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El ex-voto del templo de Eschmoun
Al norte de Saida, el templo de Eschmoun, inscrito en la lista indicativa de la UNESCO, estaba dedicado a la curación de enfermedades infantiles. Los padres ofrecieron estatuillas de mármol importadas de Grecia, grabadas en nombre del niño para ser curadas. Once de estos exvotos, ahora expuestos en el Museo Nacional de Beirut, dan testimonio de esta tradición milenaria.
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