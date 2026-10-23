¿Está Saad Hariri preparándose para su regreso? La visita de Qatar a Beit el-Wasat revive la especulación

La visita del Primer Ministro de Qatar a Beit el-Wasat revive la especulación sobre el regreso político de Saad Hariri. Reunión con Bahía y Nader Hariri, posible Congreso del Futuro y el plazo de febrero de 2027: surgen varias señales, sin la confirmación oficial de las intenciones del ex Primer Ministro libanés.

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Una visita de Qatar que rompe varios años de discreción política

La visita del Primer Ministro de Qatar Mohammed bin Abdelrahmane Al Thani a Beit el-Wasat volvió a suscitar preguntas sobre el futuro político de Saad Hariri. El desplazamiento es de particular importancia debido a la ubicación y el contexto en que opera. According to information published on 23 October 2026, the political residence of the former Prime Minister of Lebanon had for the first time been home to a foreign person of that rank for nearly six years. Esta apertura ocurre cuando la Corriente del Futuro pasa por un período de retiro político iniciado en 2022. Alimenta las suposiciones relativas a la reorganización del movimiento y la posible reanudación de las actividades de su líder histórico.

El jefe de gobierno de Qatar se reunió con el ex diputado Bahia Hariri y su hijo Nader Hariri. Este último había ocupado un lugar importante en el círculo político de Saad Hariri antes de alejarse de sus funciones como asesor. La presencia de estas dos personalidades da al encuentro una dimensión familiar y política. Bahia Hariri sigue siendo una figura importante en la corriente Hariri, particularmente en Saida. Nader Hariri, por su parte, tiene un conocimiento profundo de las redes políticas y negociaciones que marcaron los años de poder de su primo.

Sin embargo, la reunión por sí sola no es un anuncio de retorno político. No se hizo público ningún compromiso formal con la reanudación de las actividades de Saad Hariri en el material disponible. No se conoce el contenido detallado de los intercambios. Por lo tanto, sería excesivo decir que Doha ha decidido apoyar una nueva campaña política o que se ha llegado a un acuerdo sobre el futuro del futuro. Sin embargo, la visita representa un acontecimiento significativo en un entorno político en que las acciones diplomáticas se interpretan a menudo a través de sus posibles consecuencias sobre los equilibrios internos.

La retirada de 2022 y sus consecuencias para el futuro

La decisión de Saad Hariri de suspender su actividad política en 2022 había alterado profundamente la representación política suní en el Líbano. El ex Primer Ministro anunció su retirada en un contexto marcado por la crisis económica, las dificultades institucionales y el deterioro de sus relaciones con la Arabia Saudita. Su movimiento también ha renunciado a la participación en las elecciones parlamentarias de ese período. Esta decisión privó al Courant del futuro de su principal instrumento de representación parlamentaria y abrió un espacio político a otras personalidades.

El retiro también afectó a la organización interna del movimiento. Los líderes y activistas locales tuvieron que continuar sus actividades sin tener una orientación electoral comparable a años anteriores. Las redes alrededor de la familia Hariri permanecieron presentes en varias zonas, como Beirut, Trípoli, Saida y algunos de los asentamientos de Bekaa. Sin embargo, su capacidad de movilización ya no puede medirse mediante la participación electoral directa bajo la dirección de Saad Hariri.

Así pues, la situación del futuro se ha convertido en uno de los principales desconocidos de la política libanesa. Su posible regreso a la competencia podría alterar las relaciones de poder dentro del electorado sunita, pero también las relaciones entre las principales formaciones parlamentarias. Sin embargo, la reanudación de las actividades exigiría más que una declaración de principio. Se necesitaría la reorganización interna, la definición de una estrategia electoral y la aclaración de las relaciones con los asociados regionales.

En este contexto, la visita de Qatar tiene especial importancia. Llega en un momento en que fuentes cercanas al movimiento evocan la posibilidad de un nuevo paso organizativo. No prueba que esta etapa sea definitivamente decidida, pero ayuda a situar a la familia Hariri en el centro de algunas discusiones políticas.

Bahia y Nader Hariri, dos interlocutores con diferentes funciones

La presencia de Bahia Hariri en la reunión con el Primer Ministro de Qatar es parte de su papel histórico dentro de la familia y el movimiento político fundado alrededor de Rafic Hariri. Ex miembro del Parlamento de Saida, mantiene vínculos con redes sociales, educativas y políticas asociadas a esta tradición. Por consiguiente, su participación en una reunión diplomática de alto nivel puede interpretarse como un signo de continuidad institucional y familiar.

El caso de Nader Hariri es diferente. Ex asesor político de Saad Hariri, había participado en varias negociaciones importantes antes de alejarse de su entorno inmediato. The information available indicates that he had reduced his political commitment after being removed from office. Por lo tanto, su presencia en Beit el-Wasat durante la visita de Qatar llama la atención. Podría dar testimonio de la reanudación de algunos contactos, no lo suficiente para establecer su regreso a una oficina oficial con el ex Primer Ministro.

Esta distinción es esencial. Una reunión familiar o diplomática no conduce automáticamente a la plena reconciliación política. Sin embargo, puede facilitar la reanudación de las relaciones entre actores que han ocupado importantes posiciones en las estructuras del futuro. En una organización históricamente marcada por el papel de la familia Hariri, la naturaleza de estas relaciones puede tener consecuencias para la preparación de una posible nueva fase política.

La información publicada no especifica si Saad Hariri participó personalmente en los debates. Tampoco pueden determinar si Bahia y Nader Hariri han recibido un mandato específico para negociar con Doha. Por lo tanto, es apropiado limitar las conclusiones a lo que se establece: el Primer Ministro de Qatar fue recibido en Beit el-Wasat por dos figuras prominentes del séquito de Hararian, en un contexto de especulación sobre el futuro político del movimiento.

Qatar, un socio que podría facilitar una nueva etapa

Las relaciones entre Saad Hariri y los Estados del Golfo son un elemento central de su viaje político. Arabia Saudita ha sido desde hace mucho tiempo su principal socio regional. El deterioro de sus relaciones ha contribuido a su distancia de la escena política. En este contexto, la posible función de Qatar es atraer la atención, en particular debido a sus relaciones con diversos componentes políticos libaneses.

Fuentes cercanas al futuro creen que mejorar las relaciones entre los países del Golfo podría crear un entorno más favorable para Saad Hariri. Incluyen el acercamiento entre Arabia Saudita, Qatar y los Emiratos Árabes Unidos. Según esta lectura, el ex Primer Ministro podría beneficiarse de un contexto regional menos conflictivo que el anterior a su retirada.

Sin embargo, esta hipótesis debe distinguirse del compromiso diplomático formal. No hay pruebas que indiquen que Riyadh ha aprobado formalmente el regreso de Saad Hariri o que se ha encomendado a Doha el mandato de prepararse para su reintegración política. La información disponible presenta principalmente las expectativas y análisis de funcionarios cercanos al movimiento.

Sin embargo, Qatar puede desempeñar un papel en la reanudación de los contactos políticos. Sus relaciones con los diferentes actores regionales le dan una capacidad de diálogo que podría ser útil para una personalidad que busca reconstruir sus alianzas. Pero esto no es una garantía. El regreso de Saad Hariri dependerá también de sus propias decisiones, las condiciones políticas libanesas y la capacidad del futuro para restablecer una organización operacional.

Congreso de la Corriente del Futuro al final del año

La información más concreta sobre una posible recuperación política se refiere a la organización interna del Movimiento Futuro. Fuentes cercanas al movimiento se refieren a la posibilidad de celebrar un congreso general a finales de 2026 o principios de 2027. Esto podría aclarar las orientaciones del partido, renovar ciertas estructuras y prepararse para una posible reanudación de las actividades políticas.

La celebración de dicho congreso sería un paso importante. Desde la retirada de Saad Hariri, el movimiento no ha tenido la misma presencia institucional que antes. Una reunión general podría redefinir las responsabilidades de sus administradores y aclarar la relación entre los distintos componentes regionales. También podría brindar la oportunidad de debatir la estrategia electoral, aunque no se adopte una decisión oficial sobre la participación en una próxima elección.

Otra característica particular es el calendario mencionado. Antes del 22o aniversario del asesinato de Rafic Hariri el 14 de febrero de 2027. Fuentes cercanas al movimiento anticipan la presencia personal de Saad Hariri en esta conmemoración y organizando una reunión popular. Tal acontecimiento podría ser un momento importante para medir la capacidad de la corriente Hariri para movilizarse.

Sin embargo, los preparativos mencionados deben distinguirse de las decisiones anunciadas oficialmente. La información disponible no confirma una fecha final para el Congreso, ni indica la participación de Saad Hariri en la conmemoración como un compromiso público irrevocable. Más bien, indican que varios plazos están previstos por funcionarios o fuentes cercanas al movimiento.

El regreso de Saad Hariri cambiaría los saldos sunitas

Una recuperación política de Saad Hariri podría tener un impacto significativo en la representación sunita. Su retirada ha abierto espacio para diputados independientes, personalidades locales y capacitación para fortalecer su influencia. El regreso de un movimiento organizado alrededor de la familia Hariri podría alterar estos equilibrios, especialmente en aquellos distritos donde el Courant del futuro históricamente tenía un fuerte asentamiento.

Esta perspectiva no significa que el ex Primer Ministro recuperaría automáticamente su influencia anterior. El contexto político y económico ha cambiado drásticamente desde su retirada. La crisis financiera afecta a las instituciones públicas, las empresas y las redes sociales en las que se basan muchas organizaciones políticas. Las expectativas de los votantes también han cambiado. Por consiguiente, una posible campaña debe abordar las preocupaciones económicas e institucionales que van más allá de las alianzas tradicionales.

La cuestión de la financiación y la organización también sería crucial. La formación política no puede recuperar una importante presencia electoral sin estructuras locales, candidatos y una estrategia coherente. Las relaciones regionales podrían facilitar algunos enfoques, pero no sustituirían la labor política necesaria sobre el terreno.

Fuentes cercanas a la Corriente del Futuro presentan el acercamiento entre varios Estados del Golfo como un factor que podría fortalecer las perspectivas de Saad Hariri. Sin embargo, esta evaluación forma parte de su análisis. No mide con precisión el apoyo que tendría a los votantes ni predice los resultados de la posible participación electoral.

Un retorno suspendido de las decisiones del ex Primer Ministro

Al 23 de octubre de 2026, varios elementos aportaron preguntas sobre la recuperación política de Saad Hariri. La visita del Primer Ministro de Qatar a Beit el-Wasat, la presencia de Bahia y Nader Hariri, las discusiones en torno a un congreso general y las perspectivas de movilización para febrero de 2027 son señales convergentes. Muestran que la Corriente del Futuro sigue siendo un jugador potencial en las recomposiciones políticas libanesas.

However, these evidences do not suggest that an official return has been decided. No se presentó ningún calendario público final. Se desconocen las condiciones para la posible participación electoral. Las relaciones con Arabia Saudita y otros asociados regionales no están suficientemente documentadas para llegar a un acuerdo político.

La visita de Qatar fue especialmente una evolución en la visibilidad diplomática de Beit el-Wasat. Después de varios años de retiro, esta residencia recupera un lugar a cambio de una personalidad regional líder. El significado político de este evento dependerá ahora de las decisiones de Saad Hariri y de su posible traducción a la organización del Movimiento Futuro.

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