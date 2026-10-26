26 octobre 2026
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Ex-voto del templo de Eschmoun

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El ex-voto del templo de Eschmoun Padres ofrecieron..

Les ex-voto du temple d’Eschmoun 🇱🇧
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El ex-voto del templo de Eschmoun

Al norte de Saida, el templo de Eschmoun, inscrito en la lista indicativa de la UNESCO, estaba dedicado a la curación de enfermedades infantiles. Los padres ofrecieron estatuillas de mármol importadas de Grecia, grabadas en nombre del niño para ser curadas. Once de estos exvotos, ahora expuestos en el Museo Nacional de Beirut, dan testimonio de esta tradición milenaria.

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