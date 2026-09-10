Líbano: Gemayel Presses State on Disarmament · Global Voices

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El presidente de Kataëb, el diputado Sami Gemayel, puso al gobierno ante sus propios compromisos sobre el monopolio de armas el jueves 10 de septiembre. En una cuestión parlamentaria formal dirigida al ejecutivo, el orador pregunta qué se ha aplicado realmente desde las sucesivas decisiones del Consejo de Ministros sobre desarme, qué obstáculos se encuentran en el camino de su aplicación y, sobre todo, qué calendario se ha fijado el Estado. Su intervención viene a medida que las operaciones israelíes se intensifican en el sur del Líbano y la destrucción de túneles, depósitos e infraestructuras atribuidas a Hezbollah alimenta el temor de una extensión de las huelgas a otras regiones. Para Gemayel, el problema ya no es la existencia de decisiones gubernamentales, sino su traducción sobre el terreno.

El líder del Kataëb adopta así una posición favorable al Presidente Joseph Aoun y al gobierno de Nawaf Salam, y critica la lentitud de la ejecución. Recuerda varias decisiones adoptadas desde la formación del gabinete: el compromiso contenido en la declaración ministerial a favor del monopolio estatal de armas, la decisión del 2 de marzo de prohibir las actividades militares de Hezbollah, la decisión del 9 de abril relativa al control de armas en Beirut, y las decisiones del 5 y 7 de agosto sobre la preparación y ejecución de un plan militar. Su pregunta es deliberadamente simple: « ¿Qué has hecho, qué piensas hacer y cuál es el calendario? »

Gemayel convierte las armas en control parlamentario

La iniciativa cambia la naturaleza del debate. El Kataëb ya no pide al gobierno que acelere el desarme. Sami Gemayel utiliza ahora un instrumento de supervisión parlamentaria para obtener una respuesta ejecutiva oficial.

He reproaches the House for not sufficiently discussing what is occurring in Lebanese territory. El Kataëb ya había solicitado una sesión sobre política gubernamental. Gemayel, sin embargo, agradeció al Presidente del Parlamento, Nabih Berri, por haber pospuesto una sesión que coincidiría con el aniversario del asesinato de Bachir Gemayel.

El enfoque apunta ahora a forzar al gobierno a avanzar. Gemayel pregunta qué se ha aplicado en las decisiones del Consejo de Ministros, cuál es la situación del plan militar, qué obstáculos impiden su aplicación y qué plazos se han fijado.

Esta distinción entre la toma de decisiones y la ejecución es el núcleo de su ofensiva política. Según él, el contenido de las decisiones gubernamentales ya está suficientemente claro. Por lo tanto, no exige una nueva declaración de principio sobre la soberanía o el monopolio de las armas, sino información mensurable sobre su aplicación.

« ¿Por qué no empezar con áreas seguras? »

Una de las cuestiones más específicas de Gemayel es la geografía del desarme.

El Gobierno y el ejército pueden invocar la situación militar en el sur, donde las operaciones israelíes, las explosiones y los bombardeos dificultan considerablemente cualquier acción. Sin embargo, Gemayel preguntó por qué esta dificultad impediría que el Estado comenzara en zonas no directamente afectadas por los combates.

Se plantea explícitamente la cuestión de la posible existencia de túneles y depósitos de armas en otras partes del país. Su razonamiento es disociar el caso del Sur del resto del territorio: incluso si las condiciones militares impiden la plena aplicación en las zonas expuestas a operaciones israelíes, el Estado podría actuar en Beirut, Bekaa, Metn, Kesrouan u otras zonas relativamente alejadas del frente.

Este enfoque apunta directamente a Hezbollah. Gemayel utilizó los términos de las decisiones gubernamentales que él interpretó como exigir al partido que entregara sus armas al Estado y confiara al ejército y los servicios de seguridad con responsabilidad por su ejecución.

Por lo tanto, el honorable Miembro pide al gobierno que explique lo que le impide comenzar.

El anterior Ali al-Taher alimenta el argumento seguro

Gemayel pone esta presión en la actual escalada militar. Se refiere directamente a los túneles y destrucciones observados alrededor de Ali al-Taher, una zona situada en la zona de Nabatiyah y sometida recientemente a repetidos ataques israelíes.

Para él, la posible presencia de infraestructura militar en las zonas habitadas ya no es meramente un debate sobre la soberanía. Expone directamente a las poblaciones civiles a los ataques israelíes.

Hizo una pregunta particularmente seria: ¿Hay « Ali al-Taher 2, 3 o 4 » en Bekaa, Beirut, Metn o Kesrouan?

La redacción tiene por objeto impulsar el debate. El Kataëb ya no se refiere únicamente al desarme como la aplicación de la Constitución o los compromisos internacionales del Líbano. La presentan como medida de protección inmediata de las poblaciones.

El argumento se basa en acontecimientos recientes en las operaciones israelíes. Las huelgas ya no se limitan a algunas zonas fronterizas. Nabatiyah y sus alrededores han sido objeto de varios ataques, mientras que el ejército israelí afirma regularmente atacar túneles, depósitos, combatientes o infraestructura de Hezbollah.

Desde el punto de vista de Gemayel, toda infraestructura militar situada cerca de una zona residencial puede convertirse en un objetivo israelí y exponer a los habitantes circundantes.

Este análisis sigue siendo impugnado políticamente. Hezbollah y sus aliados creen que su arsenal es una capacidad de defensa contra Israel y que el desarme bajo presión militar israelí debilitaría el Líbano. Gemayel revierte esta lógica: cree que mantener las armas fuera del estado ahora aumenta el riesgo de guerra y destrucción.

El llamado de Nabatiyah toma una dimensión política

Sami Gemayel también dio la bienvenida a un reciente llamamiento en Nabatiyah por parte de residentes pidiendo al Estado que imponga su autoridad, envíe al ejército y evite cualquier presencia armada no estatal.

Esta referencia no es insignificante. Nabatiyah se encuentra en el corazón de una región donde Hezbollah históricamente tiene un importante asentamiento político y social. Poner en marcha un llamamiento local para que el monopolio de armas permita a Kataëb argumentar que esta afirmación ya no viene sólo de los partidos tradicionalmente opuestos a Hezbollah.

Gemayel incluso presenta esta petición como la de « todos los libaneses ».

Esta generalización es obviamente una cuestión de discurso político y no es una medida de opinión pública. Hezbollah mantiene una base importante y sus partidarios continúan defendiendo su capacidad militar. Pero la existencia de voces críticas en zonas directamente expuestas al bombardeo se convierte en un elemento político importante.

Así pues, la cuestión del desarme está cada vez más vinculada al costo territorial de la confrontación con Israel.

Las decisiones gubernamentales son ahora el punto de referencia

Uno de los principales cambios de 2026 es precisamente la posición del estado.

Durante años, los opositores de Hezbollah criticaron a gobiernos sucesivos por mantener formulaciones ambiguas sobre las armas de « resistencia ». Gemayel cree hoy que esta fase está obsoleta.

Afirma que el Estado « ya no es un cómplice » de Hezbolá y subraya que el propio gobierno ha adoptado decisiones que afirman el monopolio de las armas.

Esto cambia la estrategia de Kataëb. Su objetivo ya no es el contenido de la política gubernamental, que apoyan en sus principios, sino su ritmo de aplicación.

Gemayel se ocupa de especificar que no trata de debilitar a Joseph Aoun o Nawaf Salam. Por el contrario, afirma apoyar al Presidente y al Gobierno porque comparten el objetivo de un Estado soberano, libre e independiente.

Por lo tanto, la presión se presenta como un apoyo exigente: puesto que el gobierno ha tomado las decisiones solicitadas durante años por los soberanos, ahora debe demostrar que son aplicables.

El calendario se convierte en la cuestión más difícil

Es probablemente en este punto que la respuesta del gobierno será más esperada.

El establecimiento de un calendario preciso de desarme consiste en determinar las zonas afectadas, los medios proporcionados al ejército, las modalidades de recuperación o destrucción de armas, la gestión de la infraestructura militar y la respuesta a cualquier resistencia de Hezbollah.

Esto también significa tener en cuenta la guerra en el Sur.

El propio ejército libanés afirma que las operaciones israelíes obstaculizan su despliegue y sus misiones. El 9 de septiembre, su mando denunció la intensificación de los ataques israelíes, la explosión y la destrucción de edificios, creyendo que ponen en peligro los arreglos existentes y los esfuerzos de estabilización.

Por lo tanto, el gobierno está atrapado entre dos imperativos que pueden entrar en conflicto: acelerar la aplicación del monopolio de armas y evitar que erupcione un enfrentamiento interno mientras el ejército israelí continúa sus operaciones.

Gemayel rechaza que esta dificultad se convierta en una justificación para la inacción en todo el país. Es precisamente por eso que insiste en « zonas seguras ».

El espectro de la paz civil en el corazón del desacuerdo

El argumento más sensible se refiere al riesgo de conflicto interno.

Los oponentes de una aplicación forzada y rápida del desarme han advertido desde hace mucho tiempo que un enfrentamiento entre el ejército y Hezbollah podría amenazar la paz civil. En un país marcado por la guerra de 1975 a 1990 y varios enfrentamientos internos desde entonces, esta preocupación pesa mucho sobre cualquier decisión de seguridad.

Gemayel, sin embargo, rechaza la lógica de abandonar la aplicación de una decisión del Estado alegando que el grupo interesado podría oponerse a ella por la fuerza.

Según él, invocar la paz civil equivale entonces a reconocer que una organización tiene un poder de veto armado sobre las instituciones.

« La rebelión, o nos sometemos a ella o la confrontamos », resumió, creyendo que el estado ya ha elegido para hacer cumplir sus decisiones y ahora no puede retroceder de su ejecución.

Esta formulación sitúa el debate sobre un terreno particularmente delicado. El gobierno debe evitar el enfrentamiento interno demostrando que sus decisiones no son simplemente declaratorias.

Es precisamente el equilibrio que Gemayel busca hacer políticamente más difícil de mantener.

El miedo a la negociación que evitaría el estado

El presidente del Kataëb finalmente planteó otro riesgo: el de la impotencia del Estado que lidera las potencias extranjeras para negociar directamente con los actores armados.

Según él, si el gobierno parece incapaz de aplicar sus propias decisiones, Israel y los Estados Unidos podrían eventualmente discutir con fuerzas no estatales al pasar por alto las instituciones libanesas.

Esta hipótesis sirve a su argumento central: el desarme no sólo tiene por objeto retirar las armas de Hezbolá; Debe permitir que el Estado vuelva a ser el interlocutor indispensable en las negociaciones sobre seguridad territorial.

En este sentido, el incumplimiento de las decisiones gubernamentales tendría dos consecuencias. Permitiría una infraestructura que pudiera ser golpeada por Israel y al mismo tiempo debilitaría la autoridad política de Beirut en las negociaciones.

Gemayel habla así de un « buen paso » para el país.

La cuestión parlamentaria ahora obliga al gobierno a responder

El interés del enfoque del jueves reside en su simplicidad.

El gobierno ya no puede recordar que está a favor del monopolio de armas. Es precisamente esta posición que el Kataeb lo reconoce.

Ahora debe explicar lo que hizo.

En particular, la respuesta debe aclarar la situación del plan militar, las medidas ya aplicadas desde las decisiones de primavera y agosto, los obstáculos encontrados y la posibilidad de iniciar el desarme en zonas no directamente sujetas a operaciones israelíes.

También tendrá que responder a la cuestión del calendario.

Es en este terreno que Sami Gemayel ahora coloca la responsabilidad política del ejecutivo. El líder de Kataëb ya no pide al gobierno que elija entre las armas de Hezbolá y las del Estado: según él, esta elección ya se ha tomado en las decisiones oficiales. Le pide que declare públicamente cuándo y cómo pretende transformarlo en realidad.

Por lo tanto, el próximo paso será la respuesta formal del gobierno. Medirá la brecha entre las decisiones soberanas acumuladas desde principios del año y su aplicación efectiva sobre el terreno.