FMI y Líbano: una misión prevista en noviembre, un acuerdo previsto antes del fin del año y la cuestión explosiva de las pérdidas bancarias

Se espera que el FMI continúe las negociaciones financieras en el Líbano del 9 al 13 de noviembre de 2026. Se espera un acuerdo técnico antes de diciembre, pero la distribución de las pérdidas bancarias sigue siendo decisiva. Los depositantes, los bancos, el Banco del Líbano y el Estado tendrán que encontrar un compromiso sobre las responsabilidades financieras.

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Una delegación espera entre el 9 y el 13 de noviembre acelerar las negociaciones

El Líbano podría dar otro paso en sus negociaciones con el Fondo Monetario Internacional antes de finales de 2026. En Beirut, del 9 al 13 de noviembre, se espera que una delegación de la institución financiera siga manteniendo conversaciones con las autoridades libanesas. Esta visita se lleva a cabo en un contexto en el que el Gobierno procura avanzar en las reformas financieras necesarias para concluir un programa de asistencia. La cuestión principal sigue siendo la asignación de pérdidas acumuladas en el sistema bancario, cuya solución condiciona en gran medida las perspectivas de recuperación en el sector.

Samir Hammoud, asesor del Ministro de Finanzas y ex Presidente de la Comisión de Supervisión Bancaria, confirmó el calendario de esta misión en declaraciones hechas públicas el 23 de octubre. He also reported serious work between the Lebanese authorities and representatives of the Fund. El objetivo es lograr progresos suficientes en las cuestiones que se están examinando para llegar a un acuerdo antes de que finalice el año. Esta perspectiva representa una ambición de los negociadores, no el anuncio de un acuerdo ya alcanzado.

Los intercambios se refieren a varias instituciones libanesas. El Ministerio de Finanzas, el Banco del Líbano y representantes del Fondo participan en las deliberaciones sobre las medidas necesarias para restablecer la estabilidad financiera. Las negociaciones incluyen reformas bancarias, desequilibrios acumulados desde la crisis y las condiciones en que el país podría recuperar relaciones financieras normales con las instituciones internacionales.

Así pues, la misión de noviembre parece ser un plazo importante. Debería permitir seguir examinando las medidas adoptadas y determinar si los progresos realizados son suficientes para acercar las posiciones. Sin embargo, el calendario está apretado. Entre la visita anunciada y el final del año, las autoridades tendrán que abordar cuestiones financieras que han sido objeto de diferencias durante varios años.

The Financial Loss Act at the centre of the discussions

La Ley de asignación de pérdidas financieras es uno de los principales obstáculos para la concertación de un acuerdo. El texto debería definir las modalidades para hacer frente a los desequilibrios acumulados en el sistema bancario libanés. Se refiere a las relaciones entre el Estado, el Banco del Líbano, los bancos comerciales y sus depositantes.

La crisis financiera ha alterado profundamente el funcionamiento del sector bancario. Las restricciones a las retiradas y transferencias han impedido que muchos depositantes despojen libremente sus bienes. Los bancos han enfrentado dificultades de degradación de activos y liquidez. El Banco del Líbano también ha acumulado importantes desequilibrios financieros. La solución de esta situación requiere una aclaración de las pérdidas y el pasivo.

El propósito del proyecto de ley es precisamente determinar cómo se reconocerán y distribuirán estas pérdidas. Este paso es esencial para definir las condiciones para una posible reestructuración bancaria. También tiene consecuencias directas para los solicitantes, cuyos derechos dependen de los mecanismos adoptados en última instancia.

Samir Hammoud presentó el progreso de esta cuestión como elemento central de las negociaciones. Según sus declaraciones, los debates tratan de acercar las posiciones de las autoridades libanesas y el Fondo para que pueda adoptarse un marco financiero coherente. Sin embargo, el texto no puede considerarse definitivamente aprobado hasta que se hayan completado los procedimientos institucionales necesarios.

La dificultad radica en las consecuencias económicas y sociales de las diversas opciones. Cualquier asignación de pérdidas implica determinar qué instituciones tendrán que soportar los costos y en qué medida. También requiere una aclaración de los mecanismos para proteger a los solicitantes. Estas opciones pueden tener efectos duraderos en el funcionamiento de los bancos y la confianza en el sistema financiero.

Depositantes en el corazón de la reestructuración bancaria

La cuestión de los depósitos es uno de los aspectos más sensibles del programa de recuperación. Desde el comienzo de la crisis, las restricciones bancarias han afectado a hogares, empresas e instituciones que poseen activos en instituciones financieras. Las dificultades para acceder a las cuentas han contribuido a reducir la confianza en los bancos y a un cambio profundo en los hábitos económicos.

Por consiguiente, la distribución de las pérdidas no se limita a los saldos financieros. También determinará las condiciones en que los depositantes puedan recuperar sus activos. Las condiciones de reembolso, posibles demoras y el tratamiento de las diferentes categorías de depósitos son cuestiones importantes.

La información disponible al 23 de octubre no permite la presentación de un calendario definitivo de reembolso ni especificar las cantidades que se garantizarían en un futuro esquema. Ningún calendario general para la devolución de los depósitos puede considerarse adquirido únicamente sobre la base de las declaraciones de las negociaciones.

El desafío para las autoridades es encontrar una fórmula para reconocer las pérdidas sin comprometer aún más la estabilidad financiera. La reestructuración creíble también implica aclarar la situación de los bancos y determinar las condiciones en que pueden seguir funcionando.

Para los depositantes, la aprobación de un texto por sí sola no será suficiente para restablecer el acceso a los fondos. Las consecuencias dependerán de los mecanismos de aplicación, los recursos disponibles y las decisiones adoptadas en cada categoría de activos.

Un acuerdo técnico antes de un posible programa de financiación

Samir Hammoud mencionó la posibilidad de llegar a un acuerdo a nivel de equipo técnico antes de finales de año. Ese paso sería una señal importante para las relaciones entre el Líbano y el Fondo Monetario Internacional.

Un acuerdo técnico significa que los equipos de negociación han llegado a un entendimiento común de las principales medidas necesarias para ejecutar un programa. Sin embargo, no corresponde automáticamente a la liberación de fondos. Los procedimientos de aprobación y las condiciones establecidas por la institución deben cumplirse.

Esta distinción es esencial para evaluar el alcance de los debates en curso. El Líbano está buscando un marco para facilitar su recuperación financiera. Pero la conclusión de un acuerdo dependerá de la capacidad de las autoridades para avanzar con las reformas y cumplir los compromisos contraídos.

En sus declaraciones, Samir Hammoud presentó un acuerdo técnico como un paso para demostrar que el país se estaba moviendo en la dirección correcta. Cree que esos progresos podrían allanar el camino para establecer una relación financiera más estructurada con el Fondo, en particular mediante un programa de préstamos y apoyo a las reformas.

Por consiguiente, la perspectiva de un acuerdo antes de que finalice el año 2026 se basa en la evolución de los debates y en las futuras decisiones institucionales. No significa que el Líbano ya tenga un programa aprobado o que se disponga de financiación.

El Ministerio de Finanzas y el Banco del Líbano ante las exigencias de recuperación

La participación del Ministerio de Finanzas y el Banco del Líbano en los debates subraya la dimensión institucional de la cuestión. La reestructuración bancaria no puede tratarse independientemente de las finanzas públicas y la política monetaria. Las decisiones sobre pérdidas, activos y pasivos financieros afectan a la economía en su conjunto.

El Gobernador del Banco del Líbano, Karim Suaid, encabeza la institución monetaria en esta fase de negociaciones. El comercio debe tener en cuenta las responsabilidades del banco central, la situación de las instituciones comerciales y los objetivos de la estabilización financiera.

Por su parte, el Ministerio de Finanzas participa en debates sobre los compromisos del Estado y las medidas presupuestarias. La coordinación entre las distintas instituciones es una condición importante para presentar un programa coherente a los representantes del Fondo.

Las negociaciones tratan de articular varios objetivos: aclarar las pérdidas, reestructurar el sector bancario, restablecer condiciones monetarias más estables y crear un marco favorable para la recuperación económica.

Sin embargo, estos objetivos siguen dependiendo de las decisiones políticas. Las autoridades deben transformar las directrices examinadas en medidas aplicables. En particular, la misión de noviembre evaluará los progresos y las cuestiones que aún requieren arbitraje.

Samir Hammoud también discute las perspectivas económicas regionales

Más allá de las negociaciones financieras, Samir Hammoud desarrolló una reflexión sobre las posibilidades de cooperación económica entre el Líbano, Siria e Iraq. Cree que una mejor coordinación entre estos tres países podría promover la inversión y apoyar el crecimiento.

Esta perspectiva se basa en particular en su complementariedad geográfica y económica. El Líbano cuenta con infraestructura y servicios portuarios que pueden participar en el comercio regional. Siria ocupa una posición importante en las rutas terrestres, mientras que el Iraq representa un mercado potencial y un socio económico.

Hammoud también destaca la importancia de las rutas marítimas. Las tensiones en los estrechos de Ormuz y Bab al-Mandeb ponen de relieve los riesgos para algunos canales comerciales. En este contexto, considera que la infraestructura libanesa podría desempeñar un papel en una organización comercial regional más diversificada.

Se refirió a la posibilidad de una inversión sustancial y de mejorar las perspectivas de crecimiento si los tres países lograban fortalecer su cooperación. Esta evaluación constituye una perspectiva económica defendida por el ex gerente del banco. No corresponde a un programa de inversión ya financiado o a un pronóstico oficial del Fondo Monetario Internacional.

Esos proyectos dependerán en particular de las condiciones de seguridad, la infraestructura disponible, los acuerdos comerciales y la estabilidad política. También entrañaría inversiones cuyas sumas y modalidades no figuran en las declaraciones examinadas.

November, an important deadline for financial reforms

La visita anunciada del 9 al 13 de noviembre es ahora el próximo plazo para las deliberaciones entre el Líbano y el Fondo Monetario Internacional. En particular, los negociadores tendrán que revisar los progresos del marco para las pérdidas financieras y las medidas necesarias para continuar la recuperación bancaria.

El calendario previsto por Samir Hammoud deja abierta la posibilidad de un acuerdo técnico antes de finales de año. Esta perspectiva dependerá de la capacidad de las instituciones libanesas de acercar sus posiciones y avanzar en las decisiones previstas.

Para los depositantes, bancos y empresas, las consecuencias concretas sólo pueden evaluarse sobre la base de las disposiciones finalmente adoptadas. La aclaración de la asignación de las pérdidas sigue siendo la principal cuestión inmediata.

Al 23 de octubre de 2026, el Líbano tiene un nuevo calendario de negociación y un objetivo acordado antes de que finalice el año. El resultado dependerá de los debates de noviembre y de la traducción de los compromisos financieros a las decisiones institucionales.

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