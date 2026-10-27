Los tronos de Astarté, Museo Nacional de Beirut, encontrados en el templo de Eschmoun, cerca de Saida, estos tronos datan de los tiempos persa, helenístico y romano. La diosa Astarté está representada por sus atributos animales..

4

Lire l'article Stop

Beta translationCette traduction est produite automatiquement en version beta. Merci de rester prudent sur le contenu et de verifier la version francaise en cas de doute.

Los tronos de Astarté, Museo Nacional de Beirut

En el templo de Eschmoun cerca de Saida, estos tronos datan de los tiempos persa, helenístico y romano. La diosa Astarté está representada por sus atributos animales — esfinge alado, palmeta, betyl. Cuatro de ellos, repatriados de Estados Unidos en 2018, están ahora expuestos en el museo.

Vea el vídeo original en YouTube

Une question sur cet article ?Demander à Libnanews