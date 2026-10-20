Dinero expatriados: investigaciones inmobiliarias que abren un nuevo frente financiero contra Hezbollah

8

Lire l'article Stop

Beta translationCette traduction est produite automatiquement en version beta. Merci de rester prudent sur le contenu et de verifier la version francaise en cas de doute.

Se dice que una investigación sobre los circuitos financieros de Hezbollah ha tomado una nueva dirección en Líbano. Después de las empresas de transferencia de dinero y las oficinas de cambio, las investigaciones se extenderían ahora a las transacciones inmobiliarias. The Attorney General of the Court of Cassation, Ahmad Rami Haj, reportedly asked to verify the origin of the funds used to purchase properties in several regions. Esto situaría a algún capital de la emigración libanesa en el campo de la investigación. Interviene mientras Estados Unidos busca aumentar la presión financiera sobre Hezbollah. Pero la supuesta ampliación de las investigaciones plantea una cuestión delicada: ¿cómo podemos buscar los recursos de una organización política y militar sin afectar las transferencias ordinarias de los expatriados?

Ahmad Rami Hajj extendería las investigaciones al sector inmobiliario

The Attorney General of the Court of Cassation, Ahmad Rami Haj, reportedly asked the intelligence branch of the Internal Security Forces to strengthen the verification of financial circuits that could be linked to Hezbollah. La investigación inicial se centraría en las empresas de transferencia de dinero y las oficinas de cambio. Los investigadores buscarían, entre otras cosas, identificar operaciones relacionadas con el movimiento o la asociación Al Qard Al Hassan. According to information revealed on 20 October 2026, the magistrate later extended his investigations to certain real estate transactions. He reportedly requested verification of the origin of the capital used to purchase goods in different Lebanese regions. Este cambio sería significativo. La investigación ya no se refiere solamente a los movimientos monetarios entre intermediarios financieros, sino también al uso de fondos en adquisiciones inmobiliarias. Esto podría afectar a los compradores cuyos recursos provienen del extranjero. However, the information available does not specify the transactions concerned or the number of persons concerned. Tampoco duplican las instrucciones judiciales supuestamente enviadas a los investigadores.

Esto sería parte del deseo de fortalecer los controles sobre las transacciones en efectivo. Los pasos atribuidos al magistrado se presentan como respuesta a las preocupaciones estadounidenses sobre los canales financieros de Hezbollah. En particular, el objetivo sería dificultar el movimiento del capital más allá de los controles bancarios. El paso a través de una institución financiera permitiría examinar el origen de las sumas cometidas en determinadas transacciones. Sin embargo, el vínculo directo entre las solicitudes estadounidenses y las decisiones judiciales notificadas no está establecido por un documento oficial. La información disponible describe un supuesto enfoque de las investigaciones, sin determinar si se han impuesto nuevas obligaciones a los compradores de bienes raíces. No mencionan ninguna suspensión general de las transacciones financiadas por el capital extranjero. Por lo tanto, la cuestión se refiere al alcance real de la investigación: transacciones identificadas con precisión o una colección más amplia de adquisiciones cuyos fondos proceden de la emigración.

Expatriados chiítas especialmente mencionados en las investigaciones

Uno de los aspectos más sensibles del caso es el de los expatriados libaneses. La información publicada indica que se prestará especial atención a los fondos del Líbano en América del Norte, Europa y África. Se refieren más específicamente a los expatriados chiítas. Esta supuesta dirección aparece en un contexto donde las autoridades estadounidenses buscan identificar los recursos financieros de Hizbullah. Se plantean preguntas sobre los criterios utilizados para seleccionar las transacciones examinadas. Sin embargo, la pertenencia a una comunidad religiosa no constituye prueba de una relación financiera con una organización política o militar. Los documentos disponibles no confirman la existencia de una investigación judicial basada en este criterio. Tampoco proporcionan una lista de compradores o transacciones bajo investigación. Por consiguiente, el alcance de esta atención sigue siendo incierto. Puede tratar las transacciones con características financieras específicas, pero la información publicada no lo deja claro.

Las transferencias extranjeras también son importantes para apoyar a las familias desplazadas en el sur del Líbano. The information of 20 October 2026 refers in particular to aid sent by relatives living in North America, Europe and Africa. Estos recursos pueden contribuir a los gastos diarios de los hogares afectados por los enfrentamientos. Algunos también pueden utilizarse para financiar las necesidades de vivienda. Por lo tanto, un endurecimiento de las verificaciones podría implicar a personas no relacionadas con las actividades militares de Hezbollah. Sin embargo, en los documentos no se menciona ninguna decisión general que limite las transferencias familiares. Tampoco se establece que los expatriados hayan sido impedidos de adquirir bienes debido a su afiliación comunitaria. Las consecuencias a que se hace referencia en esta etapa se refieren a los riesgos asociados con un aumento de los controles. No son efectos ya demostrados por las investigaciones.

Observaciones de Karim Souaid contra estimaciones estadounidenses

El Gobernador del Banco del Líbano, Karim Suaid, aparece en otra parte del expediente financiero. According to the information reported, he reportedly told United States interlocutors that the financial circuits operating in Lebanon had not recorded certain capital movements of exceptional magnitude over a short period of time. Esta evaluación abarcaría transacciones por conducto del Banco del Líbano, instituciones bancarias, empresas de transferencia y oficinas de intercambio. Viene después de la publicación de información sobre la llegada de $200 millones para Hezbollah. Al mismo tiempo, un programa de asistencia presentado por el movimiento habría estado asociado con un estimado de 600 millones de dólares. Estas cantidades corresponden a información diferente. The first concerns suspected transfers, while the second refers to the estimated financing of a support package. Los documentos no proporcionan los registros para verificar estas cantidades o los métodos utilizados para preparar todas las estimaciones.

Los Estados Unidos también se centrarían en la capacidad de Hezbollah para mantener sus actividades financieras y sociales. Las auditorías mencionadas examinarían, entre otras cosas, si el movimiento sigue pagando a sus miembros y financiando sus instituciones sanitarias, educativas y sociales. Esto extendería la investigación al funcionamiento de sus estructuras de asistencia. Interviene mientras Hezbollah presenta programas para desplazados internos. Por consiguiente, la financiación de esos planes es una cuestión política y social. Sin embargo, los documentos no distinguen claramente entre los recursos dedicados a las diversas actividades. Tampoco demuestran que las cantidades mencionadas habrían pasado por los mismos circuitos. La diferencia entre las estimaciones publicadas y las observaciones atribuidas al gobernador no es suficiente para establecer la existencia de transferencias clandestinas. Ello demuestra sobre todo que el origen y la corriente de determinados recursos siguen siendo el centro de las preguntas.

Presión financiera en un contexto de confrontación política

The alleged investigations are taking place in a period of increasing tension between the Lebanese authorities and Hezbollah. La información del 20 de octubre de 2026 se refiere a las demandas estadounidenses en relación con las actividades militares y financieras del movimiento. Según informes, el Secretario de Estado Marco Rubio pidió al Presidente Joseph Aoun que intensificara las medidas contra ciertas redes. These alleged pressures are accompanied by investigations into explosives intercepted in Dahr al-Baydar and security operations in several areas. Hezbollah, por su parte, denuncia las iniciativas que considera dirigidas contra su capacidad de actuar. Sus funcionarios defienden el papel de la resistencia contra Israel. Al mismo tiempo, las autoridades libanesas afirman su compromiso de hacer cumplir las leyes y fortalecer el control estatal sobre cuestiones de seguridad. En este contexto, la investigación financiera podría convertirse en un nuevo tema de confrontación política.

Sin embargo, la extensión de las investigaciones a las transacciones inmobiliarias introduciría una dimensión diferente. Podría referirse a las transacciones realizadas por personas cuyos recursos proceden del extranjero. The judicial authorities should then establish possible links between the capital examined and the offences sought. La información disponible no determina si esas pruebas ya se han recogido. No reportan ningún balance oficial sobre las adquisiciones inmobiliarias pertinentes. No se proporcionan transacciones sospechosas, sumas totales y listas de personas procesadas. Por lo tanto, al 20 de octubre de 2026, el expediente se basa principalmente en la información relativa a la presunta ampliación de la investigación. Su importancia radica en el cambio de método que describen: trasladar intermediarios financieros de vuelta al uso del capital, particularmente en bienes raíces. Su alcance real dependerá de los procedimientos reales y de los elementos que puedan establecer los investigadores.

Une question sur cet article ?Demander à Libnanews