Líbano: Amnistía general suspendida

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El jueves 10 de septiembre, el Consejo Constitucional suspendió la entrada en vigor de la ley general de amnistía aprobada recientemente por el Parlamento, abriendo una nueva batalla legal y política alrededor de un texto que ya había provocado considerable controversia. La decisión es provisional: no significa que la ley sea definitivamente anulada. Bloquea sus efectos mientras los jueces constitucionales examinan el recurso contra el texto y deciden su conformidad con la Constitución. Mientras tanto, ninguna de las disposiciones de la amnistía puede producir los efectos jurídicos esperados por sus beneficiarios.

La apelación fue presentada el miércoles 9 de septiembre por el bloque parlamentario « Lebanon fort » (Tayyyar al-Watani al-Horr), presidido por el MP Gebran Bassil. Basil fue al Consejo Constitucional al jefe de una delegación de bloques e hizo pública la solicitud en su nombre. Los envíos disponibles identifican formalmente « el Líbano fuerte » como el autor y Gebran Bassil como el que dirigió el depósito. En este momento no publicarán la lista nominativa completa de firmas parlamentarias anexadas a la apelación; Por lo tanto, el documento no ofrece individualmente una firma a los Miembros cuyos nombres no se han hecho públicos.

Basil afirma que el recurso se basa en tres preocupaciones políticas: la justicia, los derechos de las víctimas, incluidos los militares y otras víctimas de delitos, y la suerte de un número limitado de detenidos islamistas que permanecen sin juicio. He said he supported a targeted solution for the latter category, but accused the adopted law of using their situation to extend the amnesty to persons and offences unrelated to the original problem.

Reclamaciones específicas presentadas por « Líbano fuerte »

Hay tres áreas principales de apelación. La primera es la formación de la voluntad legislativa. « Fort Lebanon » invoca notablemente el artículo 36 de la Constitución y desafía la forma en que se organizó el voto, en particular la observancia del voto público mediante votación nominal. También sostuvo que la versión finalmente publicada habría sido modificada en comparación con el texto realmente aprobado, que el Consejo tendría que verificar materialmente.

El segundo eje ataca las normas de derecho. Los autores consideran que varias formulaciones son demasiado vagas para permitir la aplicación uniforme e invocar la jurisprudencia del Consejo Constitucional sobre la inteligibilidad de la norma. También plantean la cuestión de la separación de poderes: ciertas disposiciones tendrían efecto en las decisiones judiciales o administrativas más allá de lo que puede hacer una ley de amnistía, y el recurso alega, en particular, la falta de consulta con el Consejo Supremo de la Judicatura.

El tercer enfoque es el contenido. El recurso invoca el interés general, el vínculo entre el objetivo declarado y las categorías beneficiarias, la igualdad ante la ley, la proporcionalidad y los derechos de las víctimas. En particular, impugna que una situación particular —la de los detenidos islamistas que no han sido juzgados durante largos años— puede servir de base para una amnistía mucho más amplia. Basil argumenta que el texto podría beneficiar a los delincuentes o personas que nunca han sido encarcelados, mientras que una de las razones dadas era el hacinamiento.

Lo que la suspensión implica hoy

La decisión del Consejo Constitucional de 10 de septiembre es provisional y no definitiva. Bloquea la aplicación de la ley durante el examen del recurso. Por lo tanto, las personas que se beneficiarían de la amnistía no pueden obtener su liberación únicamente sobre la base de la nueva ley, mientras que la suspensión permanece; los enjuiciamientos no se extinguieron por esta ley y las condenas anteriores siguen teniendo su efecto.

Esta precaución impide que la liberación o la eliminación de las consecuencias delictivas resulten difíciles de revertir si el Consejo censura posteriormente la ley. Quedan tres cuestiones: el rechazo del recurso y la aplicación del texto; la censura parcial de disposiciones separables; o la invalidación más amplia si las reclamaciones aceptadas afectan a la arquitectura general de la ley. En caso de censura, el Parlamento podrá asumir el expediente y votar por un nuevo proyecto.

Esta suspensión se produce en un caso particularmente delicado en el Líbano. Los defensores de Amnistía presentan el texto como respuesta a las situaciones judiciales y penitenciarias que se han vuelto insostenibles, especialmente para los presos que han pasado muchos años en prisión o en prisión preventiva. Por el contrario, sus opositores denuncian una ley demasiado amplia, capaz de eliminar la grave responsabilidad penal, crear desigualdades entre individuos y transformar la justicia en un instrumento de compromiso político. Desde la votación parlamentaria se han incrementado los llamamientos controvertidos, lo que ha dado remedios constitucionales mucho más allá del proceso jurídico.

Lo que el significado legal del recurso es

La remisión al Consejo Constitucional no es un recurso en el sentido del procedimiento penal ordinario. This is a constitutional remedy against the law passed by Parliament. En particular, la Constitución del Líbano permite a un grupo de al menos diez diputados impugnar una ley bajo las condiciones y los plazos establecidos en la legislación del Consejo. Por lo tanto, los apelantes deben demostrar que la amnistía es políticamente mala, pero que una o más de sus disposiciones viola una norma o principio constitucional.

La suspensión decidida el 10 de septiembre es provisional. Aún no indica si los argumentos de los apelantes están bien fundados. Sin embargo, impide que la ley produzca efectos durante el examen del expediente. En el caso de una amnistía, esta precaución es decisiva: una liberación, un fin al enjuiciamiento o la eliminación de las consecuencias de una condena podría resultar difícil de revertir si la ley fue posteriormente censurada.

Lo que la suspensión cambia inmediatamente

Mientras la suspensión permanezca en vigor, ningún detenido podrá obtener su libertad únicamente sobre la base de la nueva ley de amnistía. Las condenas siguen teniendo su efecto, el enjuiciamiento no se extingue por el texto suspendido y los tribunales aplican el marco jurídico anterior. Por consiguiente, las familias que esperan la pronta aplicación de la amnistía deben esperar la decisión sobre el fondo.

Para los opositores del texto, la suspensión evita que la ley crea situaciones irreversibles antes de su control. Es una victoria procesal, pero aún no una victoria legal: el Consejo siempre puede rechazar la apelación y validar la ley.

Tres posibles salidas

El primer escenario es el rechazo de la apelación. La suspensión entonces termina y la ley puede ser aplicada. La segunda es una censura parcial: si se considera que ciertas disposiciones son contrarias a la Constitución pero se separan del resto, el Consejo puede cancelarlas al tiempo que permite que otros permanezcan. El tercero es una invalidación más amplia si las disposiciones censuradas afectan a la economía general del texto o no pueden separarse de él.

La censura no terminaría necesariamente la cuestión política. El Parlamento puede asumir los artículos inválidos y votar por una nueva redacción de conformidad con las razones expuestas por el Consejo. Por consiguiente, la decisión constitucional determinará tanto el destino inmediato de los posibles beneficiarios como la posible necesidad de un nuevo paso ante los diputados.

El principio de igualdad en el centro del desafío

Una amnistía crea necesariamente categorías: algunos hechos y algunos convictos se benefician, otros están excluidos. Esta distinción debe basarse en criterios suficientemente coherentes para respetar la igualdad ante la ley. En el Líbano, esta cuestión es particularmente delicada porque los proyectos de amnistía han combinado largamente reclamaciones muy diferentes: casos de seguridad septentrional, delitos de Bekaa buscados o condenados, delitos de armas y estupefacientes y otras categorías negociadas políticamente.

Por consiguiente, el control constitucional se centra en la forma en que el Parlamento ha transformado este compromiso político en categorías jurídicas. Si las personas colocadas en situaciones comparables se tratan de manera diferente sin justificación objetiva, o si los criterios utilizados crean dificultades para defender la discriminación, el Consejo puede censurar las disposiciones pertinentes.

Una suspensión, aún no una cancelación

La primera distinción es esencial. El Consejo Constitucional no declaró en esta etapa la ley general de amnistía contraria a la Constitución. Decidió suspender su solicitud por tiempo para examinar la apelación. Este procedimiento impide que una ley impugnada produzca efectos potencialmente irreversibles antes de que los jueces hayan dictaminado sobre el fondo.

En el caso de una amnistía, esta precaución es de particular importancia. Tal ley puede conducir a la terminación de los procedimientos, cambiar la situación de los condenados o detenidos y permitir la puesta en libertad. Si estos efectos se produciran inmediatamente antes de una posible invalidación del texto, su tratamiento legal sería particularmente complejo. Por consiguiente, la suspensión mantiene la situación actual hasta la decisión final.

Para aquellos que esperaban beneficiarse rápidamente de la ley, el efecto es inmediato: tendrán que esperar. Los procedimientos judiciales y las decisiones ya vigentes siguen teniendo efecto en condiciones previas a la amnistía, con sujeción a las decisiones individuales adoptadas por los tribunales competentes.

Una ley políticamente acusada de su origen

La amnistía general ha sido una de las cuestiones más explosivas del debate libanés durante varios años. Detrás de una sola expresión legal están las categorías de presos, convictos y fugitivos cuyas situaciones son muy diferentes. Precisamente esta diversidad hace que la búsqueda de un compromiso sea extremadamente difícil.

Varias fuerzas y movimientos políticos locales han pedido desde hace mucho tiempo una solución para los presos cuyos archivos datan de episodios de seguridad anteriores. En algunas regiones, entre ellas el Norte y la Bekaa, la cuestión de los presos se ha convertido en una demanda política y social duradera. Las familias informan de detenciones preventivas excesivamente largas, prolongados juicios y diferencias de trato entre los casos.

Estas demandas coinciden con la crisis general del sistema penitenciario. Las cárceles libanesas sufren el hacinamiento crónico, la infraestructura degradada y la insuficiencia de recursos financieros. La crisis económica ha empeorado aún más las condiciones de detención, mientras que el lento funcionamiento de los tribunales ha ayudado a prolongar ciertos procedimientos. Amnesty defenders argue that an exceptional response has become necessary. Pero es precisamente el cambio de la reforma judicial a una amnistía general que alimenta a los críticos.

Controversia sobre aquellos que la ley podría evitar la justicia

Una amnistía no es una reforma de los tribunales. Se borra, para los delitos comprendidos en él, todas o parte de las consecuencias penales previstas por la ley. Esta diferencia explica la virulencia del debate. Preocupa a los oponentes del texto que, en nombre del hacinamiento carcelario o de la reconciliación política, los delitos graves puedan beneficiarse del trato colectivo que ya no tenga en cuenta su naturaleza, sus víctimas o sus responsabilidades individuales.

Por consiguiente, el debate se centra en las exclusiones previstas en la ley y en la forma en que se definen las diferentes categorías de delitos. Una amnistía estrecha puede resolver algunos casos antiguos sin perturbar toda la política penal. Por otra parte, una amnistía demasiado amplia puede considerarse como una era política de las decisiones judiciales.

Esta cuestión es particularmente delicada en el Líbano, donde la memoria de la amnistía adoptada después de la guerra civil sigue siendo muy presente. La Ley de 1991 otorga una amnistía muy amplia por los delitos cometidos durante el conflicto entre 1975 y 1990, con ciertas excepciones. Había acompañado el fin de la guerra y el regreso de las milicias a la vida civil, pero también se ha criticado durante más de tres decenios por ayudar a establecer una cultura de impunidad.

El contexto de 2026 es diferente y la ley aprobada recientemente no constituye una reproducción de la amnistía posterior a la guerra. Pero el precedente explica por qué el término en sí sigue cobrando políticamente.

Víctimas y sus familias en el centro de las objeciones

One of the strongest criticisms concerns the place given to victims. In ordinary criminal proceedings, the alleged perpetrator, justice and victim each occupy a place defined by law. Una amnistía general introduce una decisión legislativa que puede interrumpir o borrar las consecuencias criminales independientemente de la voluntad de las víctimas.

Para las familias afectadas por delitos graves, la cuestión se hace concreta: ¿puede una mayoría parlamentaria decidir que un caso debe cerrarse mientras todavía están esperando justicia? Amnistía defenders replied that the texts contained exclusions and that it was not a question of releasing any convicted person without distinction. Destacan la necesidad de distinguir los delitos más graves de los casos relacionados con determinadas circunstancias políticas, de seguridad o sociales.

La dificultad radica en esta frontera. Si las categorías están mal definidas, dos personas que han cometido actos comparables pueden encontrarse en situaciones diferentes dependiendo de la calificación elegida. This issue directly supports the constitutional principle of equality before the law and can therefore be considered by the Constitutional Council.

Reclamaciones regionales y comunitarias acumuladas para años

A lo largo de los años, el caso de amnistía se ha fragmentado entre las reivindicaciones regionales y comunitarias. Cada proyecto tiene que tratar con varios grupos de posibles beneficiarios, que a menudo transforman el debate jurídico en negociaciones políticas.

The cases related to the Tripoli clashes, Nahr el-Bared, Islamist groups, persons who were fighting in Syria or accused of links with armed organizations have particularlymobild part of the Sunni street. Los funcionarios del norte han pedido desde hace mucho tiempo una distinción entre los que participan en actos terroristas graves y los procesados o detenidos en circunstancias que consideran más cuestionables.

In Bekaa, other claims concern persons sought or convicted for offences such as arms, Narcotics or various clashes with the security forces. Los defensores de Amnistía a veces invocan la acumulación de mandatos y la falta de oportunidades para que algunas personas regularicen su situación.

Cada vez, el riesgo es el mismo: la amnistía puede convertirse en el resultado de un intercambio entre bloques políticos, cada uno tratando de introducir en el texto una categoría correspondiente a su base electoral o regional. Es precisamente este mecanismo que denuncian sus opositores, por el cual la justicia penal no debe convertirse en una adición de concesiones confesionales.

Los llamados a la amnistía también se basan en una crisis judicial real

Sin embargo, reducir los partidarios del texto a una lógica clientelista sería insuficiente. Sus argumentos también se basan en disfunciones reales en la justicia libanesa. The length of pre-trial detention is one of the most frequently reported problems. La gente puede esperar a juicio por períodos muy largos, a veces en condiciones de prisión extremadamente difíciles.

Por consiguiente, el problema no es sólo el número de presos. Es la velocidad a la que se procesa la justicia. La crisis financiera ha afectado a los tribunales en su conjunto. Los salarios, las huelgas, la escasez de recursos, los problemas de transporte y la deficiente infraestructura han frenado el proceso judicial. Al mismo tiempo, las prisiones tenían que absorber esta acumulación.

Las familias de presos y varios dirigentes políticos argumentan así que es imposible pedir a las personas interesadas que esperen indefinidamente una reforma integral del sistema. Este es uno de los argumentos más poderosos para una medida excepcional. Pero también hace una pregunta: ¿debemos responder al fracaso del sistema judicial mejorando su funcionamiento o eliminando algunos de los expedientes con los que no ha tratado?

El hacinamiento carcelario no desaparecería con una sola ley

Amnistía puede reducir rápidamente el número de detenidos. No aborda necesariamente las causas que llenan las cárceles. Si los tribunales siguen funcionando lentamente, si la detención preventiva sigue siendo excesiva y si no se reforma la infraestructura carcelaria, las instituciones pueden reanudar su duración después de unos años.

This is why a number of lawyers advocate a series of reforms: accelerating trials, increasing the use of alternative sentences, revising certain offences, improving parole mechanisms and effectively limiting pretrial detention. Estas medidas son menos dramáticas políticamente que una amnistía general. También son mucho más largos para implementar.

El Parlamento se enfrentó a esta contradicción. La emergencia carcelaria exige una respuesta rápida, pero una respuesta demasiado general podría hacer frente a las consecuencias sin reparar el sistema.

El Consejo Constitucional se convierte en árbitro del compromiso parlamentario

La suspensión anunciada el jueves está cambiando el debate a la base constitucional. Los jueces no son responsables de determinar si la amnistía es políticamente deseable. Deben examinar si la ley cumple con las normas constitucionales, incluidos los principios de igualdad, legalidad y procedimientos impuestos al legislador.

Una ley puede ser políticamente controvertida mientras es constitucional. Por el contrario, un compromiso apoyado por la mayoría parlamentaria puede contener disposiciones incompatibles con la Constitución. La suspensión da al Consejo tiempo para llevar a cabo este examen antes de que las liberaciones o rescisión de los procedimientos crean una situación difícil de reversibilidad.

También tiene un efecto político inmediato. Las formaciones que habían obtenido la adopción del texto deben defender ahora su construcción legal, mientras que sus oponentes tienen un tiempo adicional para movilizarse contra ciertas disposiciones.

La memoria de 1991 todavía pesa sobre la palabra « amnistía »

El Líbano tiene una relación especial con la idea de amnistía. En agosto de 1991, el Parlamento aprobó una ley que otorga amnistía general a la mayoría de los crímenes políticos y militares cometidos antes del 28 de marzo de ese año. Esta decisión fue una necesidad política: desmovilizar a las milicias y permitir al país salir de quince años de guerra civil.

Pero también ha producido una consecuencia duradera. Gran parte de la violencia de guerra nunca ha sido juzgada. Los funcionarios de la milicia ocupan puestos políticos importantes. Las familias de los desaparecidos han esperado durante décadas por respuestas sobre el destino de sus seres queridos. Ningún proceso comparable a las comisiones de verdad establecidas en otros países que salen de un conflicto ha acompañado realmente la amnistía.

Este precedente alimenta una profunda desconfianza de cualquier nueva ley utilizando el mismo término. La comparación tiene sus límites, pero el principio sigue siendo sensible en un país donde la era judicial ya ha servido como mecanismo para salir de la crisis.

La suspensión revive los llamamientos de ambas partes

Para las familias de detenidos y funcionarios que defienden la amnistía, la decisión del Consejo Constitucional significa un nuevo retraso después de años de espera. Deben intensificar sus apelaciones para que el examen del recurso sea oportuno y que la ley pueda entrar en vigor si se valida. Su presión también podría trasladarse al Parlamento si se censuran ciertas disposiciones.

Los opositores de la ley tienen una primera victoria procesal, pero aún no una victoria legal. La suspensión les permite seguir exigiendo una definición más estricta de los beneficiarios, más garantías para las víctimas y la exclusión indiscutible de los delitos más graves.

El debate se está celebrando en un clima político ya tenso por los debates sobre el monopolio de armas, las operaciones israelíes en el sur, la situación económica y el surgimiento de varios movimientos sociales. Además de estas tensiones, la cuestión de los detenidos y las familias en espera de una decisión confiere al Consejo Constitucional una responsabilidad particularmente grave.

El próximo paso será su decisión sobre el fondo. Hasta entonces, la ley aprobada por el Parlamento sigue siendo legalmente suspendida: ni sus partidarios ni sus opositores pueden considerar el caso como resuelto.