militar o destrucción. El conflicto también reduce el tamaño de la economía de la que el Estado puede obtener sus ingresos.

El turismo fue alcanzado. El consumo ha disminuido. La gente ha sido desplazada. Vivienda, negocios e infraestructura fueron destruidos. Las cadenas de suministro se interrumpen y parte de la inversión se pospone.

Esta recesión aumenta los precios. Planes del Banco Mundial17.5% de inflación en 2026en particular debido a las perturbaciones logísticas, el costo del transporte y el aumento del petróleo.

Para los jubilados y funcionarios públicos, esta inflación reduce aún más el valor de los aumentos obtenidos unos meses antes.

Para el gobierno, hace que una nueva corrección salarial sea políticamente más necesaria mientras lo hace económicamente más peligroso.

Es el corazón del extremo muerto.

Aumentar los salarios es posible, financiarlos a largo plazo mucho menos

Decir que el estado absolutamente no puede aumentar los salarios sería incorrecto. Lo hizo en febrero.

El problema real es en otro lugar:no puede aumentarlos sosteniblemente para satisfacer las demandas sin encontrar varios cientos de millones de dólares de ingresos permanentes adicionales.

Un aumento salarial no es un gasto excepcional. Regresa cada mes, luego cada año. Cuando también cambia las pensiones, su costo se extiende durante varias décadas.

El proyecto de presupuesto 2027 ilustra esta limitación.

El gasto previsto se trata de6.900 millones de dólares, casi 15% más que en el presupuesto 2026. La remuneración y los gastos similares ya representarían más de la mitad del total.

El ministro de Finanzas, Yassine Jaber, dijo que los aumentos ya decididos700 a 800 millones de dólaresgastos.

Por lo tanto, una nueva revalorización general cambiaría rápidamente el equilibrio fiscal si no se crearan ingresos adicionales.

Sin embargo, el gobierno está tratando de presentar un presupuesto sin déficit.

Esta disciplina no sólo tiene por objeto satisfacer al Fondo Monetario Internacional. Está respondiendo al trauma de la crisis.

Durante años, el Estado libanés ha financiado déficits estructurales por deuda. Los bancos han depositado gran parte de los depósitos en el Estado y el Banco del Líbano. Cuando el sistema colapsó en 2019, las pérdidas fueron llevadas eventualmente a los depositantes, la moneda y la economía en su conjunto.

El regreso de hoy a déficits financiados directa o indirectamente por el Banco del Líbano correría el riesgo de recrear parte de este mecanismo.

La estabilidad actual de la libra se basa, entre otras cosas, en una política monetaria restrictiva y en la falta de financiación masiva del Tesoro mediante la creación monetaria.

Por lo tanto, el gobierno está atrapado entre dos limitaciones: aumento de los ingresos para preservar el sector público, sin reabrir el mecanismo que había contribuido al colapso.

Para febrero, el estado ya había tenido que gravar para poder aumentar

La decisión adoptada al comienzo del año muestra cuán estrecha es el margen.

Cuando el gobierno aceptó los seis sueldos adicionales en febrero, solicitó simultáneamente nuevos ingresos.

Decidió un impuesto adicional sobre300.000 libras en 20 litros de gasolinay propuesta para transferir el IVA11% a 12%También se preveían derechos adicionales sobre contenedores.

El mensaje es claro: un aumento permanente de la remuneración debe ir acompañado de ingresos permanentes.

En papel, la lógica es presupuestaria.

Socialmente, se vuelve mucho más problemático.

El IVA es un impuesto sobre el consumo. Afecta a los hogares cuando pasan. Un impuesto al gas no sólo afecta a los motoristas. Se transmite al transporte, la distribución y, gradualmente, al precio de una gran parte de las mercancías.

Por lo tanto, el Estado puede aportar 100 dólares adicionales a un funcionario al mismo tiempo que aumenta sus gastos mensuales.

Precisamente este mecanismo provocó las protestas de febrero en Beirut y Trípoli.

El problema sigue siendo hoy.

Mientras más funcionarios públicos obtengan un ajuste salarial financiado por los impuestos al consumidor, más probable es que una parte de esta corrección sea absorbida por el creciente costo de vida. Y los hogares del sector privado, que no se benefician necesariamente del aumento, también apoyan nuevos impuestos.

Por lo tanto, una medida diseñada para resolver una crisis social puede crear otra.

Ingresos públicos, pero no una cuenta mancomunada disponible

La situación es aún más difícil para los manifestantes entender como los ingresos del estado han crecido considerablemente.

Fueron de alrededor3.900 millones de dólares en 2024 a casi 6.000 millones en 2025Según los datos analizados este verano. A primera vista, este aumento puede sugerir que el gobierno ahora tiene los medios para restaurar los salarios.

Eso sería demasiado rápido.

Parte de este progreso proviene de una mejor colección. Otra es la revalorización de impuestos, derechos y bases fiscales después de varios años durante los cuales parte de los levies se habían vuelto casi simbólicos como resultado de la depreciación de la libra.

Estos ingresos adicionales no son todos reproducibles al mismo ritmo.

Sobre todo, el Estado tiene que hacer frente a nuevos gastos: guerra, ayuda a las personas desplazadas, reconstrucción, administración, necesidades militares y rehabilitación de infraestructura.

El Banco Mundial también advierte que la mejora de las finanzas públicas en 2025 y la primera mitad de 2026 está sujeta a una presión creciente en la segunda mitad del año. La recesión disminuye los ingresos a medida que aumentan las necesidades.

El superávit presupuestario registrado en 2025, estimado en3.9% del PIBPor consiguiente, no significa que el Estado pueda crear con seguridad varios cientos de millones de dólares de gastos permanentes adicionales.

Un ingreso excepcional puede financiar un gasto excepcional. No debe utilizarse para crear una obligación salarial que todavía tendrá que pagarse en 2028, 2029 o 2030.

Depositors, Bank of Lebanon and Taxation: the second front

Otro elemento alimenta el sentimiento de injusticia: el historial bancario.

Desde 2019, los depositantes han sido privados de gran parte de sus ahorros. El Banco del Líbano está financiando gradualmente ciertas retiradas de los mecanismos establecidos desde la crisis.

Debemos evitar confusión aquí.

Los ingresos del IVA o el impuesto al gas no se pagan legalmente en un fondo para reembolsar a los depositantes. Argumentar que los impuestos salariales se desviarían directamente a los retiros bancarios sería, por lo tanto, inexacto.

Pero la economía consolidada cuenta una historia más compleja.

El Estado debe equilibrar su presupuesto porque ya no puede depender de la financiación monetaria. Al mismo tiempo, el Banco del Líbano debe preservar sus monedas, estabilizar la libra y los mecanismos financieros para que los depositantes puedan recuperar gradualmente parte de sus fondos.

Por lo tanto, ambas instituciones sacan sus márgenes de la misma economía empobrecida.

Cuanto más recursos se moviliza el Banco del Líbano para obtener retiros sin desestabilizar el tipo de cambio, se vuelve más crítica la disciplina monetaria. Cuanto más el Estado aumenta su gasto, más ingresos fiscales tiene que recaudar para evitar pedir nuevamente financiación monetaria.

Por lo tanto, la tributación, los salarios públicos y el reembolso de los depósitos no están vinculados por la contabilidad directa. Están bajo la misma limitación de recursos.

Es esta realidad la que alimenta una frustración políticamente explosiva: los hogares pagan más impuestos e impuestos mientras los funcionarios públicos sienten que no están recuperando su poder adquisitivo y que los depositantes continúan recuperando sólo una fracción de sus ahorros.

El presupuesto 2027 realmente pone el problema por delante

El actual proyecto de presupuesto no aborda esta contradicción.

Incorpora el costo de las medidas ya concedidas, pero no proporciona, en su versión original, una reconstrucción adicional importante de la escala de sueldos.

Según los elementos del marco presupuestario de mediano plazo comunicados en la prensa, no se prevé un aumento comparable durante varios años.

Esto es precisamente lo que preocupa a los sindicatos.

Para ellos, aceptar el presupuesto de 2027 en el estado sería congelar ya la remuneración insuficiente mientras la inflación sigue aumentando.

Para el Ministerio de Finanzas, los nuevos aumentos prometedores sin los ingresos identificados equivaldrían a imponer en futuros presupuestos una carga que el Estado no puede financiar.

Por lo tanto, ambas partes pueden defender argumentos económicamente coherentes y llevar a posiciones incompatibles.

Los funcionarios públicos no pueden vivir con ingresos amputados por mucho tiempo.

El Estado no puede pagar por lo que no cobra.

Y aumentar los impuestos sobre una economía de recesión puede reducir aún más la actividad de la que dependen los ingresos futuros.

Un reto social que ahora supera a los pensionistas militares

Es esta cerradura que da a las manifestaciones actuales un alcance más amplio.

Los miembros retirados son los más visibles. Su organización les permite bloquear los ejes y concentrar rápidamente la presión alrededor del Gran Serail. Sin embargo, las mismas dificultades afectan a los funcionarios públicos, la educación pública, la Universidad Libanesa, el poder judicial y muchas administraciones.

El riesgo para el gobierno no es sólo una proliferación de manifestaciones.

Es ver una coalición de categorías que ya no exigen una prima única, sino desafiar todo el modelo de salida de la crisis.

Desde 2019, el Estado ha gestionado esencialmente los ingresos públicos mediante sucesivas correcciones. Este método evitó una ruptura completa de la administración. Nunca resolvió la cuestión de los salarios reales.

La recesión de 2026 reduce ahora la posibilidad de continuar así.

El gobierno salam debe evitar simultáneamente una nueva crisis monetaria, mantener el equilibrio fiscal, financiar las consecuencias de la guerra, apoyar al ejército, avanzar en la reestructuración bancaria y evitar el colapso de sus propios servicios públicos.

Los pensionistas exigen que el Estado cumpla por primera vez una obligación mucho más inmediata: permitir que los que han trabajado para que vivan de su pensión.

Las discusiones abiertas esta semana deben ahora traducir esta contradicción en cifras. El Ministerio de Finanzas se encarga de evaluar el costo de las propuestas examinadas con los representantes de los jubilados antes del examen ulterior del presupuesto de 2027. Es este cálculo, más que declaraciones políticas, que determinará si el gobierno todavía tiene margen para el compromiso o si el desafío social entrará en una nueva fase.