27 octobre 2026
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Los tronos de Astarté, Museo Nacional de Beirut

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Los tronos de Astarté, Museo Nacional de Beirut, encontrados en el templo de Eschmoun, cerca de Saida, estos tronos datan de los tiempos persa, helenístico y romano. La diosa Astarté está representada por sus atributos animales..

Les trônes d’Astarté, Musée National de Beyrouth 🇱🇧
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Los tronos de Astarté, Museo Nacional de Beirut

En el templo de Eschmoun cerca de Saida, estos tronos datan de los tiempos persa, helenístico y romano. La diosa Astarté está representada por sus atributos animales — esfinge alado, palmeta, betyl. Cuatro de ellos, repatriados de Estados Unidos en 2018, están ahora expuestos en el museo.

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