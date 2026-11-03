Pobreza: LAU crea Observatorio MARSAD

El LAU tiene MARSAD, un observatorio dedicado a la pobreza, desigualdad y desarrollo del Mashreq árabe. Su lanzamiento fue en el calendario académico del 30 de octubre de 2026 en Beirut. Esta iniciativa reúne a economistas libaneses y extranjeros para reunir investigación y decisiones públicas. Su programa combina el estudio del nivel de vida con el de acceso a la educación y al empleo. En cambio, el trabajo existente ilustra las dificultades de medición: las fechas antiguas, los territorios parcialmente cubiertos y los ingresos incompletos requieren comparaciones cuidadosas y métodos explícitos.

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La Universidad Libanesa-Americana tiene un observatorio sobre pobreza, desigualdad y desarrollo en el Mashreq Árabe. MARSAD, liderado por su departamento de economía, quiere vincular la investigación y las decisiones públicas. Su lanzamiento, en el calendario académico del 30 de octubre de 2026 en Beirut, se está llevando a cabo en un país donde las cifras de pobreza siguen siendo difíciles de comparar. Los datos disponibles describen diferentes años, poblaciones y métodos.

MARSAD significa « Monitoring Arab Regional Socioeconomic Advancement and Disparities ». La estructura depende de la Escuela de Negocios Adnan Kassar de la LAU. Congrega a economistas libaneses y extranjeros en torno a un objetivo: producir análisis útiles para las políticas de desarrollo. Su campo abarca al Mashreq árabe, más allá del caso libanés.

El Observatorio se propone desarrollar investigaciones sobre ingresos, condiciones de vida y disparidades sociales. Su programa se basa en la intersección de las disciplinas y en la comparación de los países del Mashrek.

MARSAD examina la pobreza y las lagunas en la oportunidad

El programa de lanzamiento se centra en la pobreza, la desigualdad y el desarrollo económico. Combina la medición de los niveles de vida con las condiciones de acceso a la educación, el empleo y la protección social.

En particular, el documento anuncia una intervención de Ragui Assaad de la Universidad de Minnesota sobre las disparidades sociales en la educación superior y el empleo. También incluye una presentación de Francisco Ferreira de la Escuela de Economía de Londres sobre la evolución de la desigualdad de ingresos. Estas intervenciones sitúan el acceso a estudios y trabajan en el centro del programa.

Una sesión sobre la pobreza involucra a Walid Marrouch, economista de LAU, y Hania Sholkamy, antropólogo de la Universidad Americana de El Cairo. Otra se refiere a la desigualdad, con Ghassan Dibeh y Fawwaz Traboulsi. Por último, el programa aborda los modelos de desarrollo y la fragmentación del Mashrek.

Este trabajo distingue dos problemas relacionados. La medición de la pobreza permite identificar a los hogares que carecen de recursos. Estudiar desigualdades ayuda a comprender la distribución de ingresos y oportunidades para estudiar o trabajar. Los promedios nacionales pueden ocultar grandes diferencias entre los hogares.

44% pobreza en las zonas estudiadas en 2022

El informe del Banco Mundial publicado en mayo de 2024 ilustra la importancia del perímetro. Su encuesta abarca el Akkar, Beirut, Bekaa, el Líbano septentrional y la mayoría del Monte Líbano. Mide una pobreza monetaria del 44% en 2022 en las áreas estudiadas. De los únicos nacionales libaneses en las mismas zonas, alrededor del 33% son libaneses.

Indicador Resultado Período y cobertura Pobreza monetaria, población total estudiada 44% 2022, cinco gobernaciones cubiertas por la encuesta Pobreza monetaria, nacionales libaneses Alrededor del 33% 2022, mismas áreas

La diferencia radica en la población elegida: todos los residentes estudiaron en el primer caso, el único libanés en el segundo. Estos resultados documentan la situación de 2022 en las áreas abarcadas, antes de crisis posteriores.

Reconocimiento de los ingresos, al tiempo que establece límites

Tres miembros fundadores de MARSAD ya han trabajado en estos desafíos. Paul Makdissi, Walid Marrouch y Myra Yazbeck publicaron un estudio metodológico sobre la medición de la pobreza. Utiliza encuestas de Barómetro Árabe para analizar los cambios en los niveles de vida entre 2016 y 2021-2022.

El problema es concreto. Algunas personas reportan ingresos en una banda en lugar de en una cantidad específica. Otros no están respondiendo. Los investigadores reconstruen las distribuciones compatibles con las respuestas disponibles y luego prueban varias suposiciones sobre la información desaparecida.

Su trabajo confirma un deterioro agudo después de la crisis. También describe las limitaciones: la falta de datos completos sobre el tamaño del hogar en determinadas olas y la posible denuncia de las transferencias recibidas. Por consiguiente, las estimaciones dependen de las hipótesis utilizadas para reconstruir la información que falta.

En su presentación de esta investigación, la LAU destaca su papel complementario. Estos métodos pueden cerrar intervalos entre encuestas. Su exactitud se beneficia del acceso regular a los datos de ingresos y gastos del hogar.

Un equipo y publicaciones a seguir

El observatorio incluye Ghassan Dibeh, Ali Fakih, Jamal Haidar y Walid Marrouch de LAU. Paul Makdissi y Myra Yazbeck de la Universidad de Ottawa y Mohamad Khaled de la Universidad de Queensland estaban entre sus fundadores.

MARSAD también ofrece un curso para jóvenes investigadores, estudiantes graduados y graduados recientes. Las colaboraciones propuestas incluyen la investigación conjunta y las comparaciones entre países. Los formatos anunciados van desde artículos de investigación a notas de datos y documentos para los encargados de adoptar decisiones.

Queda por especificar el calendario de las primeras estadísticas producidas por el MARSAD. Las publicaciones futuras detallan los indicadores seleccionados y su frecuencia de actualización.

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