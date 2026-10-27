Los tronos de Astarté, Museo Nacional de Beirut, encontrados en el templo de Eschmoun, cerca de Saida, estos tronos datan de los tiempos persa, helenístico y romano. La diosa Astarté está representada por sus atributos animales..
Beta translationCette traduction est produite automatiquement en version beta. Merci de rester prudent sur le contenu et de verifier la version francaise en cas de doute.
Los tronos de Astarté, Museo Nacional de Beirut
En el templo de Eschmoun cerca de Saida, estos tronos datan de los tiempos persa, helenístico y romano. La diosa Astarté está representada por sus atributos animales — esfinge alado, palmeta, betyl. Cuatro de ellos, repatriados de Estados Unidos en 2018, están ahora expuestos en el museo.
Libnanews est un site d'informations en français sur le Liban né d'une initiative citoyenne et présent sur la toile depuis 2006. Notre site est un média citoyen basé à l’étranger, et formé uniquement de jeunes bénévoles de divers horizons politiques, œuvrant ensemble pour la promotion d’une information factuelle neutre, refusant tout financement d’un parti quelconque, pour préserver sa crédibilité dans le secteur de l’information.
Comentarios